5 октября 2025 г. украинский город Львов пережил самую массированную атаку ВС РФ за последние 3,5 года. По заявлению украинской стороны, по региону выпустили 12 ракет и 78 ударных БПЛА. Главными целями ударов стали Львовский бронетанковый завод и индустриальный парк Sparrow. Оба объекта практически уничтожены.

Иван Шилов ИА Регнум

Индустриальный парк был совместным украинско-европейским проектом, который начали строить еще в 2021 г., и являлся одним из крупнейших логистических центров региона. Объект занимал громадную площадь 113 000 м², и, помимо логистики, там занимались машиностроением и обработкой металла, предоставляли крупные складские помещения (например, здесь хранила товар польская компания LPP SA, занимающаяся брендовой одеждой).

Параллельно объект долгое время выполнял роль транспортного хаба, в том числе и для военных грузов с польского аэродрома Жешув. Именно туда прибывают оружие, боеприпасы и техника для дальнейшей транспортировки на Украину.

Об эффективности удара свидетельствовал только громадный столб черного дыма — пожар тушили более 10 часов. И больше на Sparrow никто внимания не акцентирует — весь фокус смещен на пострадавшие в результате отражения атаки жилые дома.

Такая же зона умолчания создалась и вокруг Львовского бронетанкового завода. По нему прилетает, на самом деле, не впервые: территория предприятия громадна, поэтому удары наносились периодически с марта 2022 г. Но 5 октября завод атаковали более трех часов — вначале удары наносили БПЛА, затем последовали ракеты и снова дроны.

Прикрывавшая объект украинская ПВО сначала открыла мощный огонь, но то ли у нее слишком быстро закончился боекомплект, то ли ее подавили первые волны «Гераней», но очень быстро она замолчала.

В результате следующие волны дронов беспрепятственно достигали своих целей.

Завод получил серьезнейшие повреждения, разрушены производственные цеха и даже хозяйственный ангар, где хранили стройматериалы и запчасти. Поскольку рядом с заводом находятся много многоквартирных домов, сотни квартир теперь стоят без окон. Обошлось без возгорания жилья и людских жертв.

На этом, казалось бы, рассказ можно и закончить, но удар получил бурное медиапродолжение: информационная атака большой силы пришлась по мэру Львова Андрею Садовому, когда он со свитой начал разъезжать и позировать на фоне разрушений.

Во-первых, Садового стали обвинять в том, что он стал наводчиком, когда 26 сентября посетил промзону «Сигновка» (к которой относится индустриальный парк Sparrow Lviv) и выложил видео своего визита. Команда мэра назвала эти обвинения «провокацией российских спецслужб» и заявила, что мэр был не на Sparrow, а в парке «Формация» и сделал это для привлечения инвестиций.

Но оправдания только вызвали новую волну обвинений.

На Садового открыто набросился депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич:

«Этот пиар мэра уже вышел за все рамки — погибли люди, а оправдание мэра бестолковое, два индустриальных парка пострадали, и не стоит говорить, что он там был, а там не был — потому что был он на двух, и находятся они рядом».

Садового также обвинили в сокрытии улик, поскольку мэр решил поддать оптимизма и выложил в своем Telegram-канале фото странного предмета, в котором журналисты и блогеры сразу опознали часть российской ракеты.

Городской голова же призвал не волноваться, поскольку это всего лишь часть старой вентиляционной трубы. Для общества, находящегося в состоянии постоянной истерики, этого оказалось достаточно, чтобы, как обычно, уйти в крайности. Поскольку градоначальник — слишком одиозная фигура, чтобы даже мелкие ошибки ему спускали с рук.

А особенности украинской политической жизни предполагают, что самым надежным способом «убить» оппонента является обвинение в сотрудничестве с Россией.

