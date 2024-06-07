Два года назад в Латвии приняли решение вновь ввести в стране призывную армию. Хотя призыв осуществляется пока не всеобщий, однако дела с ним уже сейчас обстоят не очень хорошо. Значительное количество призывников по разным причинам уклоняются от получения повестки и не спешат облачиться в форму. Бороться с уклонизмом латвийское государство намеревается и кнутом, и пряником.

ИА Регнум

Но если ужесточение наказаний для уклонистов уже готово, то с материальными стимулами для потенциальных военнослужащих всё гораздо хуже.

Тюрьма вместо штрафа

31 мая на военной базе «Адажи» под Ригой прошла торжественная церемония: 245 молодых людей из первого призыва, закончившие 11-месячную срочную службу в Национальных вооруженных силах (НВС), получили в ознаменование этого почетные грамоты.

В церемонии приняли участие президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс. Ринкевич поблагодарил солдат за «смелость пойти на службу и приобрести навыки, полезные для всей страны», а родителей срочников — «за доверие».

На данный момент уже идёт подготовка следующего призыва: они в Латвии проводятся дважды в год. Министерство обороны предлагает молодым людям добровольно подать заявление на службу до 15 июня. На сей раз планируется привлечь в армейские ряды 210 человек. Служба этих срочников будет проходить в трех местах: в штабном батальоне НВС, в военно-воздушных силах, во 2-й Видземской бригаде «Земессардзе» (латвийское территориальное ополчение).

Кроме этого, до 15 июня текущего года планируется принять до двухсот человек из числа уже прошедших срочный призыв на пятилетнюю службу в «Земессардзе» и до полусотни — на программы офицера запаса.

6 июня Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил разработанные Министерством юстиции масштабные поправки к Уголовному закону, в том числе предусматривающие более суровое наказание за умышленное уклонение от мобилизации.

Раньше это наказывалось штрафом до 350 евро, а теперь нарушителю будет грозить лишение свободы на срок от одного до трех лет. Пойти на ужесточение закона заставил неприятный для латвийских военных факт — очень часто молодые люди не реагируют на приходящие им повестки о проверке здоровья перед призывом.

Когда в 2022 году латвийские парламентарии приняли решение восстановить после шестнадцатилетнего перерыва хотя бы частичный призыв в армию предполагалось, что стоит кинуть клич — и нужное количество юношей явятся на призывные пункты добровольно. Однако чем дальше, тем больше эта надежда улетучивается.

Призыв нынешнего лета был организован в начале 2024 года, причём 83 человека из 300, выбранных в ходе электронной жеребьевки, на него вовсе не откликнулись. Как отмечают по этому поводу в Минобороны, причины могут быть разными: у кого-то из молодых людей отсутствует электронный адрес для получения сообщений от госучреждений; часть из них давно уже проживает за границей и уже долгое время не имеет связи с родиной; кто-то живёт хоть и на родине, но не по задекларированному месту жительства. Впрочем, наверняка много случаев и сознательного уклонения от обязательной службы.

Запугать или заманить?

Ведется и дискуссия на предмет того, как обеспечить молодым латвийцам положительные стимулы для вступления в армию, чтобы воздействовать на них не одним только страхом наказания. При этом зачастую высказываются мнения и оценки, далеко отходящие от официоза.

Так, военный эксперт, бригадный генерал запаса Карлис Креслиньш в эфире «Латвийского Радио-4» заявил, что не понимает, зачем вообще нужно было восстанавливать призывную службу.

По его мнению, стране вполне хватило бы введения обучения военным навыкам в школах. Генерал считает, что приток нужного количества добровольцев можно было бы обеспечить, если предложить новобранцам высокие зарплаты. Бонус же в виде бюджетных мест в вузах по окончании службы оказался недостаточно привлекательным.

Министерство обороны предложило принять законодательные поправки, предусматривающие, что призывникам будут компенсированы расходы на использование общественного транспорта от задекларированного места жительства до комиссии по проверке здоровья и обратно, а также расходы на транспорт для первого прибытия на место службы.

Также Минобороны предлагает возмещать призывникам траты на продукты, которые они покупали во время прохождения медкомиссии.

Пока что латвийские военнослужащие получают компенсации только за службу в НВС. Например, добровольцам ежемесячно выплачивают 600 евро, а призывникам — 300 евро. По окончанию службы им выплачивают дополнительную компенсацию в 1100 евро.

