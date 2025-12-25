Фонд «Защитники Отечества» помог найти работу более чем 10 тысячам ветеранов СВО — это больше 66% от общего числа обратившихся. Такую информацию 22 декабря предоставила пресс-служба фонда.

Всего же за время работы фонда (он был образован в соответствии с указом президента от апреля 2023 года, с 1 июня 2023-го открылись филиалы «Защитников Отечества» во всех 89 регионах России) по вопросам трудоустройства обратилось 16,5 тысячи ветеранов и их близких.

«Наши герои хотят оставаться активными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве — одно из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества». Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны, заключаем соглашения с региональными предприятиями и компаниями», — подчеркнула председатель фонда, статс-секретарь — замминистра обороны России Анна Цивилёва.

В том числе «Защитники Отечества» заключили соглашения с федеральным Минэнерго и ОАО «РЖД», госкорпорациями «Ростех» и «Роскосмос». Работа ведётся не только с крупными структурами — в поддержку ветеранов вовлечены работодатели со всей России. Как рассказали в фонде «Защитники Отечества», за год организация поучаствовала в 74 ярмарках вакансий.

Только за 2025 год через фонд прошло 7600 запросов на профессиональную переподготовку — на 56% больше, чем в 2024-м.

Развивается совместный проект фонда «Защитники Отечества», МИД России и МГИМО по дополнительному профобразованию для ветеранов. В середине июля в Доме приёмов МИД на Спиридоновке прошла церемония вручения дипломов 19 ветеранам из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.

Недавние участники СВО закончили двухмесячную программу по специальности «управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Программа проходила на базе подмосковного филиала МГИМО в Одинцово. «Мы не только изучали теорию, но и посещали предприятия, анализировали реальные кейсы. Особенно ценны выездные семинары — они дают практическое понимание работы», — делился впечатлениями один из выпускников, житель Рязанской области Андрей Филатов.

Ветеран СВО пояснил, что «на гражданке» у него уже был опыт работы в сфере ЖКХ — но «новые знания позволили по-другому взглянуть на процессы», получить ценные управленческие навыки.

При вручении дипломов в Доме приёмов МИД присутствовали глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Она отметила:

«От развития малых территорий, отдаленных регионов зависит рост экономики и уровень социального благополучия, поэтому на выпускников программы возложена серьезная миссия».

Подготовка управленцев местного уровня — это лишь одно из направлений адаптации ветеранов, которые развивались в 2025-м.

«Особое внимание — людям с инвалидностью»

Благодаря сотрудничеству «Защитников Отечества» с финансово-промышленным университетом «Синергия» и образовательной онлайн-платформой «Нетология» у ветеранов СВО есть возможность дистанционно пройти обучение по различным направлениям.

Так, совместный образовательный проект фонда и университета «Синергия», стартовавший в декабре 2023-го, открывает возможность для обучения по очень широкому спектру.

«От классической юриспруденции, государственного и муниципального управления, экономики, предпринимательства до мехатроники, робототехники, информационных систем, спортивного менеджмента, графического дизайна», — перечисляется на сайте университета. Кроме того, у участников спецоперации, вернувшихся в мирную жизнь, есть возможность получить профессии автомеханика, бухгалтера, интернет-маркетолога, туристического менеджера.

«Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью, для них запущены специальные программы», — цитирует Анну Цивилёву пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

В частности, при Семейном центре имени А. И. Мещерякова в подмосковном Сергиевом Посаде действует программа, которая позволяет ветеранам получить профессию оператора диспетчерской службы.

Ранее мы рассказывали о федеральном проекте «СВОй бизнес», который помогает вернувшимся с фронта открыть или продолжить собственное дело, и о совместных с Минсельхозом программах поддержки ветеранов, желающих заняться сельским хозяйством. В том же направлении работает и фонд «Защитники Отечества».

Как рассказали в организации, за 2025 год более двух сотен ветеранов открыли бизнес — причём с нового года должен упроститься доступ к социальным контрактам для начала бизнеса без учёта среднего дохода семьи. Триста участников СВО прошли обучение в «Школе фермера», поддержанной фондом.

«За два с половиной года фонд «Защитники Отечества» создал комплексную систему помощи ветеранам и членам их семей. Сегодня перед нами встают новые задачи, которые необходимо решать, объединяя усилия», — отметила Цивилёва на семинаре по обмену опытом, проходившем 17–19 декабря в Уфе с участием 130 руководителей региональных отделений фонда.

«Понимаешь, что ты не один»

На контроле руководства страны находятся и региональные программы профессиональной адаптации ветеранов.

Так, 13 ноября президент Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным (который также возглавляет комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей) поручил продумать детали предложений по поддержке ветеранов — как по их медицинской и психологической реабилитации, так и по помощи в профподготовке и трудоустройстве. «Чтобы все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали», — подчеркнул президент.

Как пример — об одном из таких успешных опытов адаптации на этой неделе рассказал сахалинский портал Sakh. Online. Житель области Максим Ковалёв служил на СВО с апреля 2022-го, в одном из боёв получил тяжёлую травму позвоночника, 9 месяцев провёл в госпиталях, учась заново сидеть и ходить. Вернувшись на малую родину, он завершил реабилитацию — но из-за инвалидности мог остаться без «мирной» цели в жизни.

Благодаря программе «Герои Сахалина и Курил», поддержанной полпредом в ДФО Юрием Трутневым, Максим смог найти и работу (сейчас он трудится в военкомате) и проявить себя в спорте — ветеран играет за областную команду по следж-хоккею, занимается плаванием и легкой атлетикой, помогает в спортивной реабилитации других участников СВО.

«Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо», — это уже слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который курирует региональную программу «Герои Подмосковья». Благодаря проекту ветераны СВО получают в том числе возможность начать работу в органах власти — областных и муниципальных.

«Среди обучающихся достаточно разносторонние люди, многие с различными ранениями. Мы постоянно общаемся, поддерживаем друг друга. Эта общность тоже дает эффект — ты понимаешь, что ты не один и что ты нужен», — поделился на этой неделе один из участников программы Александр Бронников.