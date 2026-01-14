По широкому фронту: «капканы» для ВСУ в Константиновке и Красном Лимане
После того как российские войска установили эффективный контроль над Красноармейском и его городом-спутником Мирноградом, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается северо-западная часть ДНР.
Речь идет о Славянско-Краматорской агломерации, в которую также входят города Константиновка и Дружковка и окружающие их сёла и посёлки.
В течение первых недель января российские войска вели перегруппировку сил, после чего начали наступление против украинской группировки в Донбассе сразу с нескольких сторон.
Самым слабым сегментом обороны противника эксперты называют город Константиновку, который де-факто находится в полуокружении.
Восточнее Константиновки наши военные продвинулись от села Ступочки в направлении посёлка Новодмитровка. В этом районе враг постоянно пытается контратаковать и замедлить продвижение ВС России.
С запада и юго-запада от города российские подразделения вышли на окраины посёлка Бересток и села Ильиновка. Здесь предстоит выбить ВСУ из нескольких «укрепов». Как сообщило Минобороны, «опорники» и бронетехнику ВСУ активно выбивают наши артиллеристы и операторы БПЛА.
Источники с мест сообщают, что ВС России уже удалось взять штурмом несколько мощных украинских опорных пунктов в районе Берестка. Также появилась информация о заходе штурмовых групп в сам посёлок, примыкающий к Константиновке с юго-западной стороны.
В Ильиновке удалось закрепиться на окраине населённого пункта и занять выгодные позиции, используя особенности рельефа. Водоёмы не дают врагу вести «работу» по флангам.
Контроль над Ильиновкой и Берестком, во-первых, должен создать угрозу линиям снабжения украинских войск между Дружковкой и Константиновкой.
Во-вторых, это позволит использовать высоты, включая северный берег Клебан-Быкского водохранилища, для дальнейшего наступления на Константиновку с запада.
По сообщениям нескольких источников, российские подразделения, продвигаясь по возвышенностям на северном берегу водохранилища, уже соединились и закрепились на занятых позициях.
Кроме того, сообщается, что российская армия также ведет охват Константиновки с северо-востока по широкому фронту. Наши бойцы вынуждают ВСУ «раскидывать» резервы, чтобы увеличить плотность обороны на нескольких участках.
А с учётом хронической нехватки резервов, командование ВСУ не успевает затыкать прорывы обороны, что позволяет нашим подразделениям идти вперед.
Учитывая, что Константиновка расположена в низине, контроль над высотами позволяет корректировать огонь артиллерии и активность дронов, а также вести действия с более выгодных позиций и улучшает логистическое обеспечение наступающих подразделений.
Украинские источники пишут, что командование группировки ВСУ в Константиновке пытается стабилизировать линии обороны, в том числе, чтобы удержать позиции по берегу Клебан-Быкского водохранилища.
В целом, несмотря на сохраняющееся сопротивление ВСУ, инициатива на этом участке фронта — в руках российских военных.
Дорога на Красный Лиман
Северо-восточнее Славянска российские войска продолжают наступление в направлении города Красный Лиман.
По последним данным с мест, наши военные перерезали маршрут снабжения ВСУ севернее Красного Лимана, в районе села Коровий Яр. Столкновения идут северо-восточнее города, у сёл Яровая и Александровка.
Дальнейший успех фронта позволит начать наступление на Красный Лиман, полагает фронтовой источник ИА Регнум.
«Враг не сможет удерживать город в новых условиях. Дальнейшее наше продвижение приведет к тому, что снабжение ВСУ в Красном Лимане можно будет организовать только через реку Северский Донец. Единственный мост в районе села Райгородок был уничтожен, переправы окажутся под ударами беспилотников. Так что тут или отходить, или сражаться в окружении с рекой в тылу», — отметил наш собеседник.
Севернее российские войска прорвали линию обороны противника, взяв под контроль село Редкодуб у границы ДНР с Харьковской областью.
В случае взятия Красного Лимана открывается возможность для уверенного продолжения наступления в районе Карповки — Коровьего — Александровки. А это, в свою очередь, позволит занять стратегически важные высоты юго-восточнее города Изюм в Харьковской области.
При успехе такого прорыва под угрозой оказываются основные маршруты снабжения противника между Харьковской областью и пока занятыми ВСУ территориями ДНР. Это будет означать дополнительную угрозу для самой сильной из оставшихся группировок противника — в Славянско-Краматорской агломерации.
От Гуляйполя и к Запорожью
Одновременно с наступлением в ДНР российская армия развивают успехи на запорожском направлении. После освобождения города Гуляйполе наши войска продвигаются сразу на нескольких направлениях.
Юго-западнее Гуляйполя российские войска развивают наступление в направлении села Белогорье. Командование ВСУ отводит личный состав и технику на запад, стремясь закрепиться на запасных линиях обороны.
Противник не стремится контратаковать, делая упор на удержании линии фронта от полного обвала.
В районе Малой Токмачки российские подразделения установили контроль над укреплённым объектом на южной окраине села, бои за который велись в течение нескольких недель. Попытки противника перейти в «контрнаступ» были сорваны.
Также юго-западнее Гуляйполя российские войска продвигаются в направлении села Зализничное, где враг стягивает резервы и силы, отошедшие из города. Также ВСУ стремятся выстроить оборону в районе Терноватого и Воздвижевки.
Стратегической задачей на этом участке фронта является взятие под контроль города Орехов, наступление на который идёт как с востока (от Гуляйполя), так и с Запада — из района недавно освобождённого Степногорска.
Западнее, со стороны Степногорска, удалось выйти к крупному укреплённому району противника близ Новояковлевки.
Дальнейшее продвижение здесь открывает перед российскими войсками возможность наступления в направлении Камышевахи, через которую проходит один из маршрутов снабжения подразделений, удерживающих Орехов. В совокупности работа наших военных ограничивает её работу.
Взятие Орехова, в свою очередь, будет означать новые проблемы для ВСУ у областного центра Запорожье — ведь в этом случае у украинских войск не останется крупных населенных пунктов, вокруг которых можно будет выстроить мощную оборону на южных подступах к городу.