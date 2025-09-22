Непонятное для многих решение украинского правительства разрешить выезд молодежи в возрасте 18–22 лет, несмотря на все благие заверения, спровоцировало цепную реакцию.

Иван Шилов ИА Регнум

Но если бизнес взвыл из-за мгновенного увольнения отовсюду молодых парней (а про потери личного состава сообщил каждый третий работодатель в стране), то в образовании получилось интереснее. Поскольку предыдущие два года родители активно вывозили с Украины ребят в возрасте 17 лет и младше, что дало накопительный эффект.

Основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк насчитал минус 100 тысяч абитуриентов. А когда к ним добавилась новая возрастная категория, вузы опустели.

В нынешнем году учебные заведения задекларировали готовность принять 429 тысяч студентов, но заявления подали только около 200 тысяч выпускников школ, из которых более 73,5 тыс. зачислены на бюджет.

«Это демография. Мы еще 17–20 лет назад принимали на бакалавриат по полмиллиона человек в год. И количество мест, которое в то время было оборудовано и подготовлено учреждениями высшего образования, сокращается, но сокращается достаточно медленно. Действительно имеем избыток физических мест», — заявил руководитель директората высшего образования минобразования Украины Олег Шаров.

Вот только демография — тут лишь сопутствующая проблема.

Европейская пресса констатирует, что украинская молодежь в этом возрасте теперь пересекает границу с Польшей в 12 раз чаще, чем раньше. «Хотя достоверной статистики по этому поводу нет, фактическое население в регионах, контролируемых Киевом, сократилось на десять миллионов человек с февраля 2022 года», — говорится в статье немецкого издания N-tv.

Украинская государственная погранслужба, что характерно, утверждает, что не ведет учет пересечения границы гражданами этой возрастной категории. Но в то же время отмечает, что «какого-нибудь массового выезда нет» и что подобные заявления могут быть частью российской пропаганды.

Тем не менее уезжают даже те, кто уже учится: как сообщила ректор «Львовской политехники» Наталья Шаховская, приближаясь к возрасту невыезда, студенты просто берут академотпуск, собирают вещи и отправляются за кордон. Университет пытается вести беседы и с ними, и с родителями, однако аргументов, чтобы преодолеть страх перед собственным прекрасным государством, не находит.

Самое смешное, что вузы сами выстрелили себе в ногу, выполняя распоряжения о зачистке своих заведений от «ухылянтов», остро необходимых на фронте. За те же предыдущие два года из украинских высших учебных заведений было отчислено более 50 тысяч мужчин старше 25 лет.

Как сообщил глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак, их стало подозрительно много: за три года доля великовозрастных студиозусов выросла до 20%, тогда как в 2021/2022 учебном году она составляла лишь 4%. Поэтому указанная служба срочно кинулась проверять и отчислять контингент на радость ТЦК, пригрозив некоторым аннулированием лицензий на ведение образовательной деятельности.

Среди зафиксированных нарушений — превышение лицензированных объёмов при приёме, восстановление на дневную форму после введения ограничений, нарушения при проверке военных документов, фиктивный конкурсный отбор, искусственное продление сроков обучения, плохая посещаемость и несвоевременное оформление документов в госреестре.

А 17-летние украинские абитуриенты при поступлении в вузы тоже должны предъявить военный билет — в бумажной или электронной форме.

Так что перспективу ближайшего будущего им развернули буквально перед глазами, и потому молодые люди предпочитают неопределенное будущее в Европе и тяготы, связанные с обустройством в чужой стране без денег и рабочей специальности, «надежному украинскому образованию».

Тем более, что расклад с бедствиями совершенно не обязателен.

Возможности для обучения за рубежом для молодых украинцев созданы в целом прекрасные: все, что требуется, — это знание либо языка страны пребывания, либо английского. К примеру, в Словакии образование одно из самых доступных в Европе: на словацком языке бесплатно, поступление без экзаменов на большинство специальностей, активная поддержка украинцев, упрощенное получение студенческого ВНЖ и максимально простая процедура нострификации документов.

В целом ряде стран граждане Украины могут получить стипендии или помощь от государства в размере оплаты за обучение, у них есть доступ к льготам и места в общежитиях.

