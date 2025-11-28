28 ноября в Национальном центре «Россия» на ВДНХ стартовал форум «Новая философия воспитания». На встречу, организованную «Росдетцентром» и Министерством просвещения, собрались более 1600 гостей со всей страны.

Среди них активные школьники и их родители, советники директоров школ по воспитанию, а также участники СВО, которые сейчас ведут патриотически-просветительскую работу. Многие участники имеют отношение к федеральному проекту «Навигаторы детства» — конкурсу, направленному на создание резерва профессионалов-воспитателей.

Предметом обсуждения педагогов стала разработка современной модели воспитания. В Москве подводят итоги работы, которая шла с начала года во всех федеральных округах страны с участием более 5,5 тысяч специалистов и экспертов в сфере образования.

Цель общей работы — выработка Кодекса Новой философии воспитания. Как ранее пояснял директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов, задача этого документа — определении миссии и роли специалиста в сфере воспитания, корпоративной культуры и этикета этой профессии.

Участники форума подчёркивают: задача воспитателей — привить детям гордость за свою страну и желание потрудиться на общее благо.

«Однозначно, возвращение воспитания в школы очень хорошо повлияло на наших детей! Я как учитель с 27-летним стажем и муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» вижу, что они стали чаще говорить о важном — о наших ценностях, истории, добре. Это «Разговоры о важном» в действии», — говорит Мария Коломиец, учитель немецкого языка в симферопольской гимназии №1 имени Курчатова, муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства».

Благодаря советникам по воспитанию и тем проектам, которые они инциируют, школьники стали чувствовать себя нужными, частью большой команды, подчёркивает Коломиец.

«Да, они стали более патриотичными, и это не просто слова… Они стали осознаннее любить Родину через конкретные дела и события», — добавляет педагог из Симферополя.

В последние годы заметно, что ребята иначе стали относиться к участию в патриотических акциях, отмечает Анна Алина из города Артём (Приморский край), куратор первичного отделения «Движения Первых» в городской школе №17.

«Недавно участвовали в конкурсе «Движения Первых», было много направлений на выбор, и ребята сами выбрали патриотическое. Нашли «Письмо Победы», подобрали подходящий видеоряд и музыку, очень трогательно и красиво всё оформили», — рассказывает участница встречи в Москве.

«12-летний сын гордится мной»

Главное событие форума «Новая философия воспитания» — финал одноимённой всероссийской детской премии. На участие в уже четвёртой по счёту было подано 15,6 тысяч заявок из 89 регионов России и из города Байконур.

В конкурсе состязались наставники — советники по воспитанию школ и профессиональных училищ, муниципальные координаторы «Навигаторов детства». Лучших определили сами дети — активные школьники из регионов, которые выступили в роли судей.

Например, Анна Алина была признана победительницей в специальной номинации «Навигатор Первых». В финал премии прошла и Мария Коломиец из Симферополя.

В спецноминации «СВОй герой» победил ветеран ополчения ДНР и ВС России, кавалер медали «За отвагу» Андрей Ковалёв. Он подчёркивает: та информационная среда, в которой живёт ребёнок или подросток формируется, в том числе в «Разговорах о важном», благодаря знанию о подвигах предков и общению с нашими современниками — в том числе с Героями России.

«Когда я сам был школьником и студентом, к нам часто приходили ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганистана. Я помню, как слушал о подвигах, которые они совершали, будучи совсем молодыми, вчерашними школьниками», — рассказывает Ковалёв. Он подчёркивает: это знание, и этот пример помогли в 2014 году, когда Донбасс поднялся на борьбу.

«Для меня чужих детей не бывает, поэтому я с удовольствием включаюсь в классную и школьную жизнь, помогаю советнику директора по воспитанию», — в свою очередь делится победительница в спецноминации «Сообщество значимых взрослых» Яна Мартынова, член родительского комитета школы №10 (Рославль, Смоленская область).

