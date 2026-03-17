Прогноз ИА Регнум о том, что Украине на более-менее нормальное вступление в ЕС понадобится порядка 20 лет, сбылся практически мгновенно.

Профильный вице-премьер украинского правительства Тарас Качка (он занимается только этим направлением) по итогам общения со своими европейскими коллегами заявил, что ряд стран Евросоюза указывает именно такие сроки.

Хотя «Украина может подписать договор о вступлении в Европейский союз уже в 2027 году».

«Такие страны, как Германия, говорят: это суперважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы сделаете реформы, и нам надо условных 20 лет, чтобы вы «отстоялись», чтобы мы убедились, что всё работает. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто нужно доверие»,— с грустью рассказал Качка в интервью.

По его словам, даже 10 лет ожидания являются слишком долгим сроком, даже «вечностью». Украина настаивает на ускоренном пути «обратного членства»: сначала формальное вхождение в Союз с одновременным специальным контролем за верховенством права и реформами. И одновременно на старте — ограничения по доступу к рынку труда и некоторым финансовым фондам.

Однако такой подход является явной профанацией, что теперь и подтверждает главный украинский чиновник по вопросам евроинтеграции.

Впрочем, еще в начале марта Politico сливала инсайды про общение послов стран ЕС с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, где первые обвиняли вторую в создании нездоровых иллюзий и неоправданных ожиданий.

Видимо, неслучайно, что одновременно с плачем Качки премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о получении от Европейского союза ещё трёх условий для вступления «по финальным трём переговорным кластерам».

«Речь идет о кластерах 3 — «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», 4 — «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и 5 — «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности», — уточнила Свириденко, добавив, что их успешное закрытие «станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС».

Поэтому пакет изменений уже направлен в Верховную раду, и вот тут начинается самое интересное.

Во-первых, как мы тоже недавно рассказывали, украинский парламент перешел в состояние намеренной недееспособности. Утром 13 марта ИА Регнум писало про кризис, а уже к вечеру стало известно про намерение 50-60 народных депутатов сложить с себя полномочия. Более того, первый заместитель главы парламентского большинства Андрей Мотовиловец ошарашил всех новостью о том, что фракция «Слуга народу» утратила ядро и состоит из 111 депутатов.

В ответ на это Зеленский пригрозил депутатам, «которые устали», походом на фронт: мол, не хотите служить обществу — служите в окопах. А в повестке дня появился законопроект Александра Дубинского о «справедливой мобилизации» нардепов, зарегистрированный еще 24 августа 2023 года. Почти три года лежавший без движения.

В этом, кстати, есть своя ирония: в качестве инструмента давления Зеленский использует законопроект бывшего «слуги», которого сам же посадил в СИЗО.

«Би-би-си Украина», опросив пока еще находящихся на воле коллег Дубинского, выкатила список их претензий: скотское отношение со стороны Зеленского; неадекватные предложения правительства Свириденко; страх из-за дел, которыми занимается антикоррупционное бюро (НАБУ); обида на прошлогоднюю историю, когда Банковая заставила Раду отобрать полномочия у НАБУ и антикоррупционной прокуратуры (САП), потом — вернуть на место; возмущение тем, что «до сих пор не уволили людей Миндича»; недовольство из-за невовлеченности парламента в процесс мирных переговоров и ещё несколько позиций.

Кроме того, депутаты категорически не хотят грабить малых предпринимателей и повышать налоги, как того требует МВФ — об этом прямо говорит, например, мажоритарщик из Днепропетровска Максим Бужанский. И фонд, по неофициальным данным, уже склоняется к индивидуальной работе с депутатами, поняв всю бесперспективность общения с «руководством страны».

Которое в данной ситуации становится явно ненужным.

Таким образом, судьба отправленного в Раду пакета изменений от ЕС находится в прямой зависимости от ситуации в целом. Тем более что все прекрасно понимают ситуацию: даже если сесть и дружно заниматься только этим, ничего не произойдет.

Поскольку «выполнение структурных маяков» упирается именно в то, о чем говорили представители Германии: мало принять какие-то поправки в законы, нужно показать, что это действительно работает. К примеру, по кластеру №3 необходимо стимулировать инновации, улучшать инвестиционный климат, обеспечить доступ всех категорий населения к качественному образованию и рынку труда, снизить неравенство.

Только где на Украине, живущей на внешние заимствования, «рынок труда»? Или какое снижение неравенства может быть в условиях, когда его постоянное усиление — целенаправленная государственная политика? Про переход к «зеленой» экономике вообще и думать смешно.

А помимо трёх прилетевших на днях кластеров, ещё нужно выполнить, например, требования кластера №6 «Внешние отношения» — подтвердить «преданность Украины ценностям ЕС». В требованиях, в частности, содержится пункт о введении в украинское законодательство условий выполнения решения Европейского суда по правам человека от 1 июня 2023 года, которое обязывает признать однополые партнерства.

При этом выполнение первого кластера означает фактическую потерю контроля со стороны украинских властей над правоохранительной системой, а также судами.

И здесь становится понятным странное, на первый взгляд, предложение европейских чиновников «повоевать еще полтора — два года», о котором анонимно рассказал на прошлой неделе представитель «Слуги народа».

Набрасывание фактически невыполнимых требований по евроинтеграции в принципе снимает с повестки дня тему про ускоренное вступление в ЕС как гарантию безопасности под мирное соглашение.

Ещё 9 февраля 2026 года агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Европейский союз готовит такой вариант, с помощью которого намерен «сесть за стол переговоров». Но главными лоббистами такой схемы является не Союз, а Зеленский и его друзья — «прибалтийские демократии», Урсула и глава евродипломатии Кая Каллас, которая, впрочем, разводит вопросы гарантий и вступления по разным углам.

«Повоюйте ещё полтора — два года. Мы дадим вам деньги» — это вполне конкретное предложение, и оно подкрепляется конкретными действиями. Зеленского этот путь вполне устраивает — ещё пару лет без выборов, с абсолютной властью, с деньгами.

А вот парламентариев, по всей видимости, нет. Верховная рада девятого созыва исчерпала себя, и даже малейшая дестабилизация грозит внутренним коллапсом — на депутатов уже не действуют ни угрозы, ни «конвертная мотивация». Нынешний щелчок по носу про «еще 20 лет без вступления» — недвусмысленный сигнал о том, что перспективы мирного соглашения «по-европейски» отсутствуют.

Двадцать лет — это никогда. А пока просто умирайте.

Всё сказано предельно ясно. Теперь вопрос в том, что украинский политикум будет с этим делать дальше.