Попасть под каток украинского гнева и выяснить, что политическая элита Украины совершенно недоговороспособна и в определенные моменты абсолютно неадекватна, теперь предстоит «европейским друзьям и партнерам».

Иван Шилов ИА Регнум

Процесс начался прямо сейчас, когда Верховная рада снимает с рассмотрения правительственный законопроект №14 120, которым предлагалось лишить русский язык защиты Европейской хартии региональных языков или языков нацменьшинств.

Как сообщает бывший директор Института нацпамяти, а ныне народный депутат Володымыр Вятрович, сделано это по просьбе ЕС: «снимает якобы из-за давления неназванных российских лоббистов».

«Российское лобби в Совете Европы — не новость, но украинские власти должны руководствоваться исключительно украинскими национальными интересами. Этот закон, принять который парламент обязан в соответствии с решением Конституционного суда, давно назрел и перезрел. … Мы должны наконец покончить с позорным наследием Табачника и Кивалова-Колесниченко и принять этот законопроект», — твердо и четко резюмировал этот львовский боец за национальное самосознание.

«Позорное наследие» в данном случае — это принятый в 2012 году закон «Об основах государственной языковой политики», вводивший для русского языка статус регионального в восьми областях и городе Севастополе. Кроме того, государство отказалось от регулирования использования языков в теле — и радиовещании, а министр образования Дмитрий Табачник выразил мнение, что закон предоставит большую свободу учащимся и учителям в плане выбора языка обучения и положительно повлияет на качество образования.

Тогда «патриоты» бились в невероятной силы истерике, а отмена закона была едва ли не первым действием новой власти, пришедшей после госпереворота на Майдане.

Хотя придание русскому языку статуса регионального очевидно было компромиссным вариантом (без изменения конституции) и полностью соответствовало как Хартии, так и стремлению Украины «быть частью Европы».

Тем не менее после 2014 года, даже введя курс на евроатлантическую интеграцию в преамбулу Конституции, новая «элита» из профессиональных активистов, идейных националистов и новоявленных героев войны всячески противилась исполнению норм европейского права.

Равно как и любым попыткам свести военный конфликт на востоке Украины к миру, выполнив Минские соглашения, подписанные точно так же, как некогда Европейская хартия.

Но если саботировать их Европа помогала (в чем, например, прямо созналась экс-канцлер Германии Ангела Меркель), то теперь речь, вероятно, идет о саботаже уже против Европы.

Поскольку накануне Радио «Свобода»* опубликовала инсайд о том, что в проекте совместного плана ЕС и Украины по прекращению огня есть пункт, что Киев и Москва «усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий». Сложив два и два, лучшие украинские аналитики пришли к выводу, что Зеленский готов в качестве условий завершения войны дать официальный статус русскому языку (в соответствии с Европейской хартией, ратифицированной еще в 2003 году) и отменить закон о запрете Украинской православной церкви.

То есть речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по мирному урегулированию, поскольку указанные позиции всегда были принципиальными — вне зависимости от того, что написано в каких-то документах, включая конституцию Украины.

Информагентство Bloomberg, сообщившее о предложении в целом (и о том, что в нем 12 позиций), утверждает, что контролировать его реализацию будет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа. Однако для начала в наличии должно быть согласие сторон на тот или иной формат.

А украинская сторона начала высказывать резкое несогласие еще даже до того, как кто-либо озвучит «инсайды» официально. Для чего, по всей видимости, их и слили: для патриотически настроенной общественности отмена языкового апартеида, нагроможденного за одиннадцать лет, означает обнуление дела всей жизни.

Причем, как постоянно случается, рупором этой общественности стал народный депутат и глава комитета информполитики Верховной рады Никита Потураев, абсолютно русскоязычный человек, выходец из семьи ученых (его дед Валентин Никитович, уроженец Курской области, был академиком АН УССР).

Он подтвердил, что некие пока неизвестные уполномоченные от Еврокомиссии за переговоры по членству Украины в ЕС по «первому кластеру» — соблюдение фундаментальных прав и свобод человека, — заставили вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качку и председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского снять с рассмотрения в парламенте проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков».

Причем случилось это, по словам информированного Потураева, уже во второй раз — под тем же давлением из Брюсселя и Страсбурга правительство вынуждено было отозвать этот документ в 2024 году. Правда, тогда никакого «проекта мирного плана» не было, и связано это было, вероятно, с реакцией европейских товарищей на запредельную наглость украинских коллег, на коленке редактирующих официальные документы ЕС.

А те убеждены, что в 2003 году название Хартии «перевели неправильно» специально для того, чтобы создать особые условия для русского языка. Как подчеркивает бывший русский, это, конечно, был заговор «друзей Москвы». Поскольку во времена оны главой администрации президента Украины был Виктор Медведчук, а премьер-министром — Виктор Янукович.

«Дело в том, что ратифицированная Украиной Хартия была… подлогом! То есть ее украинский текст оказался намеренно извращенным переводом — его сделали по русскому варианту, который даже не был языком оригинала (официальные языки оригинала Хартии — английский и французский). Благодаря этому русскоязычному посредничеству произошло классическое мошенничество», — заламывает руки Потураев.

