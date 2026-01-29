Годовщина начала Январского восстания поляков 1863 года мелькнула и уже заслонена годовщиной освобождения концлагеря Аушвиц, но тема «тирании с Востока» проходит красной линией по всем таким годовщинам.

Иван Шилов ИА Регнум

А Украина, пытаясь найти любые возможности «быть частью цивилизованного мира», лезет во все инфоповоды, рассказывая о страданиях и совместной с народами Европы борьбе за свободу от России.

В нынешнем году от Украины на встречу в Вильнюсе отправился даже директор Института нацпамяти, поскольку интерпретация события XIX века должна быть тщательно выстроена логически.

Ведь тогда попытка восстановить Речь Посполитую в её «имперских» границах была, безусловно, отчаянной и полной героизма, однако православным населением Руси категорически не поддержанной.

Польское национальное восстание, участники которого в конце января уже втянулись в ожесточенные бои с отрядами русской армии на территории Царства Польского, потерпели полный провал на Руси.

Хотя под проект попытались провести пиар-кампанию о «триедином народе» — на штандарт восстания, наряду с «Погоней» и Белым орлом впервые попал Архистратиг Михаил, символ Киева.

Хотя Речь Посполитая всегда была государством «обоих народов», а будущие украинцы (тогда русины) никогда не были равными и рассматривались только как объект для бесконечного унижения и эксплуатации.

Поэтому обещаниям «свободы» и владения своей землей, селяне не поверили — хотя Центральный Национальный Комитет провозгласил, что безземельные крестьяне, примкнувшие к восстанию, получат после победы по 3 морга (около 2 гектаров) земли

Более того, попыткам повстанцев опрокинуть российскую власть они сопротивлялись — в том числе, с оружием в руках.

Поле битвы — Русь

На земли Руси — то есть, Волынь, Подолье, Киевщину, — у руководителей восстания были большие планы. Находясь в составе Речи Посполитой по условиям Андрусовского мира 1667 года, все земли Правобережья (за исключением Киева) были освоены польскими помещиками и разного калибра шляхтой.

Граница Польши тогда проходила по реке Ирпень — в 10 минутах езды от границы нынешнего Киева. А впоследствии, когда это государство исчезло с карты Европы, усатые польские землевладельцы ездили в Киев на «контракты», ежегодную большую ярмарку, и поляков в его окрестностях было полно.

К примеру, всемирно известный авиаконструктор Игорь Сикорский, убежденный русский имперец и монархист, происходит из семьи сельского ксёндза в Сквирском уезде.

Поэтому социальную базу восстания и предполагалось расширить за счет этих людей, вовлечь их в процесс, а заодно поднять широкие народные массы. Поскольку целью была не просто автономия, а весьма оптимистичные планы вернуть его имперские границы 1772 года — за счет западнорусских земель.

Которые Российская империя не просто не собиралась кому-то отдавать, но и в «мирном» варианте присоединять их к Царству Польскому в своем составе. В то время, как польская элита того времени всё ещё определяла польскую идентичность через призму политической нации, охватывающей все земли бывшей Речи Посполитой.

Примерно, как сегодняшние мечты свидомого украинства про Кубань и Стародубщину.

По словам известного славяноведа Александра Гильфердинга, «отвоевать Западную Русь — вот что составляло с самого начала главную, существенную задачу всего польского движения. Точка опоры была Варшава, но цель — Вильна и Киев».

Однако боевые действия докатились до Руси только в начале мая 1863 года — Подолье поднять не удалось вообще, а местность там не располагала к партизанской войне. Киевщина тоже не откликнулась — помещики не хотели потерять всё ради каких-то странных идей, а селяне попросту не верили агитаторам.

Доктор исторических наук Лукаш Адамский приводит пример отряда, вышедшего из Киева в ночь с 8 на 9 мая и состоявшего из студентов Киевского университета.

jagellonia.org Отряд повстанцев у Житомира, гравюра XIX в.

Часть его разбрелась неведомо куда, а остальные были разгромлены у местечка Бородянка в 60 километрах — несколько десятков человек погибли от пуль или огня, примерно столько же попали в плен, а остальных добили в следующей стычке.

Получше дела были только в Волынской губернии, центром которой тогда был город Житомир. Здесь патриотические настроения среди польского дворянства были на высоте, двумя годами ранее даже большинство публичных акций в Малороссии, посвященных расстрелу демонстрации в Варшаве и годовщине Кревской унии, прошли на волынских землях.

Из Житомира происходила и одна из знаковых для польской историографии фигур — дочь русского офицера и шляхянки Анна Хенрика Пустовойтова, ставшая адъютантом диктатора восстания, генерала Мариана Лангевича.

«Пустовуйтовна» и крах всех надежд

Воспитание Анны и ее сестры Юлии Антонины занималась в основном бабка, Бригида Коссаковская, которая вырастила внучек в польской патриотической традиции. Поэтому как минимум первая барышня была постоянно вовлечена в политические акции и даже была отправлена в монастырь в Вологодской области.

Откуда сбежала, перешла границу и примкнула под псевдонимом «Михал Смок» вступила в отряд Лангевича. С которым и бежала в австрийскую Галицию после разгрома под Гроховиско — к югу от г. Кельце. Известность она приобрела благодаря романтическим слухам о любовной связи с Лангевичем, которые проникли в мемуарную и позднейшую художественную литературу.

При этом родной брат «Пустовуйтовны», капитан русской армии, во время восстания 1863 года служил в Киевском тюремном замке, участвовал в военных судах и преследовал судимых там повстанцев с особенной жестокостью и упорством.

