Официальный Таллин продолжает атаку на Эстонскую христианскую православную церковь (ЭХПЦ, ранее носившую имя Эстонской православной церкви Московского патриархата), от которой требуют разорвать каноническое общение с Москвой.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя президент Эстонии Алар Карис и отказался утверждать законопроект о запрете церкви в случае невыполнения ею поставленного ультиматума, парламент быстро принял этот же закон снова. Одновременно церковь лишили госфинансирования и натравили на нее британских пропагандистов.

Первая атака провалилась

В апреле этого года Рийгикогу (парламент) Эстонии утвердил законодательные поправки, которые должны были поставить местную православную церковь в безвыходное положение.

От неё требовали в двухмесячный срок разорвать все канонические связи с Московским патриархатом, угрожая в противном случае исключением из реестра юридических лиц, отъёмом храмов и приходских помещений.

Оставалось лишь получить окончательную «отмашку» от президента Эстонии Алара Кариса — в чём никто не сомневался. Но Карис внезапно отказался провозглашать закон.

Есть мнение, что глава эстонского государства опасается навлечь гнев Вашингтона, ведь незадолго до того ЭХПЦ обратилась за защитой к президенту США Дональду Трампу, про которого говорят, что он не одобряет гонений на традиционные христианские конфессии.

При этом, что характерно, Карис сформулировал свой отказ таким образом, чтобы дать понять: он вовсе не против того, чтобы оторвать православную церковь от Москвы. Однако президента беспокоит то, что таким образом будет создан прецедент, на основании которого можно будет запретить любую организацию, которую уличат в том, что она находится под влиянием иностранного государства.

Даже — но сейчас пока сугубо теоретически — можно будет привлечь к ответственности и каких-нибудь «соросят»-грантоедов. А это, по мнению Кариса, недопустимо. И он потребовал переработать законопроект.

В то время как депутаты Рийгикогу взялись за переработку закона таким образом, чтобы направить его исключительно на православную церковь, началась атака на нее и с другой стороны. Было объявлено, что церковь лишится госдотаций, полагающихся в Эстонии любой крупной зарегистрированной традиционной религиозной конфессии.

Церковь попыталась отменить это решение в суде. Таллинский административный суд, однако, вынес вердикт — жалобу отклонить. Там заявили, что «государство не обязано оказывать поддержку церкви, деятельность руководства которой может представлять угрозу для безопасности».

К травле ЭХПЦ подключилась и «конкурирующая контора» — крохотная Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ). Именно она оказывается главным бенефициаром затеянных правительством гонений на русских православных.

Размеры этих двух церквей несоизмеримы: у ЭХПЦ около ста тысяч прихожан (главным образом местные русские и русскоязычные), у ЭАПЦ — примерно семь тысяч (в основном этнические эстонцы).

Зато ЭАПЦ функционирует под правильной, с точки зрения официального Таллина, «крышей»: она состоит в юрисдикции Константинопольского патриархата.

«Угроза госбезопасности»

Власти Эстонии всегда поддерживали «правильную» ЭАПЦ — и сейчас они хотят «растворить» в ней во много раз большую ЭХПЦ. Эстонскую апостольскую православную церковь возглавляет митрополит Стефан (Хараламбидис) — этнический грек с Кипра. Он был прислан Константинополем в Эстонию в 1999 году и всегда проявлял крайнюю вражду и к самому Московскому патриархату, и к тем церквям, что находятся в его канонической юрисдикции.

Сейчас Стефан торжествует — он считает, что его победа над эстонской православной церковью Московского патриархата, против официальной регистрации которой он протестовал ещё в 2001 году, теперь уже близка.

На днях митрополит дал феерическое интервью эстонским СМИ, в котором проявил себя не как пастырь, но как гонитель. Он не заступился за людей, считающихся, как-никак, его единоверцами, а заявил, что закон, запрещающий канонические связи с Московским патриархатом, «в любом случае необходим» и «обязательно должен быть принят».

Стефан безапелляционно подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы через религиозную организацию или под её прикрытием создавалась угроза государственной безопасности». Также он выразил полнейшее согласие с пропагандистским нарративом о том, что Московский патриархат в сотрудничестве с государством подрывает безопасность других государств и вмешивается как в политику, так и в общественную жизнь.

Митрополит пригрозил: «Если ЭПХЦ не разорвет общение с Московским патриархатом, то её как религиозную организацию государство просто больше не будет признавать и принимать».

Недавно Стефан предложил ЭПХЦ войти в состав ЭАПЦ на правах викариатства (церковно-административной единицы) и очень оскорбился, когда столь «заманчивое» предложение оказалось проигнорировано.

18 июня Рийгикогу снова принял поправки в «Закон о церквях и приходах», внеся в них лишь косметические поправки. Результат голосования однозначен: 68 голосов «за» и 17 «против». Главные изменения — на этот раз срок исполнения ультиматума о разрыве с Московским патриархатом был увеличен с двух до шести месяцев.