И дальше многословно объясняет, что, «согласно подлинному содержанию», Хартия помогает сохранить живые исторические родные языки тем, кому грозит забвение и потеря, а не занимается поддержкой языков, которым исчезновение не угрожает. А русскому языку как раз не угрожает, и термин «minority languages» был неправильно переведен как «языки национальных меньшинств».

«Поэтому во время ратификации на Украине ошибочно определили, что Хартия применяется к языкам национальных меньшинств, а не к тем языкам, которые реально нуждаются в защите, учитывая их уязвимое состояние», — уверен народный депутат, не утруждая себя объяснением, почему указанный перевод является «неправильным».

При этом, конечно же, никто не берет на себя труд открыть первый официальный отчет о внедрении этой части европейского права на Украине, предоставленный в Совет Европы в 2007 году. В нем приводится статистика по национальным меньшинствам, и во всех регионах страны русские относятся именно к нацменьшинству — кроме Севастополя, где их было 71,6%.

В отдельных областях количество украинцев доходило до 97-98%, Ивано-Франковскую область уже тогда вполне можно было считать мононациональной, а в Черновицкой первым по численности нацменьшинством являлись молдаване и румыны. Соответственно, в ряде областей юго-востока на первом месте стояли русские, что и обусловило принятие соответствующего закона с региональным статусом русского языка.

То есть жителям Галичины и центральных регионов, где русскоязычное население было представлено символически, ничто не угрожало, и выглядела такая политика очень даже по-европейски. Тем более что касались законодательные нормы всех языков: в европейских странах, если у языка есть от 0,5% до 2% носителей, он получает определенные права на местном уровне. Если же язык используют от 2% до 10% носителей в том или ином регионе, то он приобретает статус регионального.

Так что нормы, принятые в 2012 году, позволяли стать региональными в той или иной местности 17 языкам, и необязательно на уровне областей, учитывался уровень района, села и города.

Теперь же, когда русский язык каленым железом выжжен из всех сфер общественной жизни и подвергается открытому преследованию, нормы Европейской хартии становятся вообще гиперактуальными — есть и меньшинство, и язык, нуждающийся в защите, и его уязвимое состояние.

Так что по сути требования России не являются какими-то дискриминационными или противоречащими действующим законам Украины.

Удивительно, что официальные лица в ЕС тоже пришли к аналогичному выводу.

Но на пути у них стоят такие мощные фигуры, как бывший русский Потураев и уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Она призвала народных депутатов безотлагательно принять законопроект 14 120, «удалить из перечня русский, не требующий защиты, и лишить кремлевскую пропаганду инструмента манипуляций».

«Если же намекают, что ради членства в ЕС мы должны оставить все как есть — то есть фактически предоставить языку преступного «русского мира» особую защиту — то возникает вопрос: а нужна ли нам такая Европа и нужны ли мы ей?» — задает Никита Русланович риторический вопрос, ответ на который известен заранее.

А так подробно мы рассказали об этой ситуации по той простой причине, что она как по нотам повторяет аналогичную историю 2019 года, когда «Слуги народа» (представителем которых является обильно цитируемый политик) пришли к власти на лозунгах окончания войны в Донбассе, языкового равноправия и европейской интеграции.

Тогда Зеленский на самом деле хотел выйти на выполнение Минских соглашений и даже попытался организовать отвод войск в Донбассе.

26 октября народный депутат из Львова София Федына даже вспомнила, что «сегодня ровно четыре года, когда Зеленский приехал в Золотое, нахамил военным и дал окончательное распоряжение на отведение украинского войска с позиций. Сегодня четыре года, как мы с Марусей Зверобой записали стрим, в котором решительно выступили против отвода войск (т. е. уступок московскому агрессору) и осудили неприемлемое поведение неопытного политика, который по воле случая стал президентом воюющего государства».

В этой цитате — сжатое изложение ситуации, когда на пути благих намерений встали «рассерженные патриоты», в адрес которых Зеленский произнес сакраментальное: «Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери». И на несколько лет получил кличку «Нелох».

Точно так же и сейчас член его собственной фракции, «лучшие люди страны» и «заслуженные ветераны» метали громы и молнии, рассказывая о бесчисленных страданиях украинского народа и его огромных жертвах. Не позволяющих идти ни к какому миру и тем более особому статусу Донбасса, который вообще-то должен был снова войти в состав Украины.

Так что теперь вполне логично вице-премьер по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная выходит на срочную пресс-конференцию и заявляет, что ситуация вокруг законопроекта про обновление официального перевода Европейской хартии региональных языков «не столь радикальна». Идут консультации по поводу того, когда он будет включен в повестку дня Верховной рады, в какой редакции и как его принять сразу в первом чтении.

Схема как на ладони: слив про мирный план — новость про «зраду» — восстание патриотов — откат назад. И 30 октября в Киеве, как ни странно, суд рассматривал возможность запрета Киевской митрополии Украинской православной церкви.

Так что если «европейские партнеры» действительно работают над неким проектом соглашения, направленного на прекращение военного конфликта на разумных основаниях, у них есть прекрасная возможность убедиться в простой истине. Пока Украиной правит бандеровская идеология — никакого мира не будет. Равно как и «европейских ценностей», о которых так любят поговорить на конференциях.

Потому что его носителям проще начать войну с Европой, чем соблюдать её нормы и стандарты.

*иноагент