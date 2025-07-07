Новость о том, что Деснянский райсуд Киева впервые признал «фактический брак» между двумя геями, чтобы они вместе могли убыть за границу, украинская сетевая общественность встретила однозначным одобрением.

Иван Шилов ИА Регнум

Поскольку такого варианта сбежать из страны еще не было, и он при нынешних заоблачных ценниках на услуги по экстренной эмиграции, очень бюджетный. «Пока кто-то платит 20 тысяч долларов» — такой лид дало одно из интернет-изданий перед новостью о важном событии.

Ну, а ЛГБТ*-сообщество просто стоит на ушах от восторга.

«Уверены, что нынешнее судебное решения является предпосылкой к тектоническим сдвигам», — пишет координатор по вопросам политики и законодательства «Национального ЛГБТИ*-консорциума Святослав Шеремет, персона весьма медийная.

И поясняет, что «добавленная стоимость» в данном случае — именно признание партнерства двух молодых людей не только семьей, но «фактическими брачными отношениями», которые были подтверждены показаниями четырех свидетелей, переписками и прочими доказательствами.

Цель этого движения — признание Украиной однополых браков путем введения института зарегистрированного семейного партнерства.

Поскольку, как оказалось, государство уже неким образом признаёт зарегистрированные однополые партнерства, заключенные иностранными дипломатами, приезжающими работать в Киев.

Пресс-служба Деснянского суда, в свою очередь, особо подчеркнула «европейскость» решения, поскольку оно опиралось на практику Европейского суда по правам человека. А он неоднократно устанавливал, что отказ государства признать «фактические брачные отношения» между лицами одного пола может составлять нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, гарантированных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Таким образом, единственная категория населения на Украине, права которой следует уважать и в отношении которой действуют европейские конвенции, — это геи и прочие представители сексуальных меньшинств. Скажем, в пользу общин Украинской православной церкви, отстаивающих своё гарантированное конституцией право на свободу вероисповедания, суды решений не принимают.

А в случае со служащим в Израиле украинским дипломатом Зоряном Кисем и его «супругой» широкий жест судьи примечателен тем, что это результат целенаправленного лоббизма.

Поскольку в украинском законодательстве брак четко определяется как «семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органах государственной регистрации актов гражданского состояния». А то, о чем в восторге вопят ЛГБТ*-активисты, закон определяет как «фактические брачные отношения».

В данном случае на самом деле тоже идет речь про мужчину и женщину, чей незарегистрированный союз «строится исключительно на взаимных чувствах, общих и устных договоренностях» без возникновения прав и обязанностей супругов. Но если есть необходимость доказать в суде факт совместного проживания — то всё и делается по схеме, которую умело использовали лоббисты ЛГБТ*-движения.

РИА Новости

Очевидно, при полном содействии суда, поскольку конкретно про наличие двух полов в этой статье не говорится, и она трактуется так, как захочет судья. Примечательно, что и дело сопровождала адвокат Оксана Гузь, активная участница общественной организации «КиевПрайд» и программ «сексуального просвещения» подростков.

Конечно же, весьма не случайно важную победу в деле разрушения института семьи одержала пара, долгие годы являющаяся, так сказать, лицом украинской «повесточки».

43-летний Кись очень ожидаемо — уроженец Львова, запавший на своего нынешнего «жену» потому, что на дискуссии о ЛГБТ* в Киеве он был единственным, кто говорил по-украински. О весе главного активиста косвенно говорит тот факт, что публикацию в «соросятском» издании «Новое время» об истории отношений этой странной пары и вкладе Кися в защиту секс-меньшинств целевым образом профинансировало USAID.

А двигает он тему с 2005 года, являясь одним из основателей упомянутого «КиевПрайда» и еще одной конторы — «Точка Опоры», которая целенаправленно занимается как раз продвижением гражданских партнерств, написав даже отдельный законопроект об институте зарегистрированного партнерства.

Сын львовского философа специально приехал в столицу во время «оранжевой революции», чтобы пропагандировать радужные дела, чему способствовала романтическая атмосфера первого Майдана. И сразу же вошел в состав действовавшей тогда правозащитной организации «Наш мир».

А со временем его структуры начали организовывать крупнейшие ЛГБТ+*-события на Украине — «Марш Равенства» и «ПрайдЛуна». Кись также был одним из лоббистов включения поправки о гражданском партнерстве в новую Государственную стратегию по правам человека, утвержденную президентом Петром Порошенко** в августе 2015 года.

