Безусловно, членство в НАТО или сокращение ВСУ, которые предполагает мирный план, являются острыми и проблемными вопросами, вокруг которых ведутся дискуссии.

Иван Шилов ИА Регнум

Но есть особенный пункт, по которому никто не дискутирует, но напряжение таково, что из экранов сыплются искры.

Поскольку на публику вышел Дональд Трамп и весьма бесцеремонно сообщил, что замороженные в Европе российские деньги заберет себе.

Циркулирующий проект соглашения предусматривает, что американские фирмы получат 100 млрд долларов из активов России для финансирования реконструкции Украины, а правительство США получит 50% прибыли проекта по восстановлению.

А совместный мирный план США и РФ по завершению войны на Украине принесет Трампу бонус в размере еще 200 млрд долларов в общем инвестиционном инструменте. По крайней мере, так заявила старший научный сотрудник по геоэкономике Европейского совета по международным отношениям Агат Демаре в статье для Foreign Policy.

То есть, пока Украина и ее европейские друзья ломают голову, как организовать конфискацию (на которую не соглашается Бельгия как главный держатель денег), американцы сразу решают, кому они достанутся.

При этом европейские налогоплательщики возместят дополнительные 100 миллиардов долларов расходов на восстановление Украины из своего кармана.

Искры же сыплются по той простой причине, что представленная схема весьма доходчиво поясняет: украинским руководителям денег никто не даст. Несчитанные миллиарды, которые оно давно и очень серьезно планировало пропустить через свои бездонные карманы, уплывают за океан.

Причем даже из этого момента всем понятно, что если что-то и будет вкладываться, то лишь в проекты, выгодные США, на что напирает, например, киевский «эксперт по вопросам России» Игар Тышкевич.

В первую очередь в разработку полезных ископаемых, врученных Зеленским «стратегическому союзнику» в виде взятки.

Между тем год заканчивается, и какими деньгами финансировать бюджет следующего, никто на Украине не знает. «Также следует напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала на Украине и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги, а ЕС пока не готов дать нам 70 млрд в 2026 году. И не забывайте: коррупционный скандал никуда в ближайшие месяцы не исчезнет. Он перейдет в менее горячую фазу, но иногда бензин в огонь будет подливаться», — грустит бывший эксперт «Института будущего» и в прошлом народный депутат Вадим Денисенко.

Даже если будет дано политическое согласие ЕС на размораживание российских активов, средства пойдут на покрытие дефицита бюджета. А после 1 марта 2026 г. Украина рискует остаться ни с чем, поскольку указанные 70 млрд (МВФ считает, что их 65) не учитывают расходы на военное снаряжение и боеприпасы.

С учетом военных расходов дефицит финансирования может достигнуть 155 миллиардов долларов в течение следующих двух лет. Киев же вместо того, чтобы задуматься о происходящем, сует взятки: 17 ноября Зеленский объявил о планах приобрести до 100 истребителей Rafale французского производства в течение десяти лет.

А несколькими неделями ранее украинское правительство сообщило о соглашении о приобретении до 150 шведских истребителей Gripen. То есть обещано «правильно» использовать резервы Центрального банка России, если они наконец-то долетят до Киева.

Поглощение российских денег американцами перерезает идею «репарационного кредита» ЕС, обеспеченного этими активами.

Но там всё равно боятся резких движений: бельгийский депозитарий Euroclear, где находится большая часть российских суверенных активов, как раз пояснил, что инициатива наносит ущерб инвестиционному климату на континенте.

Как написала генеральный директор Euroclear Валери Урбен в адрес Еврокомиссии и руководителям отдельных стран, «инвесторы, особенно суверенные инвестиционные фонды и центральные банки», воспримут изъятие денег «как эквивалент конфискации резервов центральных банков, подрывающий верховенство закона».

Но только посмотрите, за какие смешные суммы идет торг — на фоне украинских ожиданий.

Еще в июле текущего года на конференции по восстановлению Украины, проходившей в Риме, тогда еще премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает партнерам создать два фонда на общую сумму в триллион (!) долларов.

«Фонд Украина», созданный непосредственно для восстановления, следовало пополнить на сумму в 540 млрд долларов за счет российских активов и специального налога на экспорт российского сырья. Есть и вторая структура — Европейский структурный фонд, который мечтался как платформа для инвестиций европейского бизнеса. Туда планировалось отправить 460 миллиардов долларов.

Заодно Шмыгаль призвал европейских партнеров «инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии».

«Военные расходы сейчас составляют 100–120 миллиардов долларов. В условиях мира и без учета производства оружия содержание украинской армии будет стоить 50 млрд евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит Европейский союз», — отметил премьер, не зная еще, что через неделю улетит в отставку.

