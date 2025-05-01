Накануне Первомая Украина наконец-то подписала соглашение о добыче полезных ископаемых с США. Это произошло в среду вечером, как раз накануне Вальпургиевой ночи, в которую, по средневековой традиции, ведьмы собирались на шабаш. Текст документа все еще не опубликован, но некоторые контуры договоренностей уже проследить можно.

Сергей Корсун ИА Регнум

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщившая о событии, опубликовала краткое резюме подписанного. На бумаге, а точнее — в соцсетях, где появился пост, все выглядит весьма благопристойно.

«Сейчас документ таков, что может обеспечить успех для обеих наших стран — Украины и Соединенных Штатов», — написала министр.

Так почему же Украина не хотела подписывать документ? Ведь когда самолет Свириденко направился в Вашингтон, команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила ей, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой, сообщили три человека, знакомых с этим вопросом, пишет Financial Times.

А случилось все после того, как США, как сообщается, отказались от условий, связанных с выплатой Украиной долга за предыдущую военную или финансовую помощь. «Сегодня мы заключили соглашение, в рамках которого, теоретически, получаем гораздо больше, чем $350 млрд», — написал в этой связи президент США Дональд Трамп.

И разблокировал коммерческие поставки оружия для ВСУ.

За что же так долго шла борьба под ковром, и что пытались выторговать украинские чиновники?

Плюсы и минусы

Главный плюс для Киева — соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США, на чем ранее настаивал Трамп.

Главный недостаток — никто ни на Украине, ни в США не сообщает о прилагаемых к соглашению гарантиях безопасности Украине, на которых ранее настаивал Зеленский.

Документ все еще не опубликован, но есть его содержание, выложенное «соросенком» Ярославом Железняком, нардепом от партии «Голос», имеющим (по его словам) источники где-то в Госдепе, и то, что опубликовали в соцсетях министр Свириденко и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сделка включает в себя соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США — Украина. Управление Фондом стороны будут осуществлять совместно, с долевым участием 50/50. «Ни одна из сторон не будет преобладать, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами», — пишет министр.

Первую представляет государственное Агентство по поддержке государственно-частного партнерства, вторую — Корпорация по финансированию международного развития, и вместе они должны заниматься восстановлением разрушенного через инвестиции в природные ресурсы (добыча полезных ископаемых, энергетика) и инфраструктуру.

И здесь сразу начинаются вопросы.

Схема финансирование проекта выглядит так. Украина обязуется направлять в фонд половину (50%) роялти и других лицензионных платежей от новых лицензий на природные ресурсы (нефть, газ, металлы и т.п.) из спецфонда в бюджете. А старший партнер вносит «финансовый вклад, который может дополнительно увеличиваться благодаря военной помощи, предоставляемой США Украине».

На практике это может выглядеть так: американцы на коммерческой основе поставляют несколько систем ПВО Patriot стоимостью 1 млрд долларов каждая. Все это засчитывается в Фонд, который должен с украинской стороны компенсировать указанную сумму новыми лицензиями на добычу полезных ископаемых.

Например, США поставят Украине пять устаревших систем ПВО MIM-104 Patriot, от которых в мае прошлого года отказался Израиль и получить которые хотела Украина. А она на правах долевого участия должна выдать лицензии на эту же сумму — то есть выставить на продажу лицензии на освоение полезных ископаемых на $5 млрд.

При этом лицензии должны быть выставлены на продажу по цене, за которую их реально захотят купить в условиях повышенного риска в виде войны и никуда не девшейся коррупции. Так что определять сумму будет руководство Фонда, составленное тоже пополам из представителей США и Украины. И здесь можно не сомневаться, чей голос станет решающим.

Руководство процессами «в полях» возложено на компанию DFC, но о ней чуть позже.

Вот эти деньги поступают в бюджет Украины, и оттуда половина передается в новосозданный Фонд. «Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки», налегая на слово «новые», отмечает Свириденко и далее поясняет, что средства вкладываются в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти, и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Во что вкладывать — Украина и США опять будут определять совместно.

Звучит притягательно, если бы не одно «но».

Инвестировать можно только в Украину, но зафиксированы положения лишь об инвестициях, а не о доходах или новых поступлениях. Про них в соглашении, как можно понять, речь не идет. Чиновники высказывают надежду на то, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, и, вероятно, здесь и может скрываться один из казусов документа. Разница между ожиданиями и реальностью, из-за которой Киев и не хотел подписывать документы.

Стеной против Китая

Трамп явно настроен на получение прибыли по принципу «здесь и сейчас», поэтому доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни на Украине. Выглядит как прелюдия к созданию нового виртуального оффшора, средства из которого можно выводить без налогов и контроля — с любой из сторон, причем без контроля и ограничений.

