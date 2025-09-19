В среде шведского криминалитета продолжается процесс, о котором громко заговорили в прошлом году, — статистика показывает, что местные преступники становятся всё моложе и моложе.

Число детей и подростков, отбывающих наказание в шведских учреждениях для несовершеннолетних, увеличилось с 2022 года в пять раз. Значительная часть из них была осуждена за тяжкие преступления.

Члены свирепствующих в стране этнических банд вербуют несовершеннолетних прямо на детских площадках или в школах. Универсального противоядия этому злу шведские педагоги и правоохранительные органы пока еще не придумали.

Бегство коренных шведов

Взрывы и перестрелки давно уже вошли в повседневную жизнь шведских городов. Для иллюстрации стоит привести лишь один из бесчисленных случаев. Так, около шести вечера 6 сентября полицию вызвали на станцию стокгольмского ​​метро «Алби», где в результате стрельбы оказались заблокированы около тридцати человек.

«Это масштабная операция. В человека несколько раз стреляли, но к нашему приезду он был в сознании и мог говорить», — сообщила сотрудница полиции Ула Эстерлинг.

Свидетелями инцидента стали несколько человек. Преступник покинул место происшествия, и полиция, преследуя злодея, перекрыла движение по всей «красной» линии метро, но так и не смогла его поймать.

Один из свидетелей, 67-летний Родриго Лейва, сообщил, что ехал домой, ​​когда раздались выстрелы. «Я увидел парня, лежащего в крови на полу. Швеция уже не та, что прежде, царит хаос», — посетовал он.

Не секрет, что хаос на улицах королевства творят преимущественно «новые шведы», приехавшие из стран Азии и Африки. При этом наблюдается массовое бегство коренных жителей из тех городов, которые мигранты подмяли под себя.

Одним из ярких примеров является ситуация, сложившаяся в городе Сандвикен, который еще десять лет назад называли примером эффективности шведской иммиграционной политики и успешной интеграции.

«Доход городской казны, полученный благодаря иммиграции, составил более полумиллиарда крон», — гласил бравурный заголовок статьи в газете Dagens Nyheter в мае 2014 года. Утверждение основывалось на отчёте аудиторской компании, выполненном тогда по заказу муниципалитета.

Но уже пять лет спустя были озвучены совершенно другие цифры. «У нас напряжённая ситуация. Город ждёт дефицит бюджета в размере 67 миллионов крон», — заявил председатель муниципального совета Петер Шернстрём изданию Expressen в 2019 году.

Тогда, впрочем, это мало ещё кого взволновало. Теперь же Сандвикен проклинают во весь голос, называя его новым опаснейшим гетто страны. В городе царят бедность и убийства, а белые шведы среднего класса уже большей частью его покинули. Теперь половина Сандвикена, включая весь его центр, населена почти исключительно пришельцами.

Злополучный город сравнивают с другим «мультикультурным» шведским гетто — Ринкебю в Стокгольме. Эмма Хольмквист, исследователь сегрегации из Уппсальского университета, поясняет, что такое положение дел сложилось в том числе и по причине бегства коренных шведов из Сандвикена.

Эта яркая представительница мейнстримных для Швеции либеральных взглядов, по сути, обвинила соотечественников в том, что они — почему-то! — не хотят жить бок о бок с мигрантами.

«Люди с высокими доходами отчасти сами способствуют росту сегрегации. У них есть выбор жилья и места жительства, которого лишены люди с низким доходом. Они могут переехать из района с арендными квартирами и неразвитой инфраструктурой, просто купив жильё», — сетует Хольмквист.

При этом, по ее мнению, многие иммигранты хотят жить среди шведов, в то время как шведы не особенно заинтересованы в жизни среди иммигрантов. Поэтому, как полагает Хольмквист, необходимо перераспределение жилого фонда между разными этническими группами.

И это не просто разговоры: в 2024 году в Сандвикен в целях принудительной «интеграции» перевели студенческое общежитие с преимущественно коренной шведской молодежью. О том, с каким «восторгом» встретили переезд сами студенты, шведская пресса умалчивает.

«Мы много смеёмся»

В мае правительство Швеции опубликовало обновлённую карту 180 «зон отчуждения», то есть иммигрантских гетто. Суммарно там проживают более 700 000 человек из почти 11-миллионного населения страны.

Жизнь на этих территориях характеризуется высоким уровнем безработицы, зависимостью жителей от социальных пособий, преступностью, перенаселением, плохими результатами учеников в школах и низкой явкой избирателей.

Подобные «зоны» существуют в 66 шведских муниципалитетах. Причём воцарившиеся там банды настолько распоясались, что резко усилили практику вербовки детей для своих нужд.

Как пишет местная пресса, члены этнических банд чаще всего контактируют с детьми и подростками во время летних каникул, когда те играют на улицах без присмотра. «Хедхантеры» бандитов охотятся даже за десяти — и одиннадцатилетними.

«Раньше мы такого не встречали, чтобы банды вербовали столь молодых людей», — говорит сотрудник полиции Кристоффер Пейре.

