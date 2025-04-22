В Финляндии состоялись выборы в региональные и муниципалитеты органы власти. От всех предыдущих они отличались тем, что среди народных избранников оказалось значительное количество людей с иммигрантскими корнями. Были среди них и русские.

Иван Шилов ИА Регнум Даниэль Сазонов

Родители из России

Самым громким стало, конечно же, избрание мэром столичного Хельсинки Даниэля Сазонова. Муниципальными депутатами стали Иван Девяткин, избравшийся от Союза левых сил (СЛС) в горсовет Лаппеэнранты, Юрий Карпов, член «Движения «Сейчас», также ставший депутатом горсовета Лаппеэнранты, Катя Марова («Союз левых сил»), попавшая в региональный совет Южной Карелии и Диана Сеппя (партия «Центр»), которая отныне будет заседать в горсовете Хаапавеси.

Этот расклад отображает рост русскоязычной общины в Финляндии — ее численность уже превысила 102 тысячи человек. За десять лет число русскоговорящих финнов увеличилось более чем на 30 000. Так что при общей численности населения Суоми в 5,6 млн человек можно было бы даже сказать, что носители русского языка слишком слабо представлены в ее органах власти.

Однако эта часть населения недавно получила и своего собственного чиновника очень высокого ранга.

Ставший новым мэром Хельсинки 32-летний Даниэль Сазонов, член влиятельной партии «Национальная коалиция». Его родители перебрались из России в Финляндию еще в начале 1990-х. Они принадлежали к числу ингерманландцев — малого этноса, с начала XVII века проживающего на территориях современной Ленинградской области и в Карелии.

В XVII веке шведы, которым тогда принадлежало западное Приладожье, переселили туда представителей финских племен — эвремейсов и савакотов, положивших начало ингерманландцам. Делалось это специально для того, чтобы очистить от русских и православных территорию, подпавшую под власть Швеции по результатам войн Смутного времени. Шведы проводили по отношению к крещеным в православие карелам крайне суровую политику, вынуждая их эмигрировать на земли, оставшиеся под властью Российского царства. Опустевшие же территории заселялись финнами.

При Петре Великом Россия отвоевала свои земли — но теперь уже с живущими на них ингерманландцами.

Спустя два века советская власть относилась к ним весьма противоречиво. Сначала в 1920-х в силу насаждавшейся тогда политики «коренизации» им позволили создавать национально-административные единицы низового уровня, открывали для них школы на финском языке.

Однако в 1930-х концепция сменилась — советские госорганы в итоге обошлись с ингерманландцами весьма сурово и начали практиковать их депортации. Всего в 30–40-х гг. было пять волн таких депортаций. Сначала высылали тех ингерманландцев, которых причислили к «кулакам» и «антисоветскому элементу», а потом по мере порчи советско-финских отношений с подозрением стали воспринимать и весь этнос — в качестве потенциальной «пятой колонны».

Во время войны значительное количество ингерманландцев, оказавшихся на оккупированных немцами и финнами территориях СССР, перебрались на территорию Финляндии. Однако в 1944-м Советский Союз потребовал от выходящей из войны Финляндии, чтобы она выдала советских граждан — что и было исполнено.

Но этих репатриантов направляли не в родные места, а в Псковскую, Калининскую, Новгородскую, Ярославскую области. А спустя сорок шесть лет, в 1990 году, ингерманландцы получили от Финляндии право на репатриацию.

Это решение «продавил» тогдашний президент Суоми Мауно Койвисто, сказавший, что испытывает «симпатию к многострадальному народу ингерманландских финнов». За последовавшие двадцать с лишним лет, пока действовала эта программа, по ней в Финляндию мигрировали из России около тридцати тысяч человек.

Скелет в шкафу с «прокремлёвским характером»

Среди первой волны репатриантов оказались и родители новоиспеченного мэра Хельсинки Сазонова. Родился он 24 марта 1993 года в городе, который спустя тридцать два года и возглавил. Финское гражданство ему оформили в возрасте 9 лет — это случилось еще до вступления в Финляндии в силу закона, разрешающего двойное гражданство.

Будущий мэр еще в школьные годы обнаружил стремление к общественно-политической деятельности. Он быстро стал обрастать нужными знакомыми, демонстрировал всяческую активность и начал успешно делать карьеру. В 2013-м он возглавил «Союз лицеистов Финляндии», а с 2013-го по 2014 гг. являлся членом правления НКО «Европейская Финляндия».

Сазонов быстро сориентировался в ситуации и поставил на центристскую партию «Национальная Коалиция» — одну из старейших и влиятельнейших в Финляндии. Уже в 2015-м, в возрасте 22 лет, он параллельно учёбе на юрфаке Университета Хельсинки баллотировался по списку этой партии в национальный парламент — неудачно.

Поражение несколько сгладило избрание в том же году председателем молодежной организации «Национальной коалиции». В 2017-м Сазонов избрался в горсовет Хельсинки, а в 2021 году стал заместителем мэра по социальным вопросам и здравоохранению.

В 2020 году Даниэль Сазонов получил диплом юриста и поступил на факультет экономики производства Университета Аалто. Помимо депутатской работы, он устроился специалистом по жилищной политике в финский Союз арендодателей, но и общественную деятельность не прекращал: являлся членом правления финской Скаутской организации и Союза молодёжных организаций Финляндии.

