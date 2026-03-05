На этой неделе российская группировка «Восток» успешно наступает в Запорожской области. Ранее ВСУ неоднократно пытались перейти в контратаку, но, измотав противника в оборонительных боях, подразделения «Востока» перегруппировались и начали собственное наступление. Фронт активно «двигают» на двух участках.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый — севернее Гуляйполя вплоть до границы с Днепропетровской областью. Отсюда ВС России наступают на город Орехов.

За последние дни на ореховском направлении под наш контроль перешли сёла Рождественское и Горькое. Линия фронта сместилась к одному из важных узлов вражеской обороны — селу Верхняя Терса. Передовые подразделения уже пробиваются к югу.

Если ВСУ выбьют из этого «населённика», то появится возможность для наступления к трассе Новомихайловка — Орехов. В случае успеха украинская группировка в Орехове лишится части снабжения.

В целом, задачей «Востока» остается захват высот по линии Горькое — Верхняя Терса — Воздвиженка — Рождественское. За этим рубежом открывается оперативный простор для прорыва к Орехову с севера.

Взятие Орехова, в свою очередь, открывает возможность для наступления на Запорожье с востока и юго-востока.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Второй участок, где за последние дни были достигнуты заметные успехи — на западе Запорожской области.

Здесь бойцы «Востока» продвигаются вдоль берега бывшего Каховского водохранилища, с юга на север в направлении Запорожья.

Стало известно, что ВСУ выбили из села Веселянка. Фронт теперь проходит в 15 километрах от окраин областного центра. Это расширяет возможности для операторов беспилотников и артиллеристов, работающих по линиям обороны Запорожья.

Константиновка: «клещи» сжимаются

Другим участком фронта, где за последние дни активно продвигаются ВС России, остаётся район Константиновки в ДНР. Противника теснят как в окрестностях, так и собственно в городской черте.

На прошлой неделе бомба ФАБ-3000 «прилетела» по дамбе на реке Казённый Торец в районе села Осыково севернее Константиновки. Из-за разлива воды участок трассы Н-20 (идущей с севера, от города Дружковка) был затоплен.

ВСУ потеряли здесь возможность для перемещения техники, им приходится искать альтернативные пути снабжения, включая грунтовки. Когда потеплеет, и этот вариант станет непригодным.

Штурмовые подразделения группировки «Юг» стремятся «перерубить» трассу Н-20, завершив окружение Константиновки.

К северо-востоку от города, в селе Веролюбовка, наши военные ведут бои уже в 5–7 километрах от Н-20. Приближение к тактически важной трассе позволяет более плотно работать нашим артиллеристам и операторам беспилотников. При этом, по сообщениям с мест, враг пока ещё может использовать этот маршрут для снабжения своего гарнизона в Константиновке — правда, теперь это происходит в основном ночью.

Западнее Константиновки бойцы «Юга» взяли под контроль водохранилище на реке Лозовая и начали наступление на село Степановка. Здесь стоит задача: прорваться ко всё той же трассе Н-20 и соединиться с подразделениями, наступающими с северо-востока.

Таким образом, «клещи» вокруг Константиновки продолжают сжиматься с перспективой превращения в «котёл».

ВСУ прижимают к промзоне

В самом городе штурмовики «Юга» наступают одновременно по обеим берегам реки Кривой Торец. Она делит город примерно пополам, на юго-западную и северно-восточную части. Если на юго-западе преобладают многоэтажки, то на северо-востоке — частный сектор и малоэтажная застройка.

В географическом центре города — в прибрежной полосе Кривого Торца и вдоль линии железной дороги (идущей параллельно реке) расположена промзона стекольного, химического и других заводов. Сюда и отступают ВСУ.

По данным с мест, «промка» (в первую очередь — её подземные цеха) в последние годы использовалась под ремонтные мастерские для техники, в том числе натовской. Сейчас заводы играют роль укрепрайона.

Осознавая нависшую угрозу, украинский генштаб направляет в Константиновку подкрепления, призванные если не остановить, то задержать продвижение ВС России.

При этом источники с той стороны отмечают: российская фронтовая авиация активно наносит удары по тылам ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке, не позволяя собрать крупные силы для переброски в Константиновку.

Буферная зона расширяется

В последние недели российские войска открыли новый фронт, начав наступление в Сумской области сразу на нескольких участках границы.

На прошедшей неделе бойцы группировки войск «Север» прорвали оборону ВСУ и заняли село Бобылёвка в Глуховском районе. Ранее здесь же были взяты приграничные села Комаровка и Харьковка.

В Краснопольском районе Сумской области мотострелки «Севера» последовательно выбили ВСУ из сёл Высокое, Грабовское, Поповка и Покровка.

Южнее, в Харьковской области, штурмовики 6-й гвардейской армии заняли поселок Графское юго-западнее Волчанска.

Наступление вдоль северного участка границы стало возможным после того, как командование ВСУ сняло резервы из Сумской и Харьковской областей и перебросило их на запорожский фронт.

Оборона приграничья была возложена на формирования «второго эшелона», которые понесли тяжёлые потери во время оборонительных боёв.

По информации с мест, в 158-й бригаде ВСУ и 101-й бригаде теробороны в Сумской области бойцы долго остаются на позициях без ротации, нередки случаи дезертирства.

FPV-дроны долетели до Харькова

На той неделе российские FPV-беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, впервые достигли окраин Харькова. Этот факт признал советник министра обороны Украины.

Первый случай был зафиксирован на северной окраине города. Расстояние от места обнаружения дрона до фронта — примерно 23–25 километров.

Киевские источники признают, что появление у ВСУ России таких беспилотников создает новые технологические угрозы. Ведь FPV-дроны на оптоволокне практически невозможно подавить комплексами радиоэлектронной борьбы. По сути, у украинских военных в оперативном тылу больше не остается безопасных мест.

Генштаб ВСУ также пожаловался на новую тактику применения «Гераней». Наши беспилотники-камикадзе начали действовать на предельно малых высотах, оставаясь вне зоны поражения ПВО.

Поступают сообщения, что «Герани» стали использоваться в качестве носителей FPV-дронов, доставляя их в тыл врага. Так увеличивается эффективность ударов по коммуникациям и линиям снабжения ВСУ.