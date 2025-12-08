Литовцы открыто жалуются на то, что в Вильнюсе «стало слишком много русского языка». И потому его носителей потихоньку выдавливают, не обращая особого внимания на их политические пристрастия.

За последние годы в стране осели свыше 60 тысяч граждан Белоруссии и России, выбравших «свободную Европу». Приходится им там нелегко: они сталкиваются с неприязнью местных националистов и с постоянным ужесточением правил пребывания.

Ползучая русификация

В последние четыре года Литовская Республика активно выдавала виды на жительство. По состоянию на 1 декабря Литвой были выданы ВНЖ 185 766 лицам, в том числе 46 538 гражданам Белоруссии и 5159 гражданам России.

Прежняя министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, занимавшая этот пост в 2020–24 гг, считала, что в условиях терзающей страну депопуляции нужно активно привлекать рабочую силу из других государств — в первую очередь из соседних стран, население которых мало отличается от литовцев по культуре и менталитету.

Но сейчас установки сменились — тех, кто прибыл из России и Белоруссии, начали рассматривать в качестве угрозы. Выходцев из России подозревают в том, что среди них много «замаскированных разведчиков и диверсантов», а белорусов — и вовсе в том, что они хотят аннексировать Вильнюс.

Кроме того, играет роль чисто бытовая неприязнь: уже даже литовские госчиновники жалуются, что в Вильнюсе стало слишком много русского языка, который в последнее время звучит здесь на каждом углу. Кажется, сбывается кошмар любого сознательного «патриотаса»: происходит ползучая «русификация» литовской столицы. Националисты считают, что приезжие «не уважают» государство, в котором они осели.

Паук уволен

В этом плане особенно нашумела история белорусского блогера-«змагара» Андрея Паука, устроившегося сначала дворником, а потом водителем троллейбуса в Вильнюсе. Сначала Паук раздавал оптимистичные интервью о новом месте работы: «Живешь вместе с городом: просыпаешься с ним и засыпаешь, социально полезная услуга, помогаешь людям».

Он не скрывал, что устроился на троллейбусное предприятие потому, что там русскоязычная среда, а литовским он не владеет.

При этом на новых коллег Паук посматривал свысока. На предприятии трудились люди разных национальностей: есть эмигранты из Уганды, например, но большинство составляли представители русской общины.

«Там такой контингент, можно сказать, совковатых людей», — разглагольствовал Паук в разговоре с оппозиционными белорусскими СМИ.

До увольнения его довело высокомерие: литовский оказался на работе все-таки нужен, а Паук его учить не пожелал. Дошло до того, что борец за «свободную Беларусь» наотрез отказался общаться на госязыке с диспетчером, а та пожаловалась начальству. Инцидент вызвал большой резонанс, дойдя до самого мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.

«Признаю свою вину — я виноват, что не говорю по-литовски. Но диспетчер должна помогать водителям, ведь там почти все говорят по-русски. Её задача — не учить меня литовскому языку, а помогать мне как водителю», — отбивался Паук.

Потом он, спохватившись, написал, что «конфликт с диспетчером был внутренним, возник из-за недопонимания и не имел никаких политических, а тем более радикальных целей». Однако это не помогло: мэр Бенкунскас назвал поступок белоруса «абсолютно неприемлемым» и подчеркнул, что таким образом приезжий проявил неуважение и к литовскому языку, и к другим сотрудникам троллейбусного парка. Паук вылетел с работы.

Этот случай получил широкую известность и дополнительно настроил литовцев против эмигрантов.

Слишком часто ездили на родину

Крайне влиятельная в Литве националистическая общественность начала требовать от своего правительства принятия каких-то мер по ограничению численности пришельцев. В результате в начале мая этого года вступило в силу дополнительное положение о национальных санкциях, запрещающее гражданам России ездить на родину или в Белоруссию чаще одного раза в три месяца.

И это еще смягченный вариант закона, принятого Сеймом. Он предусматривает исключения, когда поездки происходят «по объективным причинам».

Закон стал функционировать именно так, как и ожидали его авторы: фильтровать россиян. С мая временного вида на жительства за слишком частые поездки на родину лишились уже 145 человек. И выявление «нарушителей» продолжается.

По оценкам литовских госслужб, всего с момента вступления запрета в силу 292 осевших в Литве россиянина пересекли государственную границу с Россией или Белоруссией более одного раза. Однако многим из них удалось пока выкрутиться — они сумели доказать, что подпадают под предусмотренные законом исключения.

«В ходе выяснения причин выезда граждан России, часто выезжающих в РФ или РБ, выявлен случай, не подпадающий под исключения. Принято решение об аннулировании выданного россиянину временного вида на жительство. Еще тридцать его соотечественников могут лишиться таких разрешений в ближайшее время», — заявили в государственном департаменте миграции.

