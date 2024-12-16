Торговые сети Эстонии, равно как и простые жители этой страны, столкнулись с резким повышением числа краж. Этим занимаются отнюдь не только «профессиональные» преступники: на воровскую стезю всё чаще встают и добропорядочные еще вчера граждане.

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В государстве сокращается количество высокооплачиваемых рабочих мест и растут налоги — вот жители и торопятся «урвать своё» везде, где только можно. Для некоторых из них воровство — чуть ли не единственная возможность украсить свой стол лакомствами и деликатесами.

«Сколько успел, столько и выпил»

В Эстонии сложилась парадоксальная ситуация с преступностью. С одной стороны, в стране падает количество тяжких преступлений — до такой степени, что тюрьмы в стране стоят полупустые.

В настоящее время власти государства ведут переговоры с Нидерландами, Швецией и Великобританией, которые как раз-таки не знают, куда девать своих заключенных. Эстония готова разместить для начала с полтысячи преступников из этих стран в тюрьме города Тарту. В Таллине рассчитывают заработать на этом примерно 30 млн евро.

С другой стороны, эстонские жители стали совершать куда большее количество преступлений меньшей тяжести, не предполагающих длительного тюремного заключения. Даже высшие чиновники Эстонии, в целом стремящиеся «отлакировать» действительность, не отрицают, что жители страны, на глазах беднея, всё чаще пускаются во все тяжкие.

Недавно глава эстонского минюста Лийза-Ли Пакоста признала, что в стране за год на 25% увеличилось число мошенничеств. Здесь активную роль, кстати, играют украинские телефонные мошенники, уже вербующие себе сообщников в Эстонии.

Также выросло и количество мелких краж — по некоторым данным, за год оно увеличилось вдвое. Основная причина — рост цен на фоне обнищания населения. По данным госдепартамента статистики, цены на продукты питания и напитки за этот год выросли в Эстонии почти на 6%. Потребительские цены в октябре увеличились в годовом исчислении на 4,1%.

В третьем квартале 2024 г. валовой внутренний продукт Эстонии сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,9%. Эстонские экономисты предрекают, что в следующем году рост цен продолжится.

Больше всего от краж страдают сети супермаркетов. Статистика свидетельствует, что ежедневно в эстонских универмагах происходит не менее одного задержания — в три раза больше, чем пару лет назад.

В этом году по состоянию на ноябрь эстонская полиция рассмотрела 9260 дел о кражах в торговых точках. В прошлом году этот показатель был выше — почти 10 000, но в полиции подчеркивают: отнюдь не все правонарушения в магазинах фиксируются стражами порядка. Зачастую ситуация разрешается на месте — воришка возвращает товар на место и остается безнаказанным.

Эстонская полиция связывается с такими делами очень неохотно. Органы защиты правопорядка страдают от жестокого кадрового кризиса, людей очень не хватает. Имеющиеся сотрудники завалены делами, а если брать в работу каждую магазинную кражу, то полиция просто будет охвачена коллапсом.

Сотрудница правоохранительных органов Инна Тоатер говорит, что большая часть (69%) краж в стране совершается в торговых центрах, магазинах, киосках и на заправках. Она подтверждает тот факт, о котором чиновники говорят с величайшей неохотой: многие крадут продукты питания только по той причине, что не могут их купить.

Увеличение числа таких преступлений связывают с ростом безработицы, уровень которой особенно велик в уездах Ида-Вирумаа и Харьюмаа. По словам экспертов, именно в этих уездах чаще всего и наблюдаются случаи краж и взломов.

За этот год в эстонских магазинах торговой сети Rimi было зафиксировано 3572 случая краж. А глава службы внутреннего контроля сети магазинов А1000 Вейко Варес заявил, что сталкивается с магазинными ворами почти каждый день: «Человек приходит в магазин, берет, например, алкоголь, открывает сразу бутылку, выпивает столько, сколько успеет. Но сейчас уже воруют не только алкоголь, а все подряд, например, мясо, фарш, масло, даже огурцы». Признает проблему и глава союза торговцев Эстонии Неле Пейл.

В разных городах своя специфика: например, в Тарту массово воруют шины с автомобилей, а в Таллине начали пропадать надгробные камни с местных кладбищ. Полицейские считают, что их крадут, чтобы в дальнейшем предложить на продажу.

Воруют и кофе, и резинки для волос

Сколько краж совершается в Эстонии в действительности — сказать невозможно, ведь многие из них, как уже указывалось, не попадают в статистику ни полиции, ни прокуратуры и в лучшем случае остаются лишь на записях камер. Вал хищений увеличивается к Рождеству.

Полиция признает, что воры со временем становятся сообразительнее. «Использование пакетов из фольги (помещенные в фольгу товары становятся невидимыми для магазинных датчиков — авт.) стало совершенно привычным. Не удивляет и применение очень мощных магнитов для удаления защитных элементов. Мы дошли до того, что специальные вставки из фольги вшиваются внутрь курток», — рассказал руководитель полиции одной из волостей Райго Прантс.

