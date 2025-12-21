«Мисс Финляндия» и депутаты местного парламента вывесили в соцсетях фотографии, оскорбительные для представителей азиатской расы.

Скандал ударил по интересам национальной авиакомпании Finnair, сделавшей ставку на развитие маршрутов в Японию. Эта история напомнила о том, что расовые предрассудки среди финнов — не редкость.

Оскорбительные шуточки

11 декабря представители оргкомитета конкурса «Мисс Финляндия» сообщили, что текущая обладательница этого титула Сара Джафце досрочно лишилась титула.

Накануне по соцсетям разлетелась фотография, на которой Джафце пальцами натягивает веки, чтобы сделать глаза раскосыми. К снимку была добавлена подпись: «Обедаю с китайцем».

На Сару посыпались жалобы: ее обвинили в том, что она насмехается над азиатами. Оказавшись под градом обвинений, девушка принялась извиняться. Сначала Сара вывесила пост в соцсетях — но он был составлен таким образом, что было непонятно, за какой именно поступок она просит прощения. Многие пользователи социальных сетей сочли извинение недостаточным.

Джафце пришлось продолжить процесс прилюдного покаяния, однако было уже поздно. Скандал вышел за пределы Финляндии и привлек внимание жителей азиатских стран. Между тем, Суоми в настоящее время старается активизировать свое экономическое сотрудничество с КНР, видя в этом возможность возместить ущерб, понесенный от разрыва отношений с Россией.

Кстати, Сара Джафце не является чистокровной финкой: ее отец — мигрант-косовар. Однако за нее заступились представители коалиционной партии «Истинные финны» (ИФ), стоящей, как следует из названия, на националистической платформе.

Двое парламентариев от ИФ Юхо Ээрола и Кайса Гаредев, возмущенные несправедливым, , по их мнению, наказанием Сары, выступили в ее поддержку, причем весьма своеобразно: они выложили снимки, на которых они тоже натягивают веки.

Но двум националистам тут же пришлось пожалеть о своей выходке — на них набросились другие депутаты парламента. «Очевидно, что такие действия оскорбляют людей», — заявил лидер Шведской народной партии (представляющей интересы проживающих в Суоми этнических шведов) Андерс Адлеркройц.

В свою очередь зампред фракции партии «Национальная коалиция» (в рядах которой состоит и премьер-министр Петтери Орпо) Пиа Каума потребовала: «Если депутат ведёт себя так, что это может быть воспринято как проявление расизма, то такие случаи быстро получают распространение. Это нужно пресекать на корню».

Проштрафившиеся «истинные финны», быстро унюхав, чем чреваты обвинения в расизме, тут принялись, как и Сара Джафце до них, просить прощения.

Каума сообщила, что вопрос о выходке депутатов будет рассмотрен на совещании руководителей фракций правящих партий. «Все мы взяли на себя обязательство поддерживать антирасистскую декларацию», — добавила она. Тем самым политик наступила на больную мозоль «Истинных финнов».

В 2023 году, когда правительство Петтери Орпо только-только было сформировано и едва успело приступить к работе, из шкафа «Истинных финнов», взятых в правящую коалицию, начал вываливаться один расистский скелет за другим.

В симпатиях к неонацизму уличили сначала министра экономического развития от этой партии Вильгельма Юннилу. Ему пришлось подать в отставку, но практически сразу же оказалось, что и его сменщик Вилле Рюдман — закоренелый расист. Выяснилось, что и сама глава ИФ, ныне министр финансов Риикка Пурра в молодости «баловалась» написанием расистских постов в интернете.

Рюдман и Пурра свои посты сумели сохранить, но осадочек остался. Именно по следам этих скандалов в парламенте и приняли документ о том, что ему чужды всякие виды расизма.

Мгновенная «ответка»

И вот теперь двое других политиков от «Истинных финнов» подтвердили имидж этой партии, как сборища расистов. И Финляндия тут же столкнулась с негативными последствиями этой выходки.

Менеджер по связям с общественностью национального авиаперевозчика Finnair Миа Элоранта заявила, что японские клиенты угрожают им бойкотом.

«Все комментарии сводятся к одному и тому же: не ездите в эту страну, не летайте рейсами Finnair», — рассказала представитель авиакомпании. Элоранта пожаловалась, что негативный резонанс наносит большой вред имиджу Финляндии в целом и деятельности авиакомпании Finnair в особенности.

Между тем для этой авиакомпании, дела которой в последнее время идут и так весьма скверно, Япония является важнейшим рынком: Finnair летает из Хельсинки в Токио более сорока лет и намерена стать основным авиаперевозчиком из ЕС на этом направлении.

Миа Элоранта подчеркнула, что они совместно с предприятием Business Finland в течение нескольких лет работали над повышением привлекательности Финляндии в Японии.

Так, всего пару недель назад рейсом Finnair в Токио летал финский Дед Мороз — Йоулупукки.

Тогда это вызвало у японцев множество восторженных отзывов — и вот все труды могут пойти прахом из-за дурацкой выходки «Мисс Финляндия» и двоих «истинных финнов».

Политические конкуренты «Истинных финнов», даже те, кто сейчас состоят с ними в одной коалиции, с радостью бросились перемывать им косточки. Руководитель фракции Шведской народной партии Отто Андерссон обвинил ИФ, что те подобными скандалами «пытаются привлечь к себе внимание».