Хотя русский является одним из двух родных языков Сазонова, со стороны может показаться, что всё, связанное с Россией, он в себе выхолостил. Во всяком случае, он целиком и полностью поддерживает официальную антироссийскую риторику — в противном случае его бы и близко не подпустили к участию в выборах.

В свое время новый мэр рьяно поддерживал идею вступления Финляндии в НАТО. Выступал с набором ритуальных проклятий в адрес российских властей, обвиняя их в «разрушении мирового порядка». Более того, Сазонов оказался в числе тех финских политиков, которые выступали за отмену установленного в свое время по настоянию СССР статуса финских Аландских островов, как демилитаризованной зоны.

В период избирательной кампании Сазонов дал множество интервью, в которых раз за разом выдавал обычный набор тезисов государственной пропаганды и утверждал, что всегда их придерживался.

«Я за Украину, за НАТО и требовал санкций против России с 2014 года», — твердил он. Однако и на этого твердокаменного «патриота» нашелся свой «компроматец», причем весьма характерный.

Политические соперники Сазонова обвиняли его в том, что с 2017 по 2022 год он писал колонки для русскоязычной финской газеты «Спектр» (с 2021-го — «Финская газета»). Это издание обвиняли в том, что оно публиковало материалы «антиукраинского и прокремлёвского характера». Более того, в своих текстах Сазонов поднимал в том числе темы разных ущемлений, которым выходцы из России подвергаются в Финляндии.

Сазонов «отскочил» от «Финской газеты» в 2022 году, сообразив, что в новых условиях такое сотрудничество может его потопить. Позднее он называл свое участие в работе этого издания ошибкой. К счастью для него, он успел покаяться достаточно быстро и сотрудничество с газетой ему не навредило.

В целом же Даниэль, невзирая на свою молодость, успел превратиться в солидного функционера одной из самых влиятельных партий в стране — оброс связями, везде и всюду вел себя «правильно». А потому и возглавил список «Национальной коалиции» в Хельсинки.

Свои голоса ему отдали 11 754 человека, которых оказалось достаточном, чтобы занять пост мэра. Правда, первое место по популярности среди всех кандидатов завоевала член Социал-демократической партии Эвелиине Хейналуома (19 157 голосов). Но за партией Сазонова оказалось коалиционное большинство, поэтому он и стал градоначальником.

Без иллюзий

Речи о том, что Сазонов, учитывая его происхождение, как-то поспособствует потеплению отношений Финляндии и России, конечно, не идет: человек, сумевший пробраться на столь высокий пост, не будет предпринимать таких действий.

Не факт и то, что новый мэр как-то поспособствует российским соотечественникам в Финляндии, столкнувшимся в последние годы со множеством проблем и откровенной дискриминацией.

Сазонову сейчас необходимо быть «святее папы римского» и не давать конкурентам поводов для обвинений его в «нелояльности». Ведь в глазах твердокаменных националистов он все равно остается представителем «вражеского народа». И они, конечно, очень недовольны тем, что «этот русский» возглавил столицу.

Здесь напрашивается сравнение Сазонова с другим «русским мэром» — Нилом Ушаковым, в 2009–19 гг. возглавлявшим Ригу.

Но мэрство Ушакова, особенно его начальный период, выпало на куда более мягкие и либеральные времена. Ушаков активно развивал связи Риги с российскими городами и лично ездил в Москву, открывая там «рижские дворики» (магазины по продаже латвийских продуктов).

В 2012-м Нил Ушаков в ходе референдума проголосовал за придание русскому языку статуса второго государственного и не боялся весьма едко троллить латышских националистов. Однако в 2014-м он, всегда старавшийся держать нос по ветру, начал перестраиваться: заводить знакомства в эшелонах власти США, лично встречал в порту Риги американские танки и фактически «слил» борьбу за спасение русских школ, которые власти Латвии в 2018 году постановили упразднить. Венцом этой эволюции стало скандальное голосование 2024 года, когда Ушаков, уже будучи депутатом Европарламента, поддержал удары дальнобойным западным оружием вглубь России.

Сазонов, в отличие от Ушакова, «тепличного» по отношению к России периода не застал, а потому он с самого начала должен демонстрировать глубочайший антироссийский настрой.

А вот несколько новоиспеченных русскоязычных муниципальных депутатов не стеснены такого рода зажимами: контроль за ними не столь сильный, ибо депутат горсобрания — это все же не мэр.

И в этом плане особый интерес вызывает тот факт, что, к примеру, уроженка Санкт-Петербурга Катя Марова (переехала в Суоми пятнадцать лет назад), которая набрала 653 голоса и прошла в региональный совет Южной Карелии от «Союза левых сил», являлась членом правления Александровского общества, выступающего за открытие границы с Россией.

Также за открытие границы выступает и новый депутат горсовета Лаппеэнранты — 35-летний Иван Девяткин, за которого проголосовал 541 человек. Девяткин, переехавший в Лаппеэнранту в 2012 году, изначально был кандидатом от Социал-демократической партии. Но из партии его исключили, уличив в том, что он, дескать, «не осудил нападение России на Украину».

Однако авторитетного в среде местной русской общины Девяткина подобрал Союз левых сил. В ответ на претензии и обвинения политических конкурентов в СЛС отбиваются, заявляя, что Девяткин, мол, «никогда не поддерживал войну». Сам же он прекрасно понимает, что большинство его избирателей — русскоязычные. Поэтому обещает работать над улучшением их положения.