Он является экспертом по защите прав человека и целям устойчивого развития ООН, членом набсовета проекта «Новые лидеры» и участником программы по лидерству «Открытый мир», основанной конгрессом США. Он — координатор проектов в международной правозащитной организации Freedom House, «занимающейся распространением демократии, прав человека и общественных свобод».

В общем, стопроцентный «новый украинец», полностью интегрированный в сияющий мир Запада.

А распространяется такая демократия любыми способами, включая прямые провокации: известен эпизод, когда эта «супружеская пара» ходила по Киеву, держась за ручки. В сопровождении скрытой охраны и под видеозапись. Эксперимент был призван «проверить киевлян на толерантность» — и нетолерантные киевляне вполне ожидаемо отреагировали.

«После нападения на нас на Крещатике, которое снято на видео — видно лица, есть все предпосылки для расследования — мы подали жалобы в милицию, но дело закрыли»,— сетовал активист в одном из интервью, которых он раздал без счёта.

соцсети

Кстати, первоначально планировалось нанять актёров, но никто на такой перформанс не согласился. И сами геи признают, что это был единственный раз, когда они так ходили, «потому что это было относительно безопасно, потому что это было для дела».

Так же для дела 9 апреля 2016 года Кись с любимым провели церемонию бракосочетания в Киеве и закрепили это в 2021 году онлайн-браком в американском городе Прово (штат Юта). Все это было представлено в качестве доказательств в суде, когда после года в загранкомандировке в Израиле свежеиспеченный дипломат из Львова попросил МИД разрешить «воссоединение семьи», но получил отказ.

Поскольку по закону, как мы говорили выше, семейный союз возможен только в составе мужчины и женщины.

Суд же постановил, что, исходя из анализа ч. 2 ст. 21 Семейного кодекса Украины, «можно отметить, если мужчина и женщина (а также в соответствии с принципом недискриминации и равенства всех перед законом, закрепленного в Конституции Украины, — люди одного пола, ведущие общее хозяйство) проживают одной семьей, не состоя в браке между собой или с другими лицами, такие отношения могут быть признаны фактическими брачными».

То есть и конституция исполняется тоже для «особенных» людей — остальных можно (и даже нужно) дискриминировать, в чем это же ЛГБТ*-движение принимает активнейшее участие, эталонно сражаясь против русского языка и «последствий чуженационального порабощения».

А также сражаясь на фронте против страшного и ужасного русского мира, известного всем своей лютой нетолерантностью.

Так что очень не случайно воспряли и лесбиянки, объявившие о проведении в октябре своей первой конференции. Организаторы заявляют, что барышни со специфическими вкусами активно вовлечены в войну, поэтому заслуживают особого внимания.

«Во время войны мы наблюдаем рост консерватизма и видим все более негативную реакцию на гендерные и сексуальные права, игнорирование наших требований о равенстве и защите от насилия. Все это время лесбиянки остаются на передовой сопротивления — борются за независимость на фронте, поддерживают общины и организуют помощь самым уязвимым. Однако наш опыт, потребности и права остаются снова «неактуальными». Мы должны наконец это изменить!» — говорится в анонсе мероприятия.

Нетрудно догадаться, что первым таким изменением должно стать признание однополых браков и для лесбиянок.

А страна теперь замерла в ожидании: что будет дальше с требованием Кися прислать ему невыездного «жену», который не хочет идти в окопы, но очень не против воссоединиться с супругом в украинском посольстве за рубежом.

Если МИД теперь разрешит такой выезд — это будет означать, что гей-сообщество получило беспрецедентное расширение прав по сравнению с обычными гражданами.

Следовательно, самый простой вывод, которые граждане сделают — геем быть выгодно. Именно это и следует считать тектоническим сдвигом, поскольку наиважнейшая задача ЛГБТ*-движения — постоянное расширение своих рядов и вовлечение новых членов с обычной человеческой гетеросексуальностью через «преимущества».

Но раньше это были мифы о большей талантливости и эмпатичности секс-меньшинств, их повышенной толерантности и способности к состраданию. Теперь же в условиях тоталитарного государства «прайд» становится носителем возможностей, недоступных бесправным «натуралам».

И, конечно, для него война тоже является временем бурного роста и развития — как и для других «меньшинств», ставших безоговорочной властью для безропотного и истребляемого большинства.

*Движение объявлено экстремистской организацией и запрещено в РФ

**Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов