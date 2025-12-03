В прямом эфире в Верховной раде Украины разворачивается драматический сюжет: профильный комитет проголосовал за проект бюджета 2026 года ко второму чтению, депутаты прямо в эти минуты собрались в зале, прибыли для доклада министр финансов и премьер, однако где взять денег, никто не знает.

Финансовый план Украины на 2026 год, строившийся на «репарационном кредите» в 140 млрд евро российских денег, рухнул: Европейский центральный банк отказался предоставить гарантии выплаты за счет замороженных российских активов.

«Реально плохая новость. Вы знаете, никогда не нагнетаю, но ситуация реально на грани. На этом фоне попытки сорвать бюджет политиканами выглядят особенно цинично», — пишет в связи с очевидным кризисом глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«Политиканы» же используют ситуацию на полную катушку.

Псевдоопозиция во главе с «Евросолидарностью» блокировала парламентскую трибуну, требуя отставки правительства. А собственная фракция Зеленского, пока со скрипом сохраняющая монобольшинство, пошла вразнос.

Часть депутатов выкатывает «разные условия», отыгрываясь за былые унижения, а ряд «слуг» уже подали заявление на выход из фракции и даже из списка, высказав желание покинуть парламент.

Как инсайдит главный поставщик новостей народный депутат Ярослав Железняк, глава «зеленой» фракции Давид Арахамия просит коллег не уходить до 4 февраля, когда закончится сессия, чтобы «демонстрировать единство хотя бы перед партнерами».

Но это просто слова, поскольку от потери управления его отделяют четыре человека — минимум для большинства составляет 226 депутатов, а в наличии 229.

Удержать их нужно любой ценой, но мотивации вроде «страдать за Родину» ни у кого особо не наблюдается: наряду с политическим и военным кризисом налицо третий кризис — финансовый.

Голосование за бюджет — принципиально важное событие, демонстрирующее дееспособность власти и контроль над парламентом. Только это чистый символизм, поскольку дефицит бюджета без добротного чуда непреодолим.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, но раньше он покрывался за счет западной помощи.

В 2024 году дефицит составил 43,9 млрд долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 млрд долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект на следующий год предусматривает расходы примерно в 116 млрд долларов, а доходы — около 68,6 млрд долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны, или 2,429 трлн гривен.

Но когда в ноябре министр финансов Украины Сергей Марченко ходил на отчет к новому послу Британии, то сообщил ему, что на сектор безопасности и обороны планируется потратить более 61 млрд долларов, то есть более 60% госбюджета.

«Для финансирования социальных и гуманитарных потребностей правительство нуждается в международной поддержке. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026–2027 годы составляет около 61 млрд долларов США», — цитирует своего начальника пресс-служба.

Пока из них подтверждена только треть, и переговоры с донорами осложняются на фоне коррупционного скандала. А четкую сумму ежегодных потребностей во внешних вливаниях, без иезуитских недоговорок «для прессы», озвучивал летом сам Зеленский: 65 млрд долларов в год.

Несложные математические операции с военными тратами, доходами и расходами на 2026 год и потребностями в донорстве при вычислении итога дают пресловутую сумму «для прессы», которая и крутится в новостях — около 18 млрд долларов.

Они относятся к категории «дыра». То есть, если чисто теоретически основной дефицит можно покрыть за счет разного рода обещанных денег, то эта сумма просто повисла в воздухе.

При этом уже до конца текущего года министру нужно где-то найти источники покрытия дополнительных военных расходов на сумму около 300 млрд гривен (более 7 млрд долларов). Да и то после «продуктивного обсуждения» сумму поджали на 100 с лишним миллиардов, впихнув туда потребности вообще всех силовых структур.

Сейчас объясним логику процесса.

Украинский бюджет состоит из двух частей: оборонного, который в теории финансируется только своими доходами (налоги, сборы, поступления от приватизации, внутренние заимствования), и гражданского (образование, медицина, госаппарат, судебная система), на который дают деньги «партнеры».

По факту же война является первым приоритетом и на нее тратят в принципе всё, что есть.

Так, в 2025 году средства на покупку оружия и боеприпасов брали из будущей выплаты денежного обеспечения военнослужащих. И уже с середины года деньги в бюджетной росписи минобороны на денежное обеспечение закончились.

И откуда их брать?

Правильно, из гражданского сектора. И чтобы перекрыться, ЕС разрешил правительству Украины закрыть эту проблему, чтобы военные не остались без зарплат. То есть каждый подобный транш на ВСУ Украине нужно согласовывать с донорами и обосновывать его необходимость.

