В чем никогда нельзя отказать кавээнщику Зеленскому — так это в скорости реакции: не успел Дональд Трамп раскритиковать его за отсутствие выборов — и пожалуйста. Украина тут же включилась в обсуждение выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но, конечно же, сам предмет критики технично перевел проблему на других.

«Это вопрос народа Украины, а не народа других государств. При всем уважении к нашим партнерам», — заявил Зеленский во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос журналистов, оказывают ли США давление по поводу украинского плебисцита.

Однако при этом добавил, что готов к президентским выборам, если международные партнеры смогут обеспечить безопасные условия. «Я прошу сейчас Соединенные Штаты Америки помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в следующие 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность», — закруглил очередным «сначала что-то дайте» Зеленский, чьи полномочия закончились почти два года назад.

Ну а ответ по поводу возможности или невозможности организации избирательного процесса в условиях военного положения опять-таки должны дать другие.

А конкретно — Верховная рада, которой предложено «дать свое видение».

То есть подача принята, и мяч отправлен в поле, где вокруг него засуетилась куча других людей — как находящихся внутри Украины, так и за ее пределами.

Поскольку это не абстрактный вопрос, а неизменная часть проектов мирного плана Трампа — и старого, и «нового». Если предыдущим, 28-пунктным, вариантом Украине императивно предписывалось провести выборы через 100 дней, то нынешним — как можно скорее после подписания мирного соглашения.

А фактически, как утверждает замглавы ЦИК Сергей Дубовик, на организацию потребуется шесть месяцев, иначе «полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов будет невозможно».

Но к техническим подробностям мы вернемся чуть позже, а сейчас поговорим о сути — интересах сторон и их готовности к соответствующим действиям.

Для Зеленского ситуация, которую ИА Регнум описывало в ноябре 2023 года, не изменилась вообще никак — она только усугубилась по всем параметрам. Вот как это выглядело два года назад:

«Скрывать быстрое сокращение числа желающих участвовать в кровавом замесе с непонятными перспективами всё труднее. На международном треке дела идут из рук вон плохо: трибуну не дают, множатся «антиукраинские режимы», США зажимают доллары, истребители и танки всё не едут и не едут.

А за скандальными публикациями в мировой прессе стоят элиты, толкающие Украину к мирным переговорам. С экономикой беда, скоро может начаться новый блэкаут, население устало от войны и трещину дал даже краеугольный камень — мова».

И так же, как тогда, в настоящий момент выборы и проигрыш на них являются вариантом выхода из жуткой ситуации, в которой у «лидера нации» нет ни одного хорошего хода. А самое главное, снимается проблема остановки войны и выход на мирные переговоры — их может вести спикер Верховной рады.

В общем-то и сигналы из Америки, очевидно, являются отражением согласованной позиции США и России: этот руководитель нелегитимен и вести с ним каким-то серьезные дела не имеет смысла.

Если Зеленский берет на себя ответственность подписать мир — это означает его автоматическое превращение в политический труп и цель для оголтелых «патриотов», уже шлющих угрозы. Далее выборы, смена руководства и выстраивание трека урегулирования всех актуальных проблем.

Если он и дальше упирается рогом — его додавливают коррупционным скандалом, перерезанием ресурсов, проблемами на фронте до такой точки, когда нужно или подписывать, или уходить.

Поэтому у Зеленского, оказавшегося вдобавок ко всему еще в ситуации острого кризиса власти, как всегда, имеется свой вариант ответа.

Например, его предложение подготовить предложения об изменении закона о выборах во время военного положения может означать попытку провести через Раду отмену запрета на выборы во время войны. А затем победу на них с помощью введения системы электронного голосования, разработкой которой занимался министр цифрового развития Михаил Федоров.

Который как раз рассматривается в качестве одного из главных кандидатов на должность нового главы офиса президента.

Поэтому вице-спикер Александр Корниенко («Слуга народа») практически сразу же сообщил, что в парламенте нет черновиков законопроекта по выборам во время войны, и проблему обсуждают «семь рабочих групп ЦИК».

Однако он явно лукавит, поскольку к выборам, как рассказывало ИА Регнум, на Банковой готовились уже давно — «на всякий случай».

Просто Корниенко, который не хочет быть в итоге мальчиком для битья, подложил соломки, подчеркнув, что ни один из документов пока не готов к рассмотрению в сессионном зале, поскольку существует риск превращения темы выборов в «политический конфликт». Ну а сама тема выборов во время войны «требует широкого обсуждения в парламенте, участия общественных организаций и правительства».

