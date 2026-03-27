Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке вскрыл ряд проблем американской ПВО. Базы армии США по всему региону регулярно попадают под удар, страдают и союзники Штатов по всему региону.

На Западе и в арабском мире полагают, что Пентагон переоценил возможности своей противовоздушной обороны.

Как устроены батареи Patriot

В состав одного зенитного ракетного батальона комплексов MIM-104 Patriot США по штату входит три-четыре батареи.

Батарея — это от шести до восьми пусковых установок, одна радиолокационная станция (РЛС) и пункт управления (ECS), транспортно-заряжающие машины и другая техника.

Иными словами, один батальон — это приблизительно 20-30 пусковых установок и три-четыре РЛС, при помощи которых наводятся зенитные ракеты.

В зону прикрытия батальона могут попадать десятки квадратных километров территории. При этом батареи могут находиться на значительном удалении друг от друга.

Где сосредоточены комплексы Patriot

Переброска зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Ближний Восток началась ещё весной 2025 года — в преддверии первого масштабного обмена ударами между Израилем и Ираном.

Источники американского аналитического портала Axios сообщили: как минимум один батальон был переброшен из Индо-Тихоокеанского региона для прикрытия американских баз и территории Израиля.

В конце июня Пентагон сообщил о дополнительной переброске ЗРК из Южной Кореи и Японии.

Вторая волна передислокации противовоздушных и противоракетных систем началась зимой 2025–2026 года на фоне подготовки США к операции «Эпическая ярость».

В сети стали появляться спутниковые снимки, указывающие развертывание дополнительных комплексов Patriot в районе авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии и «Муваффак-Салти» в Иордании. Именно там была размещена ударная группировка ВВС США.

Эти комплексы были призваны усилить возможности уже развернутых зенитных ракетных комплексов, прикрывающих американские военные базы в Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейне.

Установки Patriot также на вооружении у американских союзников Персидском заливе: до 20 батарей у Саудовской Аравии, около 10 батарей у ОАЭ, до восьми в армии Кувейта, пять батарей у армии Катара и две в армии Бахрейна.

При этом стягивание ЗРК в регион Залива «оголяет» другие регионы.

В марте США перебросили на Ближний Восток комплексы ПВО из Южной Кореи, что вызвало протесты со стороны местных властей.

Ещё как минимум одна батарея была переброшена из Германии в Турцию — чтобы без прикрытия не осталась база НАТО «Инджирлик». В итоге, по оценке западных обозревателей, на Ближнем Востоке к концу марта 2026 года было сосредоточено от 7 до 11% всех существующих в мире комплексов Patriot.

Почему потребовалась переброска THAAD

Опасаясь ответного удара со стороны Ирана, США также направили на Ближний Восток комплексы противоракетной обороны THAAD.

В отличие от «Пэтриотов», в первую очередь предназначенных против самолетов и ракет на подлете, эти системы специализируются на уничтожении баллистических целей в верхних слоях атмосферы или за её пределами.

Достоверно известно, что на вооружении армии США имеется всего восемь батарей THAAD, также эта система стоит на вооружении Саудовской Аравии и ОАЭ. В состав одной батареи входит от шести до девяти пусковых установок. Боекомплект одной установки составляет восемь ракет-перехватчиков.

На одну батарею также приходится одна радиолокационная станция AN/TPY-2

Известно, что как минимум одна батарея была развернута в Израиле. Также комплексы усилили прикрытие американских авиабаз в Саудовской Аравии и Иордании.

В середине марта к ним добавились комплексы, переброшенные из Южной Кореи. Таким образом, на Ближнем Востоке было сосредоточено, по различным прикидкам, до 40% всех имеющихся в мире систем THAAD.

Но эти зенитные комплексы, как оказалось, не смогли защитить ни прикрываемые объекты, ни самих себя.

Что дало «ослепление» американских РЛС

Неизвестно, рассчитывали ли в Пентагоне на сопротивление Ирана, и если да — то в каких масштабах. Но в первые же дни конфликта американские комплексы ПВО и ПРО столкнулись с серьезными трудностями.

Уже третьего марта New York Times опубликовала спутниковые снимки американских объектов на Ближнем Востоке, на которых был зафиксирован урон, нанесенный иранскими контрударами.

Кадры позволяют с большой долей уверенности говорить — уничтожены как минимум две радиолокационные станции AN/TPY-2, которые входят в состав комплексов THAAD. Одна РЛС была поражена в районе авиабазы «Рувайс» в ОАЭ, вторая — в районе саудовского аэродрома «Принц Султан».

Иранские источники, в свою очередь, опубликовали спутниковые снимки авиабазы «Муваффак-Салти» в Иордании. На них, как утверждается, запечатлена третья выведенная из строя станция AN/TPY-2. Впрочем, из-за низкого качества изображения эти сообщения подтвердить труднее.

