«Мы когда закончили расследование, клиент не верил своим глазам: Коломойский оказался гораздо больше своей страны», — делился однажды впечатлениями глава форензик-компании, изучавшей «хозяйство» главного украинского олигарха.

EPA/ТАСС Олигарх Игорь Коломойский на заседании Шевченковского райсуда, 2023

Теперь его сказке пришел конец: 30 июля уже государственный «Приватбанк» заявил, что выиграл в Лондоне суд против бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Национализированный в декабре 2016 года, банк подал против них иск в Высокий суд Лондона, обвинив в выводе около 2 млрд долларов на счета своих компаний.

Лондон здесь возник по той простой причине, что деньги выводились через шесть аффилированных с Коломойским и его партнером компаний, которые также являются ответчиками в этом деле. Три из них зарегистрированы в Британии, остальные — с Британских Виргинских Островов.

К лету 2023 года сумма требований выросла до почти 4,5 млрд долларов с учетом процентов — около полумиллиона долларов в день. А сам Игорь Валерьевич, некогда исполненный уверенности в своей неприкосновенности и месяцами живший в Швейцарии, наблюдал за всем этим из СИЗО СБУ.

Здесь он находится с сентября того же 2023 года, когда суд отправил его за решетку всего-то на 60 суток с возможностью внести залог в 509 млн с копейками гривен. Через пару недель залог увеличили до 3,8 млрд гривен, потом уменьшили, но, так или иначе, жадный «Беня» платить отказался принципиально.

«Потому что я считаю, что это рэкет на государственном уровне с использованием всех силовых структур, и в том числе судебной власти. Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги», — заявил Коломойский в суде и, возможно, теперь жалеет о своем решении.

Вышло бы куда дешевле.

Потому что само рассмотрение дела закончилось еще в ноябре 2023 года, и с тех пор объявление решения постоянно откладывалось, а само оно «выросло» аж до пятисот страниц. Нетрудно догадаться, что рост процентов и был главной целью ожидания — конечная сумма в 4,2 млрд долларов означает фактическую конфискацию всего имущества, чем с удовольствием займутся и украинцы, и британцы, и США, Минюст которых некогда и начал всю историю, выдвинув обвинение в ограблении «Приватбанка» и покупке недвижимости в Штатах на отмытые деньги.

А там не признающий свою вину Коломойский владеет коммерческой недвижимостью на 70 млн долларов в Далласе и городе Луисвилл (штат Кентукки). Также он собственник сталелитейного завода Warren Steel Holdings в Огайо и еще дюжины таких заводов, четырех офисных башен в Кливленде и отеля на 484 номера с видом на набережную там же.

В Лондоне группа «Приват» (это ее неофициальное название) тоже владеет прекрасной недвижимостью — как и в ряде стран Европы. Поэтому теперь процесс перетечет в поиск всей собственности, доказательство её принадлежности к украинским олигархам и изъятие через суд.

Хотя искать особо ничего не нужно — упомянутая форензик-компания тоже работала не просто так. Как отмечается в документах, которые находятся в распоряжении ИА Регнум, вездесущие днепропетровские евреи построили отдельную «грибницу» даже в Австралии, где, в частности, им принадлежала компания Fortescue, четвертый в мире производитель железной руды.

А в африканской Гане фирмы Коломойского и Боголюбова с Виргинских островов контролировали 90% акций Nsuta Gold Mining Ltd., ведущей добычу золота и богатый марганцевый рудник в западном регионе страны.

РИА Новости Олигарх Игорь Коломойский в 2009 году

На Украине, где сосредоточено ядро империи, осталось множество вкусных кусков даже после того, как у олигарха в 2022 году отобрали 40% акций добывающей компании «Укрнафта», пакет акций Никопольского ферросплавного завода и зерновой терминал в Одесской области.

Он остался совладельцем Запорожского ферросплавного завода и Криворожского железорудного комбината, владеет Марганецким и Покровским ГОКами, добывающими марганцевую руду. Также «Беня» остаётся бенефициаром медиахолдинга «1+1 медиа», в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс и Ukraine Today.

С учетом того, что украинские суды уже удовлетворили иски «Приватбанка» к бывшим акционерам, все это, скорее всего, будет «национализировано», то есть сменит собственника, которым с удовольствием станет, например, неблагодарный протеже олигарха, Владимир Зеленский.

