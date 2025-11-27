Ожесточенные бои продолжаются в районе агломерации Красноармейск — Димитров (в украинской терминологии Покровск и Мирноград) в ДНР. Российские войска плотно блокируют крупную группировку ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

В Красноармейске штурмовые подразделения продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас. Бои продолжаются в районе проспекта Мира.

В заявлениях со стороны противника признаётся тяжесть положения ВСУ в Красноармейске, но неудачи списываются на погоду.

«Тут, как говорится, плохому танцору известно что мешает, — заметил по поводу украинских объяснений информированный фронтовой источник ИА Регнум. — Под прикрытием тумана действительно можно скрываться от дронов. Просто мы готовились к смене погодных условий и учились использовать их в свою пользу. Они решили действовать на авось. В итоге — мы идем вперед, а они — пятятся, погода тут ни при чём».

Наш собеседник добавил, что командование ВСУ из-за нехватки живой силы делает ставку на массированное применение дронов. Однако этот расчет не оправдался.

Туман, осадки и снижение эффективности работы беспилотников затрудняют действия украинской стороны.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Противника выбивают из «населёнников» в ближайших окрестностях Красноармейска.

За последние дни ВС России установили контроль над укреплёнными позициями севернее Удачного (село к юго-западу от города) и над несколькими «укрепами» в районе трассы Т0510, которая ведёт на север, к городу Родинское.

Наши военные установили контроль над шахтой севернее Удачного, которую враг использовал как базу операторов БПЛА и обеспечивал им защиту.

Взято село Ровное на трассе Т0504 между Красноармейском и городом Димитров, пригородный посёлок Кожохкино и прилегающие к ним системы земляных укреплений.

На восточных подступах к Красноармейску расширена зона присутствия наших военных.

По мере того, как операция в Красноармейске переходит в завершающую стадию, ВС России наращивают темпы наступления в соседнем Димитрове.

Здесь противник находится в оперативном окружении, бойцы группировки войск «Центр» теснят ВСУ с севера, юга и востока, продвигаясь к центру этого города.

Враг пытается маневрировать соединениями пехоты в городской застройке, регулярно контратакуя с большими потерями для себя.

В северной части Димитрова бои продолжаются в районе улицы Плеханова и вдоль трассы Ровное — Красноармейск. В южных кварталах подразделения «Центра» продолжают зачистку малоэтажной застройки и районов близ железной дороги.

По последним данным, российские войска установили контроль над 8-м микрорайоном на севере Димитрова.

Взяты пригороды Константиновки, Северска и Волчанска

В нашу пользу продолжает развиваться ситуация и у города Константиновка. ВС России вытеснили противника из села Иванополье, юго-восточного пригорода Константиновки, откуда продолжили продвижение в сторону самого города.

Одновременно севернее Часова Яра идёт наступление к сёлам Марково и Новомарково Константиновского района.

На южных подступах к Северску взято село Звановка в 3 км от городской черты. Бои продолжаются в юго-западных пригородах — сёлах Свято-Покровское и Резниковка. В самом Северске штурмовые группы продвигаются одновременно на северных и южных окраинах города.

Севернее, в Харьковской области, ВС России наращивают успехи, достигнутые после взятия Купянска.

Установлен полный контроль над лесничеством Становое, расположенным рядом с ранее занятым посёлком Двуречанское близ границы с Россией.

Этот успех позволил отодвинуть линию фронта примерно на два километра от границы Белгородской области, таким образом продолжается расширение буферной зоны.

В районе Волчанска российские силы вошли в село Вильча к югу от города и заняли его северную часть, включая железнодорожную станцию Гарбузовка.

В самом Волчанске под контролем ВСУ остаётся лишь юго-восточная часть города. После утраты контроля над основными маршрутами снабжения удержание позиций в Волчанске потеряет для противника всякое оперативное значение. Однако Киев по политическим и имиджевым причинам не дает приказа на отступление.

Гуляйполе: заградотряды не помогают

Напряженная обстановка сохраняется также на запорожском участке фронта, где ВС России наступают в направлении райцентра Гуляйполе.

За последние недели противник перебросил резервы к городу, чтобы замедлить наше наступление. 26 ноября в российских силовых структурах сообщили: командование ВСУ перебросило сформированные из осужденных военнослужащих заградотряды на гуляйпольское направление.

Но все эти контрмеры не сказываются на темпах продвижения ВС России.

По последним данным, российские войска начали организованный штурм юго-восточных районов Гуляйполя и установили контроль над улицами Заречанской и Красной.

По позициям ВСУ в Гуляйполе и его пригородах продолжают работать авиация, подразделения БПЛА, артиллерийские и миномётные расчёты. Ведётся уничтожение инженерных заграждений, включая минные поля вокруг города.

Оборонительные линии на западном берегу реки Гайчур подвергаются ударам корректируемыми авиабомбами большой дальности, что препятствует укреплению позиций украинских подразделений.

Наши военные продвинулись в районе села Доброполье (не путать с одноимённым городом в ДНР), расширив контролируемую территорию примерно на 5 кв. км в 9–10 км севернее Гуляйполя.

Это позволило расширить охват города с севера и усилило давление на украинский гарнизон, который командование пытается укрепить резервами. На северных подходах украинские силы сосредотачивают основные усилия, стремясь не допустить формирования замкнутого кольца вокруг города.

На восточно-запорожском участке фронта российские войска также наращивают темпы наступления, что создает дезорганизацию в оборонительных линиях ВСУ.

В междуречье Гайчура и Янчура наши наступающие части продвигаются широким фронтом, приближаясь к уже упомянутому Доброполью Гуляйпольского района.

Отсутствие длительно подготовленных укреплений в этом районе способствует продвижению севернее Гуляйполя.

Северо-восточнее города, у сёл Сладкое и Ровнополье, локальные контратаки ВСУ лишь временно замедлили движение российских войск. Враг здесь понёс тяжелые потери.

Российские подразделения ведут бои на подступах к Зелёному и расширяют продвижение в полевых районах юго-восточнее Доброполья.

На северном фланге продолжается постепенное продвижение российских войск, которые также постоянно отражают контратаки противника, который пытается не допустить прорыва к реке Волчья.

Украинские источники признают, что ситуация на этом участке фронта складывается неблагоприятно для ВСУ. Постоянные удары нашей авиации по позициям в Гуляйполе и его окрестностях в сочетании с продвижением бойцов на земле вынуждают противника готовить отход на новые рубежи.