«Проводим фестивали, делаем стенгазеты, устраиваем мастер-классы — по народной игрушке, плетению, росписи. Часто организуем поездки в музеи, — перечисляет Мартынова. — С удовольствием участвовали в конкурсе «80 добрых дел к Победе», инициатором которого выступил Форум классных руководителей. Мой сын, ему 12 лет, говорит, что гордится мной».

«Учим тех, кто учит»

Так совпало, что итоговый форум и финал премии «Новая философия воспитания» — не единственное событие последних дней, которое имеет прямое отношение к развитию методов работы с детьми.

25 ноября, на той же площадке, в Национальном центре «Россия» прошло заседание Наблюдательного совета Центра знаний «Машук». Этот институт, созданный по инициативе и поручению Владимира Путина, призван помочь сформировать новое поколение педагогов, которые ориентированы не на «оказание образовательных услуг», а на воспитание гармоничной личности.

На базе «Машука» прошло уже около четырёх сотен образовательных программ, которые в общей сложности прошли больше 50 тысяч учителей — не только из всех российских регионов, но и из 52 стран мира.

«Машук» стал площадкой для разработки авторских образовательных программ — в том числе, касающихся пропаганды традиционных ценностей, сохранения культурного наследия.

Просветительские проекты, разработанные Центром знаний, нацелены на самую разную аудиторию: от малышей в детских садах до сотрудников крупных корпораций. «Машук» помогает в развитии и самим педагогам и наставникам.

Проекты «Машука» мотивируют учителей и руководителей школ, «формируют лидерские компетенции, дают глубокие знания о передовых практиках обучения, интеграции современных технологий в образовательный процесс», — перечисляет директор Политехнического лицея Оренбурга Елена Капкова, выпускница первого потока в одном из проекта Центра знаний — программы развития управленческого кадрового резерва системы образования.

В наше время многократно выросли требования к директору как проводнику государственной политики на местах, как эффективному управленцу и лидеру команды, отмечает Капкова. Поэтому — подчёркивает она — сотни образовательных программ, в которых участвовали десятки тысяч педагогов, стали крайне своевременным ответом на эти новые вызовы.

«Машук» помогает, в том числе и специалистам по воспитательной работе.

«Я благодарен президенту России за открытие и возможность проходить обучение в Центре знаний. Это уникальная площадка, реализующая миссию «Учим тех, кто учит», — подчёркивает Виталий Филатов, советник директора по воспитанию школы №15 Батайска Ростовской области. — Мне посчастливилось побывать в «Машуке» на программе повышения квалификации по деятельности советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2023 году».

Воспитать патриотическое большинство

Современная молодежь, безусловно, показывает высокий уровень патриотизма, что можно наблюдать во время различных акций — как всероссийских, так и местных — также отмечает Виталий Филатов.

«Например, наши ребята активно участвуют в движении «Волонтеры Победы», которое направлено на сохранение исторической памяти и передачу знаний о настоящих героях следующим поколениям», — рассказывает советник по воспитанию.

То, что воспитание лучших качеств молодёжи приносит плоды, фиксируют и социологи. Судя по исследованиям ВЦИОМ, если в 2016 году число тех, кто считает себя патриотами среди молодёжи 18-24 лет составляло 83%, то в 2025-м — 99%. Среди тех, кому от 25 до 34 лет тот же показатель увеличился с 79% до 92%.

Если несколько лет назад 12% молодых людей допускали для себя переезд за границу, то сейчас такие настроения присутствуют у не более 8% юношей и девушек.

Опрос, проведённый ВЦИОМ совместно с обществом «Знание», показал: 92% наших сограждан 18-24 лет готовы встать на защиту России в случае угрозы.

Данные замеров настроений молодёжи свидетельствуют — поддержанные лидером страны процессы развития образования и патриотического воспитания определяют «лицо» нового поколения россиян. Сейчас в стране формируется целостная система воспитания — которая уже становится одним из главных преимуществ российского образования.

Собравший педагогов, родителей и советников по воспитанию форум «Новая философия образования» и одноимённая премия, которую вручают сами дети — это важные инструменты в создании единой всероссийской команды воспитателей. Этой же цели служат и проекты Центра знаний «Машук», который стал всероссийской лабораторией новых образовательных технологий.