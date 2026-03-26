Прибалтийские страны изо всех сил демонстрируют полную поддержку американской агрессии в отношении Ирана и даже намекают, что могут оказать прямую помощь в расправе над персами — вплоть до отправки собственных солдат.

Впрочем, не обладая сколь-нибудь серьезными военными ресурсами, они пока ориентируются больше на оказание чисто символической поддержки. Прибалты откровенно озвучивают свой главный интерес в этой ситуации: добиться похвалы США. Литве, Латвии и Эстонии крайне важно, чтобы Вашингтон признал их «верными союзниками».

Комично пафосная риторика

Недавно Дональд Трамп обратился к союзникам по НАТО и прочим сателлитам США с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить «безопасность судоходства» — но сначала получил отказ. «Это не наша война, не мы ее начинали», — отрезал министр обороны Германии Борис Писториус. Франция, Великобритания, Южная Корея, Австралия и другие страны тоже не выразили ни малейшего энтузиазма.

Впрочем, долго выдерживать свою линию у них не хватило духа — и вскоре почти три десятка стран западного блока выпустили совместное заявление о «готовности внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив».

А вот кто оказал США поддержку сразу, так это прибалты.

Правда, к ним за помощью Трамп и не обращался, что вполне понятно: ВМС республик Прибалтики столь ничтожны, что способны действовать лишь в прибрежной зоне. У них попросту нет больших военных кораблей, которые можно было бы послать в Ормузский пролив.

Однако это ничуть не остановило эстонцев — в Таллине отрапортовали, что готовы обсуждать возможную отправку своих солдат на Ближний Восток, если американцы попросят. «Эстония всегда открыта, особенно если говорить о надежности нас как союзника: мы готовы обсуждать, если поступит конкретное предложение», — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Тут же встал закономерный вопрос: а что и кого Эстония вообще способна послать на Ближний Восток — хотя бы теоретически?

Когда журналисты обратились с этим вопросом к местному военному эксперту Райнеру Саксу, он затруднился с ответом. «Трудно сказать. Пока не было обсуждений, сложно предсказать, что мы могли бы предложить. Корабли мы отправить в принципе не можем, потому что у нас просто нет таких кораблей», — признал он.

Он предположил, что участие Эстонии могло бы ограничиться командировкой нескольких военных специалистов — например, по борьбе с дронами. До большего, по мнению эксперта, дело вряд ли дойдет.

Зачем же тогда Эстония выступает с трескучими заявлениями? Очевидно, только для того, чтобы лишний раз напомнить о себе Соединенным Штатам.

Об этом вполне открыто заявляет и сам глава МИД. «Позиция Эстонии сейчас скорее политическая: мы поддерживаем действия США и Израиля против иранского режима и всегда готовы говорить, если наши союзники нуждаются в помощи», — отмечает Цахкна. Выходит, «помощь» Эстонии заключается в «готовности говорить».

Глава комиссии Рийгикогу (парламента) по иностранным делам Марко Михкельсон подчеркивает, что для Эстонии главное — чтобы в полемике вокруг Ормузского пролива не пострадали отношения между союзниками по НАТО. «Со стороны Эстонии очень важен сам дипломатический сигнал», — добавляет он.

Пришлось притормозить

Президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней сказал, что если Рига получит от США приглашение участвовать в военной операции на Ближнем Востоке, то оно будет «ответственно и быстро рассмотрено».

Ринкевич добавил, что действия США и Израиля «понятны, учитывая роль Ирана — его ядерную программу, угрозы соседним странам и поддержку России», а «Европа должна найти способы поддержать своих союзников, несмотря на то, что иногда это непростые решения». «НАТО и ЕС должны искать точки соприкосновения, а не подчеркивать различия», — подытожил свою мысль Ринкевич.

Однако дальше всех пошла Литва. Из первоначальных заявлений литовских политиков можно было сделать вывод, что Вильнюс в верноподданническом порыве уже готовится направить свои войска в регион Персидского залива. Сначала президент Гитанас Науседа сообщил, что «понимает» цели США и Израиля. По оценке Науседы, у них не осталось другого выхода, кроме как прибегнуть к силе.