Минувшим летом полиция Стокгольма арестовала несколько взрослых преступников, попавшихся на попытке вербовки несовершеннолетних. «Они подталкивали их, например, к продаже наркотиков или украденных мобильных телефонов. Преступникам даже лучше, если дети потеряют что-то из того, что им поручили продать. Тогда они влезут в долги, которые придётся выплачивать, и станут рабами», — поясняет Пейре.

То, что банды всё чаше используют недорослей в своих разборках, вполне объяснимо: по местным законам им грозит куда менее суровое наказание, чем взрослым убийцам.

Те из них, кто был арестован за убийства, покушения и прочие преступления с применением огнестрельного оружия, содержатся в специальном центре. Большинство контингента составляют дети-иммигранты из стран Ближнего Востока, Северной Африки и с Балкан.

Дни напролёт эти «детишки» проводят, играя в настольные игры, разгадывая головоломки и выпекая булочки вместе с членами персонала, прошедшими обучение в сфере детской педагогики. «Мы много смеемся, и всем нам очень весело», — рассказал SVT сотрудник исправительного учреждения Тумас Хоби.

По утрам юных постояльцев центра кормят завтраком прямо в постели. Однако если те ещё хотят немного поспать, то добрые тюремщики завтрак придержат. В 2017 году в этом «детском саду» для малолетних преступников содержалось несколько десятков человек. В октябре 2024-го их было уже 123.

Недавно были обнародованы свежие данные по несовершеннолетним преступникам: на август этого года в шведских закрытых учреждениях для подобного контингента содержались 254 подростка, что в пять раз больше, чем в 2022-м, и на 70% больше, чем в прошлом. То есть их число стремительно растет.

В связи с этим в государственном Совете по принудительному уходу (SiS) бьют тревогу: там предупреждают, что стране необходимо увеличить количество мест в закрытых учреждениях такого рода.

«Это невероятно: за два с половиной года у нас почти в пять раз увеличилось количество детей и молодых людей, отбывающих наказание. Более сорока процентов из них совершили убийство, покушение на убийство или непредумышленное убийство», — жалуется Элизабет Обьёрншён Холлмарк, генеральный директор SiS.

Летом следующего года шведская Служба тюрем и пробации откроет первые полноценные тюрьмы для несовершеннолетних злодеев — они будут отличаться от нынешних учреждений по их содержанию более суровыми условиями и усиленной охраной.

В то же время специалисты считают, что помочь этим детям могло бы хорошее, качественное образование.

«Так рушится страна»

Проблема подростковой преступности перешагнула границы Швеции и словно опухоль расползается по соседним странам, где тоже начали вербовать детей в качестве наемных убийц.

«Честно говоря, всё это пошло из Швеции», — говорит нидерландец Энди Крааг, который возглавляет в «Европоле» Центр по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью. Крааг входит в состав оперативной группы, чья миссия — борьба с растущей угрозой со стороны молодых наёмных убийц.

Он сравнивает происходящее с быстро распространяющимся лесным пожаром. По его словам, хотя в Швеции найм подростков преступниками уже давно стал обычным явлением, в остальной Европе этот тренд проявился лишь недавно.

Когда закрывать глаза на это явление стало невозможно, Швеция сама предложила создать в рамках «Европола» совместную целевую группу по борьбе с вовлечением подростков в криминальную деятельность.

По словам Краага, вербовка молодежи бандитами осуществляется в Интернете — юнцам обещают деньги и статус. Инструктируют и управляют новыми преступниками удалённо.

Теодор Смедиус из Национального оперативного полицейского управления Швеции (NOA) говорит, что, если раньше были лишь единичные случаи, когда банды нанимали подростков в качестве киллеров, но теперь их тысячи.

«Теперь это уже не местная проблема. Это стало целой криминальной отраслью», — свидетельствует он. Смедиус предупреждает, что этот метод будет распространяться и использоваться не только преступниками, но и в гибридных войнах между государствами или субъектами, желающими дестабилизировать обстановку.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети видеоролик, в котором он рассказывает о том, как шведские преступные группировки вовлекают несовершеннолетних девочек в насильственные действия. Ссылаясь на статью немецкого издания Die Welt, Орбан утверждает, что в 2024 году более 280 девушек в скандинавском королевстве оказались арестованы за убийство.

«Мафия использует их, чтобы стрелять людям в головы: потому что подростков в Швеции невозможно осудить. Швеция вышла из цивилизации, и всё, что осталось стране, — это варварство. При этом шведы пытаются преподавать всем уроки о принципах верховенства права», — возмущается Орбан.

Он явно не забыл и не простил недавние нападки со стороны шведского премьера Ульфа Кристерссона, последовавшие после того, как Венгрия запретила минувшей весной гей-парады* на своей территории. «Вот так рушится страна», — подытожил венгерский лидер.

Однако Орбан в полемическом задоре допустил неточность. В статье действительно приводится цифра 280, но она включает девушек в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет, в отношении которых в 2024-м в Швеции велось расследование по факту совершения не только убийств, но и других насильственных преступлений. При этом не уточняется, сколько из этих 280 случаев связаны именно с организованной преступностью.

Премьер-министр Кристерссон закипел гневом: «Это ложь, от которой волосы встают дыбом». Однако сам факт гиперактивного вовлечения проживающих в Швеции подростков в серьёзный криминал отрицать он не в силах.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.