Еще одно новшество — главой прописанной в Эстонии религиозной конфессии не может быть человек, которому запрещен доступ на территорию государства. Это более чем прозрачный намек на главу Эстонской христианской православной церкви митрополита Евгения. В начале прошлого года решением властей его выдворили с территории Эстонии, но он продолжает руководить своей паствой и на расстоянии из Москвы.

Одновременно власти предприняли подлейшее нападение на человека, для многих олицетворяющего эстонское православие, — на мать Филарету (в миру Ксения Викторовна Калачева), настоятельницу чрезвычайно почитаемого ставропигиального Пюхтицкого женского монастыря.

Игуменья Филарета вызывает чрезвычайную неприязнь эстонских чиновников. За минувший год она несколько раз выступала со смелыми публичными обращениями к властям, разъясняя, что для обители отпадение от Москвы равно «в прямом смысле духовной смерти для наших монахинь, потому что тогда пропадет единение со Вселенской церковью и, что самое страшное, присутствие Святого Духа».

Филарета обвинила власти в том, что они низвели православных и, в частности, сестер Пюхтицкой обители до положения «изгоев, людей второго сорта», чье мнение не важно. За это ее обвинили в распространении «кремлевских нарративов». Дескать, только кремлевские пропагандисты могут утверждать, что русские Эстонии находятся в неравноправном положении.

Для дискредитации Филареты эстонские власти привлекли британское издание The Daily Telegraph, опубликовавшее статью под названием «Россия «использует монахинь в качестве шпионок для распространения пропаганды».

Автор статьи Джеймс Ротуэлл приводит мнение эстонских официальных лиц о том, что Россия якобы использует Пюхтицкую обитель как инструмент шпионажа и пропаганды, что, дескать, противоречит монашескому обету — отказу от всего мирского.

«Монастырь является идеологическим символом «русского мира» в Эстонии, где соединяются религия, национализм и имперская ностальгия», — заявил Ротуэллу руководитель отдела религии и гражданского общества министерства внутренних дел Мартин Тулит.

«Задрипанный чиновник»

Для проформы пропагандист Ротуэлл поинтересовался мнением и самих насельниц Пюхтицкого монастыря. Монахини через свою настоятельницу Филарету заявили журналисту The Daily Telegraph, что не имеют никакой связи с «кремлевской пропагандой» и хотят лишь молиться, размышлять и жить в мире. «Наша жизнь в монастыре очень проста — мы молимся и трудимся», — сказала Филарета.

Однако слова эти помещены в такой контекст, чтобы не оставить у читателя сомнений: настоятельница лжёт.

«После прочтения этой статьи сложилось ощущение, что эстонские спецслужбы — главные гонители на православие — обратились к своим британским кураторам за помощью. Видимо, будут ещё подобные заказные публикации», — пишет журналист-политэмигрант из Прибалтики Алексей Стефанов.

Статья в The Daily Telegraph и, в частности, опубликованные в ней слова Мартина Тулита вызвали негодование эстонских православных.

«Очень серьёзное обвинение со стороны должностного лица в адрес не только Пюхтицкого монастыря, но и сотен тысяч жителей Эстонии, которые исповедуют русское православие. Непозволительное поведение со стороны человека, который в данном случае говорит от лица эстонского государства», — резко заявил депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

Он напомнил, что Эстонией до сих правят либо бывшие коммунисты, у которых ненависть к православию в крови, либо их дети вроде небезызвестной Каи Каллас. «Не какому-то задрипанному чиновнику учить вопросам веры человека, который знает двадцать пять поколений своих православных предков», — негодует Чаплыгин.

В любом случае Эстонская христианская православная церковь на попятную идти не хочет. Там заявляют, что от канонических связей с Московским патриархатом отказываться не намерены.

В случае дальнейшего неподчинения дело, скорее всего, кончится тем, что, как угрожает министр внутренних дел Игорь Таро, ЭХПЦ вычеркнут из реестра юридических лиц, поставив таким образом вне закона.

Затем церковь выгонят из храмов и приходских помещений, которые и так официально ей не принадлежат — она арендует их у государства. Дело может дойти и до изгнания монахинь из Пюхтицкого монастыря.

Спасти ЭХПЦ может только одно — если за эти шесть месяцев произойдет существенное изменение международной конъюнктуры. Тогда церковь оставят в покое. И этот вариант не представляется совсем уж невозможным.

В конце концов, не случайно же президент Карис, пользующийся репутацией хитрого старого лиса, уже один раз отказался провозглашать ультиматум церкви. В президентской администрации не исключают существенного потепления отношений Москвы и Вашингтона. А в этом случае гонениями на православных можно навлечь на себя гнев из-за океана.