Накануне новогодних праздников цены на продукты на Украине резко подскочат.

ИА Регнум

Так-то они традиционно подскакивают в период массовых закупок, но теперь, как утверждают эксперты, бизнес решил совместить удачный повод с необходимостью компенсировать расходы на генераторы, снова резко подскочившие с октября.

Новая украинская реальность предполагает настоящую «деколонизацию» и «декоммунизацию», когда централизованное обеспечение электричеством и теплом становится чем-то вроде приятного сюрприза.

Поскольку свет дают по 4–5 часов в сутки (хотя здесь все, конечно, зависит от региона), то наличие альтернативного источника электричества стало критически необходимой опцией. Вся страна «рычит», а юристы наперебой объясняют, может ли магазин или ресторан шуметь в неурочное время еще и мотором.

Хотя это касается не только малого бизнеса, но и вообще всех.

По оценке объединения «Европейская бизнес-ассоциация», в 2025 году малые и средние украинские предприятия в среднем тратят 10–12% бюджета на резервное питание — генераторы, аккумуляторные системы, энергоэффективное оборудование.

При этом крупная сеть бюджетных супермаркетов АТБ инвестировала более 580 млн гривен в автономность для своих 1200 магазинов, а холдинг «Метинвест» — 160 млн грн на установку на своих предприятиях 242 дизель-генераторов.

Всё это, естественно, должно быть включено в цену готовой продукции, а иначе не выкрутиться: для многих бизнесов остановка означает гибель.

Там, где технологический процесс требует наличия холодильников и морозильников — в первую очередь. Поэтому, как заявил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, овощи, молочные продукты и мясо могут подорожать на треть, если свет будут стабильно отключать по 10–12 часов в день и дальше.

А далее по цепочке: например, кукурузу после сбора урожая надо сушить, а потом сохранять на элеваторах, что без электричества невозможно. «Если нет света и нет других альтернатив, то, конечно, генераторы — это дополнительные финансовые нагрузки», — аккуратно завершает мысль Марчук.

Однако всё это по большому счету как дымовая завеса прикрывает главную причину всех подорожаний — постоянное увеличение налогов в стране, не имеющей денег на собственное содержание.

Генераторы — лишь видимый повод, поскольку они стоят на всех городских улицах от Харькова до Ужгорода, и вокруг них уже вырос отдельный бизнес по продаже, обслуживанию и ремонту альтернативных источников энергии.

На самом деле все как-то попривыкли к такому режиму, а государство даже помогает бизнесу решить проблему со светом.

На Украине запущена программа «Доступные кредиты 5–7–9%», с помощью которой можно купить солнечные панели или ветряки, батареи для сохранения энергии, генераторы — не только бензиновые или дизельные, но и также газовые и биогазовые. Причем суммы предлагаются внушительные — до 150 млн гривен (более 270 млн рублей).

Если нужно больше — тоже дадут, только под более высокий процент.

Сверх этого по инициативе правительства введены беспроцентные ссуды, которыми могут пользоваться не только бизнесмены, но и жители многоквартирных домов — через объединения и управляющие компании.

Предприниматели освобождены от экологических сборов за загрязнение воздуха до окончания боевых действий плюс 30 дней. Правоохранительные органы очень лояльно относятся к тем самым жалобам на шум.

Если владельцев генераторов привлекают к поддержке мобильной связи (запитывать базовые станции, которые тоже зависят от регулярного энергоснабжения), министерство цифровой трансформации за это платит почасовку.

Согласно подсчетам компании Red Roof Management, генераторы окупаются в среднем за 1–2 сезона, «особенно в офисах с активной работой команды», пауэрстанции — за 3–6 месяцев, солнечные батареи — от 1,5 до 3 лет, в зависимости от площади и потребления, но последний вариант — «для богатых».

Использование генераторов, как говорит член «Экономического дискуссионного клуба» (общественное объединение топовых экспертов-экономистов, созданное в Киеве 10 лет назад) Олег Пендзин, дает дополнительный рост цены продукции в пределах лишь 1,5%. Так откуда же тогда берутся прогнозы про удорожание на 30%?

А очень просто: из «доброй дружбы» с МВФ и фантастического бюджета на 2026 год, не подкрепленного реальными деньгами — только теоретически существующими.

При таких исходных данных предприниматели традиционно являются первыми жертвами поиска любой дополнительной копейки.