Еще одним видным участником событий был Андрей Потебня, штабс-капитан русской армии и младший брат известного филолога Александра Потебни — из сумских дворян. В 1862 году он примкнул к подпольной организации, а затем возглавил собственный отряд и погиб в бою, став символом участия русских демократов в польском национально-освободительном движении.

Однако таких людей были единицы — русское дворянство в целом (включая и малороссийскую его часть) польский сепаратизм категорически не поддержало. А у тех, кто был иного мнения, не имело никаких специфически украинских идей «борьбы за свободу», как это пытаются представить сейчас.

Чешский историк и политический деятель Франтишек Палацкий писал об этом так:

«Те малороссы, которые, может быть, теперь вместе с поляками сражаются против русских, воюют не под знамёнами малороссийскими за политическую самостоятельность Малой Руси, но, как и поляки, за восстановление старой Польши».

В свою очередь, во львовской русинской газете «Мета» её издатель Ксенофонт Климкович в программной статье «Позиция Руси в отношении борьбы между поляками и Москвой» писал, что «это не спор двух наций: жертвы и угнетателя, а спор двух славянских гегемонов за народ третий, братский».

Всего на территории Юго-Западного края состоялось лишь 35 боестолкновений регулярных войск с повстанцами. На пике восстания общая численность их на условной Украине, — как прямых, так и косвенных участников — едва ли превышала три тысячи человек, где половина непосредственно находилась в вооруженных формированиях.

Мариан Ласкевич и Анна Пустовойтова в военной форме

Единственные более-менее успешные боевые действия в Юго-Западном крае вел только силы под командованием Эдмунда Ружицкого, который даже победил в двух стычках. Вместе со всеми активистами у него в подчинении находилось аж 850 человек.

Постоянно находясь под ударами русских войск и сталкиваясь с сопротивлением украинских селян, организовывавших нечто вроде отрядов самообороны (даже бравшие пленных), Ружицкий 19 июня 1863 г. с остатками своего отряда бежал на территорию Австрии у города Радивилов, фактически завершив восстание на Правобережной Украине.

На Волыни остался крохотный отряд, имитировавшийся активность до конца июня, а отряд Исидора Коперницкого, действующий в Галиции, был разбит лишь в октябре 1863 года.

Ну, и еще в мае в той части Полесья, которая сейчас принадлежит Украине, один из лидеров восстания Ромуальд Траугутт трижды вступал в стычки с русскими подразделениями, дважды одержав победу, но в итоге тоже потерпел неудачу и отступил.

Большие последствия

На самом деле Январское восстание действительно оказало глубокое влияние на судьбу Украины. Только совсем не в том смысле, в каком теперь пытаются представить это нынешние политические руководители.

А в совершенно противоположном.

Во-первых, на свет появилась циркулярная инструкция министра внутренних дел России Петра Валуева, которая теперь почему-то называется актом уничтожения украинской мовы.

Запретив издание литературы для начального образования селян и религиозных изданий (в частности, выход уже готового перевода Священного Писания), российские власти пытались остановить ту самую польскую агитацию.

Сам Валуев в пояснительной записке отмечал:

«Это явление тем более прискорбно и примечательно, что оно совпадает с политическими намерениями поляков и по существу обязано своим происхождением им, судя по подвергнутым цензуре рукописям и тому факту, что большинство малорусских произведений фактически поступают [в цензурное бюро] от поляков».

Дальнейшее развитие ситуации с расшатыванием умов украинского селянства, в которую уже включилась Австрия, привела к появлению указа Александра II 1876 года в Эмсе, что встало на пути развития украинской высшей культуры в России и лишали активистов украинского национального движения возможности вести свою деятельность.

То есть, главными виновниками «уничтожения всего украинского» стали именно поляки.

Во-вторых, восстание перевернуло отношение к польским идеям нарождающейся украинской интеллигенции. К примеру, Владимир Антонович, сам представитель шляхетского рода и один из лидеров польской радикальной молодежи в Киеве в 1850-х годах, сделал решительный выбор: публично порвал с польской культурой и признал себя украинцем.

В течение сорока лет он работал в Императорском киевском университете им. св. Владимира, став глава киевской школы историков-украинофилов, писал про историю казачества, первым придумал термин «Украина-Русь» и даже совместно с Михаилом Драгомановым издал двухтомные «Исторические песни малорусского народа».

А сам Драгоманов, в 1875 году изгнанный из России за свое украинофильство, был одним из самых видных украинских интеллектуалов того времени и критиковал восстание за неискренние обещания и откровенную ложь о федерации Польши, Литвы и Руси.

Борис Познаньский, соратник Антоновича, писатель и этнограф, тоже сосланный на Кавказ за украинофильскую деятельность, вообще высказал парадоксальную мысль о том, что восстание «соблазнило (в том числе поэзией героизма в бою) многих наших товарищей, которые, если бы не оно, несомненно, много бы сделали для Украины, своей родины. Их несомненное усердие и талант были потеряны ради «польского дела».

Последующие события, когда разделенная Польша вновь вынырнула, вернув себе государственность в 1918 году, подтвердили всю эту критику: нацменьшинства во II Речи Посполитой подавлялись и унижались беспощадно, что, в частности, стало причиной появления террористической ОУН*.

Однако современный миф, путающийся во всех причинно-следственных связах, предпочитает всего этого не замечать ради «общей цели борьбы с Россией».

*экстремистская организация, запрещенная в РФ