Киев, 6 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла в Киеве интимный магазин. Об этом она рассказала 4 февраля в своём аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба

«Секс — это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнёров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это — базовая необходимость. А всем возмущающимся искренне желаю заняться сексом — наедине или с партнёром», — написала она.

Предпринимательница отметила, что украинские СМИ активно стали писать об открытии секс-шопа во время вооружённого конфликта. Она подчеркнула, что это её четвёртое дело, три из которых она открыла во время спецоперации на Украине. Павелецкая добавила, что этот бизнес создаст рабочие места и будет источником налогов для бюджета страны.

Ранее Кулеба отговорил своего 18-летнего сына от службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что едва уговорил молодого человека продолжить обучение в вузе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Верховная рада отправила Кулебу в отставку с должности главы МИД Украины. За это решение проголосовали 240 депутатов из 330, один высказался против и ещё 45 воздержались. Его увольнению предшествовала серия кадровых перестановок в украинском кабмине.

В мае прошлого года на Украине легализовали порносайт PornHub, чтобы направить налоги на нужды ВСУ. Компания Ethical Capital Partners, владеющая платформой, зарегистрировалась плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг в стране.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев также напомнил, что интернет-площадка Onlyfans, специализирующаяся на производстве контента для взрослых, тоже является налогоплательщиком Украины. По его данным, она принесла в бюджет Украины 700 тыс. долларов с начала года.