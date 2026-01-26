25 января Владимир Зеленский посетил Вильнюс, где принял участие в торжествах, приуроченных к годовщине начала Польского восстания 1863 года.

Иван Шилов ИА Регнум

В мероприятиях, помимо Зеленского, приняли участие президенты Польши и Литвы, а также лидер «демократических сил» Белоруссии Светлана Тихановская.

Восстание 1863 года, ставившее своей целью возрождение Речи Посполитой, охватило территории Царства Польского, Литвы, а также Гродненскую и Виленскую губернии, частично или полностью располагавшиеся на территории современной Белоруссии. Отдельные шайки повстанцев действовали и в других белорусских губерниях — Минской, Витебской и Могилевской.

Восстание стало частью национального мифа трех стран — Польши, Литвы и Белоруссии. На территории Украины выступление поляков какой-либо значимой поддержки не получило и частью украинской мифологии не стало.

Однако визит Зеленского в Вильнюс свидетельствует, что к повстанческой мифологии пытаются подтянуть и Украину.

В современных реалиях восстание интерпретируется как общее дело народов былого государства «обоих народов» (не трёх и более) в борьбе за свободу и независимость от России. Это часть общего русофобского мифа, широко распространенного в Восточной Европе. Привлечение Зеленского к торжествам в Литве добавляет еще один пазл в эту мозаику, и теперь уже украинский лидер апеллирует к «общему наследию» Речи Посполитой, призрак которой всегда витает над подобными мероприятиями.

Помимо украинской, широко звучала и белорусская тема, причем с подачи киевского гостя, сделавшего ряд громких заявлений в отношении Белоруссии и белорусских властей.

«Беларусь до сих пор вынуждена существовать как российское генерал-губернаторство… Сейчас, через столько лет после Кастуся Калиновского, все, за что он боролся, до сих пор актуально для Беларуси, хотя для украинцев, для литовцев, для поляков это уже сработало. И актуально не просто потому, что он прав. А потому, что настоящую независимость, настоящую защиту жизни белорусам еще нужно обрести… Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси», — заявил Зеленский.

Последнее утверждение особенно комично звучит из уст лидера с сомнительной легитимностью, граждан которого буквально отлавливают на улицах как бродячих животных.

Коснулся Зеленский и темы событий 2020 года, когда в Белоруссии была предпринята попытка «цветного» переворота:

«Восстание в Беларуси должно было победить в 2020 году, чтобы угроз оттуда сейчас не было. Европа и мир должны были поддержать народ, который восстал. И история была бы другой, безопаснее… Но тогда поддержки для Беларуси было просто недостаточно. А сейчас мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало всем из-за зависимости Беларуси от Москвы…»

Таким образом, современная борьба Украины и «демократических сил Беларуси» против «зависимости от Москвы» представляется прямым продолжением дела повстанцев 1863 года.

При этом Зеленский, несмотря на продолжающийся конфликт с Россией, уже видит себя в одном ряду с «демократическими» Литвой и Польшей, позволяя себе покровительственный тон в отношении Белоруссии.

Упомянутый Калиновский был одним из лидеров восстания в Литве. В Белоруссии он воспринимается местными националистическими кругами как герой, причем культ этого деятеля был создан еще в советский период.

Поводом для этого послужило то, что лидер повстанцев выпустил ряд пропагандистских листовок, ориентированных на крестьян и напечатанных польским шрифтом на гродненском диалекте белорусского языка.

Несмотря на то, что пропаганда в этих листовках велась чисто пропольская (в частности, там содержатся такие пассажи, как «вы — мужики земли польской, едите хлеб польский»), это стало основанием для создания мифа о белорусском герое.

В советский период Калиновский, которому был придуман белорусизированный вариант имени Константин — Кастусь (сам себя он так никогда не называл), представал крестьянским вождем, боровшимся против самодержавия, при этом русофобские аспекты его «белорусской» пропаганды старательно затушевывались.

После распада СССР, напротив, стали котироваться национализм Калиновского. И хотя сам он был ярым польским шовинистом, вся его деятельность интерпретировалась как «белорусская», в результате чего восстание 1863 года в современной Белоруссии нередко воспринимается как «восстание Кастуся Калиновского».

Белорусское государство относится к этому культу двойственно.

После прихода к власти Александра Лукашенко он не продвигался, но ему и не препятствовали. В школьных учебниках Калиновскому давались сдержанные, но в целом позитивные оценки.

В 2019 году в Вильнюсе состоялась торжественная церемония захоронения предполагаемых останков Калиновского и других повстанцев, казненных российскими властями. Ранее они были обнаружены на горе Гедимина в Вильнюсе. Церемония была обставлена максимально торжественно и очень напоминала нынешний слёт восточноевропейских лидеров.

Приехала тогда и официальная белорусская делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко. То было время, когда официальный Минск проводил многовекторный внешнеполитический курс и пытался сблизиться с ЕС.

После 2020 года, когда имя Калиновского активно использовалось участниками «белорусского майдана», официальное отношение к нему значительно ухудшилось, а на белорусском телевидении и интернет-платформах стали появляться программы, развенчивающие культ Калиновского.

В частности, к нынешней годовщине восстания целую серию роликов, посвященных Калиновскому, выпустили журналист Григорий Азарёнок и директор Национальной библиотеки Белоруссии Вадим Гигин.

Учитывая текущий геополитический контекст, высказывания Зеленского в Вильнюсе не могли не вызвать определенного резонанса в Белоруссии.

Тот же Азаренок прокомментировал их следующим образом: «Очень символично, что зеля угрожает Беларуси и говорит чушь про Батьку и наш народ на шабаше, посвящённом польскому восстанию Калиновского. Одна линия — ненависть, мерзость, мятеж, русофобия, кинжальщики, поклонение западу, вешатели, убийцы» (орфография оригинала сохранена).

Депутат белорусского парламента, заместитель председателя комиссии по международным делам Олег Гайдукевич считает, что «Зеленский немного перепутал — у любой собаки в мире больше прав, чем у него, тем более у шпица Лукашенко. У главы киевского режима нет прав никаких, ни в одной стране нет больше такого политика, который ничего не может решить сам без команды из Лондона и Брюсселя, который всё предал».

Кроме того, по мнению Гайдукевича, сегодня у Украины нет суверенитета, независимости и ресурсов, все распродано на 100 лет вперед. «Белорусы любят Лукашенко, голосуют за него, и любой украинец мечтает жить, как в Беларуси — мирно, спокойно, с теплом и светом, без войны, не боясь, что приедет воронок и заберет насильно на фронт погибать за чужие интересы», — заключил депутат.

За несколько дней до торжеств в Вильнюсе The Financial Times опубликовала интервью с одним из лидеров белорусской оппозиции Марией Колесниковой, которая призвала ЕС к диалогу с властями Белоруссии, поскольку в противном случае Минск «будет вынужденно сближаться с Москвой».

Так что собрание в литовской столице стало своего рода ответом восточноевропейских «ястребов», которые выступают против перспективы диалога с Минском, даже во имя такой цели, как отрыв Белоруссии от России.