Затем главнокомандующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас сказал, что республика могла бы разрешить использовать свою территорию для базирования и полетов боевых самолетов союзников США, наносящих удары по Ирану. Наконец, советница Науседы Аста Скайсгирите сообщила, что Литва рассмотрит возможность отправки своих военнослужащих для помощи американцам, если Вашингтон обратится с такой просьбой.

Слушая пафосные высказывания своих вождей, многие литовцы изрядно перепугались. Все прекрасно помнят, как прибалтийские страны в свое время отправили воинские контингенты в Ирак и Афганистан, где некоторые солдаты погибли, а другие вернулись домой с увечьями. Специально, чтобы успокоить население, министр обороны Робертас Каунас заверил, что в настоящее время отправка войск в Иран все же не планируется.

Но у литовцев возникли страхи иного рода: а что если спецслужбы Ирана, привлеченные воинственными заявлениями, нанесут удар по объектам на территории страны? После этого успокаивать население пришлось уже директору Департамента государственной безопасности Ремигиюсу Бридикису. Он стал уверять, что «вероятность атак, поддерживаемых Ираном, на объекты США и Израиля в Литве низкая». Впрочем, по словам Бридикиса, гражданам всё равно нужно сохранять «бдительность».

После этого снизил накал риторики и Науседа. Президент поведал, что Литва готова предоставить США свою территорию для логистики в войне с Ираном, хотя прямая военная помощь невозможна из-за удаленности от театра боевых действий.

Но также подчеркнул, что Вильнюс не сможет рассчитывать на расположение американских войск в стране, отказываясь при этом от участия в «международных миссиях». «Такая позиция может привести к тому, что присутствие американских войск в Литве перестанет быть гарантированным. Мы этого точно не хотим», — пояснил Науседа.

Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что Литва готова «содействовать обеспечению безопасности судоходства» в Ормузском проливе, но поспешил добавить: скоро боевые действия могут прекратиться — и тогда вовлеченность не понадобится.

Остаться под «зонтиком»

Надо сказать, что в Таллине, Риге и Вильнюсе своеобразно относятся к нынешнему президенту США. Исподтишка они его ненавидят и поливают грязью в своих СМИ.

Но одновременно всячески пытаются публично подольститься, опасаясь, что Трамп не забыл, как в ходе избирательных кампаний в США прибалты ставили на его противников. И теперь стараются загладить свою вину перед нынешним хозяином Белого дома.

Прибалтийские лидеры, конечно, заметили недовольство президента США тем фактом, что прочие страны западного блока не спешат втягиваться в начатую им войну с Ираном.

В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Без США НАТО — бумажный тигр! Они не хотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить развивающий ядерный потенциал Ирана. Теперь, когда эта борьба с военной точки зрения ВЫИГРАНА и для них существует очень небольшой риск, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив — простая военная операция, а это единственная причина высоких цен на нефть. Им было бы очень легко это сделать, и риск был бы минимальным. ТРУСЫ. И мы это ЗАПОМНИМ!»

Этот пост очень напугал власти балтийских республик. Заговорили о том, что блок НАТО оказался перед перспективой распада. Как рассказал ИА Регнум политолог, специалист по региону Александр Носович, прибалты, делая в последние годы все возможное, чтобы раздразнить и уязвить Россию, считали себя в безопасности благодаря развернутому над ними «зонтику НАТО». А сейчас запаниковали от мысли, что он может захлопнуться.

В начале 2000-х именно прибалты вместе с поляками показательно отправляли солдат в Ирак, чтобы Франции и Германии стало «стыдно». «По Ирану прибалтийские политики ведут себя по шаблонам ушедшей эпохи, то есть перпендикулярно западным европейцам», — отмечает политолог.

По его мнению, руководство Эстонии, Латвии и Литвы готово выплатить США и НАТО «налог кровью» — в надежде, что те в благодарность не оставят в одиночестве перед «российской угрозой».