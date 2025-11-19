Энергичный девиз «Жизнь — это супермаркет, бери что хочешь, но касса — впереди», 20 лет назад произнесенный тогда еще могущественным олигархом Игорем Коломойским*, теперь догнал его самого.

Иван Шилов ИА Регнум

Нетрудно заметить, что на фоне все сильнее раскручивающегося коррупционного скандала, грозящего вот-вот снести Зеленского уже не как «одного из величайших лидеров мира», а как предводителя банды наглых воришек, его бывший патрон сильно заактивничал.

Регулярно появляясь в зале суда, уже два года проживающий в СИЗО Коломойский рассказывает о хорошо известных ему персонажах (которым он и дал путевку в жизнь), охотно откликается на вопросы прессы и, как говорят, посещает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для дачи показаний.

После чего обзванивает друзей и знакомых с рассказами, как скоро он будет возить бывшего комика в клетке и показывать добрым людям.

Однако такой всплеск активности может быть связан с интересным фактом: Высокий суд Англии принял решение, согласно которому Игорь Валерьевич и его партнер Геннадий Боголюбов должны выплатить более $3 млрд возмещения ущерба, нанесенного их бывшему активу — ныне государственному «ПриватБанку», и покрыть судебные издержки.

И сделать это до 24 ноября 2025 года.

Основная сумма, которую должны уплатить бывшие хозяева жизни, составляет $1,76 млрд. Еще $1,19 млрд начислено в виде процентов, а $99,6 млн — как авансовый платеж для покрытия расходов банка.

Прошение Коломойского и Боголюбова о разрешении на апелляцию и приостановлении исполнения решения суд отклонил. В случае неуплаты «ПриватБанк» приступит к процессу принудительного взыскания за счет активов, находящихся под арестом с 2017 года.

Судья Уильям Трауэр отметил, что позиции ответчиков были «неправдоподобными и построенными на сознательной лжи», а попытка Боголюбова дистанцироваться от мошенничества — «глубоко обманчивая и недобросовестная».

Но это и не новость. Даже Владимир Путин в 2014 году говорил, что «Беня — уникальный проходимец» и кинул «нашего олигарха Абрамовича».

Так что, придерживаясь этой истины как основы повествования, вполне можно предположить, что в помощи невидимым пока «западным партнерам», стоящим за напряженной работой НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), видный деятель еврейской общины Днепропетровска видит выход из очень непростой ситуации.

Поскольку имущества у него гораздо больше, чем на 3 миллиарда, и есть шанс «разойтись краями», закрыв требуемую сумму за счет предприятий, находящихся в непосредственной близости к линии фронта.

А себе (если очень повезет) оставив что-то из обширной империи, выстроенной по всему миру, и отложенное на старость где-то в таких же комнатках, в какой его воспитанник Тимур Миндич хранил пачки долларов в американской банковской упаковке.

Острота момента особо подчеркивается тем фактом, что решением лондонского суда Коломойский получает из своих финансовых активов на текущие расходы 1 тыс. фунтов в месяц, а Боголюбов — 30 тыс. Так что для выплаты указанной выше суммы при таких доходах им потребуется несколько тысяч лет.

С другой стороны, учитывая, что со сменой власти в Киеве решается вопрос на десятки миллиардов долларов (к примеру, Бельгию ломают по поводу передачи Украине 140 млрд евро), долги двух аферистов — капля в море.

Так что они легко могут попытаться провернуть еще одну «сделку века», сдав ядро собственности условной группы «Приват» на территории Украины. Права на которое недавно актуализировал их очень непубличный партнер — уроженец Ейска и любитель водных лыж Алексей Мартынов.

Внутри группы, по признанию самого Коломойского, он «приоритетно занимается ферросплавами», и до войны Forbes оценивал приватовские Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов в $500 млн. Учитывая блэкауты и ухудшение ситуации по мере продвижения линии фронта, их стоимость упала, но тут все зависит от доброй воли оценщика.

Также имеются два металлургических комбината в Днепропетровске и два коксохимических производства в этом же регионе. У «Привата» принудительно забрали «решением Ставки главнокомандующего» (то есть по команде Зеленского) 42% акций крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафта» и Кременчугский НПЗ, которые передали в ведение минобороны.