Если у военнослужащего есть дети, то ему еще предоставляется пособие в 200 евро. Суммы небольшие, однако, откровенно говоря, те добавочные «бонусы», что предлагает ввести министерство, вообще вызывают лишь смех.

Слабенькие стали

В армии жалуются на то, что даже если латвийский юноша искренне хочет посвятить себя службе, зачастую он этого сделать всё равно не может. Преградой становится его же собственное здоровье. Практика работы с добровольцами показала: более трети всех подавших заявки молодых людей в возрасте 18-19 лет не допускают до армии врачи. Если бы было иначе, то не пришлось бы проводить «лотерею» среди латвийских юношей.

При этом приемная комиссия готова смотреть сквозь пальцы на многие физические недостатки призывников. Например, если зрение не идеальное — скорее всего, на службу зачислят. Лишний вес, или, наоборот, его нехватка тоже не всегда признаются критической проблемой.

Хуже, когда у призывника слабая сердечно-сосудистая система, психические нарушения или проблемы с наркотическими веществами — вот тут его приходится «заворачивать», ибо ценность такого солдата окажется равна нулю.

«Из-за состояния здоровья в конкретном призыве могут «выпасть» 20-25%. Еще столько же — это те, кому назначают дополнительные обследования», — говорит глава центра рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил Латвии Рихардс Розенблумс.

Такая ситуация заставила еще раз обратить внимание на плачевное состояние здоровья латвийской молодежи.

Провластная пресса внушает, что, мол, для того, чтобы поступить на службу государственной обороны, не нужно быть сверхчеловеком — тут нет нормативов, которые нужно сдать. Достаточно просто не запустить своё здоровье с ранних лет.

Однако помимо плохого здоровья молодежи на численность латвийской армии накладывает естественные ограничения и крайне плохая демография.

Страх и нервозность

Латвийская пресса регулярно публикует репортажи, цель которых заключается в том, чтобы донести до молодежи мысль: служба в армии — это весело, «прикольно» и не особенно трудно. «У меня со здоровьем всегда всё было в порядке. В школе на физкультуру всегда ходил, никогда не искал никаких оправданий. На службе мне показалось сравнительно легко», — поведал, например, военнослужащий Кристерс Доменикс Зунда.

«Я проверку здоровья прошёл. Единственное — со зрением было не очень, но это мне не мешает. Но в целом всё хорошо. А вот мой друг хотел поступить, но у него были проблемы со зрачком в одном глазу. Из-за этого он не попал», — поделился солдат Алекс Хелманис.

Молодежи внушают, что проведенное в армии время не будет потерянным, что там можно приобрести навыки, которые пригодятся и «на гражданке». Но тут нужно понимать, что молодыми людьми, уклоняющимися от службы в армии, руководит не только нежелание «даром тратить время». Немалую роль играет и страх оказаться в гуще боевых действий — и в данном случае латвийских уклонистов допустимо сравнить с украинскими «ухилянтами».

Ведь население Латвии, особенно этнические латыши, подвергается непрерывной пропагандистской обработке — ему внушают, что Россия готовится к нападению на НАТО и начнет со стран Балтии. Однако зачастую пропаганда действует совсем не так, как рассчитывают пропагандисты: латвийцы всерьез начинают бояться войны.

Уже сам факт восстановления призыва наполняет страхом — люди полагают, что если кто-то повесил на стену ружье, то оно может выстрелить. В стране беспрерывной чередой проходят учения; большие деньги идут на приобретение оружия; создаются новые полигоны и расширяются старые. Все это не может не тревожить. Пугают и ведущиеся в государстве дискуссии о том, как увеличить численность НВС. Причем некоторые предлагают не только заменить частичный призыв юношей всеобщим, но призывать и девушек.

На данный момент на обязательную службу в Латвии призывают только мужчин, женщины же могут поступать в армию на добровольных началах. Как показал недавний опрос, проведенный по заказу государственного портала LSM. lv, подавляющее большинство жителей считает, что так должно быть и впредь.

73% на вопрос о женском призыве ответили с разной степенью уверенности отрицательно, «за» были лишь 15%. Самим женщинам идея нравится еще меньше чем мужчинам — 10% против 22%. Заметна разница и в отношении латышей и русских: в первой группе с разной степенью уверенности «за» высказались 20%, а «против» 55%, во второй — 6% и 87% соответственно. Сам факт проведения таких опросов тоже не может не нервировать.