Но мечтал он до этого момента довольно долго, поскольку еще с лета 2022 года рассказывал, какие замечательные проекты реализуются при поддержке Британии, Дании, могучих Латвии, Литвы и Эстонии, а также других стран.

В 2023 году у киевского руководства тоже родился мощный план: каждая страна-союзник берет под свое шефство определенный регион Украины и начинает его восстановление. Примерно так же, как субъекты Российской Федерации шефствуют над населенными пунктами Донбасса и Новороссии.

«Это будет наибольший проект нашего времени: экономический, технологический, национальный и, главное, мировоззренческий. Это позволить создать миллионы связей в демократическом мире. Каждый город, община, отрасль, которые будут отстроены, будут иметь историческое свидетельство о том, кто помогал», — пояснял Владимир Зеленский.

И, конечно, все очень легко согласились.

30 государств мира откликнулись на зов Украины, согласившись «выбирать наиболее удобный формат сотрудничества». Даже поделили, кто за что будет отвечать. После войны, конечно. Когда-нибудь потом.

Кроме Дании, которая наивно взялась вкладывать деньги в Николаевскую область, в частности, очень смешно выделив 8 миллионов евро «для поддержки усилий по противодействию коррупции».

А в начале текущего месяца глава офиса посольства Дании в Николаеве Якоб Хансен специально уточнил, что деньги королевство городу не дает, а помогает реализовывать и финансирует конкретные проекты восстановления, разработанные местными властями в рамках договора до 2028 г.

Датчане сами проводят тендеры, выбирают подрядчиков и организуют закупки.

«Мы считаем, что риски есть, это не всегда коррупция, есть люди, которые просто не владеют нужными знаниями, в тех же закупках. Эти риски есть, и мы не хотим ставить под сомнение нашу помощь», — рассказал господин Хансен в ходе выступления на форуме ассоциации прифронтовых городов в Николаеве.

Никого ни в чем не обвиняем, просто знаем, что деньги украдут.

А учитывая, что датчане очень плотно занимаются инфраструктурой — отоплением, водоснабжением, энергоснабжением, обновлением жилых домов, строительством бомбоубежищ, — опыт «Миндичгейта» только укрепил их в правильности выбранной стратегии.

Немцы же пошли по другому пути. Осенью 2022-го Зеленский договорился с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером о патронате над Черниговщиной.

В октябре Германия выделила 200 млн евро на образование, здравоохранение, поставки питьевой воды и восстановление. Вместе с остальной гражданской помощью сумма уже тогда дошла до 1 млрд евро.

Но уже через год уполномоченный правительства Германии по восстановлению Украины Йохен Фласбарт заявил, что не считает эффективной концепцию, по которой государства-доноры будут концентрироваться на восстановлении определенных регионов.

В целом понятно почему.

Конкретных данных о претензиях немцев к их сфере ответственности нет, но под рукой есть подходящий пример. В 2023 году украинское правительство запустило эксперимент по комплексному восстановлению шести населенных пунктов, поврежденных в результате боев: двух на Киевщине и по одному в Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Через два года организация Transparency International Ukraine сообщила, что за это время были отстроены только 58 объектов — это лишь 8% от запланированного. В киевской Бородянке все началось с того, что подрядчики, победившие в тендерах по восстановлению домов, оказались связанными с местной строительной мафией и выкатили завышенные сметы.

После скандала агентство восстановления разорвало шесть договоров и выбрало новых подрядчиков. Работы встали. Раз украсть нечего — то и работать необязательно: на объекты выходили 4–5 строителей, и до августа 2025 года была освоена пятая часть бюджета, выделенного правительством.

Поврежденные в ходе боевых действий весной 2022 г. дома обещают ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, а возведенные с нуля — до конца 2026 года. Часть бородянчан до сих пор живет в модульном городке.

Из этого как-то само собой вытекает, что никакого восстановления Украине не нужно. А то, с какой ловкостью друзья Зеленского выкачивали деньги на контрактах даже при наличии внедренной Западом системы закупок ProZorro, доказывает, что деньги лучше украсть самим, чем давать украсть украинцам.

Так что и МВФ со своей стороны предлагает вполне адекватные условия, основанные на суровой реальности. Кроме внедрения стратегии реструктуризации долга по восстановлению долговой устойчивости, Украине предстоит активизировать усилия «по предотвращению уклонения от уплаты налогов и минимизации налогообложения, а также расширить налоговую базу».

В частности, речь идет о налогообложении доходов граждан, приторговывающих через посылки из Китая, ведущих дела через онлайн-барахолки, а физлица-предприниматели будут платить НДС. Тогда на четыре года дадут целых 8,2 млрд долларов.

При потребности только на будущий год, напомним, в 70 млрд — и только на поддержание жизни государства.

И это говорит про качество всех возможных партнерств куда красноречивее любых официальных заявлений. Равно как и о перспективах Украины на восстановление, о котором можно просто забыть.