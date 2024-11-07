Отношение властей стран Прибалтики к Дональду Трампу можно охарактеризовать как, мягко говоря, сложное. Их элиты большей частью являются традиционными «клиентами» Демократической партии США, а Трамп их откровенно пугает.

ИА Регнум

Когда он впервые заявил о своих президентских амбициях в 2015 году, прибалты, не верившие в успех этого «маргинала», бесстрашно осыпали его насмешками. Успех кандидата от республиканцев заставил их испуганно заткнуться, а поражение Трампа в 2020-м позволило облегченно вздохнуть. Возвращение же «непотопляемого Дональда» вновь заставляет Таллин, Ригу и Вильнюс очень сильно нервничать.

Называли «Риббентропом»

Еще в 2016 году Трамп сказал, что, в случае своего президентства будет думать, стоит ли защищать страны Балтии от России. И сперва посмотрит на то, выполнили ли эти государства свои обязательства по отношению к США.

На тот момент власти в Риге, Вильнюсе и Таллине всецело находились под влиянием мейнстримной американской прессы, называвшей Трампа клоуном и маргиналом, и свято верили в предстоящую победу Хиллари Клинтон. Поэтому прибалты с удовольствием стали подыгрывать пропаганде Демпартии, поливая его грязью.

Тогдашние президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс почти приравняли Трампа к Владимиру Путину, который уже тогда в западной пропаганде фигурировал в качестве самого страшного злодея мировой политики. «Молотов уже есть, он ищет своего Риббентропа», — зловеще предостерёг тогда Линкявичюс.

В вину Трампу литовский министр и эстонский президент вменили то, что он положительно относится к Путину, выражал намерение с ним договариваться и не считает защиту прибалтийских союзников по НАТО святым долгом США.

В свою очередь евродепутат от Латвии Артис Пабрикс (позже он занял пост министра обороны) допустил то же сравнение и заявил, что, став президентом США, Дональд Трамп может заключить с Россией «новый пакт Молотова — Риббентропа».

Тогда же в New York Times была опубликована статья Стивена Сестановича, бывшего координатора Госдепартамента по странам СНГ в администрации Билла Клинтона, десятки раз посетившего и Латвию, и другие бывшие республики СССР. «Трамп может дать пророссийским горячим головам в Латвии надежду», — писал он.

В августе 2016-го Прибалтику посетил с визитом тогдашний вице-президент США от демократов Джо Байден, который, естественно, агитировал за Хиллари Клинтон.

Выступая позже с речью в штате Огайо в поддержку Клинтон, Байден, в частности, отметил: «Балтийские страны живут в смертельном страхе того, что Россия пересечёт их границы и подвергнет их аннексии. Эти государства являются членами НАТО, и Трамп заявил, что проверит, насколько они выполняют свои обязательства. Он впервые заставил эти страны действительно встревожиться, намерены ли мы выполнить данные им обещания».

После того, как Дональд Трамп стал президентом США в первый раз, прибалтийским элитам пришлось пережить вспышку ужаса. Многие бросились в соцсети и принялись спешно подтирать оставленные в его адрес оскорбления. Когда первое замешательство прошло, начались попытки «переобуться».

Тот же Линкявичюс и прочие, еще недавно сравнивавшие Трампа с Риббентропом, сменили пластинку и стали говорить о том, что требования вожака республиканцев к странам ЕС совершенно законны.

Однобокий национализм

Ничего ужасного со странами Балтии в течение первого президентского срока Дональда Трампа конечно же не произошло. Прибалты сочли, что нашли ключик к сердцу эксцентричного американского лидера.

Трамп постоянно твердил о том, что покровительство США стоит денег, что те страны ЕС, которые хотят гарантированно получить помощь американской армии в случае какой-то угрозы, обязаны и сами повышать свои военные расходы. Прибалты с удовольствием взяли под козырек.

Но вообще Трампу, в течение всего своего первого срока вынужденному не на жизнь, а на смерть бороться с американским «глубинным государством», было не до стран Балтии. Он несколько раз принимал их президентов (скопом — всех троих вместе) одобрительно хлопал по плечу и тут же про них забывал. Посол Латвии в США Андрис Тейкманис даже выступал с опровержением слухов о том, что американский президент путает Латвию и Литву.

В Прибалтике стали появляться политики и партии, ориентирующиеся конкретно на Дональда Трампа и его специфическую версию консерватизма. Из всех тамошних трампистов наибольшего успеха достигла эстонская Консервативная народная партия (EKRE), возглавляемая отцом и сыном Мартом и Мартином Хельме, позиционирующими себя в качестве националистов, чем в Прибалтике никого не удивишь.

Национализм в странах Балтии совершенно однобокий и выражается только в виде русофобии. Малейшие же поползновения в сторону «прав секс-меньшинств», трансгендеров и прочего наказываются быстро и больно.

Уникальность же EKRE состоит в том, что помимо традиционной русофобии (впрочем, как показывает практика, они в случае необходимости умеют ее не выпячивать) они яростно отстаивают традиционные семейные ценности.

И совсем уж удивительно, что этих, по мнению либералов, «дремучих шовинистов» взяли в правящую коалицию, в которой они пребывали с 2019 по 2021 годы.

Проигрыш Дональда Трампа на выборах 2020 года обусловил и крах эстонских «трампистов». Причем произошло это в решающий момент, когда вошла в завершающую стадию подготовка инициированного EKRE референдума, в ходе которого большинство населения должно было высказаться за закрепление в конституции Эстонии брака как союза мужчины и женщины.

