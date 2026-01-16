Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал — участники СВО должны получить возможность полноценно реализоваться в гражданской жизни. «Государство должно сделать всё для того, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя», — подчеркнул лидер страны, подводя итоги 2025 года. Наступивший 2026-й даёт ветеранам новые возможности для адаптации к мирной жизни.

Официальный канал фонда «Защитники Отечества»

Так, с 1 января демобилизованные участники спецоперации могут на особых условиях заключить социальный контракт для открытия или развития собственного дела, для повышения квалификации или получения новых профессиональных навыков.

Социальный контракт, напомним, — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами с низким уровнем дохода.

Ветеран, который готов начать бизнес или пройти переобучение, может получить до 350 тысяч рублей единовременно. Разобраться с формальностями и помочь выбрать нужную меру поддержки помогают социальные координаторы. Если участник СВО из-за проблем со здоровьем не сможет сам воспользоваться соцконтрактом, то в программе поддержки может участвовать его супруга.

В прошедшем 2025-м фонд «Защитники Отечества» помог найти работу более чем 10 тысячам ветеранов СВО. За помощью в фонд обратились более 14 тысяч ветеранов СВО, включая свыше 4,3 тысячи человек с инвалидностью. Около 55% из них уже нашли работу, а среди ветеранов с инвалидностью этот показатель составляет 45%.

В целом же средний уровень трудоустройства среди ветеранов уже достигает 65%.

В новом году фонд «Защитники Отечества» готов продолжать работу по комплексной адаптации вернувшихся с фронта.

Так, 15 января стало известно о старте образовательного проекта для специалистов, помогающих ветеранам СВО подготовиться к гражданской жизни. Проект, рассчитанный на сотрудников госструктур, активистов НКО, социальных координаторов и волонтёров, разработан «Защитниками Отечества» совместно с Мастерской управления «Сенеж».

Специалисты, прошедшие подготовку, смогут помочь ветеранам с трудоустройством, организовать спортивную реабилитацию или общественную работу, подобрать варианты поддержки под конкретную жизненную ситуацию.

Пилотное обучение с участием специалистов из разных регионов уже показало высокий интерес к теме. С начала нынешнего года проект доступен в онлайн-формате для широкой аудитории.

Кроме того, Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС сообщила о планах подготовить в течение года 900 социальных координаторов для работы в фонде «Защитники Отечества».

Так фонд и те структуры и организации, с которыми он сотрудничает, отвечают на общественный запрос на реинтеграцию ветеранов в мирную жизнь. 15 января ВЦИОМ представил результаты опроса, из которых следует: 58% россиян положительно отнеслись бы к появлению в своём трудовом коллективе человека, вернувшегося с фронта. 59% считают, что опыт ветеранов СВО может быть полезен в мирной жизни.

Приведём несколько свежих примеров такой успешной адаптации. Тимофей Жуков из Екатеринбурга отправился на СВО добровольцем в декабре 2022 года. Служил в разведроте 28-й отдельной мотострелковой бригады, был снайпером. Во время выполнения боевой задачи получил контузию, проходил длительную реабилитацию.

Восстановившись, Жуков вернулся на прежний пост — до ухода на фронт он работал в Екатеринбургской городской думе. Сейчас Тимофей Романович трудится в нескольких постоянных комиссиях: по безопасности жизнедеятельности населения, экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательству. Одновременно Жуков возглавляет рабочую группу по развитию дворового спорта в Екатеринбурге.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Тимофей Жуков

Это ещё одно важное направление работы, которую он вёл до ухода на СВО. С 2015-го Жуков организует и ведёт программы развития детской физкультуры и спортивной реабилитации ребят с инвалидностью. Сейчас в проектах, за которые отвечает екатеринбургский депутат и общественный деятель, участвуют более сотни детей с расстройствами аутистического спектра. Тимофей Романович создал футбольную команду для детей-колясочников.

Третий участок работы Тимофея Жукова — помощь малообеспеченным. По его инициативе в Екатеринбурге открыт пункт помощи людям, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах. Здесь работают столовая, прачечная и — что особенно актуально зимой — место, где бездомные могли бы согреться.

Жуков подчёркивает, что и в мирной жизни чувствует себя в одной команде с теми, кто сейчас на передовой. «Я со страной, с нашими людьми, которые воюют под присягой. Я с президентом и всеми, кто против общего врага государства — каким бы этот враг не был, — подчеркивает ветеран СВО. — Война не закончена, пацаны на переднем крае продолжают отважно выполнять боевые задачи. Давайте думать о них и об их семьях, которые ждут дома».

Сергей Красильников из Тульской области также ушёл на СВО добровольцем. В мирной жизни Сергей был лётчиком гражданской авиации, долгие годы работал командиром воздушного судна. В 2022-м, когда началась спецоперация, обратился в военкомат города Белёва — и отправился на передовую.

