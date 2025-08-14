8 августа у здания МИДа Литвы состоялся многолюдный (по местным меркам) митинг представителей партии «Национальное объединение». Гнев собравшихся националистов был направлен на лидеров белорусской эмиграции.

TASS /IMAGO/Scanpix

Освобождение Сергея Тихановского стало итогом визита в Минск спецпредставителя США по Украине и России генерала Кита Келлога, где он был принят президентом Александром Лукашенко 20 июня.

Появление Тихановского в Вильнюсе, куда он приехал к своей жене Светлане, пять лет назад провозгласившей себя «президентом Беларуси», нарушило устоявшиеся расклады в тусовке «змагаров» — борцов с «режимом Лукашенко».

Тихановский-муж считался крупной фигурой в лагере оппозиции, и сторонники ожидали от него больших дел. Однако действия освобожденного оппозиционера производили на соратников странное впечатление.

Его нелепые аффектированные жесты и смешные заявления о «мощном ударе по лукашизму», который он нанесет, если ему задонатят 200 тысяч евро, поставили Тихановского в глупое положение в глазах недавних поклонников.

Потерпев неудачу в сборе средств, Сергей обрушился на свою аудиторию с горькими упреками:

«Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне тысячу евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас всё сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться».

Но Тихановский не только выставил себя клоуном в собственной среде, но и умудрился рассориться с литовцами.

Понять и простить

Для начала вождь прозападной оппозиции вызвал раздражение тем, что обзавелся выпускаемым офисом его жены паспортом «Новой Беларусі». В своё время из-за этих паспортов возник крупный скандал, ибо они содержат символы, почти идентичные государственной символике Литвы.

Литовцы усмотрели обозначение белорусскими «змагарами» претензий на историческое наследие средневекового Великого княжества Литовского и, соответственно, на город Вильнюс.

Однако вскоре Тихановский умудрился нанести хозяевам ещё более глубокую обиду.

Он публично заявил, что, пока Лукашенко не побежден, «змагарам» следует создавать на территории других государств свои «острова» — автономные анклавы. В Литве этот призыв вызвал эффект разорвавшейся бомбы.

Литовские националисты и так-то неоднократно высказывали подозрения в том, что оппозиционные белорусы нахлынули в Литовскую Республику с целью разрушения её государственности — а тут Тихановский, можно сказать, впрямую это подтвердил.

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Гедримас Еглинскас назвал идею Тихановского «шокирующей» и прямой «угрозой безопасности Литвы». Председатель парламентского комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас подчеркнул, что никаких «островов» в республике быть не должно, а иностранцев следует принимать лишь на условиях полной их ассимиляции.

Поднятая шумиха поставила в неудобное положение президента страны Гитанаса Науседу.

Совсем недавно обнимался с Тихановским, восхваляя его как «мученика» и «борца за свободу», а теперь от него требуют «выставить вон из страны этого провокатора». Пытаясь сгладить страсти, глава Литвы намекнул на неадекватность Тихановского, дав понять, что его инициативы не стоит воспринимать всерьез.

«Давайте учитывать тот факт, что человек в последние несколько лет находился в тюрьме. Возможно, у него немного другое представление о процессах, которые на самом деле происходят… Давайте поймем его ситуацию, постараемся оценить трезво», — призвал Науседа.

Сам Тихановский, почувствовав, что сделал что-то не то, записал видео, в котором силился доказать, что его не так поняли.

«Никто и никогда не будет создавать никаких автономных округов и островков в Литве. Белорусы безмерно благодарны Литве за гостеприимство. Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Литвы», — подчеркнул «борец с режимом».

По его версии, он говорил всего лишь о «создании белорусских бизнес-центров», чтобы с их помощью его соотечественники могли поддерживать связи друг с другом и развивать свою культуру и язык.

Но джинна общественного негодования уже не так просто загнать обратно в бутылку.

«Вон из Литвы!»

Депутат сейма Витаутас Синица (глава радикальной партии «Национальное объединение»), заподозрив, что оправдания оппозиционера неискренни, обратился в генпрокуратуру Литвы. Он потребовал дать действиям белоруса должную оценку и провести расследование, чтобы выяснить, не влечет ли за собой его высказывание о «белорусских автономных островах» уголовной ответственности.

«Часть 1-я статьи 121-й УК предусматривает ответственность для тех, кто участвовал в групповой деятельности, ставящей своей целью незаконное изменение конституционного строя литовского государства, посягательство на его независимость или нарушение территориальной целостности»,— говорится в заявлении Синицы.

Также Синица призвал лишить офис Светланы Тихановской аккредитации. По его словам, «змагарская» чета «использует наше гостеприимство и добрую волю не для развития добрососедских отношений, а для создания некой альтернативной Беларуси внутри Литвы».

Синица вспомнил и прежние грехи Тихановской: ранее она неоднократно критиковала решения литовских властей, направленные на ужесточение правил въезда белорусов в страну и их пребывания там. Поскольку же власти Литвы отнюдь не высказали готовности немедленно выдворить шумных гостей из страны — западные «партнеры» такого, мягко говоря, не поняли бы — Витаутас Синица организовал кампанию давления на правительство.

8 августа у здания МИДа Литвы прошёл организованный им митинг, на который явились около 150 человек. Прошел не без инцидентов — на мероприятие прибыл некий агрессивный белорус и затеял конфликт с участниками.

В свою очередь, Синица заявил: «Цель нашего протеста — добиваться отмены дипломатического статуса, присвоенного Тихановской и ее офису, а также требовать прекратить ее финансирование. Можно добавить и третье: мы хотим, чтобы наше государство потребовало от офиса Тихановской публичных отчетов о полученной ею литовской и международной поддержке». Была опубликована соответствующая петиция, быстро набравшая несколько тысяч подписей.

Депутат подсчитал, что содержание Тихановской ежемесячно обходится литовскому налогоплательщику в 35 тысяч евро — и с августа 2020 года эта сумма достигла уже 1,9 млн евро. Депутат полагает, что эти деньги можно было бы потратить с куда большей пользой для государства.

По его словам, план литовских властей по «использованию» Тихановской и ее офиса для «построения прозападной и демократической» Беларуси провалился. «Оглядываясь назад, мы сегодня видим, что Литва ничего не достигла в этом направлении и этот подход не сработал. Литве следует искать новые методы», — призвал политик.

«Нахлебница»

Сейчас «президент Света» всеми силами, пытается хоть как-то исправить последствия активности своего супруга.

За последние дни она дала несколько интервью в литовских СМИ. Во-первых, она вновь и вновь клянется, что не разделяет идей «литвинизма» — «змагарской» идеологии, в соответствии с которой именно Белоруссия, а не Литва является истинной наследницей Великого княжества Литовского.

Во-вторых, Светлана сообщила, что взялась за изучение литовского языка потому, что, по ее словам, понимает, что незнание его после пяти лет проживания в стране «выглядит плохо».

Однако, невзирая на эти посулы, уровень популярности четы белорусских оппозиционеров в Литве крайне низок.

В ходе прямого эфира, устроенного для Тихановской на литовской радиостанции LRT, слушатели устроили для нее холодный душ: семь из девяти звонков в студию были сделаны людьми, высказавшими резкую критику и насмешки.

Литовцы требовали, чтобы она отчиталась, на какие средства она живет, а также спрашивали, на чем основана ее уверенность, что именно она победила на президентских выборах в Белоруссии 2020 года.

Слушатели называли ее «нахлебницей» и требовали, чтобы она «нашла работу и содержала себя самостоятельно». Последнее, конечно, вряд ли произойдет…