Ранее Садового уже неоднократно обвиняли в дружбе с российским олигархом Михаилом Фридманом и организации «Альфа джаз фест», где выступали российские музыканты. А в последнее время давление на него многократно возросло. На местах открыто говорят, что киевская власть уже потихоньку готовится к следующим выборам и хочет если не убрать с дороги, то хотя бы взять под контроль львовского мэра.

В июле 2025 года он поддержал митингующих львовян, которые выступили в поддержку НАБУ и других созданных американцами антикоррупционных органов во время знаменитого скандала с участием Зеленского. После митингов из Киева последовала «ответка». Во Львов прибыла команда ревизоров, которые стали собирать на Садового и его команду компромат.

И 17 сентября мэр заявил, что в его кабинете обнаружили прослушку.

Так что обвинения в работе наводчиком не ситуативная история, а часть более широкого контекста. В рамках которого отвести удар от «набожного вора» решил писатель и автор «исторического» канала в YouTube Виталий Капранов.

Он Садовому должен: потребителями специфической литературы «копробратьев» (брат-близнец и соавтор Дмитрий Капранов почил в 2024 году) являются в основном «образованные львовяне», поэтому их мэр иногда организовывает централизованные закупки книг издательства «Зелёный пёс» — детища братцев.

Так вот, на странице «Браты Капрановы» в соцсети Виталий разместил следующий текст:

«1. Львов переживает нашествие русскоговорящих. 2. Львов становится целью ударов российских ракет. Это факты. А связь между ними можете поискать сами».

То есть Садовой вне подозрений — ракеты как магнитом притягивают русскоговорящие. И, конечно же, часть читателей поддержали автора: в связи с войной во Львове значительно увеличилось количество «восточников» («схидняков»), и это, опять же по мнению галицких ура-патриотов, громадная проблема и угроза.

Да и уполномоченная по защите украинского языка Елена Ивановская прямо заявляет, что в стране увеличилось количество русскоязычных граждан.

Однако большинство гостей странички Капранова включились в новую подачу на другой стороне, обвинив писателя в разжигании межэтнического конфликта. Критики забыли о мэре Львова и набросились на новую жертву, которой припомнили работу в Москве и произведения на русском языке.

«Требую от СБУ проверить последнего оставшегося брата Капранова на предмет связи с ФСБ. Не является ли он наводчиком, прикрывающимся патриотической риторикой. Не верю, что долгие годы в Москве прошли просто так. Это факты, а связь между ними должна установить СБУ», — язвит известный журналист и аналитик Юрий Романенко.

Бодрые умы в интернете тут же обосновали «аксиому Капранова», когда украинцы массово выехали в Польшу — и туда стали прилетать дроны. И дроны теперь блокируют работу аэропортов и волнуют органы власти по всей Европе — ареалу расселения украинцев.

В общем, разных реакций на это — и от военнослужащих, и от жителей прифронтовой полосы — более чем достаточно. Скандальчик получился на славу, и про «вентиляционную трубу» во Львове сразу забыли, классика жанра.

Хотя не забыли про уже ставшее аксиомой утверждение, что «война только там, где русский язык», — и если не останется тех, кого России нужно защищать, то наступит всеобщий мир и благоденствие.

Это утверждение позволяет украинцам не концентрироваться на неприятных мыслях о том, кто и как на самом деле притащил на Украину войну и наживается на ней. В том числе, как Садовой, растаскивая огромные бюджеты: то на «декоммунизацию» как предохранитель от России, то на восстановление разрушенного, где прекрасно осваиваются несчитаные миллионы.

Так что простая истина о том, что с запретом русского языка ничего не прекратится, остается за скобками. Пока Львов не перестанет быть оружейным хабом, принимающим и отправляющим западное оружие, ремонтирующим натовскую технику, дающим фронту новых добровольцев, управляющим одним из главных тренировочных полигонов и т.д., атаковать его не перестанут.

Пускай даже перестанет быть мэром Садовой, а вместо него займёт кресло какой-то другой клептоман под лозунгами продолжения войны до победного конца — иной жизни для львовян не предусмотрено.