В то время как эта статья трат — основная для украинского минобороны. Как сообщал в прошлом году министр стратегических отраслей Александр Камышин, «весь бюджет обороны на 2024 год — около 40 млрд долларов, из этой суммы 30 млрд долларов — это зарплаты и выплаты военнослужащим, из оставшихся 10 млрд долларов, без учета расходов на ГСМ и форму, на покупку вооружений остается 6 млрд долларов».

А на дворе уже 2026-й, и военные расходы Украины растут в среднем на 20% в год. То есть в следующем году Киев должен будет выплатить своим солдатам около 40 млрд долларов при общем запланированном бюджете всего государства в 116 млрд.

Здесь власти попали в яму, вырытую собственными руками. Когда назначались космических размеров «гробовые» в 15 млн гривен (350 тыс. долларов), царил всеобщий оптимизм по поводу скорого падения России, к тому же «весь мир с нами».

Конечно, деньги выплачивают не сразу, а частями, растягивая уже на 80 месяцев, однако и такая нагрузка непосильна. Памятное решение российской стороны передать 6000 трупов означало, что Украина должна заплатить родственникам только этих погибших 400 млн долларов в качестве первого транша, а затем еще по 240 млн в год несколько лет.

А процесс не останавливается. В конце октября случился обмен 1000 на 31, и 10 тысяч мертвых тел только за полгода создают нагрузку на украинский бюджет в 1 млрд долларов в год. Потери на уровне даже 150 тыс. человек по некрологам делают сумму неподъемной, а экспертно оцениваемые 500–650 тыс. — камнем на шее.

И это не в последнюю очередь является причиной того, что известный волонтер, глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в свежем интервью озвучил выражение «стратегический кризис», который может привести к потере государственности.

Кстати, лишенные возможности уволиться вэсэушники решили усугубить ситуацию и зарегистрировали на сайте кабмина петицию о введении прогрессивного ежегодного денежного вознаграждения для живых. За каждый полный год службы на войне сумма удваивается — первый год 50 тыс. гривен, второй — 100 тыс. и т.д.

От души развлекается и Зеленский вместе с ручной премьеркой Юлией Свириденко.

В качестве последнего щедрого подарка «уязвимым группам» украинских граждан была назначена выплата в 6,5 тыс. гривен материальной помощи, а всем находящимся на территории страны — по одной тысяче «зимней помощи». На это запланировано 14,4 млрд гривен (почти 3,5 млрд долларов).

Оформить выплату можно через приложение «Дия» (аналог «Госуслуг»), которое проверяет кандидата на получение денег по базе Госпогранслужбы.

Впервые за два года в бюджете предусмотрен пересмотр минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Кроме этого, правительство заложило в смету «оборонный резерв» и расходы на реализацию «ресурсного» соглашения с США.

Еще кабинет министров планирует выделить 1,64 млрд гривен из резервного фонда на финансирование программы «Национальный кешбэк», запущенной «для поддержки отечественного производителя». Однако денег там не хватает. Зато хватает на «стратегические коммуникации» — 4 млрд гривен не пожалели на поддержание «сеточки» медиа, работающих на Банковую, и отдельный бюджет выделен на «Единый телемарафон».

Далее в числе внутренних перестановок в проекте глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа отметила «повышение заработной платы учителей: с 1 января — на 30% и 1 сентября — еще на 20% БЕЗ любых изменений в подходах к оплате труда учителей. В то же время предлагается добавить 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассмотреть дальнейшее увеличение зарплат учителей в течение года».

И попросила коллег поддержать.

Хотя банальная логика подсказывает, что утверждать бюджет в окончательном виде нужно только после того, как будет четко понятно — на какие объемы помощи Украина может рассчитывать в следующем году.

Пока Зеленский выпросил у Ирландии 125 млн евро на нелетальную военную помощь и поддержку энергосистемы, еще 100 млн на те же цели дадут шведы, 2 млрд евро пообещали Нидерланды. И это всё. До 116 млрд доходной части как-то не дотягивает.

А Европе самой нужно увеличивать расходы на оборону до 5% согласно взятым обязательствам в рамках НАТО, на ЕС давят пошлины Трампа, европейские компании теряют свои позиции в Китае и так далее. Во Франции, Германии и Британии, основных донорах Украины, политический кризис: вряд ли Макрон или Стармер смогут протащить дополнительные миллиарды, когда у них самих пригорает.

Так что единственный надежный способ найти деньги — это ввести дополнительные налоги для предпринимателей по требованию МВФ. В новой четырехлетней программе на 8,1 млрд долларов говорится, что физлица — предприниматели с годовым доходом более миллиона гривен должны стать плательщиками НДС.

А это означает увеличение налоговой нагрузки втрое.

И куда в итоге вырулит вся эта невероятная конструкция — догадаться несложно.