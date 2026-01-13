Латвия объявила, что она, в отличие от своих соседей по Прибалтике, не будет отправлять военных на Украину даже в случае завершения конфликта. И если так дело пойдёт и дальше, то военных там не останется вообще.

Иван Шилов ИА Регнум

Выяснилось, что греметь пустыми лозунгами — это одно, а вот реально влезать в авантюру с неясным исходом они не желают.

Внезапная осторожность

6–7 января в Париже состоялась встреча лидеров стран так называемой «коалиции желающих». Там была принята декларация, предусматривающая направление на Украину многонациональных сил для «содействия восстановлению украинской армии» и «выполнения функций сдерживания».

Размещение таких сил предполагается только после окончания боевых действий, при возможной поддержке США.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что республика «поддерживает Парижскую декларацию и готова участвовать в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности Украины». Однако, как выяснилось, поддерживает только на словах — направление латвийских военных на Украину не предусмотрено.

Как сообщили в министерстве обороны Латвии, позиция страны остается неизменной и ранее уже разъяснялась: «При вступлении в силу перемирия мы намерены сосредоточиться на обучении и поддержке, не размещая свои подразделения на территории Украины».

Политики помалкивают относительно причин такой осторожности, но её можно объяснить, в частности, влиянием нынешнего президента Эдгара Ринкевича.

Ринкевич,который более десяти лет возглавлял МИД,чрезвычайно хитрый человек. Внимательные наблюдатели давно заметили, что он, охотно применяя в отношении России враждебную риторику, совершая яркие символические жесты, предпочитает этим и ограничиваться.

Так, например, в 2015 году он умудрился и публично оскорбить Россию сравнением с Третьим рейхом, и пролоббировать в Брюсселе исключение РЖД из очередного пакета антироссийских санкций (в интересах латвийских портов, весь заработок которых обеспечивается транзитом).

А сейчас, судя по всему, Ринкевич справедливо счёл, что дополнительно раздражать Москву отправкой войск на Украину не следует.

Впрочем, нежелание латвийских властей отправлять свои вооруженные силы в зарубежную миссию может объясняться и проблемами иного рода.

Как известно, Рига восстановила воинский призыв (после семнадцатилетнего перерыва) в 2023 году — объяснив этот шаг «необходимостью строить оборону от агрессивной России». Однако проблемы с набором начались сразу же.

Сейчас молодым парням предлагается самим идти в военкоматы, но, если добровольцев не хватает, рекрутов забирают в армию помимо их воли. Набор проводится дважды в год среди граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Запланировано, что ежегодно срочную службу должны проходить около 4 тысяч человек.

В рамках нынешнего призыва предусмотрено набрать в ряды Национальных вооруженных сил Латвии чуть больше 1470 юношей. Количество, казалось бы, совсем небольшое, но даже его достичь не удается. На днях в минобороны сообщили, что набрано чуть более половины необходимого числа новобранцев.

В ведомстве предупредили, что, если до 14 января ситуация не изменится, недостающие будут отобраны по принципу лотереи. Это уже не первый раз, когда армейские власти обращаются к такому методу, ибо добровольцев не хватало и раньше.

«Отчего вы не хотите служить?»

Не так давно в Латвии проводили опрос среди студентов, пытаясь выяснить: отчего они не хотят в армию? А нежелание налицо: 54% опрошенных ответили, что не заинтересованы в том, чтобы облачаться в форму. Лишь 5% сообщили, что хотят служить, а остальные от чёткого ответа уклонились.

Выяснилось, что многие студенты — по их словам, «пацифисты» и вообще не хотят брать в руки оружие и участвовать в военных действиях. Опрошенные волнуются насчёт слишком интенсивной физической нагрузки на службе и возможных проблем со здоровьем из-за них.

Некоторые считают, что служба помешает дальнейшей учебе и через год большая часть знаний, приобретенных в школе, забудется.

Призывники не хотят добровольно идти в военкоматы, даже несмотря на то, что их заманивают туда обещанием разных льгот.

Представитель минобороны Айя Фрайберга напоминает, что те, кто добровольно подаст заявления на 11-месячную срочную службу, получат хорошее денежное довольствие (например, только при демобилизации на руки выдают по 1100 евро), а потом смогут бесплатно поступить в латвийские вузы и колледжи.

«Ещё одно из преимуществ добровольчества — возможность назвать желаемое место службы», — говорит Фрайберга.

Не помогает!

В министерстве теперь не видят большой проблемы и в недостаточной физической подготовленности будущих призывников.

«В течение дня молодые люди выполняют задания, связанные с разными физическими нагрузками. Таким образом, к концу службы они становятся более сильными и выносливыми, чем в её начале», — поясняют в минобороны.

Это не от хорошей жизни — в призывных комиссиях неоднократно сообщали, что большинство призывников отличаются слабой физической подготовкой. У многих парней, оказавшихся в армии, те или иные проблемы со здоровьем. Но выбирать не приходится — в силу жестокого демографического кризиса приходится работать с тем человеческим материалом, который есть.