Вице-спикер тонко чувствует момент: вся ситуативная оппозиция, в которой собрались питомцы Демпартии США, птенцы Сороса, националисты, военные и старая элита, конечно же, не хочет быть обойденной на крутом вираже. Все отлично понимают, что при суперцентрализованной (благодаря военному положению) власти и её фактической монополии на телевизор «политическая дискуссия поставлена на паузу».

«Если Зеленский не способен довести страну до мира, нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и всё. В конституции всё прописано. И еще раз: сначала мир, потом выборы. Должность президента Украины не в том, чтобы в сложное время сбрасывать с себя ответственность, а в том, чтобы ее брать. Ну и, конечно, не в том, чтобы воровать деньги на энергетике, когда вся страна сидит без света», — комментирует одесский депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко*, который хоть и не говорит от имени всей фракции, но и поперек её мнения идти не будет.

Ну а если фактор насилия будет нейтрализован — выборы интересны всем. К ним готовятся, кто активнее, кто пассивнее. Весьма бурную деятельность, например, развернул командир Третьего штурмового корпуса Андрей Билецкий*, выстраивающий имидж образцового члена общества: воина, строителя, мужа и отца.

На эту задачу отрабатывает всё воинское соединение, и без того являющееся одним большим пиар-проектом.

Для них проблема голосования «почти миллиона украинцев, которые служат в армии», о которой говорят представители ЦИК, явно не кажется неразрешимой. Если не изображать неведение, то всем известно, что практически 800 тысяч постоянно находятся в тылу.

На них же, бесспорно, рассчитывает и посол в Британии Валерий Залужный, пока сокративший начавшуюся было активность.

Голосование за рубежом тоже не слишком великая трудность — дипломатические представительства Украины есть повсюду, а открыть дополнительные избирательные участки могут помочь «европейские партнеры». Которые пока держатся позиции Зеленского, утверждая, что давление со стороны США недопустимо. Когда получится — тогда и будут эти ваши выборы.

Deutsche Welle** даже подготовила специальную статью с пулом украинских экспертов, которые дружно набрасывают контраргументы: это будут недовыборы, итоги будут зыбкими, а значит, всё это коварный план России; требование о выборах — это попытка давления без учета реальных возможностей и украинских конституционных норм; вопрос выборов — это «сугубо внутреннее дело Украины, которое не может быть предметом внешнего влияния».

Весьма забавно, что и Трамп, и его европейские оппоненты, и Зеленский постоянно апеллируют к народу Украины, но его самого никто ни о чем не спрашивает.

Хотя общественный запрос на перемены на самом деле огромен — просто потому, что он таким оставался всегда.

«На самом деле сегодня государственная власть Украины не успевает за вызовами войны и необходимостью реформ, а также с требованиями общества. И если бы не война, я считаю, что Украину уже потряс бы ещё один политический кризис, а президентские и парламентские выборы, несомненно, привели бы к смене руководства страны, а также парламентской коалиции. Война, в некотором смысле, кратковременно прижгла постоянный, системный политический кризис, который развивался в украинском обществе с момента обретения независимости»,— говорит известный украинский политолог Руслан Бортник.

И все, кто оказался выброшен из страны из-за оппозиционных взглядов, тоже твердят о необходимости перемен. Только таких, в которых появилась бы возможность перейти к демонтажу постмайданной системы.

Они, естественно, апеллируют к Трампу, кроме которого никто не в силах запустить подобные процессы.

Так, народный депутат Артем Дмитрук, попавший под «раздачу» за публичную поддержку Украинской православной церкви, просит из Лондона помочь «избавиться от демона Зеленского, который узурпировал власть, разрушил государственные институты и держит страну в состоянии хаоса».

Его видение опирается на необходимость формирования переходного правительства, освобождения всех политзаключенных, восстановления гражданских прав всех ущемленных социальных групп и обеспечения свободы медиа. Есть также и очень забавный пункт: «создать условия для возвращения перемещенных граждан, позволяя им полноценно участвовать в выборах и решать будущее страны».

Суровая же реальность такова, что демонтировать безобразный мир галицкого национализма никто не будет — если только он не начнет ставить палки в колеса новым собственникам украинских богатств. Пока перед американской администрацией стоит конкретная цель сворачивания острой фазы конфликта и перехода к новым форматам сотрудничества с Россией — она будет работать с тем, что есть.

А есть плюс-минус то же самое, только без «зеленого» сумасшествия, переросшего в натуральную одержимость. Поэтому с Зеленским или без него какие-то выборы будут проведены.

Безо всякого, впрочем, шанса на то, что украинская политика оздоровится в ближайшее десятилетие как минимум.