«Сравнивая с прошлым годом, мы видим, что краж стало больше. В основном крадут из магазинов, строительных объектов и подвалов», — добавляет полицейский Тайво Роси.

По словам гендиректора LPP Estonia OÜ Светланы Малаток, в основном злоумышленники выбирают вещи для личного пользования. Несовершеннолетние чаще всего крадут мелкие аксессуары: украшения, резинки для волос, косметические средства. Взрослые более подготовлены к кражам и предпочитают товары подороже.

По словам руководителя отдела маркетинга универмага Stockmann Инги Беркович, воры очень любят сезонные товары, сейчас, например, это зимние шапки. Кстати, кассы самообслуживания сильно упрощают им жизнь.

Главная головная боль магазинов — это организованные группы грабителей, которые несут похищенное на перепродажу. «Эти товары не перепродаются где-то на маркетплейсах. Люди, потребители знают о том, кто ворует в больших количествах и смело передают свои запросы грабителям, которые затем отправляются в магазины», — поясняет Райго Прантс. По его словам, воры чаще всего покушаются на дорогой алкоголь, косметику, а в последнее время — на шоколад и кофе.

В магазинах торговой сети Prisma отмечают печальную тенденцию: на преступную дорожку всё чаще выходят дети. По данным же полиции, среднестатистический магазинный вор — это мужчина среднего возраста с эстонским гражданством, зачастую с алкогольной или наркотической зависимостью. «В последние четыре месяца увеличилось число краж продуктов питания. Цены, инфляция показали стремительный рост. Люди находятся в поисках возможностей для экономии», — отметил Прантс.

Как будто стране мало своих воришек, так в ней промышляют еще и преступники-иностранцы. Недавно на улицах поселков и деревень южной Эстонии был замечен фургон с зарубежными номерами, а также люди, которые бродили возле домов и фотографировали. Впоследствии выяснилось, что в этих местах были похищены газонокосилка, квадроцикл, лодка и разные инструменты.

Всё наглее и злее

Активная деятельность грабителей подталкивает торговые сети укреплять системы безопасности — к примеру, за счет установки дополнительных камер или проверок на кассах самообслуживания. Руководитель службы безопасности эстонского сектора шведской торговой сети Rimi Кристиан Рандвер сообщает, что сейчас они вынуждены устанавливать защитные элементы даже на упаковки кофе.

Население, устав ждать защиты от полиции, начинает самоорганизовываться против воров и грабителей. Так, в октябре по инициативе активистов волости Мульгимаа была создана добровольная патрульная группа из нескольких десятков местных жителей. Ранее там был взломан гараж, из которого украли дорогостоящие инструменты, транспортные средства и прочее имущество.

Происшествие переполнило чашу терпения жителей, и они составили график ночных дежурств. «Это ежегодная осенняя проблема. Я чувствую, что во мне есть немного от Шерлока Холмса, мне тоже хочется внести свой вклад», — сказал один из добровольцев.

В полиции не исключают, что грабители, обчистившие гараж, прибыли из Латвии, находящейся неподалеку. «Вторжения из-за границы происходят регулярно. Год назад, я помню, также были проникновения в дома», — вспоминает руководитель местного полицейского участка.

В прошлом году в некоторых районах прокатилась волна краж со взломом, в ходе которых были похищены деньги, драгоценности и другие вещи. Преступниками оказались двое граждан Литвы. Один подозреваемый был пойман в начале года и уже осужден. Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргус Распель сообщил, что второй разыскиваемый был доставлен в Эстонию лишь в конце сентября.

«С помощью немецких коллег мы арестовали разыскиваемого 40-летнего гражданина Литвы в Германии. Еще один разыскиваемый, 33-летний гражданин Литвы, был пойман в мае этого года в Англии», — поведал Распель.

Сотрудник эстонского охранного предприятия Viking Security Юхан Айа рассказывает, что в последнее время воры действуют всё наглее: «Возникали ситуации, когда агрессивное поведение угрожало не только имуществу, но и посетителям магазинов». По его словам, чаще всего агрессию проявляют несовершеннолетние, которые яростно отбиваются от пытающихся задержать их охранников.

И всё же стоит еще раз отметить, что многих толкает на кражи не корысть, а нужда. Эстония переживает самый глубокий и продолжительный экономический спад во всём ЕС — ее ВВП сокращается уже в течение нескольких лет. При этом власти страны повышают налоги — утверждая, что деньги нужны для «сдерживания России» и укрепления армии для «предотвращения возможного вторжения».

В этих условиях интересы простого эстонца отступили на второй, а то и третий план: население и инвесторы разъезжаются, а предприятия закрываются.