И нужно же было такому случиться, что тот самый единственный упомянутый россиянин, которому ВНЖ решено аннулировать, оказался человеком достаточно известным. Это уроженец Сочи Михаил Беньяш*, работавший в России адвокатом.

В своё время Беньяш* связался со структурами Алексея Навального (признан экстремистом и террористом), стал активно участвовать в их делах и в итоге лишился адвокатского статуса, а в октябре 2022-го был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Несколько лет назад он эмигрировал в Литву, где без затей устроился сантехником.

Имперские замашки

3 декабря стало известно, что власти лишили Беньяша* вида на жительство. Поводом стали два его краткосрочных выезда в Минск в августе текущего года: чтобы привезти к себе в Вильнюс на каникулы маленького сына и затем отправить его обратно к матери, проживающей в России.

Сам иноагент с таким решением, естественно, не согласен.

«В чем выражалась общественная опасность поступка? В том, что в течении двух с половиной лет я не заезжал в Россию с Беларусью, а потом не выдержал и поехал забрать на каникулы сына из Минска? Это нанесло непоправимый вред литовской государственности?!» — негодует Беньяш*.

Бывший адвокат силится доказать, что стал полезным членом общества, а потому его выдворение из Литвы противоестественно.

«Я не просто гость, а тот самый гость, который делает (и неплохо) самую грязную, физически тяжелую работу, которую не хотят выполнять сами хозяева», — возмущается релокант.

Если подобными высказываниями он хотел вызвать к себе сочувствие, то этот расчет не оправдался.

Травить Беньяша* стали, что характерно, не только сами литовцы, но и другие релоканты, закричавшие, что «порядок, заведенный хозяевами, надо уважать», а «имперские замашки нужно было оставить дома».

Обескураженный Беньяш* рассказал, что в эти дни его «прорабатывали» буквально за все: «За имперство. За русофобию. За тупость. За измену. За белокаменный Мордор. За генетическое рабство и неправильную форму черепа».

Иноагент попытался судиться с литовским государством. На суде он доказывал, что мог встретить сына только в Минске, поскольку так решила мать ребенка. Сотрудники департамента миграции доказывали, что Беньяш* мог повлиять на маршрут. Решение по делу будет оглашено в январе.

«Так работает дискриминация»

Надо сказать, что среди релокантов иногда — хоть и очень редко — находятся люди, имеющие мужество вслух признать, что Литва, где они оказались, очень мало напоминает «европейский рай», когда-то нарисованный их наивным воображением.

Так, осевшая в Вильнюсе художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова (была осуждена за пропаганду ЛГБТ** среди несовершеннолетних; включена в реестр «СМИ — иностранных агентов») приводит конкретные примеры литовской русофобии и возмущается тем, что эмигрантские массмедиа их игнорируют.

«В Вильнюсе компания гопников напала на русскоговорящую женщину. Отобрали ее телефон, кидали его по салону и кричали матом. Автобус сидел тихо-молча. Буллинг в русскоязычных школах, нападки от учителей, конфликты детей. Напишет ли про это русскоязычное эмигрантское СМИ?» — риторически вопрошает Цветкова.

Она вспоминает, что однажды на центральную площадь Вильнюса доставили с Украины подбитый российский танк, в котором заживо сгорел человек.

«И никому не жмет, что кругом флаги Украины, что надписи про «Россия ведет агрессивную войну» и запреты праздновать День Победы», — так иноагент Цветкова описывает реакцию большинства релокантов.

Кроме того, по ее словам, даже будь ты хоть трижды «против Путина», в Литве это не гарантирует безопасности.

«За без малого полтора года на меня с мамой три раза нападали подвыпившие литовцы с криками «возвращайтесь в Россию». И мы каждый раз обсуждаем, что так работает дискриминация. Озлобленным людям показали врага, которого можно бить», — жалуется Цветкова.

Описанное выше — довольно предсказуемая ситуация, о которой понаехавших в Прибалтику «новых эмигрантов» неоднократно предупреждали русские, проживающие там с рождения. Ведь русофобия прибалтов еще с начала 90-х не составляла никакого секрета.

Однако релоканты, спутавшие туризм с эмиграцией, до поры отвергали эту информацию, закрывались от нее и не желали слушать. По их мнению, эти рассказы были сплошной «кремлевской пропагандой», которую распространяет «зомбированная вата» — а таковыми они считали большинство прибалтийских русских.

Столкнувшись же русофобией на собственной шкуре, «хорошие русские» испытали мощный когнитивный диссонанс.

