Ингерманландец Сазонов. Новый мэр столицы Финляндии оказался не русским
В Финляндии состоялись выборы в региональные и муниципалитеты органы власти. От всех предыдущих они отличались тем, что среди народных избранников оказалось значительное количество людей с иммигрантскими корнями. Были среди них и русские.
Родители из России
Самым громким стало, конечно же, избрание мэром столичного Хельсинки Даниэля Сазонова. Муниципальными депутатами стали Иван Девяткин, избравшийся от Союза левых сил (СЛС) в горсовет Лаппеэнранты, Юрий Карпов, член «Движения «Сейчас», также ставший депутатом горсовета Лаппеэнранты, Катя Марова («Союз левых сил»), попавшая в региональный совет Южной Карелии и Диана Сеппя (партия «Центр»), которая отныне будет заседать в горсовете Хаапавеси.
Этот расклад отображает рост русскоязычной общины в Финляндии — ее численность уже превысила 102 тысячи человек. За десять лет число русскоговорящих финнов увеличилось более чем на 30 000. Так что при общей численности населения Суоми в 5,6 млн человек можно было бы даже сказать, что носители русского языка слишком слабо представлены в ее органах власти.
Однако эта часть населения недавно получила и своего собственного чиновника очень высокого ранга.
Ставший новым мэром Хельсинки 32-летний Даниэль Сазонов, член влиятельной партии «Национальная коалиция». Его родители перебрались из России в Финляндию еще в начале 1990-х. Они принадлежали к числу ингерманландцев — малого этноса, с начала XVII века проживающего на территориях современной Ленинградской области и в Карелии.
В XVII веке шведы, которым тогда принадлежало западное Приладожье, переселили туда представителей финских племен — эвремейсов и савакотов, положивших начало ингерманландцам. Делалось это специально для того, чтобы очистить от русских и православных территорию, подпавшую под власть Швеции по результатам войн Смутного времени. Шведы проводили по отношению к крещеным в православие карелам крайне суровую политику, вынуждая их эмигрировать на земли, оставшиеся под властью Российского царства. Опустевшие же территории заселялись финнами.
При Петре Великом Россия отвоевала свои земли — но теперь уже с живущими на них ингерманландцами.
Спустя два века советская власть относилась к ним весьма противоречиво. Сначала в 1920-х в силу насаждавшейся тогда политики «коренизации» им позволили создавать национально-административные единицы низового уровня, открывали для них школы на финском языке.
Однако в 1930-х концепция сменилась — советские госорганы в итоге обошлись с ингерманландцами весьма сурово и начали практиковать их депортации. Всего в 30–40-х гг. было пять волн таких депортаций. Сначала высылали тех ингерманландцев, которых причислили к «кулакам» и «антисоветскому элементу», а потом по мере порчи советско-финских отношений с подозрением стали воспринимать и весь этнос — в качестве потенциальной «пятой колонны».
Во время войны значительное количество ингерманландцев, оказавшихся на оккупированных немцами и финнами территориях СССР, перебрались на территорию Финляндии. Однако в 1944-м Советский Союз потребовал от выходящей из войны Финляндии, чтобы она выдала советских граждан — что и было исполнено.
Но этих репатриантов направляли не в родные места, а в Псковскую, Калининскую, Новгородскую, Ярославскую области. А спустя сорок шесть лет, в 1990 году, ингерманландцы получили от Финляндии право на репатриацию.
Это решение «продавил» тогдашний президент Суоми Мауно Койвисто, сказавший, что испытывает «симпатию к многострадальному народу ингерманландских финнов». За последовавшие двадцать с лишним лет, пока действовала эта программа, по ней в Финляндию мигрировали из России около тридцати тысяч человек.
Скелет в шкафу с «прокремлёвским характером»
Среди первой волны репатриантов оказались и родители новоиспеченного мэра Хельсинки Сазонова. Родился он 24 марта 1993 года в городе, который спустя тридцать два года и возглавил. Финское гражданство ему оформили в возрасте 9 лет — это случилось еще до вступления в Финляндии в силу закона, разрешающего двойное гражданство.
Будущий мэр еще в школьные годы обнаружил стремление к общественно-политической деятельности. Он быстро стал обрастать нужными знакомыми, демонстрировал всяческую активность и начал успешно делать карьеру. В 2013-м он возглавил «Союз лицеистов Финляндии», а с 2013-го по 2014 гг. являлся членом правления НКО «Европейская Финляндия».
Сазонов быстро сориентировался в ситуации и поставил на центристскую партию «Национальная Коалиция» — одну из старейших и влиятельнейших в Финляндии. Уже в 2015-м, в возрасте 22 лет, он параллельно учёбе на юрфаке Университета Хельсинки баллотировался по списку этой партии в национальный парламент — неудачно.
Поражение несколько сгладило избрание в том же году председателем молодежной организации «Национальной коалиции». В 2017-м Сазонов избрался в горсовет Хельсинки, а в 2021 году стал заместителем мэра по социальным вопросам и здравоохранению.
В 2020 году Даниэль Сазонов получил диплом юриста и поступил на факультет экономики производства Университета Аалто. Помимо депутатской работы, он устроился специалистом по жилищной политике в финский Союз арендодателей, но и общественную деятельность не прекращал: являлся членом правления финской Скаутской организации и Союза молодёжных организаций Финляндии.