Тем более, что Фонд (американская сторона) получает приоритетное право покупать продукцию, добытую на территории Украины (например, природный газ, редкие металлы, нефть). А «хозяева» обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали более выгодных условий. Что, как поясняет нардеп Железняк, «существенно ограничит возможности Украины выбирать наиболее выгодные коммерческие условия и партнеров».

При этом украинская сторона, теряющая на долгие годы бюджетные поступления, обязуется возмещать все потери от курсовых колебаний и потери от перевода гривны в доллар. А приоритетность соглашения над местным законодательством ограничивает право «суверенной державы» самостоятельно регулировать законы в сфере инвестиций и природных ресурсов.

Очевидно, что для неё это тоже был камень преткновения, поскольку партнерство такого рода (а договоренность бессрочная) очевидно цитирует 500-гривневую купюру: «Неравное всем равенство».

Трамп вновь заявил, что заключенная сделка позволит американцам вернуть часть помощи, которую они оказали Украине.

«Мы вложили туда 350 млрд долларов или около того, тогда как Европа — всего лишь 100 млрд. Так что мы должны хоть как-то вернуть часть своих инвестиций. Я чувствовал себя просто глупо. Поэтому я пришёл к ним (к украинским властям. — Прим. ред.) и сказал: смотрите, нам нужно получить доступ к редкоземельным элементам. У них отличные редкоземельные ресурсы — это определённые минералы, материалы, которые есть далеко не везде. Это их крупный актив.

И сегодня мы заключили сделку, по которой, теоретически, мы получим гораздо больше, чем эти 350 миллиардов. Я просто хотел защитить наши интересы. Я не хотел снова оказаться в глупом положении», — заявил американский президент, который откровенно «разводит» Зеленского с его продолжающимся нытьем о «твердых гарантиях безопасности».

По мнению Трампа, само присутствие американцев в рамках заключенной сделки — и есть твердая гарантия. «Никто не посягнет».

Подписав сделку на фоне подупавшего рейтинга к 100 дням своего президентства, он обеспечил необходимую победу. А к ней должна прилагаться фактическая прибыль.

ВВП США в первом квартале 2025 года сократился на 0,3% — это крупнейшее квартальное сжатие с 2022 года, а, значит, чем скорее поступят деньги, тем лучше. И, возможно, именно этим и была обусловлена его фраза о том, что «Зеленский опоздал с подписанием на три недели».

А теперь — обещанные подробности про агентство DFC.

Как сообщает нам госпожа министр Свириденко, Фонд поддерживается правительством США через эту контору, которая «поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС, и других странах».

Однако стоит знать, что U. S. International Development Finance Corporation, она же Корпорация финансового развития США — это федеральное агентство, находящееся в том же статусе, что и распущенные недавно Трампом USAID и USIP.

Отличие в том, что оно было создано при двухпартийной поддержке конгресса во время первой администрации Трампа для обеспечения финансирования частным сектором проектов развития в странах с низким и средним уровнем доходов.

Агентство было призвано стать системой, предлагающей проекты, альтернативные инициативам Китая по инфраструктуре «Нового шелкового пояса и путей». Его первым главой был Адам Бёлер, близкий соратник зятя Трампа Джареда Кушнера, но он покинул этот пост в январе 2021 года.

Представители агентства говорят, что его мандат на увязку частных инвестиций с государственными кредитами имеет решающее значение для усилий США по конкуренции с Китаем, пишет Politico. DFC сыграла ключевую роль в обеспечении сотен миллионов долларов кредитной помощи для возглавляемых США усилий по созданию трансафриканской железнодорожной системы, которая доставит критически важные минеральные ресурсы из Центральной Африки в атлантические порты. Этот проект, известный как «коридор Лобиту», рассматривается как один из основных конкурентов проектов Пекина на Черном континенте.

Присутствие или даже основная роль DFC на Украине может привести к глубокому противостоянию Пекина и Киева, последствия которого для Украины могут быть плачевны. В последние годы именно Китай стал основным торговым партнером страны, но с началом деятельности агентства ситуация может резко измениться, и Киев окажется в авангарде борьбы с китайским присутствием в регионе.

Все это пока выглядит больше как прогнозы, уточнить которые можно будет только после официальной публикации основных документов. А в случае с Китаем — после первых действий DFC.

Пока же снова вспоминаются слова Генри Киссинджера о том, что «быть врагом Америки — опасно, быть другом Америки — фатально». Тем более, начиная проекты в канун Вальпургиевой ночи.