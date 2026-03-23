С установлением устойчиво тёплой погоды фронт в зоне СВО пришёл в движение сразу на нескольких направлениях. За последние недели на линии боевого соприкосновения были опробованы в деле сразу несколько новых оружейных разработок.

В распоряжении ВС России — новая версия беспилотника «Герань-5» с реактивным двигателем, которая позволяет развивать высокую скорость, сообщает «Россия-24».

Такие дроны, похожие на малогабаритные крылатые ракеты, являются особо сложной целью для средств ПВО, пояснил ИА Регнум эксперт по беспилотной авиации, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

«Реактивный двигатель обеспечивает беспилотнику кратно увеличенный диапазон скоростей — порядка 600–700 км/ч против 150–170 км/ч у базовой версии с поршневым двигателем, — пояснил собеседник. — Высокая скорость полета уменьшает доступное время реакции средств ПВО противника, что, соответственно, играет на увеличение вероятности преодоления этой обороны».

Реактивные «Герани» представляют собой эффективное оружие на средней дистанции и подходят для точечных ударов в оперативном тылу.

Кадр из видео БПЛА «Герань» с реактивным двигателем

При этом появляются сообщения о массированном применении дронов этой модели на дальнем расстоянии — по целям в Киеве, при бессилии украинской системы ПВО.

Эксперты полагают: что развитие турбореактивных БПЛА будет сосредоточено на уменьшении их тепловой заметности и увеличении продолжительности полёта.

Расширение дальности

Еще одно ноу-хау, которое в последние недели осваивают российские операторы, — беспилотники-дрононосцы. Как правило, в роли носителя выступают БПЛА класса «Герань-2», которые вместо боевой части несут несколько FPV-дронов.

Об этом сообщил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. Он, в частности, рассказал, что «Герань» может выступать в роли доставщика и ретранслятора сигнала управления для малых дронов, превращаясь в «дрономатку».

До 2025 года сообщения о «дрононосцах» проходили по разряду непроверенных. Но в середине сентября прошлого года даже противник признал: российский барражирующий боеприпас «Ланцет» долетел до майдана Незалежности (площади Независимости) в Киеве.

При этом известно, что последние модификации «Ланцета» могут наносить удары на расстоянии до 100 км — такое разъяснение в конце февраля дал разведчик-оператор группировки войск «Центр» ВС России Артем Красноперов.

Станислав Красильников/РИА Новости БПЛА «Ланцет»

Но комбинация «беспилотный носитель плюс барражирующий боеприпас, который запускается с этого носителя», позволяет наносить высокоточные удары на значительных расстояниях, при этом обходя зону активности ПВО.

Это и вынуждены были признать в ВСУ в сентябре 2025-го, когда «Ланцет» долетел до центра украинской столицы.

Ещё один тревожный сигнал для украинской армии — расширение дальности применения наших беспилотников, которые управляются по оптоволокну. Связь между дроном и оператором обеспечивается при помощи кабеля, и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить сигнал управления. По последним данным, FPV-дроны на оптоволокне начали достигать центральных районов Харькова и Сум, то есть преодолевать расстояние в десятки километров от ЛБС.

Использование ИИ

В России появляются разработки, которые позволяют боевому беспилотнику «самому» выбирать цели. Речь идёт о БПЛА «Свод» — они оснащаются системой интеллектуального наведения, сопровождения и автономного поражения цели, объединяя технологии машинного зрения и искусственного интеллекта (ИИ).

О возможностях нового вооружения рассказал специалист «Кулибин-клуба», главный конструктор семейства дронов «Овод» (в которое также входит и «Свод») Андрей Иванов.

Новые технологические решения позволяют аппарату самостоятельно выявить и идентифицировать цель, передать данные оператору. После чего человек может подтвердить атаку или отменить указание. Первая партия беспилотников этой модели уже поставлена в войска, сообщил Иванов.

В экспертном сообществе существует мнение: дальнейшее развитие технологии ИИ и машинного обучения в перспективе может позволить беспилотникам действовать полностью автономно, отметил специалист по БПЛА Денис Федутинов.

Кадр из видео БПЛА «Свод»

«Потенциально такой подход может позволить оставить человека-оператора за скобками процесса выполнения боевой задачи, — указал эксперт. — Это в свою очередь может обеспечить несколько преимуществ».

Первое преимущество — увеличится радиус применения дронов, поскольку аппарат будет независимым от дальности действия канала связи. Во-вторых, роботизация может обеспечить работоспособность беспилотника в условиях радиоэлектронного подавления.

В-третьих, это означает отсутствие усталости и эффекта «замыливания глаз», что характерно для человека-оператора «в контуре управления». Ну и наконец, в-четвертых, это ведет к повышению безопасности персонала, эксплуатирующего дроны.

Но есть и несколько обстоятельств, которые пока сдерживают распространение таких решений, отмечает Федутинов: «Всё ещё остается высокая степень ошибок у ИИ. Кроме того, формальное отсутствие ответственного в принятии решений, которые в итоге могут оказаться ошибочными. В-третьих, это моральная неготовность общества делегировать столь чувствительные задачи машине».

Турбореактивные «Изделия»

В начале марта в Сети появилась информация об использовании новейшей российской ракеты класса «воздух — земля», известной как «Изделие 30». Ракета оснащена складными крыльями с размахом около трёх метров и боевой частью массой примерно 800 кг. Это почти вдвое больше, чем у стратегических авиационных ракет класса Х-101, также используемых ВКС России, поясняли «Вести».

Средняя дальность полёта «Изделия 30» — 1500 километров. Ракета оборудована компактным турбореактивным двигателем, который обеспечивает крейсерскую скорость порядка 720 км/ч.

Сообщается, что боевая часть ракеты составляет 800 кг, для сравнения у X-101 — 400 кг, при таком же, как и у X-101, размахе крыла — 3 метра.

2 марта источники противника представили обломки «ранее неизвестной» российской ракеты, отмечала «Российская газета». По мнению экспертов (оценивших кадры пролёта ракеты, появившиеся в соцсетях), именно «Изделия 30» применялись во время удара по целям на Украине 16 марта.

Специалисты по геолокации установили, что видео было сделано в небе над Черниговской областью, при этом ракета двигалась в направлении Киева.

Открытые источники «Изделие 30»

В сводке Минобороны за 16 ноября не фигурируют самолёты стратегической авиации, что позволяет сделать предположение об адаптации новых ракет в качестве вооружения тактических бомбардировщиков, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Вполне вероятно, что в качестве носителя этих новых ракет, в частности, могут применяться тактические бомбардировщики Су-34. Или новейшие истребители пятого поколения Су-57, — отметил собеседник. — В таком случае интенсивность ударов крылатыми ракетами по объектам киевского режима будет только нарастать в перспективе. Ведь с началом использования «Изделий 30» не требуется поднимать в воздух тяжёлых «стратегов».

Собеседник издания добавил, что серийное производство «Изделия 30» может дать российской армии более дешевую и массовую крылатую ракету. Также не исключено, что для нового боеприпаса могут применяться наземные пусковые установки.

В целом, отмечают эксперты, передовые разработки российского ВПК позволяют атаковать широкий спектр целей вне зависимости от их удалённости от фронта. Более того, новые и модифицированные беспилотники и ракеты становятся всё более сложными целями для противника.