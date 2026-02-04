Так же как и на минувшей неделе, одним из главных «поставщиков информации» из зоны СВО остаётся участок фронта у города Константиновки в ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы группировки ВС России «Юг» ведут бои в пределах плотной застройки — в частности, известно о столкновениях в северо-восточных кварталах города.

Массированные удары авиации и БПЛА по вражеским позициям и линиям снабжения позволили оттеснить украинские подразделения вглубь городской застройки и улучшить наши логистические возможности.

Константиновка географически разделена рекой Кривой Торец и линией железной дороги на две части — северо-восточную и юго-западную.

Поступают сообщения о продвижении бойцов Южной в условной середине города — по улице Олексы Тихого, идущей параллельно линии ж/д и руслу Кривого Торца. По данным источников, уже удалось зачистить район вокзала, который находится в начале улицы.

Цель дальнейшего продвижения в этом районе — выход к промзоне Константиновского металлургического завода, вокруг которого ВСУ выстраивают оборону.

Украинские источники признают, что линия фронта подбирается к району «промки» металлургического завода.

Российская авиация выбивает очаги сопротивления противника. ВСУ используют для укрытий подвалы и другие подземные сооружения. В городе действуют десятки украинских групп «дроноводов», что пока затрудняет продвижение российских войск.

Бои вокруг Константиновки

Одновременно с боями в городской черте ВС России расширяют зону контроля в предместьях — между южными окраинами Константиновки и северным берегом Клебан-Быкского водохранилища.

По данным с мест, враг здесь регулярно пытается перейти в контратаку. Но российские войска методично закрывают «карман» возникший между сёлами Иванополье и Бересток. С боями ВСУ удалось занять Бересток, но успех оказался кратковременным — понеся тяжёлые потери, враг был вынужден отступить.

Юго-западнее продолжаются активные бои в селе Ильиновка. Источники с обеих сторон сходятся в том, что «населённик» перешёл в серую зону после того, как большая часть оборонявшихся там подразделений ВСУ отошла к Константиновке.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В последнюю неделю тяжёлые бои продолжались в частном секторе у северо-восточного пригорода Константиновки — села Новодмитровка. Линия фронта пролегает через окрестный лес и дачные участки.

Появились подтверждения того, что в районе Новодмитровки бойцы Южной смогли установить контроль над высотой 210.0, более известной просто как Гора.

Учитывая, что большая часть города находится в низине реки Кривой Торец, контроль над возвышенностями имеет стратегическое значение, подчеркнул фронтовой источник ИА Регнум.

«В таких условиях критически важно, как долго подразделения ВСУ могут удерживать позиции, что напрямую зависит от снабжения и подхода подкреплений. Как бы ни были хорошо укреплены отдельные позиции, без логистики они рано или поздно падут», — прогнозирует собеседник.

«Так что ключевая задача на этом этапе штурма — сорвать снабжение, изолировать очаги сопротивления и лишь затем — штурмовать их», — отметил наш источник.

Он также отметил, что в районе Константиновки ночью температура опускается до –15, что серьезно осложняет положение неприятеля, который уже давно вынужден обороняться без ротации.

Российская авиация и артиллерия срывают любые попытки ротации и снабжения украинских подразделений в этом районе.

Северо-западнее Константиновки российские войска активно действуют у сёл Предтечино, Николаевка и Червоное.

Украинские источники сообщают, что российская авиация регулярно наносит удары по трассе Н-20. Эта дорога связывает Константиновку и Дружковку.

Оба города входят в цепь городов, располагающуюся с юга на север: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

Удары наносятся и по глубоким тылам противника, в частности по трассе М-03, связывающей Славянск с территорией Харьковской области.

Говорить об обрушении украинской обороны в Константиновке пока рано, но очевидно, что ВСУ здесь сдают позиции.

«Расколоть» Орехов

Помимо константиновского направления в ДНР, сообщения приходят и с участка фронта на северо-западе Запорожской области.

Ключевой задачей для российской армии здесь остаётся блокирование украинской группировки в районе города Орехова, наступление на который продолжается с нескольких направлений.

Взятие Орехова может открыть возможность для наступления на Запорожье.

Подразделения группировки войск «Днепр», продвигаясь с востока и северо-востока от ранее освобождённого Гуляйполя, выбили ВСУ из сёл Еленоконстантиновка и Староукраинка Гуляйпольского района.

Бои идут у села Зализничное (Железнодорожное). Оно расположено собственно на железной дороге, идущей от Бердянска в Днепропетровскую область.

Но что в данном случае важнее — Зализничное стоит на трассе Т0814, идущей от Гуляйполя к тактически важному селу Омельник. На этот населённый пункт завязана логистика группировки ВСУ в Орехове.

К северо-западу от Гуляйполя ВС России отодвигают линию фронта в сторону села Цветкового. Целью также является наступление с востока — северо-востока на Омельник и далее на Орехов.

Севернее, у границы Запорожской и Днепропетровской областей, под контроль наших бойцов перешло село Придорожное, ВСУ выбивают из соседнего села Терноватого. Занятие этого района также должно позволить вести наступление на Орехов с северо-востока.

Западнее Орехова российские войска ведут наступление в районе ранее взятого Степногорска.

Здесь бойцы группировки «Днепр» пробиваются к украинской линии обороны, выстроенной по течению реки Конки.

Также сообщается о боях в направлении посёлка Камышеваха (к северо-западу от Орехова). Если ВСУ выбьют из Камышевахи, это создаст угрозу перерезания транспортного сообщения между Ореховом и Запорожьем.

По данным с мест, украинская оборона на этом участке между Степногорском и Ореховом не в лучшей форме. Динамика боёв указывает на то, что ВСУ недостаёт сил для удержания протяженной линии фронта. Есть сообщения о нехватке личного состава и устойчивых подразделений для формирования сплошной обороны и о проблемах в управлении и координации между подразделениями.

Продвижение у Оскола

Активные боевые действия также продолжаются на северо-востоке Харьковской области — на левом берегу реки Оскол южнее Купянска.

Основным районом боевой работы группировки ВС России «Запад» остаются окрестности посёлка Купянск-Узловой. К юго-востоку от него ВСУ выбили из села Песчаного.

После этого подразделения ВС России продвинулись южнее, вышли к реке Дубовке — притоку Оскола восточнее села Новоосиново.

Выдавливание ВСУ из района Новоосиново влияет на обстановку на левом берегу Оскола. Здесь возникает угроза окружения украинских подразделений в междуречье рек Дубовка и Сыно-Братовая.

Севернее Новоосиново отмечено продвижение «Запада» из района села Куриловка в направлении крупного (население до начала СВО около 18 тысяч человек) посёлка Ковшаровка.

Боевые действия также продолжаются к востоку от Купянска-Узлового, у сёл Подолы и Петропавловка. В большом по площади «населённике» — Петропавловке неприятель удерживает центральную часть и отдельные опорные пункты на окраинах. В Подолах российские войска заняли часть зданий в северной части села.

Примерно в 20 километрах севернее Купянска бойцы «Запада» вошли в населенный пункт Кутьковка и заняли позиции на юго-восточной окраине. Также поступают сообщения о продвижении в направлении соседнего села — Лозовой 1-й.

В целом, несмотря на тяжелые погодные условия, подразделения российской армии продолжают прочно удерживать инициативу.