Однако после падения Трампа вздохнувшее с облегчением эстонское правящее большинство решило, что дальнейшее присутствие такой партии в местной правящей коалиции недопустимо — это будет «позорить» страну перед новой вашингтонской администрацией.

Уже в январе 2021-го была организована перетасовка коалиции, в новом составе которой места EKRE уже не нашлось. Долгожданный референдум был отменен.

Вскоре новая коалиция, опирающаяся на покровительство американской Демпартии, организовала в Эстонии радикальные перемены: ликвидацию русских школ, уничтожение памятников советским воинам-освободителям, максимальный разрыв отношений с Россией, легализацию гей-браков.

Трамписты оживились

Известие о новой победе Дональда Трампа в Прибалтике восприняли со страхом и настороженностью. Особенно силен страх за то, что новый-старый американский президент «сдаст Украину и страны Балтии Путину». Население, обработанное пропагандистскими СМИ, тоже в большинстве своем в канун этих выборов болело за Камалу Харрис.

Судя по данным социологических опросов, в Эстонии Трампу симпатизирует всего 26% населения, в Латвии — 31%, в Литве — 17%.

Причём многие из тамошних почитателей — местные русские. Не то, чтобы они связывают с повторным воцарением «непредсказуемого Донни» какие-либо серьезные надежды на перемены к лучшему — им просто приятно видеть, как правящие элиты их стран в очередной раз сели в лужу.

Но все же да, есть у них и надежда на то, что новая вашингтонская администрация сумеет договориться с Москвой, боевые действия на Украине прекратятся, а, значит, и ослабнет давление на прибалтийских русских.

В Эстонии напомнил о себе Мартин Хельме. В этом году власти в Таллине, опасаясь повторного прихода Трампа к власти и не желая давать ему мощного регионального союзника, организовали политтехнологическую операцию по расколу партии EKRE, лишившейся значительного количества своих членов.

На днях Хельме-младший, чутко уловивший, что дело идет к победе вождя Республиканской партии, открыто высказался за «мирный план Трампа», в соответствии с которым за Россией предполагается оставить территории, занятые ею в ходе спецоперации.

По словам Хельме, победа Харрис означала бы, что «эстонцы, финны, поляки, румыны пошли бы войной на Россию» — чего вожак EKRE, как истинный националист, не желающий погибели своего народа, не хочет. Еще недавно подобное заявление от статусного эстонского политика было немыслимым и повлекло бы для его автора большие неприятности. Но Хельме чувствует, что ветер ощутимо меняется.

В свою очередь его отец Март Хельме предрек, что Трамп предпримет «шаги к согласованному установлению нового мирового порядка». Хельме-старший предсказывает два месяца особенно острой мировой политической турбулентности и в дальнейшем — сокращение сфер влияния Запада. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы вывести страны Балтии из состава НАТО, но в то же время она не хочет их оккупировать, чтобы брать на себя траты на содержание Прибалтики.

Скорее, как считает этот старый опытный политик, РФ желает «финляндизировать» этот регион (по аналогии с Финляндией 1950-80-х гг.), чтобы он перестал являться военным плацдармом, несущим потенциальную угрозу для России. По мнению Хельме, дальнейшая судьба Прибалтики станет одним из предметов торга Трампа с российским руководством.

Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, возглавлявшая стану в 2016-21 гг., поспешила выступить с успокоительными заявлениями — мол, она в свое время неоднократно встречалась с Трампом и относится к его второму президентству с «осторожным оптимизмом». Дескать, Трамп действительно «непредсказуем», но «это не значит, что обязательно будет плохо».

В свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевич, поздравивший Трампа с победой одним из первых, выложил свою старую совместную фотографию с ним и его женой и подписал под ней, что надеется на «укрепление двусторонних отношений и трансатлантического партнерства».

Литовский министр обороны Лауринас Касчюнас призвал соплеменников не переживать из-за победы Трампа. Он отметил, что во время предыдущего правления этого президента США «российским силам в разных частях мира был дан отпор». Поэтому, по его мнению, Западная Европа не должна «возводить стену» перед Трампом, как раньше.

Если уж такой непримиримый антироссийский «ястреб» заговорил о возможном соглашении Вашингтона и Москвы и принялся его обосновывать, то, значит, действительно повеяло большими переменами.

Пока местные «вожди» поздравляют Трампа, лидер латвийской оппозиционной партии «Стабильность» Алексей Росликов написал, что в местном парламенте царит паника: одни переживают за то, что теперь в США могут запретить пропаганду секс-извращений, а другие беспокоятся за дальнейшую судьбу киевского режима.

Латвийский журналист Сандрис Точс пишет, что из всех местных политиков сейчас лучше всего себя должен чувствовать Айнар Шлесерс, бывший вице-премьер, глава партии «Латвия на первом месте». Шлесерс — большой поклонник Трампа. При этом он, возглавляя когда-то латвийское Министерство транспорта и хорошо понимая степень экономической зависимости Латвии от России, всегда высупал против нагнетания враждебности к восточному соседу.

В последние годы такая точка зрения была, мягко говоря, не в чести, но сейчас Шлесерс вновь почувствовал себя на коне. Он считает, что его опыт и наработанные в свое время в Москве связи могут вновь оказаться полезными.