Нефтеперерабатывающий завод пусть и значительно поврежден, однако всё это — «незаконно отобранная собственность». Которая тоже может идти в общий зачет — как и несколько горно-обогатительных комбинатов, в том числе и очень важный для металлургии Марганецкий ГОК.

Вместе с Покровским ГОКом это крупнейшие в мире месторождения марганцевой руды, а еще имеется железный рудник «Сухая балка».

Все эти объекты находятся непосредственно у линии боевого столкновения, хотя пока прикрыты рекой Днепр. И с каждым днем судьба их всё более туманна. Так что сбросить то, что можно потерять и так, в обмен на свободу и возможность распоряжаться какими-то из сотни входивших в империю «Привата» крупных объектов по всему миру (в основном это предприятия энергетической, металлургической и добывающей отрасли), а также сладкой недвижимостью (а что-то обязательно останется) — это очень хорошая сделка.

Тем более что взыскиваемая сумма оказалась значительно меньше, чем высказанные ранее финансовые претензии.

По оценкам детективного агентства Kroll, нанятого Нацбанком Украины для расследования «приватовского кейса», бывшие акционеры банка своими действиями нанесли ему ущерб в размере $5,5 млрд.

Такой объем средств определенным образом коррелировал с суммой докапитализации «Приватбанка», профинансированной министерством финансов Украины. Просто проводилась она не деньгами, а долговыми ценными бумагами — государственными облигациями, в том числе и так называемыми индексными (доходность которых привязана к определённым показателям).

По-хорошему, это нужно заменить реальными деньгами. Но после решения суда в Лондоне обратного хода уже не будет.

Что может предложить Игорь Валерьевич в обмен на свою свободу? Во-первых, глубокое знание предмета. Именно он привел Зеленского во власть, и первая «Зе-команда» в немалой степени состояла из людей олигарха.

Например, первый глава офиса президента Андрей Богдан работал адвокатом Коломойского. Гендиректор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко системно работал в штабе Зеленского, а победа 2019 года не в последнюю очередь состоялась благодаря антикоррупционным расследованиям Александра Дубинского, который тоже сейчас в СИЗО и оттуда неистово разносит бывшего соратника.

Соответственно, все шкурные вопросы «Квартала 95» и выведенные в офшоры деньги прекрасно известны Коломойскому, который, как рассказывало ИА Регнум, специально для этого держал там Тимура Миндича. Собственно, и про него он знает практически всё.

Во-вторых, у Коломойского были свои люди в списке партии «Слуга народа» и в мажоритарных округах под брендом «СН». Некоторые из них курировали целые регионы. Как следствие, после выборов олигарх контролировал группу из 20–25 депутатов внутри монобольшинства, которые в 2020 году сформировали депутатскую группу «За будущее» (а затем оформили одноименную партию).

Тогда он рассматривал это как возможность шантажа Зеленского, поскольку если бы удалось набрать 50–60 человек, то они стали бы «золотой акцией» после утраты монобольшинством возможности самостоятельно голосовать за любые решения в Раде.

Хотя, в принципе, и так ей стали.

Беня не является единоличным ее хозяином, но теперь старый план может отлично сработать, выбив фракцию «СН» и сыграв на задачу создания коалиционного правительства с врагами Зеленского. Тем более, что группу представляют достаточно яркие спикеры, такие как Анна Скороход, постоянно выдающая какие-нибудь сенсации.

В-третьих, Коломойский годами держал в руках рычаги влияния на украинскую политику, действуя закулисно и оперируя внушительными бюджетами, чтобы принимать или блокировать законы, назначать нужных людей, проталкивать определенные интересы.

В условиях неизбежного хаоса и грязной драки за власть в стране с сильно ограниченными ресурсами такой человек нужен, чтобы выровнять ситуацию, найти общий язык и баланс интересов, перезапустить систему управления ошметками государства.

Да, его бизнес-империю растащат, это просто неизбежно — старый жулик попался на толстый крючок. Однако никто, кроме него, не знает, что оформлено на «грибницу» из семьи, родни и доверенных лиц, и голодать он точно не будет. И если его знания и умения оправдают сумму в $3 млрд, то это будет означать, что в остальном он чист и легализован — в первую очередь на Западе.

Так что даже если его планы в политике не идут дальше того, чтобы «покатать клоуна в клетке», после расчета на кассе можно спокойно ехать в любимую Швейцарию, наслаждаясь мыслью о красивом выходе из игры.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга