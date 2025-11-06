Новой жертвой латвийского «правосудия» оказался 65-летний инвалид и гражданин Германии Сергей Никитин. Два месяца назад его арестовали на латвийско-российской границе при попытке ввоза гуманитарной помощи, предназначенной для российских домов престарелых. Обвинили Никитина в «поддержке вооруженных сил России».

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Никитин

Пожилого человека с плохим здоровьем бросили в рижскую тюрьму, где для политических заключенных специально созданы мучительные условия содержания.

4 ноября латвийский суд наотрез отказался выпустить Никитина под подписку о невыезде.

Отобрали даже протезы

Сергей Никитин — отец пятерых детей и дедушка, человек с инвалидностью и тяжёлыми хроническими заболеваниями. На протяжении многих лет он занимался благотворительностью, собирая и отвозя гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается.

Никитин переехал из России в Германию в 90-х. У него два гражданства, что облегчало ему процесс перевозки «гуманитарки» в Россию: он помогает в первую очередь одиноким старикам с плохим состоянием здоровья.

В конце августа Сергей Никитин выехал в Россию с очередным грузом, который он собирался ввезти через латвийскую территорию. Состав этого груза никакого секрета не представлял: ходунки, костыли, инвалидные коляски, памперсы, ортопедические изделия, дезинфицирующие средства, продукты и одежда.

В сопроводительных документах весь груз подробно был описан, были указаны адреса доставки — дома престарелых, реабилитационные центры, благотворительные фонды и адресная доставка конкретным людям.

Однако 1 сентября на латвийском пограничном пункте «Терехово» пожилого человека арестовали и отправили за решетку. Латвийские силовики, а вслед за ними и суд истолковали его чисто гуманитарный груз как «поддержку вооружённых сил России».

Уже 3 сентября Рижский городской суд, даже не рассматривая альтернативных вариантов, принял решение о самой строгой мере пресечения — заключении под стражу. В качестве обоснования в суде туманно сослались на «риски влияния на облачные данные» и на «отсутствие устойчивых связей в Латвии». Максимальный срок содержания под стражей в отсутствие приговора может достигать пятнадцати месяцев.

В настоящий момент Сергей Никитин свыше двух месяцев находится в Рижской центральной тюрьме, куда он угодил в шортах и без теплых вещей. Его поместили в восьмиместную камеру с клопами и изъяли даже зубные протезы.

Узнав о его беде, родные и друзья узника забили тревогу. Сидельца навестил консул Германии в Латвии, после чего Сергею протезы вернули и он, наконец, смог нормально поесть.

Ужасные условия содержания

По совету нанятого латвийского адвоката сын Сергея Никитина снял ему квартиру в Риге в надежде, что это поможет благотворителю выйти из тюрьмы хотя бы под подписку о невыезде на время следствия.

Родные пенсионера создали петицию с просьбой освободить пожилого и больного человека из-за решетки.

Защитник подал жалобу в суд, указывая на явную несоразмерность меры пресечения. В жалобе отмечалось, что суд первой инстанции ограничился чересчур общими формулировками, так детально и не объяснив, почему цели судопроизводства не могут обеспечить менее строгие меры — залог или домашний арест. Защита также ходатайствовала о пересмотре меры пресечения, указывая на возникшую прямую угрозу жизни и здоровью арестованного.

Но суд отказал в освобождении под подписку, даже невзирая на наличие медицинских документов, подтверждающих плохое состояние здоровье Сергея, и справку о несудимости.

С наступлением холодов люди, находящиеся в Рижской центральной тюрьме, жалуются на низкую температуру в камерах. Как выяснила латвийская правозащитница Алла Березовская, оказывающая помощь политическим заключенным и поддерживающая связь с несколькими сидельцами, сейчас в «централе» нет газа и отопления: заключённым дают на обед овсянку, залитую холодной водой.

И в таких условиях «люди здесь порой сидят под следствием годами, причем в последнее время некоторых держат здесь за сущую ерунду — по банальному доносу разного рода негодяев и лжепатриотов», отмечает Березовская.

Она добавляет, что неоказание медицинской помощи за решеткой сравнимо с пытками, что категорически запрещено международными конвенциями и само по себе уже является преступлением. Точно так же следует расценивать содержание людей под стражей в холоде и голоде.

Правозащитнице приходят жалобы из тюрем на рукоприкладство, унижения и издевательства. В качестве примера она приводит фрагменты из письма, полученного от одного из узников Рижского «централа», осужденного «за поддержку и прославление страны-агрессора».

Отправивший послание человек свидетельствует: «У меня есть проблемы с сердцем, я принимаю медицинские лекарства на постоянной основе, и у меня они с собой были. Но все мои лекарства отобрали, заявив, что я всё придумал и пытаюсь симулировать».

Узник сообщает, что «когда оперативники прочитали, что в моем деле фигурируют обвинения, связанные с «поддержкой Российской Федерации», сразу поменялись в лице и далее разговаривали с нескрываемой враждебностью. Меня отвели в крошечную одиночную камеру на 4-й корпус в спецблок: это нечто вроде штрафного изолятора.

Камера была залита водой. Я пытался вытирать пол, но вода поступала снова и снова. На просьбу, чтобы вызвали сантехника или перевели в другую камеру, мне лишь колотили в двери и отвечали нецензурной бранью: мол, я получил то, что заслужил. Понял, что это мне за «фашистов» прилетело…» — делится заключенный.

Спустя два дня в его камере отключили свет и не включали даже ночник. «Неделю я отсидел практически в кромешной темноте, В какой-то момент у меня сдали нервы: скрутил петлю из разных тряпок и… очнулся на шконке с пристегнутыми наручниками. За такой «проступок» мне, конечно, здорово досталось. Били по спине и затылку, пинали ногами», — сообщает арестант.

Смерти политзаключённых

4 ноября суд по изменению Никитину меры пресечения постановил, что он останется за решеткой еще на два месяца. В ходе заседания всплыла и более конкретная информация о том, почему его задержали: якобы среди его гуманитарного груза позже обнаружили какие-то бинокли.

Это сообщение вызвало закономерное недоверие, так как в протоколе, составленном на границе, никакие бинокли не упоминались.

Сергей Никитин оказался уже вторым человеком за короткий срок, которому латвийские органы вменяют ч. 2 ст. 77 местного уголовного закона — «поддержку вооруженных сил государства-агрессора».

Первым оказался общественный активист, экс-депутат Рижской думы Игорь Кузьмук, которого на днях отправили на два года за решетку за репост сообщения с призывом жертвовать деньги на поддержку российской армии.

Столь жесткое обращение с Никитиным объясняется тем, что латвийские суды еще в прошлом году получили установку сверху: ни малейшего снисхождения к тем, кто поддерживает Россию. Сейчас таких «преступников» принципиально не приговаривают к условным срокам. Поэтому с самого начала надежд на подписку о невыезде было мало.

Особенности содержания «политических» в латвийских тюрьмах и принципиальные отказы этой категории заключенных в оказании медицинской помощи приводят к их смерти. За последнее время там скончались уже как минимум трое политзаключенных. Такое положение дел едва ли может быть терпимым, и соответствующий вопрос необходимо ставить на международном уровне.