Основанием для иска, который рассматривался в Лондоне, стала схема вывода средств через 270 кредитов 46 связанными с бывшими владельцами заемщиками. Прикрывалась схема так называемой «рециркуляцией займов», то есть предыдущие кредиты гасили из следующих кредитов, а по пути часть денег терялась среди многочисленных трансакций.

Но это лишь одна из многих хитрых махинаций, которые расследовали каждый по своей линии СБУ и вездесущее НАБУ. Последнее как раз 23 июля завершила работу по «организованной преступной группе» с хозяином банка во главе, которая в январе–марте 2015 года разработала план завладения деньгами банка, чтобы потом финансировать подконтрольную оффшорную компанию и увеличить собственную долю в уставном капитале «Приватбанка».

Недвижимость в Штатах покупалась с помощью схемы, где принадлежащие группе ферросплавные заводы получали кредитные линии, изымали из банка деньги и расщепляли суммы: что-то отмывалось, что-то перераспределялось среди других компаний группы «Приват», что-то возвращалось в банк. А кредиты нагло «гасились» через суд путем признания их выплаты.

Также нагло Коломойский с Боголюбовым (удачно бежавшим в Австрию) вели себя и в лондонском суде, который в глаза не видел ответчика, но высоко оценил его поведение. Отмечается, что оба до последнего безосновательно держались публичной позиции о «политическом преследовании» и «нарушении прав человека» по всем вопросам: от национализации банка и до судебных споров.

И отказались давать показания в суде без всяких приемлемых объяснений.

Зато всячески пытались затянуть процесс: в иск регулярно предлагалось внести «запоздалые поправки», истец получал затребованные документы с опозданием, суд просили дать время на поиск доказательств, а затем — закрыть глаза на их отсутствие. Британский судья, описавший свои эмоции в решении, счел, что это «необоснованная и потенциально вредная тактика затягивания».

Добила его просьба олигарха смягчить условия ареста, поскольку нужно срочно продать несколько самолетов (Коломойский владел компанией «Международные авиалинии Украины), стоящих в Киеве и Одессе без дела. Причем просьбу суд получил за день до даты окончания потенциальной продажи по контракту.

А Геннадий Боголюбов, несмотря на наложенный арест, в 2023-м ликвидировал три десятка компаний с Британских Виргинских Островов, владевших его активами.

Так что суровое решение вполне оправдано обстоятельствами. И далее шансов выбраться невредимым из этой интересной истории у «главного бенецифицара» очень немного. Признание мошенничества в гражданском иске является поводом для британских правоохранителей начать уголовное производство. Сумма в 400 млн фунтов, в которые оценивается только личная собственность Боголюбова, отлично мотивирует к работе.

К примеру, жемчужиной лондонской недвижимости, по информации ИА Регнум, является построенный в 1870-х Grand Buildings на Трафальгарской площади, который Боголюбов купил в 2010 г. за 173 млн фунтов. Следующий номер в списке — дома №27-31 в элитном районе Найтсбридж, купленные за 55 млн фунтов.

Во-вторых, в США продолжается расследование ФБР, связанное с «приватовскими» схемами, и про их мотивацию мы уже всё объяснили. А на всякий случай в июне суд штата Делавер определил применение преклюзивного (то есть обязательного) эффекта решений украинских судов на иск «Приватбанка» на территории США. И в принципе условия вполне соответствуют решению Лондонского суда — нужно только расширить рамки обязательного эффекта.

Соответственно, претензии, которые могут быть выставлены американским судом по материалам расследования ФБР, на Украине проигнорировать смогут очень вряд ли. Так что кто станет новым владельцем ферросплавных заводов — еще бабушка надвое сказала. А пошедший на сотрудничество с НАБУ Боголюбов однозначно не будет таким жадным, как его старший партнер, — то, что Коломойский доигрался, очевидно уже всем.

Хотя из своего комфортного СИЗО он еще пытается играть в политику, чтобы выбить Зеленского, его карта уже бита. Некогда могущественный вершитель судеб, державший в кармане политические партии и подставивший своего президента, будет ощипан и выброшен на свалку.

И главное — никто о нем напоследок даже доброго слова не скажет.