Владимир Путин 23 октября принял участие в первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Иван Шилов ИА Регнум

Президент упомянул одну из конкретных мер государственной поддержки, которая заработает в ближайшем будущем: с 2026 года начнет действовать выплата, которая позволит снизить подоходный налог для семей до 6%.

И это лишь малая часть комплексного подхода государства к решению демографической проблемы.

«Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, — важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития. Оно затрагивает практически все сферы жизни, всё, что нужно и значимо для наших людей», — подчеркнул Путин.

Власть и граждане сообща формируют семейную политику

Властям надлежит постоянно анализировать эффективность всех мер, принимаемых в семейной политике, указал президент.

Этой цели и служит создание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Эта площадка также становится инструментом для анализа «обратной связи» от граждан.

Состав Совета, в который включены как крупные федеральные и региональные чиновники, так и представители СМИ, общественные деятели, представители бизнеса, означает, что вопросы демографии будут решаться по существу — и результатом обсуждения на рабочих группах Совета станут конкретные поручения президента.

Общество чётко заявляет о необходимости поддержки семей и рождаемости. Прошедшее заседание Совета с участием лидера страны показало: Путин реагирует на этот запрос, поднимая вопросы поддержки многодетных семей, миграционной политики и помощи семьям.

Президент нацеливает страну на повышение значимости демографической ситуации, что должно отразиться на действиях власти на всех уровнях. С созданием Совета по демографии ожидаются конкретные шаги в сфере семейной и демографической политики — ведь в его состав входят как высокопрофильные чиновники, так и общественные деятели и бизнесмены.

Замещающая миграция — не выход

Снижение рождаемости — это общемировая проблема, с которой сталкиваются в первую очередь развитые страны, и Россия не исключение, констатировал Путин в своём выступлении. Кроме того, в нашем обществе сказываются последствия трагических событий и кризисов XX века.

«Как вы знаете, для нас свои последствия имеет и дает знать эхо двух демографических ям — это трагические потери времен Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны, и кризисного периода 90-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза», — отметил президент.

Но российский лидер отвергает саму возможность решения проблем убыли населения тем способом, к которому прибегают, например, страны Европы. В России никогда не станут решать демографический вопрос через «замещающую миграцию», чётко дал понять глава государства.

«Глубоко убеждён: ответить на демографический вызов мы можем только за счёт развития собственного демографического потенциала, сбережения и преумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиций большой многодетной семьи, развития программ возвращения на Родину наших соотечественников — русских и русскоговорящих людей, составляющих государствообразующую основу нашего общества», — подчеркнул Владимир Путин.

Руководство страны исходит из того, что ради неких количественных показателей нельзя приносить в жертву культурную самобытность и цивилизационную идентичность народа России. Неограниченная миграция грозит нарушением этнокультурного баланса, а значит, и подрывом суверенитета страны.

Поэтому (и об этом говорил президент на заседании Совета) власть считает приоритетом поддержку рождаемости среди коренных народов России, которые издавна жили на наших исторических землях, сообща строили страну.

Помочь делом

Президент указал на обнадёживающую тенденцию: общество само сделало выбор в пользу многодетности. Если в 2005 году средний показатель того, сколько детей должно быть в семье, составлял 2,4 ребенка, то теперь — больше трёх, отметил Путин.

При этом глава государства подчеркнул: рождение ребёнка должно быть делом каждого, в этом вопросе не может быть никакого давления.

«Не раз говорил, что семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. И здесь огромное, порой решающее, значение имеют внутренние ориентиры, убеждения людей, то, как они сами расставляют свои приоритеты», — отметил глава государства.

Отцовство и материнство — это счастье, молодым парам не следует откладывать рождение детей на потом, дал совет Путин.

Со своей стороны государство должно сделать всё, чтобы рождение ребенка поднимало статус семьи, а не ухудшало её условия, подчеркнул он. Властям нужно помогать молодежи совмещать семейные и родительские обязанности с работой и учебой. Рождение ребёнка должно не понизить, а повысить социальный статус семьи, дети не должны быть обузой — и здесь государство обязано «подставить плечо».

И многое для этого уже сделано: ведь руководство страны настойчиво и последовательно проводит в жизнь линию на создание прочной материальной базы семей, особенно многодетных.

Уже не первый год работает программа материнского капитала, улучшаются условия льготной ипотеки — в том числе на индивидуальное жилищное строительство. Выплачивается единое пособие для семей с невысокими доходами.

Ещё до конца нынешнего года субъекты федерации, где рождаемость зафиксирована ниже среднероссийского уровня по состоянию на 2023 год, начнут получать дополнительные субсидии на программы повышения рождаемости.

Уже до конца 2025-го должна быть выплачена внушительная сумма — 75 млрд рублей. Это в том числе поддержит коренные русские регионы Центральной России, где проблема рождаемости особенно чувствительна.

Под контролем президента находится работа, которую ведёт федеральная власть, главы регионов и управленцы на местах.

Это и формирование инфраструктуры яслей, и выплата крупного единовременного пособия, и работа с работодателями для создания «матерински ориентированной» рабочей среды. Ведь появление детей у сотрудниц было бы не обузой, а предметом гордости и конкурентным преимуществом компании или учреждения образования.

Наконец, в 2026-м на федеральном уровне заработает льгота по подоходному налогу для малообеспеченных семей с детьми.

Задача общества, в свою очередь — не дать «заглохнуть» принятому молодыми семьями решению родить ребёнка (а лучше и второго, и третьего). Необходимо дать понять, что вечное откладывание создания полноценной семьи — это неверная ценностная установка.

Поэтому лидер страны и ведёт речь об изменении ценностной матрицы общества: при свободном решении о продолжении рода само это решение должно быть социально одобряемым.

Работа государства и общественников в совокупности должна дать позитивный настрой, менять отношение к детям с осторожно-отрицательного, на безусловно-положительное.

«Сейчас молодые люди — и не только в России — зачастую откладывают рождение ребенка, полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях, а потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи, — подчеркнул Владимир Путин. — И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали: им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или стартом своей карьеры. Да, это может быть непросто, но тем не менее возможно и нужно это совмещать с воспитанием ребенка».