Минобороны России 25 февраля официально подтвердило: бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Населённый пункт, за который в последние недели шли тяжёлые бои, расположен на берегу реки Северский Донец, юго-западнее города Волчанска, занятого в декабре 2025 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Освобождение Графского заставляет вспомнить, кто и как владел этими землями и что было раньше там, где проходила линия фронта. А жили там люди достойные, причём состоявшие в разных сословиях.

Как и большинство окрестных поселений, Графское возникло при царе Алексее Михайловиче, причём рядом с современным селом. Протекала в тех местах речка, которая в 1659 году на карте не имела названия, но вскоре стала зваться Ильмой или Ильменем. При её впадении в Северский Донец и заложили село Ильмень, в котором срубили церковь св. Димитрия Солунского.

Так и жили рядом беспоместные дети боярские и мужики, прибывшие как со стороны Белгорода, так и из-за Днепра. Имена первопоселенцев сохранились, но сословная принадлежность — не у всех.

И если с подтверждением прав собственности на земли особых проблем не возникало, то дворянство при Петре I и следующих государях и государынях подтвердить получилось далеко не у всех, и многие потомки служилых людей оказались крестьянами-однодворцами, именуемыми в официальных документах старозаимочными.

Защищаясь от притязаний окрестных помещиков, они могли предъявить в суде грамоты Алексея Михайловича и его сыновей. Помещик же проявился в тех краях близ Волчанска при Петре Великом. Был им известный царский любимец Пëтр Шафиров.

Но он туда так и не доехал и никак в жизни этих мест участия не принимал. Ни в Ильмене, ни в находящемся в семи верстах Рубежном нет никаких следов его деятельности. Церковь св. Андрея Первозванного была построена местными жителями без всякого участия вельможи, как и одноимённое село Андреевка, ставшее потом Графским.

В 1723 году этот выскочка попал в опалу, и государь отобрал у него эти земли, чтобы передать их не менее вопиющим парвеню — родственникам своей супруги Екатерины.

У первой русской императрицы, урождённой Марты Скавронской была младшая сестра Христина, которая вышла замуж за некого Гендрика, ставшего при крещении в православие Симоном. Их дети и стали именоваться Гендриковыми, а в 1742 году их кузина императрица Елизавета Петровна присвоила им графский титул.

Старший из них — Андрей Симонович и стал первым владельцем Андреевки, Ильменя и Рубежного. Известно о нём, что дослужился до камергера, был женат на одной из дочерей казнённого в аннинское царствование Артемия Волынского и детьми не обзавёлся. Зато поселил в этих местах более полутысячи новых жителей.

Екатерина I и Петр I

А вот его младший брат Иван Симонович и их сёстры потомство оставили, и благодаря им во многих уважаемых семействах можно найти кровь Гендриковых.

Иван Симонович дошёл по служебной лестнице до чина генерал-аншефа и командира корпуса кавалергардов. Он-то и поселился в Андреевке и упокоился в Рубежном. Но расцвет имения связан с женой его внука Анной Александровной. Именно при ней там был построен роскошный усадебный дом и каменная церковь св. Андрея.

Эта усадьба в лучшем виде дожила до 1914 года, когда там побывал искусствовед Георгий Лукомский и оставил подробное описание. Вот как он описывал еë расположение:

«Она расположена в чрезвычайно живописной местности на берегу реки Донца, и хотя на низменном берегу реки, но таким образом, что из усадьбы виден чудный горный берег, покрытый до сих пор вековым дубовым лесом».

Усадьба Графское. 1910 год

Лукомский высказал предположение, что усадьба построена московским зодчим из круга знаменитого архитектора Доменико Жилярди. По описанию искусствоведа, дом состоял из главного трехэтажного корпуса с портиком и куполочком, двух флигелей, связанных с ним крыльями, и ряда одноэтажных флигелей, поставленных перпендикулярно к главному дому по обеим сторонам обширного двора. Двор был занят посредине круглой клумбой с кустами зелени.

«При въезде в ворота получается таким образом картина в высшей степени типичная для прекрасной барской усадьбы и вместе с тем картина декоративно прелестная, так и просится она для передачи её в постановку тургеневской пьесы», — отмечал искусствовед.

Помимо усадебного дома достопримечательностью Андреевки, ставшей в 1849 году Графским, был конный манеж. Александр Гендриков основал в Графском один из крупнейших конных заводов, среди его родни были генералы, губернаторы и волчанские уездные предводители дворянства.

Граф Александр Иванович Гендриков

В отличие от соседей, эти земли не были раздроблены, распроданы или заложены. Так что без малого двести лет одна и та же семья владела более чем 15 тысячами десятин в Волчанском уезде и приумножала богатства. В отличие от своих соседей Ребиндеров и Розалион-Сошальских, Гендриковы в Гражданскую войну не были подняты на вилы и смогли эмигрировать. А вот их усадьба в межвоенный период исчезла, сохранился лишь один флигель.

Село было переименовано в 1-е Советское (Радянське), и лишь в 2016-м вновь получило название Графское. Жизнь там продолжалась, и в 1931 году в 1-м Советском родилась будущая народная артистка СССР колоратурное сопрано Евгения Мирошниченко. Муслим Магомаев отмечал, что никто, кроме неё, не мог так исполнять романс Алябьева «Соловей».

Теперь историческое село, имеющее прямое отношение к великому Петру — под защитой российской армии. Появляется надежда, что выражение «на графских развалинах» не будет ассоциироваться со здешними местами.