Доверить русскому автомат

Весьма деликатная и щекотливая для Латвии тема — привлечение на службу русских парней, то есть представителей этноса, который подвергается в этом государстве откровенной дискриминации.

Одно время латвийские военные пытались завлекать русских на службу разглагольствованиями на тему необходимости защиты «нашей общей страны». В марте 2022-го в официальных аккаунтах министерства обороны появилась надпись «Русскоязычные жители Латвии не несут ответственности за войну Владимира Путина против Украины! В это непростое время мы должны быть едины и избегать взаимных оскорблений!».

Но эти увещевания были обнулены деятельностью распоясавшихся националистов. Именно с 2022 года русофобия вышла в Латвии на новый, непредставимый ранее уровень.

Участники публичных дискуссий из числа политиков и видных общественников, а также комментаторы в соцсетях начали наперебой выражать сомнения в целесообразности привлечения призывников из русскоязычных семей в армию и тем более в необходимости доверять им оружие. Возникло устойчивое мнение, что таких молодых людей стоит отправлять разве только на альтернативную службу, не связанную с ношением оружия.

Однако выбирать и тут не приходится — одних только этнических латышей для укомплектования армии оказалось маловато.

Руководство Национальных вооруженных сил завлекает русскоязычных парней обещаниями, что благодаря службе в армии они смогут успешно «интегрироваться» (читай — ассимилироваться) в латышское общество. Военные подчеркивают, что, хотя служба всецело организована на государственном языке — латышском, это не должно смущать русскоязычных новобранцев.

«Языковые навыки или разговорный язык призывника, используемый в семье, никоим образом не влияют на то, где будет проходить его служба», — утверждают в министерстве обороны. Обещается, что слабые языковые навыки гражданина будут совершенствоваться в ходе службы, при выполнении поставленных задач и при общении со сверстниками.

Дескать, если призывник идеально выучит благодаря армии латышский, он в гражданской жизни сможет успешнее мимикрировать под латыша, а стало быть, не будет подвергаться оскорблениям и дискриминации.

«Девушки тоже имеют право»

Решить проблемы с недостатком новобранцев предлагается и за счет привлечения на обязательную службу женщин — уже начался «прогрев» населения на эту тему.

Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш еще летом 2024-го предупредил, что, поскольку демографическая ситуация вызывает опасения по поводу возможности набрать запланированные 4000 призывников в год, армии, безусловно, придется искать всевозможные способы мотивировать население к службе.

Один из вариантов — обязательный призыв в армию женщин. В поддержку этой идеи высказалась министр иностранных дел Байба Браже.

«Мы ничем не хуже мужчин. Я думаю, что для всех это выгодно», — сказала Браже, которой в силу возраста перспектива провести около года в казарме не грозит.

Однако предложение мобилизовать женщин столкнулось с таким общественным негодованием, что о нем забыли на целый год. Но недавно к нему вернулись.

Два месяца назад командир штаба батальона Национальных вооружённых сил полковник Антонина Блёдоне заявила, что проходить службу в армии должны все латвийцы вне зависимости от пола.

«Служба — это реальный шанс развить себя за эти одиннадцать месяцев: укрепить лидерские качества, получить новые знания и быть готовым к кризису — физически, морально и ментально. Мне кажется, девушки тоже имеют на это право. Поэтому я за обязательную службу для обоих полов», — изощрялась Блёдоне в красноречии.

Полковник посетовала: пока, дескать, латвийское общество к такому ещё не готово. Но именно такой путь советуют Латвии её западные союзники.

Так, Ине Моренга, посол Норвегии, настойчиво предлагает латышам воспользоваться опытом скандинавского королевства, где уже десять лет осуществляется обязательный призыв обоих полов.

«Опыт, полученный в ходе войны в Афганистане, показал, что именно женщины способны успешно разобраться с такими критически важными заданиями, как сбор разведывательных данных и общение с женщинами и детьми в глубоко консервативных обществах», — уверяет посол.

Однако такие советы вызывают настороженность населения. Даже самые рьяные патриоты начинают подозревать, что западные союзники собираются отсидеться за их спинами, пока они будут «сражаться с Россией».

***

Демография рисует Латвии неумолимый приговор — страна угодила в «траекторию смерти», из которой вряд ли сумеет выбраться.

Пока доступна демографическая статистика лишь за первые десять месяцев 2025-го. Она оказалась худшей с 1995 года: за этот срок в Латвии зарегистрированы 9887 новорожденных, что на 10,1% меньше, чем годом ранее. За 10 месяцев прошлого года в Латвии было зарегистрировано 21 325 смертей. Таким образом, количество смертей превысило число родившихся на 11 438.

Учитывая эти тенденции, можно предполагать, что в недалеком будущем даже задача ежегодно привлекать в армию 4 тысячи человек окажется невыполнимой.