Подписать соглашение с США о доступе к природным ресурсам и энергетике Украины, конечно, только полдела. Нужно, чтобы далее его ратифицировала Верховная рада (и голосование назначено на 8 мая), а она этого делать не хочет.

Иван Шилов ИА Регнум

С первого же момента, когда летавшая в Вашингтон министр экономики Юлия Свириденко доложила о завершении долгого и муторного процесса, у неблагодарной публики возник вопрос, почему на официальном фото у нее (и у министра финансов США Скотта Бессента) в руках три документа? Хотя подписали вроде бы один.

Народных депутатов, особенно не входящих во фракцию партии власти, сильно беспокоит тот факт, что голосовать предлагается за уже обнародованное соглашение о создании фонда, которое состоит из общих фраз и по сути является рамочным договором. За конкретикой он отправляет к Договору об ограниченном партнерстве и уставу будущего «Фонда восстановления Украины», которых никто не видел.

То есть если в них содержится какая-то совсем уж позорная «зрада» (а все, кто считает себя оппозицией, в этом почему-то уверены), то она ляжет несмываемым пятном на депутатов. Зеленский-то вообще как бы ни при чем: его подписи нет нигде.

Но он как главный бенефициар сделки с украинской стороны твердо намерен не допустить провала голосования: это очень сильно огорчит Трампа, уже громогласно объявившего о важной победе. Поэтому Зеленский пригрозил «силам, которые хотят сорвать ратификацию», карательными мерами.

По его словам, эти депутаты «приезжают в США каждый месяц, рассказывают, как плохо на Украине и как закончить войну очень быстро, после чего возвращаются и не голосуют за то, что для Америки или для действующего президента Соединенных Штатов принципиально и от чего сегодня зависит безопасность страны. Я думаю, что США нужно просто отменить визы. Я честно так считаю».

Лишить кого-то билета на выезд из страны — действительно страшное наказание. Так что политологи наперебой гадают, найдут ли парламентарии в себе силы сказать решительное «нет» прихотям Зеленского и разграблению своей страны или же покорно нажмут на кнопки.

Хотя новейшая история Украины не знает примеров, когда политики выбрали бы что-то работающее в ущерб их личному благополучию.

Таинственные документы

В украинском правительстве все сомнения решительно отвергают: мало ли чего на фотографии может показаться. Мол, подписали только один документ, а остальные еще будут обсуждаться.

Однако целый ряд западных изданий, включая авторитетный Politico, пишет, что команда Бессента поставила перед Свириденко жесткое условие: или подписать всё, что дадут, или вернуться домой. Так что внесенный Кабмином 1 мая в парламент законопроект о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления выглядит как мошенничество.

Ведь простая логика подсказывает, что если два других, куда более важных документа, не подписаны, то странно голосовать за проект, по которому непонятно, как в реальности будет работать вся система. Поэтому недовольные голоса звучат довольно громко.

Даже глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляющий «Слугу народа», решительно заявил, что «Верховная рада утвердит его (соглашение. — Прим. ред.) только в случае, если там не будет насчитанных Украине «задним числом» долгов, условия будут взаимовыгодными и, что не менее важно, мы получим все ответы относительно предоставления надежных гарантий безопасности нашему государству».

Хотя уже и понятно, что никаких гарантий безопасности не будет (и это подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, докладывавший в Раде), но депутатскую честь можно попытаться сохранить хотя бы таким образом.

Представители условно оппозиционных фракций менее сдержанны.

Так, член комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мария Ионова от порошенковской «Евросолидарности» настаивает, что процедура нарушается, депутатское право законодательной инициативы ограничивается, а в целом происходит перекладывание ответственности.

Её коллега Ирина Геращенко, трудившаяся еще с Ющенко, гневается, что «именно в этих двух тайных соглашениях спрятаны все технические детали бессрочных украинских обязательств». А член фракции «Голоса» Андрей Осадчук уверен, что без доступа к парафированному тексту соглашения об ограниченном партнерстве «невозможно ни обсуждать, ни голосовать за ратификацию базового соглашения о недрах».

Правительство со своей стороны напирает на выгоды, мол, помощь США с 2022 года не засчитывается, первые 10 лет средства фонда остаются на Украине и могут быть куда-то инвестированы. Только опять же в опубликованном документе ничего конкретного про это нет и никакие обязательства американцев не выписаны.