Хотя русский является одним из двух родных языков Сазонова, со стороны может показаться, что всё, связанное с Россией, он в себе выхолостил. Во всяком случае, он целиком и полностью поддерживает официальную антироссийскую риторику — в противном случае его бы и близко не подпустили к участию в выборах.
В свое время новый мэр рьяно поддерживал идею вступления Финляндии в НАТО. Выступал с набором ритуальных проклятий в адрес российских властей, обвиняя их в «разрушении мирового порядка». Более того, Сазонов оказался в числе тех финских политиков, которые выступали за отмену установленного в свое время по настоянию СССР статуса финских Аландских островов, как демилитаризованной зоны.
В период избирательной кампании Сазонов дал множество интервью, в которых раз за разом выдавал обычный набор тезисов государственной пропаганды и утверждал, что всегда их придерживался.
«Я за Украину, за НАТО и требовал санкций против России с 2014 года», — твердил он. Однако и на этого твердокаменного «патриота» нашелся свой «компроматец», причем весьма характерный.
Политические соперники Сазонова обвиняли его в том, что с 2017 по 2022 год он писал колонки для русскоязычной финской газеты «Спектр» (с 2021-го — «Финская газета»). Это издание обвиняли в том, что оно публиковало материалы «антиукраинского и прокремлёвского характера». Более того, в своих текстах Сазонов поднимал в том числе темы разных ущемлений, которым выходцы из России подвергаются в Финляндии.
Сазонов «отскочил» от «Финской газеты» в 2022 году, сообразив, что в новых условиях такое сотрудничество может его потопить. Позднее он называл свое участие в работе этого издания ошибкой. К счастью для него, он успел покаяться достаточно быстро и сотрудничество с газетой ему не навредило.
В целом же Даниэль, невзирая на свою молодость, успел превратиться в солидного функционера одной из самых влиятельных партий в стране — оброс связями, везде и всюду вел себя «правильно». А потому и возглавил список «Национальной коалиции» в Хельсинки.
Свои голоса ему отдали 11 754 человека, которых оказалось достаточном, чтобы занять пост мэра. Правда, первое место по популярности среди всех кандидатов завоевала член Социал-демократической партии Эвелиине Хейналуома (19 157 голосов). Но за партией Сазонова оказалось коалиционное большинство, поэтому он и стал градоначальником.
Без иллюзий
Речи о том, что Сазонов, учитывая его происхождение, как-то поспособствует потеплению отношений Финляндии и России, конечно, не идет: человек, сумевший пробраться на столь высокий пост, не будет предпринимать таких действий.
Не факт и то, что новый мэр как-то поспособствует российским соотечественникам в Финляндии, столкнувшимся в последние годы со множеством проблем и откровенной дискриминацией.
Сазонову сейчас необходимо быть «святее папы римского» и не давать конкурентам поводов для обвинений его в «нелояльности». Ведь в глазах твердокаменных националистов он все равно остается представителем «вражеского народа». И они, конечно, очень недовольны тем, что «этот русский» возглавил столицу.
Здесь напрашивается сравнение Сазонова с другим «русским мэром» — Нилом Ушаковым, в 2009–19 гг. возглавлявшим Ригу.
Но мэрство Ушакова, особенно его начальный период, выпало на куда более мягкие и либеральные времена. Ушаков активно развивал связи Риги с российскими городами и лично ездил в Москву, открывая там «рижские дворики» (магазины по продаже латвийских продуктов).
В 2012-м Нил Ушаков в ходе референдума проголосовал за придание русскому языку статуса второго государственного и не боялся весьма едко троллить латышских националистов. Однако в 2014-м он, всегда старавшийся держать нос по ветру, начал перестраиваться: заводить знакомства в эшелонах власти США, лично встречал в порту Риги американские танки и фактически «слил» борьбу за спасение русских школ, которые власти Латвии в 2018 году постановили упразднить. Венцом этой эволюции стало скандальное голосование 2024 года, когда Ушаков, уже будучи депутатом Европарламента, поддержал удары дальнобойным западным оружием вглубь России.
Сазонов, в отличие от Ушакова, «тепличного» по отношению к России периода не застал, а потому он с самого начала должен демонстрировать глубочайший антироссийский настрой.
А вот несколько новоиспеченных русскоязычных муниципальных депутатов не стеснены такого рода зажимами: контроль за ними не столь сильный, ибо депутат горсобрания — это все же не мэр.
И в этом плане особый интерес вызывает тот факт, что, к примеру, уроженка Санкт-Петербурга Катя Марова (переехала в Суоми пятнадцать лет назад), которая набрала 653 голоса и прошла в региональный совет Южной Карелии от «Союза левых сил», являлась членом правления Александровского общества, выступающего за открытие границы с Россией.
Также за открытие границы выступает и новый депутат горсовета Лаппеэнранты — 35-летний Иван Девяткин, за которого проголосовал 541 человек. Девяткин, переехавший в Лаппеэнранту в 2012 году, изначально был кандидатом от Социал-демократической партии. Но из партии его исключили, уличив в том, что он, дескать, «не осудил нападение России на Украину».
Однако авторитетного в среде местной русской общины Девяткина подобрал Союз левых сил. В ответ на претензии и обвинения политических конкурентов в СЛС отбиваются, заявляя, что Девяткин, мол, «никогда не поддерживал войну». Сам же он прекрасно понимает, что большинство его избирателей — русскоязычные. Поэтому обещает работать над улучшением их положения.