«Business as usual умер в феврале 2022 года. С того момента бизнес на Украине работает не столько на прибыли, сколько на надежду завтрашнего дня», — честно признается народный депутат, формальный глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Только не признается, чьи заслуги в этом следует считать выдающимися, предпочитая давать умные советы, как нужно провести «цифровую дерегуляцию». В то время как именно накануне зимы бизнес узнал о планах введения НДС для физлиц-предпринимателей (ФЛП) с оборотом всего-то от 1 млн гривен в год (1,8 млн рублей) — в соответствии с новым меморандумом от МВФ.

Усиливается налогообложение доходов, полученных через онлайн-сервисы и маркетплейсы — те, кто подключен к службе такси Uber и ведет мелкую торговлю через интернет-барахолки, или уйдут в минус, или перестанут работать.

В качестве приятного бонуса правительство отменило льготы для личных почтовых отправлений из-за границы, стоимость которых не превышает 150 евро. А также бросает дополнительные силы на «борьбу с фиктивной самозанятостью» — чтобы искоренить схему «ФЛП вместо наемного работника».

«Очень странная позиция, когда главными фискальными врагами назначены обычные украинцы и их доходы, а борьба со злоупотреблением упрощенной системой налогообложения акцентирована на самих ФЛП вместо заказчиков схем», — отмечает Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации и ассоциированный эксперт CASE-Ukraine (региональное представительство международного центра социально-экономических исследований).

А «закон про налог на трусы», о чем не может не знать глава партии «Слуга народа», изначально был проведен через парламент в рамках имплементации европейской директивы DAC7.

Он обязывает операторов цифровых платформ собирать информацию о своих пользователях-продавцах и передавать ее налоговикам. Если объем продаж или предоставленных услуг на платформе превысит определенный лимит (речь идет об эквиваленте 2 тыс. евро или 3 сделки в год), фискалы будут начислять налоги.

Уже в его развитие предлагается установить налоги в принципе для всех, кто приторговывает в интернете. И, как полагают эксперты, в конечном итоге НДС тоже будут платить все — максимум до 2027 года.

Украинская власть, всегда имеющая деньги, чтобы украсть, но испытывающая их острую нехватку на нужды общества, уже расставила «налоговых снайперов» на всех ключевых позициях: схемы по НДС контролирует Система мониторинга оценки рисков при регистрации налоговых накладных (СМКОР); теневые доходы граждан — финансовый мониторинг; занижение прибыли выявляют внеплановые проверки; «левый кэш» фиксируют регистраторы расчетных операций (начиная с банального кассового аппарата), а иностранные компании работают в контролируемых правилах и системе обмена данными CRS (Единый стандарт отчетности между разными странами).

Плюс к этому ФЛП не защищены от мобилизации бронью, как и сотрудники предприятий с более-менее крупными коллективами. Если фирма признана «критически важным производством», то специальным решением ей могут дать право бронировать 50% военнообязанных сотрудников. Если предприятие относится к инфраструктуре жизнеобеспечения — то 75%.

Но, как говорят собеседники ИА Регнум в Киеве, вполне обычной является ситуация, когда документы рассматриваются по 5–6 месяцев и возвращаются без пояснений.

При этом в принципе найти каких-то людей, способных нормально работать, это уже огромная проблема. Куда более тяжкая, чем отключения света.

В сухом остатке: работа на дорогом электричестве от собственных источников, безусловно, влияет на цены. Но здесь включается целый комплекс нюансов: в каком регионе (поскольку на Западе ситуация традиционно лучше), какой это бизнес, каков его размер, какие генераторы используются.

У торговой точки с бензогенератором расходы могут достигать и 10% от дневной выручки. Если аптека — то влияния почти нет, поскольку государство ограничило розничные наценки на медикаменты, и здесь можно только уменьшать ассортимент. Пекари поднимают цену в районе 5%, а для птицефабрики, вынужденной включать другие источники энергии, рост потребительской цены доходит до 20%. В производстве, где доля электроэнергии не такая большая, речь идет о наценке в 1–3%.

«По данным Нацбанка, 80% предприятий уже имеют генераторы или другие источники альтернативного питания. Загрузка производственных мощностей сейчас составляет порядка 60%, что выше, чем на волне массовых отключений света в 2022–2023 годах», — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский.

Так что к работе в новых условиях украинские предприниматели худо-бедно приспособились. Но приспособиться к собственному государству, которое твердо решило всех убить, предварительно тщательно ограбив, они не смогут в принципе никогда.