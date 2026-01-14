После того как российские войска установили эффективный контроль над Красноармейском и его городом-спутником Мирноградом, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается северо-западная часть ДНР.

Речь идет о Славянско-Краматорской агломерации, в которую также входят города Константиновка и Дружковка и окружающие их сёла и посёлки.

В течение первых недель января российские войска вели перегруппировку сил, после чего начали наступление против украинской группировки в Донбассе сразу с нескольких сторон.

Самым слабым сегментом обороны противника эксперты называют город Константиновку, который де-факто находится в полуокружении.

Восточнее Константиновки наши военные продвинулись от села Ступочки в направлении посёлка Новодмитровка. В этом районе враг постоянно пытается контратаковать и замедлить продвижение ВС России.

С запада и юго-запада от города российские подразделения вышли на окраины посёлка Бересток и села Ильиновка. Здесь предстоит выбить ВСУ из нескольких «укрепов». Как сообщило Минобороны, «опорники» и бронетехнику ВСУ активно выбивают наши артиллеристы и операторы БПЛА.

Источники с мест сообщают, что ВС России уже удалось взять штурмом несколько мощных украинских опорных пунктов в районе Берестка. Также появилась информация о заходе штурмовых групп в сам посёлок, примыкающий к Константиновке с юго-западной стороны.

В Ильиновке удалось закрепиться на окраине населённого пункта и занять выгодные позиции, используя особенности рельефа. Водоёмы не дают врагу вести «работу» по флангам.

Контроль над Ильиновкой и Берестком, во-первых, должен создать угрозу линиям снабжения украинских войск между Дружковкой и Константиновкой.

Во-вторых, это позволит использовать высоты, включая северный берег Клебан-Быкского водохранилища, для дальнейшего наступления на Константиновку с запада.

По сообщениям нескольких источников, российские подразделения, продвигаясь по возвышенностям на северном берегу водохранилища, уже соединились и закрепились на занятых позициях.

Кроме того, сообщается, что российская армия также ведет охват Константиновки с северо-востока по широкому фронту. Наши бойцы вынуждают ВСУ «раскидывать» резервы, чтобы увеличить плотность обороны на нескольких участках.

А с учётом хронической нехватки резервов, командование ВСУ не успевает затыкать прорывы обороны, что позволяет нашим подразделениям идти вперед.

Учитывая, что Константиновка расположена в низине, контроль над высотами позволяет корректировать огонь артиллерии и активность дронов, а также вести действия с более выгодных позиций и улучшает логистическое обеспечение наступающих подразделений.

Украинские источники пишут, что командование группировки ВСУ в Константиновке пытается стабилизировать линии обороны, в том числе, чтобы удержать позиции по берегу Клебан-Быкского водохранилища.

В целом, несмотря на сохраняющееся сопротивление ВСУ, инициатива на этом участке фронта — в руках российских военных.

Дорога на Красный Лиман

Северо-восточнее Славянска российские войска продолжают наступление в направлении города Красный Лиман.

По последним данным с мест, наши военные перерезали маршрут снабжения ВСУ севернее Красного Лимана, в районе села Коровий Яр. Столкновения идут северо-восточнее города, у сёл Яровая и Александровка.

Дальнейший успех фронта позволит начать наступление на Красный Лиман, полагает фронтовой источник ИА Регнум.

«Враг не сможет удерживать город в новых условиях. Дальнейшее наше продвижение приведет к тому, что снабжение ВСУ в Красном Лимане можно будет организовать только через реку Северский Донец. Единственный мост в районе села Райгородок был уничтожен, переправы окажутся под ударами беспилотников. Так что тут или отходить, или сражаться в окружении с рекой в тылу», — отметил наш собеседник.

Севернее российские войска прорвали линию обороны противника, взяв под контроль село Редкодуб у границы ДНР с Харьковской областью.

В случае взятия Красного Лимана открывается возможность для уверенного продолжения наступления в районе Карповки — Коровьего — Александровки. А это, в свою очередь, позволит занять стратегически важные высоты юго-восточнее города Изюм в Харьковской области.

При успехе такого прорыва под угрозой оказываются основные маршруты снабжения противника между Харьковской областью и пока занятыми ВСУ территориями ДНР. Это будет означать дополнительную угрозу для самой сильной из оставшихся группировок противника — в Славянско-Краматорской агломерации.

От Гуляйполя и к Запорожью

Одновременно с наступлением в ДНР российская армия развивают успехи на запорожском направлении. После освобождения города Гуляйполе наши войска продвигаются сразу на нескольких направлениях.

Юго-западнее Гуляйполя российские войска развивают наступление в направлении села Белогорье. Командование ВСУ отводит личный состав и технику на запад, стремясь закрепиться на запасных линиях обороны.

Противник не стремится контратаковать, делая упор на удержании линии фронта от полного обвала.

В районе Малой Токмачки российские подразделения установили контроль над укреплённым объектом на южной окраине села, бои за который велись в течение нескольких недель. Попытки противника перейти в «контрнаступ» были сорваны.

Также юго-западнее Гуляйполя российские войска продвигаются в направлении села Зализничное, где враг стягивает резервы и силы, отошедшие из города. Также ВСУ стремятся выстроить оборону в районе Терноватого и Воздвижевки.

Стратегической задачей на этом участке фронта является взятие под контроль города Орехов, наступление на который идёт как с востока (от Гуляйполя), так и с Запада — из района недавно освобождённого Степногорска.

Западнее, со стороны Степногорска, удалось выйти к крупному укреплённому району противника близ Новояковлевки.

Дальнейшее продвижение здесь открывает перед российскими войсками возможность наступления в направлении Камышевахи, через которую проходит один из маршрутов снабжения подразделений, удерживающих Орехов. В совокупности работа наших военных ограничивает её работу.

Взятие Орехова, в свою очередь, будет означать новые проблемы для ВСУ у областного центра Запорожье — ведь в этом случае у украинских войск не останется крупных населенных пунктов, вокруг которых можно будет выстроить мощную оборону на южных подступах к городу.