Возвратившись с фронта, Сергей возвратился и к прежней гражданской профессии. Здесь поддержку оказал фонд «Защитники Отечества»: сразу по возвращении участнику СВО помогли оформить ветеранское удостоверение, «выбили» санаторно-курортное лечение.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Сергей Красильников

Более того, адаптация к мирной жизни дала новый старт хобби Сергея.

Ветеран занимается конным спортом, участвует в соревнованиях по конкуру и одновременно — при поддержке регионального проекта «Герой 71» — участвует в развитии программ иппотерапии для детей с инвалидностью.

Более того, благодаря проекту «Начни своё дело» Сергей Красильников получил грант на создание и развитие фермерского хозяйства.

«В мирную жизнь вернулся относительно быстро, но жизнь разделилась на «до» и «после». Возвращение на любимую работу и увлечение лошадьми помогли восстановиться морально, — рассказывает Красильников. — Занимаюсь лошадьми в Тульской области… Также организовал собственное сельхозпроизводство. Произвожу зерно и корма для лошадей, помогаю конным клубам».

Михаил Емельянцев из Барнаула сейчас трудится на посту инспектора отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В феврале 2025-го он вернулся со спецоперации, в которой участвовал с первого, 2022 года. Начинал боевой путь простым стрелком. 31 декабря 2024-го во время освобождения села Надия в ЛНР младший сержант Емельянцев пулемётным огнём уничтожил вражеский дрон «Баба-яга», сохранив тем самым жизнь товарищей и обеспечив продвижение штурмовых групп. За этот поступок боец был награждён орденом Мужества.

В послужном списке Емельянцева — спасение личного состава во время эвакуации под артиллерийским огнём.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Михаил Емельянцев

В мирной жизни бывший командир артиллерийского расчёта снова на важном посту — контролирует качество и безопасность зерна, которое предназначено на экспорт.

Каждый месяц инспектор Россельхознадзора Емельянцев отбирает до 2 тысяч образцов зерна и продуктов его переработки — это один из наивысших показателей эффективности среди коллег по региональному управлению. Михаил подчёркивает, что опыт слаженной и ответственной работы, полученный на СВО, помогает на сугубо штатской службе.

«В мужском коллективе, где каждый неверный шаг может стоить жизни, я научился договариваться и быть настоящим товарищем — эти навыки отлично помогают и в гражданской работе. Чтобы обеспечить России достойное будущее, каждый должен просто выполнять свою работу на «отлично». Вместе мы способны покорить любые препятствия», — отмечает Емельянцев.

Николай Михайлов — профессиональный военный, прошедший чеченскую кампанию, работавший в миссии ООН на Ближнем Востоке. И — доброволец на СВО с октября 2022 года. Служил в разведке. Под началом своего земляка из Вологодской области Героя России Андрея Голубева капитан Михайлов возглавлял разведывательное подразделение 347-го мотострелкового полка.

В сентябре 2023-го, во время выполнение боевой задачи, разведчики попали под атаку дрона-камикадзе. Командир, Николай Михайлов, получил тяжёлое ранение.

За мужество в бою и грамотные действия участник СВО награждён орденом Мужества.

Комиссовавшись в 2025 году, Николай Игоревич принял решение уйти «на гражданку» — в чём боевому офицеру помогли фонд «Защитники Отечества» и региональная кадровая программа «Герои Русского Севера».

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Николай Михайлов

Сейчас Николай Михайлов — представитель нового поколения управленцев из числа ветеранов СВО. Он служит на посту первого замглавы Междуреченского округа Вологодской области, отвечает за решение вопросов ЖКХ, благоустройство и строительство дорог.

«Очень приятно и почетно, что в команде нашего округа появился Николай Игоревич, — делится социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анна Богатырёва. — Он активно включился в работу, заинтересованный, открытый, вдумчивый. Вместе мы уже приняли участие во встрече с семьями участников СВО, в акции «Ёлка желаний», будем вместе работать над эффективным выполнением всех задач, возложенных на фонд «Защитники Отечества».

Истории Тимофея Жукова, Сергея Красильникова, Михаила Емельянцева и Николая Михайлова — это лишь несколько примеров того, как в стране выстраивается система поддержка ветеранов СВО. В наступившем году эта система выходит на новый уровень, открывая новые возможности для защитников Отечества: от их спортивной реабилитации до участия в бизнесе, общественной и государственной работе.

Власть в центре и на местах, социальные работники и волонтёры действуют, выполняя общую задачу, о которой говорил президент страны: люди, которые совершили ратный труд, должны получить возможность для профессионального и личного роста, для полноценной жизни.