«Подразделениями группировки войск «Центр» продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитрове и зачистка от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское», — говорится в опубликованной 24 декабря сводке Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

На завершающем этапе находится взятие под контроль двух городов близ ранее освобождённого Красноармейска — его спутника Димитрова (в терминологии противника — Мирнограда) и Родинского, расположенного в девяти километрах к северу.

18 декабря начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств официально подтвердил: под контроль ВС России перешло более 50% городской застройки Димитрова.

При этом Герасимов отметил, что противник перебросил к агломерации Красноармейск — Димитров дополнительные подразделения, включая силы стратегического резерва ВСУ и части с других направлений. Попытки деблокировать димитровский котёл (например, прорвавшись с юго-запада, со стороны села Шевченко) безуспешны.

По последним данным с мест, в самом городе Димитрове продолжают сопротивление отдельные группы противника, боевые действия носят скорее локальный характер.

«В последние дни у нас крепко держится погода ниже нуля. Окружённым вээсушникам там несладко, потому что снабжение возможно только с дронов, эвакуации нет», — рассказал фронтовой источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Можно сказать, что нам на помощь пришел генерал Мороз. Хотя на самом деле это просто результат длительной операции по окружению и блокированию сил противника», — добавил наш собеседник.

По его оценке, у врага нет возможности прорвать кольцо окружения в Димитрове ни изнутри, ни снаружи. Однако такие попытки предпринимаются практически ежедневно.

Тяжёлое положение ВСУ в «Мирнограде» признали и в Верховной раде Украины. Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинские военные оказались в условиях оперативного окружения.

По его словам, в таких условиях сохраняется возможность маневра внутри ограниченного района. Но, констатировал нардеп, снабжение и логистика существенно затруднены.

Отступление противника

На фоне продолжающихся боев в Красноармейской агломерации официальные ресурсы киевского режима опубликовали кадры с новой оборонительной линией противника в северной части Донбасса.

На видео попали несколько уровней укреплений, противотанковых рвов, которые, скорее всего, усилены минными заграждениями.

Аналитики изучили кадры и пришли к выводу, что линия обороны создается в 15 километрах к западу и северо-западу от Красноармейска.

При этом отмечалось, что первый рубеж возводится ближе к городу, чем планировалось ранее. Осенью предполагалось, что Киев, готовясь к потере Красноармейской агломерации, создаст линию фронта вдоль границ бывшей Донецкой области.

По оценкам аналитиков, эта линия обороны рассматривается как временная мера для сдерживания продвижения ВС России после завершения операции в Димитрове.

При этом новая оборонительная линия тянется на десятки километров, но может быть уязвима с флангов.

Но в любом случае возведение таких позиций на таком удалении от текущей линии фронта может свидетельствовать: Киев смирился с потерей своего узла обороны у Покровска (как противник называет Красноармейск).

Отход ВСУ на эти «заранее подготовленные позиции» будет означать, что под удар попадает Славянско-Краматорская агломерация — последний фортификационный узел противника в Донбассе.

Славянск всё ближе

Российские войска продолжают штурм южной части Славянского укрепрайона, продвигаясь в районе города Константиновки. Штурм города развивается с южного и восточного направлений.

Константиновка — крупный промышленным центром с металлургическими, стекольными и химическими предприятиями, чьи промзоны превращены в «крепости» ВСУ.

Российские войска наносят удары по выявленным укрепленным позициям врага в «промке», одновременно продвигаясь на окраинах города.

Сообщается о продолжении тяжёлых боёв в районе села Степановка и на подступах к селу Бересток. Оба «населённика» находятся к юго-западу от Константиновки, близ трассы Н20, ведущей к Димитрову и Красноармейску.

Севернее Часова Яра российские подразделения выбили ВСУ с укреплённых позиций у села Миньковка (расположено на трассе М03, ведущей из Артёмовска в Славянск).

В районе Северска, 11 декабря освобождённого российскими войсками, зафиксировано продвижение штурмовых групп вглубь обороны ВСУ юго-восточнее города, по линии сёл Васюковка — Резниковка.

По сообщениям с мест, на отдельных участках глубина прорыва достигла четырех километров.

Севернее, на краснолиманском направлении продолжаются позиционные столкновения на рубеже Дробышево — Яровая, северо-западнее города Красный Лиман.

Российские войска развивают наступление в направлении посёлка Боровая (расположен на берегу реки Оскол в Изюмском районе Харьковской области, недалеко от границы ЛНР).

Гуляйполе: «экскурсия» в музей Махно

Параллельно с боями в Донбассе штурмовые подразделения российской армии продолжают продвижение в Запорожской области.

ВС России также продолжают штурм города Гуляйполе, занимая новые позиции в многоэтажной застройке в центральных районах.

По имеющимся данным, за последние дни в ходе боёв украинские подразделения оставили ряд позиций в жилых кварталах.

Одновременно оказывается давление на ВСУ в южной части города, здесь закрепляются в районе улицы Кооперативной.

Бойцы «Востока» движутся к центру города также с востока, расширяя зону контроля к востоку от улицы Мира.

На западной окраине города боевые действия продолжаются в микрорайоне Цветной, где противник организовал оборону в плотной многоэтажной застройке.

По информации с мест, российские войска заняли позиции на перекрестке Вишнёвой улицы и Пологовского Шляха — одной из ключевых транспортных артерий города.

Сообщалось, что наши военные также заняли здание музея Нестора Махно, который ВСУ использовали в качестве полевого штаба ВСУ.

Ранее, 19 декабря, ряд украинских источников сообщил о сложной обстановке в 102-й бригаде теробороны.

Здесь фиксируются случаи нарушения дисциплины. Рядовые бойцы и офицеры, как правило, не имеют полной информации о положении соседних частей.

В районе села Доброполье, примерно в 15 км к северу от Гуляйполя, на передовую прибыли подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ситуация в Гуляйполе для противника настолько плоха, что в город направили отдельную президентскую бригаду ВСУ. Ее подразделения были замечены севернее города.

На фоне боев в «столице батьки Махно» враг предпринимает меры по усилению отдельных участков фронта.

Сообщается о переброске как минимум двух штурмовых групп 141-й отдельной механизированной бригады в район села Гавриловка в Днепропетровской области у границы с ДНР для возможных фланговых действий близ расположенного рядом другого крупного села — Великомихайловки.

24 декабря бойцы группировки войск «Восток» освободили село Заречное в Новониколаевском районе Запорожской области близ границы с Днепропетровской областью.

По информации с мест, под контроль российской армии перешел фортификационный район противника площадью до 9 кв. км.