При таком раскладе выбор очевиден. И Зеленский, в порыве откровения разрушивший официальную версию причин открытия границ для выезда парней до 22 лет, подсказал всем правильный путь. По его словам, выпускать начали, чтобы старшеклассники не боялись заканчивать школу на Украине, поскольку раньше их родители не ждали 18-летия, отправляя своих чад подальше от родного концлагеря.

«Наша логика в том, что иначе мальчиков в наших школах просто не будет в старших классах. Они не будут заканчивать школы в Украине», — заявил Зеленский. Следовательно, украинскому подростку нужно спокойно получить среднее образование, подтянуть чешский, польский, словацкий или другой нужный язык до уровня B2 и отправляться в приличную страну.

Так что еще 200 тысяч абитуриентов украинские университеты не наберут с гарантией, и со следующего учебного года начнется кампания обрезания рудимента «советской оккупации». Такое количество высших учебных заведений в стране, где людям предлагается либо эмиграция, либо должность оператора дронов, очевидно, не требуется. А те, кто закончит вуз в Европе, совершенно логично, там же и останутся работать, получив гражданство.

Минобразования, предчувствуя катастрофу, уже пытается что-то скреативить. Например, ввести «нулевой курс» для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ).

Или, как заявил министр Оксен Лисовой, забрать их вне вступительной кампании, например, организовать «зимнее поступление» и «весеннее поступление».

Также он высказался за отсрочку НМТ на прифронтовых территориях и увеличение регионального коэффициента для прифронтовых вузов. Но в том, что это даст какой-то эффект, есть большие сомнения: свежие соцопросы показывают, что около 70% украинской молодёжи мужского пола до 25 лет выражает желание уехать из страны. Тем более, что рынок труда всё равно не предлагает каких-то достойных перспектив.

Согласно данным исследования компаний «Европейская бизнес ассоциация» и Gradus Research, лишь 29% украинцев в возрасте 16–25 лет довольны условиями жизни дома, в то время как 36% — неудовлетворены.

Опрошенные изданием NV представители бизнеса — особенно в сфере обслуживания, где традиционно занято много молодёжи, — констатируют, что удержать молодых парней им просто нечем. Минимальная заработная плата на Украине составляет 8 тысяч гривен, а в Польше — почти 50 тысяч, и молодежь до 25 лет там не платит налог на доходы физлиц.

Учитывая то, что за годы всеобщей мобилизации многие работодатели стали делать упор именно на найм молодых специалистов и неквалифицированных работников, не достигших 25 лет, это означает кризис. Больше брать рабочие руки попросту негде: зловещая тень мобилизации ложится на любого работника-мужчину в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющего брони.

По оценкам экономиста Олега Пендзина, нынешний отток за рубеж молодых парней может лишить Украину 250–500 тысяч трудоспособных граждан.

«Конечно, не все, кто может, поедут. Но когда из нашего и так не очень комфортного рынка труда в объеме 13 млн населения трудоспособного возраста вычесть еще где-то 250–500 тыс… Это люди наиболее трудоспособные, они надежда страны. Мы должны быть готовы к тому, что потеряем определенный уровень количества таких людей», — сказал он в недавнем интервью.

И бизнес бодро рапортует: из сети супермаркетов АТБ уже за первые две недели действия постановления кабмина уволилось 25% сотрудников выездного возраста, у «Новой почты», крупнейшей компании в сфере логистики, за первые десять дней чистый отток — 106 сотрудников, в сети из 10 ресторанов в Тернополе и Львове одномоментно готовится уйти до 20% персонала.

Единственный выход, который видят эксперты и представители бизнеса — брать на работу 16-летних без опыта работы (для чего есть регуляторная база) и платить им «взрослые» зарплаты. А также предоставлять жилье в качестве дополнительного бонуса.

Вот только надолго ли их хватит?

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко уже назвал решение кабмина ошибочным. Он отмечает, что молодежь необходима Украине для поддержки экономики, работы в ОПК и будущей службы в армии на офицерских должностях.

«Мы должны обучать людей еще со школы, а тем более тех, кому 18–22, это будущие сержанты, офицеры, инженеры», — сказал он. Чтобы это стало возможным, энергичный нардеп призвал закрыть границы и предотвратить выезд ценного живого ресурса из страны.

Более удачную рекламу скоростной эмиграции вообразить себе трудно.