Зато Украина имеет весьма конкретное обязательство — вносить 50% от стоимости новых лицензий и роялти на разработку месторождений. И прямого запрета на вывод средств из фонда в пользу американцев нигде не видно, в то время как Трамп уже несколько раз заявил, что соглашение позволит США вернуть уже выделенные средства.

На 6 и 7 мая министр Свириденко «и уполномоченные лица, которые представляли соглашение от Украины», запланировали встречи с фракциями Верховной рады. По данному поводу Сергей Соболев, ветеран всех созывов и замглавы фракции «Батькивщина», даже высказался, что, мол, покажут секретные документы, которые кому попало светить нельзя.

И это намек на то, что «юльки» (старинная кличка соратников Юлии Тимошенко) уже обо всем договорились с офисом Зеленского.

Принципиальное «чего изволите?»

Несмотря на грозный тон упомянутых товарищей, в украинском парламенте сейчас будет разыграна старинная игра: на словах все принципиально против колониального по сути договора, разграбления страны и явного произвола власти. Но потом всегда найдут, как объяснить свой отвратительный поступок всеобщим благом и «борьбой за Украину».

Потому что исторически власть всегда находила — кому кнут, кому пряник, кому чемодан с деньгами, а при диктатуре и беззаконии убеждать кого угодно стало гораздо проще.

8 мая власть должна сдать важный экзамен. Зеленскому важно удержать интерес Америки и раскачать её на продолжение поддержки Украины в войне. В принципе, об этом прямо заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире национального телемарафона. В его голосе звучит уверенность, что парламент ратифицирует американо-украинское соглашение о полезных ископаемых, голосов для этого будет достаточно.

«Мы в соответствии с принятыми нами решениями не можем объявлять точное время и дату заседания, но действительно на следующей неделе высока вероятность, что вопрос ратификации этого безусловно исторического соглашения будет поставлен в зале Верховной рады. И я верю в то, что оно соберет необходимое количество — 226 голосов», — отметил он, путая следы со «следующей неделей».

По словам Корниенко, это соглашение поможет Украине продолжать развивать «взаимодействие с американской стороной», что и требовалось доказать. И выглядит это как поведение жертвы мошенников: «а вдруг они всё-таки отдадут деньги».

Хотя все в целом довольно прозрачно: Украина на десятилетия вполне официально становится американской колонией, а США в знак благодарности выходят из посредничества и щедро отсыпают металлолом как «долевое участие» в фонде. Ранее Госдеп уже одобрил возможную продажу пакета оборудования и услуг, связанных с истребителями F-16, на 310,5 млн долларов.

Исходя из текущих параметров, речь, вероятнее всего, идет про поставку снятых с баз хранения устаревших самолетов, которые разберут на запчасти, включат логистику в стоимость сделки, а в качестве бонуса добавят некое программное обеспечение и программу обучения для украинских пилотов. Которым летать некуда и особо не на чем.

Возражать тут бессмысленно: всё уже в целом решено, а попасть под персональные санкции или загреметь в СИЗО, как некоторые коллеги, никому из депутатов не хочется. Главный ресурс власти — собственно фракция СН (где главное — пригнать в зал мажоритарщиков), к которой, как мы прогнозируем, примкнет «Батькивщина».

Какой «принципиальной» бывает порошенковская «Евросолидарность», было прекрасно видно по голосованию за продление военного положения: «с тяжелым сердцем, но…»

«Голос» по определению не может ссориться с США, поскольку состоит из чистых «соросят». И самый видный из них, нардеп Ярослав Железняк, даже спрогнозировал два возможных сценария развития событий: либо народным избранникам предоставят полные тексты соглашений и пояснения, либо состоится традиционное голосование под давлением «политической целесообразности».

Причем во втором варианте он уверен на 95%.

А поскольку такой подход является доминирующим в черно-белой картине украинского мира уже как минимум десять лет, мы тоже присоединяемся к прогнозу, что самые отвратительные и невыгодные условия, если они исходят из Вашингтона, будут приняты необходимым большинством голосов. Максимум, что может случиться — вторая попытка. Потому что никакой другой национальной идеи, как быть колонией США, у украинских «патриотов» на самом деле нет.