В любом случае целенаправленные удары по радарам говорят о том, что иранцы постарались нащупать слабое место в американской обороне, заметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Константин Романенко.

«Выбивать отдельные пусковые установки, которые ещё удалены друг от друга — задача трудная и несколько непрактичная, поскольку они взаимозаменяемы. А вот вывести из строя радар — это надежный способ ослепить целую батарею, вывести её из строя на какое-то время, — подчеркнул эксперт. — Тем более что даже незначительные повреждения поверхности РЛС приводят к нарушениям в её работе, это очень чувствительная техника».

По оценке собеседника, поражение радаров говорит не столько о качестве комплексов THAAD, сколько о стратегических просчетах американского командования, оставившего критически важное оборудование без прикрытия.

При этом, сообщил эксперт, стоимость только одного радара оценивается в 485 млн долларов.

Вероятно, именно потери, понесенные в первые дни конфликта, вынудили США перебросить комплексы ПРО из Южной Кореи.

24 марта иранские ресурсы распространили кадры, подтверждающие уничтожение радаров комплексов ПВО Patriot. В частности, РЛС управления огнем батареи AN/MPQ-53/65 была уничтожена в Бахрейне в результате прямого попадания ракеты. В результате другого удара была уничтожена трехкоординатная радиолокационная станция дальнего воздушного обзора AN/TPS-75.

Хроника промахов ПРО

После того как системы ПВО и ПРО были частично «ослеплены», Иран смог повысить результативность ракетных ударов по американским военным базам и Израилю. В середине марта американские источники сообщили, что в результате ракетного удара по базе «Принц Султан» были повреждены пять самолётов-заправщиков KC-135.

В сети также появилось несколько роликов, свидетельствующих о том, что иранские ракеты зачастую преодолевают сопротивление ПРО/ПВО.

Одно из таких видео 11 марта запечатлел матрос с китайского судна у берегов Фуджейры (ОАЭ).

На кадрах можно видеть, как батарея Patriot или THAAD выпускает несколько противоракет, которые не могут перехватить всего одну ракету, которая в итоге и наносит удар.

Аналогичные ролики публиковали и жители Израиля. Позднее появились и другие подтверждения: в ночь на 22 марта Иран нанес удары по израильским городам Димона и Арад.

Издание Maariv со ссылкой на источник в командовании армии Израиля сообщило: ракеты должны были быть перехвачены комплексами THAAD, однако по неизвестным причинам им удалось преодолеть оборону. Также издание сообщило, что аналогичный инцидент произошел 1 марта, когда иранская ракета поразила город Бейт-Шемеш. Произошедшее поставило под вопрос возможности американских комплексов ПРО. По мнению экспертов, вполне возможно, что Иран применил новейшие вооружения, которые оказались THAAD не по силам.

Фактор гиперзвука

«Одна из возможных причин, почему перехватчики не справляются — применение Ираном гиперзвуковых ракет «Фаттах-2», — полагает Константин Романенко.

Заявлено, что при заходе на цель «Фаттахи-2» достигают скорости до 15 чисел Маха, то есть свыше 18 тысяч км/ч.

«Даже если эти цифры несколько завышены, можно констатировать, что комплексы THAAD не справляются с такими целями, которые к тому же могут активно маневрировать на высоких скоростях», — отмечает Романенко.

Иранская тактика ответного удара, по всей видимости, предусматривала частичный вывод из строя наиболее уязвимых элементов ПВО/ПРО ударами дронов, чтобы снизить сопротивление противника.

Пуск сотен старых ракет и беспилотников приводит к исчерпанию противоракет у противника, резюмировал эксперт. Затем в пробитые «бреши» в обороне противника устремляются более современные ракеты. Эта тактика и выявила недостатки американо-израильской ПВО/ПРО. Но при этом Иран всё же не смог нанести критический урон противнику из-за нехватки современных вооружений.

Европейские союзники Киева делают выводы

Чем бы ни закончился конфликт на Ближнем Востоке, его последствия уже обсуждаются. В том числе с точки зрения того, насколько вообще совершенны современные системы ПРО и ПВО.

На фоне конфликта в Иране еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс констатировал: снижается эффективность поставленных ВСУ комплексов Patriot при перехвате российских ракет.

«Для борьбы с баллистическими ракетами украинцы обычно использовали системы Patriot. В самом начале 2025 года эффективность Patriot была около 40%, но россиянам удалось модернизировать баллистические ракеты», — отметил Кубилюс в интервью газете Politico.

Теперь российские ракеты способны эффективнее менять траекторию, поэтому результативность работы американских зенитных систем заметно снизилась, констатировал еврокомиссар.

Союзники США, как в Европе, так и на Ближнем Востоке сталкиваются с одной проблемой: системы, которые позиционировались как наиболее современные, уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня. И американская ПВО уже не может считаться непробиваемой.