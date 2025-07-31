«Турборежим» вернулся в Верховную раду: сегодня она приняла в целом закон о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), внесенный Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА Регнум

За решение проголосовал 331 народный депутат, осознающий всю важность момента — в Мариинском парке продолжался «народный митинг», а западные партнеры максимально убедительно довели тяжесть последствий, если НАБУ и САП не вернутся в исходную независимость.

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал закон прямо в сессионном зале сразу после его принятия. Следом за ним уже к 15 часам свою подпись поставил вставший на путь праведника Зеленский, заявивший, что государство прислушивается к общественному мнению.

Согласно нормам закона, генпрокурор и его заместители не могут давать указания ни детективам НАБУ, ни прокурорам САП, они подчиняются только своему руководству. Максимум, что они могут — это дать по запросу материалы досудебного следствия.

Дела, которые находятся в производстве этих структур, нельзя передавать другим органам, кроме случаев, когда имеются «объективные обстоятельства», которые во время военного положения делают невозможным работу Бюро или проведение им расследования. Но решение о передаче дел принимает руководитель САП или генпрокурор.

Зато, как и другие правоохранители, привилегированные антикоррупционеры будут обязаны проходить тестирование на детекторе лжи раз в два года в случае, если в наличии имеются родственники в России. Кроме этого, всех оптом ждет проверка СБУ на предмет возможной помощи России — спецслужба должна провести её в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

Митингующие у Верховной рады отреагировали на принятие закона аплодисментами, и, казалось бы, конфликт исчерпан, можно ехать дальше. Однако для Зеленского и его окружения новая неприятная страница в их биографии лишь поменяла внешний вид.

Поскольку механизм изменений в структуре власти уже запущен, и то, что могло случиться быстро в случае саботажа с возвращением полномочий антикоррупционной вертикали, будет происходить без спешки.

Но происходить — будет.

Последствие первое: потеря управления

Чисто медийно паническое отступление Зеленского и отказ от предыдущих намерений поломать контролируемую извне систему, состоящую из НАБУ, САП, Нацагентства по предотвращению коррупции, Высшего антикоррупционного суда и общественных грантовых структур, выглядит как победа улицы.

В прошлый раз точно так же его «продавили» на отказ от мирного курса и выполнения Минских соглашений, и выпустить против народа Нацгвардию и СБУ — значит, полностью утратить легитимность, с которой у Зеленского и так большие проблемы.

А это означает, что традиционный механизм влияния на власть через Майданы, успешно использовавшийся на Украине на протяжении почти двух десятков лет, снова закрутил своими шестеренками. Препятствие в виде военного положения, во время которого уличные акции протеста запрещены, успешно преодолено.

Теперь «включать улицу» можно снова, что, вероятно, и будет делаться — впереди период практического воплощения требований Запада, связанных с борьбой против коррупции.

Одновременно продолжается распад бывшего монобольшинства: на фоне голосования депутат Дмитрий Костюк заявил о выходе из парламентской фракции «Слуга народа». В прошлый раз он был одним из тех, кого «продавили» голосовать за уничтожение независимости НАБУ и САП.

А поскольку таких было не менее 60% от 263 проголосовавших, «падение слуг» продолжится — наряду с формированием новой парламентской коалиции под задачу смены руководства парламента и далее ограничения полномочий президента.

В идеале — с созданием условной «коалиции национального спасения» и перехватом управления страной.

Последствие второе: дефицит финансирования

После фатального решения Зеленского загнать под себя «независимые правоохранительные органы» представители ЕС сообщили о «паузе» при выделении финпомощи Киеву «до исправления ситуации». Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung также написала, что Еврокомиссия пригрозила приостановкой финансирования на сумму в 50 млрд евро.

27 июля о ситуации с НАБУ и САП высказалась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: «Украина уже многого достигла на своем европейском пути. Она должна опираться на эти прочные основы и сохранять независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями верховенства закона на Украине».

А в контексте европейской помощи сейчас речь идет о доле ЕС в 17,2 млрд евро в кредитной программе стран G7 ERA Loans, которые Украина хотела получить до конца 2025 г. Вместе с другими программами речь шла о 30 млрд евро — это большая часть от украинского дефицита бюджета (в нынешнем году расчет на получение 39 млрд).

Всего, по подсчетам киевских экспертов, попытка подчинить НАБУ и САП обернулась суммой в $60 млрд, без которых Украина физически не может обеспечить своё существование.

Однако нынешний откат на исходные позиции не означает, что деньги немедленно хлынут на счета: как сообщает Reuters, чтобы разблокировать следующие транши кредитных программ от Европейского Союза и МВФ, Украине необходимо осуществить реформы, которые включают найм большего количества судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), реформирование агентства, ответственного за управление национализированными активами (АРМА), и назначение руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).

А дать полную свободу совершенно не контролируемым властями силовым структурам означает подписать себе смертный приговор. Назначение руководства БЭБ, к примеру, блокируется через Кабмин уже больше месяца, и последний «срыв маяка МВФ» был 30 июля — несмотря ни на что. Предложение правительства — провести повторный конкурс.

Следовательно, власти настроены на саботаж «антикоррупционных реформ», что будет означать жесткий дефицит внешних финансовых вливаний.

Последствие третье: петля на шее

О том, что антикоррупционные структуры являются инструментом контроля Запада над украинской элитой, ИА Регнум уже подробно рассказывало. Как и о том, что вся цепочка событий связана с расследованием огромных коррупционных схем, ведущих непосредственно к Зеленскому и его ближайшим соратникам.

Но пока действующие органы разными способами ограничивались в возможностях, у них не было широты маневра. Отсюда и вытекают требования «западных партнеров». Так, НАБУ может возбуждать дела только по коррупционным статьям, и его основными клиентами являются чиновники, судьи, правоохранители и прочие госслужащие.

Вне этой сферы НАБУ бессильно — и его должен страховать БЭБ. Его сфера компетенции — неуплата налогов и прочие экономические преступления, которые совершают люди без особого статуса. Именно это Бюро может сходу возбудить дела против всех людей и компаний, связанных с Зеленским, Ермаком и прочими высокопоставленными руководителями, даже если они не получали никаких бюджетных подрядов.

А заодно против всех сотрудников этих людей, получающих зарплаты в конвертах.

Комплектование ВАКС означает максимально быстрое рассмотрение дел о коррупции. А поскольку ею пропитан весь государственный организм, то разрушение власти с одновременной её дискредитацией через иностранную и украинскую прессу грантового пула случится в максимально короткие сроки.

Что, очевидно, и будет происходить на наших глазах в ближайшее время.