Глава фракции «Национальной коалиции» Юкка Копра сказал, что они считают поведение двух депутатов ИФ «недопустимой и неуместной выходкой, которая позорит и подрывает репутацию Финляндии».

На поддержку коллег по партии встал глава фракции «Истинных финнов» Яни Мякеля, заявивший, что вопрос о лишении титула «Мисс Финляндия» — это тема, которую депутат вправе обсуждать. При этом Мякеля не нашел ничего лучше, чем обвинить в раздувании скандала спецслужбы другого государства.

Конечно, естественнее всего было бы найти «руку Москвы», но Мякеля проявил некоторую оригинальность и возложил вину на Китай.

«Налицо гибридная операция со стороны китайцев», — стращает Мякеля. Но тут уже могут обидеться китайцы, расширения экономического взаимодействия с которыми ищет сейчас Суоми.

В итоге отдуваться за расистов в парламенте пришлось премьер-министру Орпо. На страницах финских посольств в Японии, Южной Корее и Китае были опубликованы извинения от имени главы правительства.

Руководитель кабмина заверил, что разошедшиеся по сети фото финских депутатов «не отражают ценностей нашего общества».

В конце концов и Яни Мякеля вынужден был созвать 18 декабря специальное заседание, итогом которого стало вынесение проштрафившимся однопартийцам «серьезного предупреждения».

Мякеля, однако, продолжает настаивать, что нашумевшие фотки не несли расистского подтекста — хотя обратное очевидно.

Так или иначе, но народным избранникам Юхо Ээрола и Кайсе Гаредев пришлось принести публичные извинения.

Травля вместо праздника

Горячую тему прокомментировал 19 декабря и президент Александр Стубб. Глава государства признал, что проблема расизма в финском обществе до сих пор существует. «Это наносит ущерб нашему международному имиджу», — отметил президент.

Стубб напомнил, что ровно год назад обсуждали другой нашумевший расистский скандал, возникший из-за дня святой Люсии — праздника, широко отмечаемого 13 декабря в католических и протестантских странах, в том числе и в Суоми.

Ежегодно 13 декабря в Кафедральном соборе Хельсинки проходит «коронование Люсии». Одну из финских девушек выбирают «Люсией» и совершают церемонию ее «коронования» — она получает белое платье, красный пояс и корону со свечами.

Потом на улицах столицы проходит «парад Люсии», посмотреть который собираются десятки тысяч финнов. Затем новоявленная «Люсия» в течение декабря и января в сопровождении хора посещает дома престарелых, больницы и детские сады, принося праздник в эти заведения. Одновременно проводится сбор средств, которые направляют в помощь нуждающимся людям.

Как стать «Люсией»? Специальное жюри рассматривает заявки кандидаток и выбирает десяток финалисток. Заявок много, поскольку оказаться новой «Люсией» мечтают сотни финских девушек, ведь это означает славу, почет и известность.

По устоявшейся традиции, каждая новая финская «Люсия» — это девушка с длинными белокурыми волосами. Однако в 2024 году жители страны отошли от традиции и избрали символом праздника двадцатилетнюю Даниэлу Овусу, выбранную из десяти кандидаток, дошедших до финала. Даниэла — дочь финна и чернокожей уроженки африканского государства Гана.

Когда имя победительницы стало известно, многие финны оказались шокированы таким «неуважением к национальным традициям». Сразу после своей победы девушке пришлось выстоять под целым водопадом хейта.

На аккаунты в соцсетях, принадлежащие ей и ее родственникам, стали поступать тысячи писем. Их авторы не стеснялись в выражениях и писали, что «ниггерше» не место в этой стране. Хейтеры сообщали, что Овусу «не достойна», дескать, представлять финских девушек и должна уступить место «правильной» кандидатке.

Всего девушка получила свыше 10 тысяч ненавистнических посланий. Что характерно, среди тех, кто слал ей лучи ненависти, оказались представители всех слоев финского общества — и мужчины, и женщины, и зажиточные, и небогатые, и безработные, и бизнесмены.

На ситуацию немедленно обратила внимание пресса, в том числе и иностранная, а потом волей-неволей пришлось как-то реагировать и властям. 17 декабря 2024 года Даниэла-Люсия в сопровождении своего хора посетила парламент и встретилась премьер-министром.

Глава правительства чувствовал себя весьма сконфуженным — он выразил сожаление относительно оскорблений, которым подверглась девушка.

В стране открыто заговорили, что многие финны являются расистами. Недаром избирателей ультраправой партии «Истинные финны» стало так много, что она по итогам выборов 2023 года получила вторую по величине фракцию в парламенте и вошла в правящую коалицию.

В целом рост ультраправых настроений в Финляндии удивлять не должен. Симпатии к нацизму подпитываются в Суоми двумя факторами. Страна переживает затяжной экономический спад и связанное с этим падение уровня жизни.

А в тяжелые времена, как показывает история, всегда происходит рост числа сторонников ультраправой идеологии — ведь именно нацизм подсказывает «простые» и понятные решения: кто виноват и что делать.

Надо сказать, что негатив в отношении чернокожих подпитывается и тем, что пришлые мигранты зачастую пополняют ряды этнической преступности. А обратной стороной этого процесса является рост численности участников праворадикальных организаций, обещающих финнам «защиту от пришлых варваров».