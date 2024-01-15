В Латвии начался процесс выдворения пожилых россиян — и «первой ласточкой» стал 82-летний Борис Катков, проживавший в Риге. Впрочем, Каткова депортировали не на общих основаниях, в числе прочих пенсионеров, которым эта участь грозит за несдачу экзамена по латышскому языку, а по той причине, что его признали «угрозой национальной безопасности». Такие депортации имели место и в предыдущие годы — и наверняка этот случай тоже не станет последним.

Иван Шилов ИА Регнум

Оторвали от семьи

12 января из Латвийской Республики был выдворен постоянно проживавший там 82-летний российский военный пенсионер Борис Катков (ушел на пенсию в звании полковника в 1991 году). Хотя он жил в Латвии с 1966-го (работал в военном комиссариате в Цесисе, затем в Даугавпилсе), гражданства этого государства в 1991 году, как «оккупант», не удостоился, пополнив ряды так называемых «неграждан». Позже Борис Катков принял российское гражданство, а в Латвии получил вид на жительство.

Как известно, в позапрошлом году у латвийских россиян аннулировали ВНЖ, потребовав для их возобновления сдать экзамен по латышскому языку. Однако Каткова из-за возраста от этого экзамена освободили, а остальные документы для получения нового постоянного вида на жительство он подал вовремя.

Недовольство властей пенсионер вызвал тем, что возглавлял общественную организацию по латвийско-российскому сотрудничеству. Также он руководил местным представительством Балтийского федерального университета имени Канта и занимался помощью молодым людям из Латвии, решившим поступить на учебу в данный российский вуз (кстати, по мнению самого Каткова, именно это вызвало особенное раздражение правящих националистов).

Отметим, что возглавляемая Катковым Латвийско-российская ассоциация сотрудничества была зарегистрирована еще в 1999 году. Одно время она воспринималась латвийскими чиновниками вполне благосклонно — например, в 2012 году Катков встречался с тогдашним президентом Латвии Андрисом Берзиньшем в его резиденции.

Но времена сменились, и по инициативе Службы госбезопасности министр внутренних дел Рихард Козловскис внес Каткова в список «нежелательных в Латвии персон». Такой «чести» Каткова удостоили за «многолетнюю и систематическую деятельность в интересах России».

10 января Катков получил письмо, подписанное главой МВД, — послание гласило, что пенсионер «представляет угрозу национальной безопасности» и будет депортирован. Латвийский закон гласит, что в подобных случаях у выдворяемого должен быть месяц на то, чтобы оспорить решение, однако в данном случае сделать это Каткову не дали. Вскоре за ним явились силовики и велели собираться.

«Сказали, на границу повезут. Я говорю: у меня никого и ничего там (в России — авт.) нет. А их это не беспокоит. Езжайте хоть в Турцию, хоть в Узбекистан…» — едва не плача, рассказал Борис Катков российскому журналисту Алексею Стефанову. Тот факт, что в Латвии у Бориса Каткова остались жена, дети и внуки, латвийские спецслужбы не обеспокоил. Ему не позволили отсрочки и для того, чтобы закрыть дела возглавляемых им двух организаций.

Кадр из видео

Процесс выдворения постарались обставить так, чтобы он принес Каткову как можно больше стресса.

«Погранохрана явно издевается — тянет время, не подает машину. Знает, что для человека в возрасте целый день стресса может закончиться печально. Катков на ногах с восьми утра, когда к нему в дом стали ломиться пограничники, угрожая выломать двери», — сообщил Стефанов.

К счастью, благодаря поднятому Стефановым шуму о ситуации узнали в Псковской области, куда собрались вывозить Каткова. Губернатор Михаил Ведерников взял ситуацию под личный контроль.

Кроме того, помочь Каткову вызвались представители общины осевших в области латвийских переселенцев — в последнее время их число быстро пополняется. «Чужие люди. Но очень близкие. Потому что русские», — прокомментировал журналист эту неожиданную поддержку.

Не первый случай

В Россию Борис Катков прибыл через пункт пропуска Бурачки (Себежский район) в сопровождении сына Сергея. Из Пскова он вскоре вылетел в Калининград — город, в котором когда-то жил до переезда в Латвию и с которым до сих пор связан множеством деловых нитей. «Там друзья, нас встретят и разместят, а дальше уже будем сообща думать, что и как», — сказал он. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, как и прежде его коллега Ведерников, пообещал позаботиться о размещении старика, изгнанного из родного дома.

В посольстве России в Латвии констатируют, что официальная Рига не привела никаких фактов, свидетельствующих о виновности 82-летнего пенсионера. Там подчёркивают, что вынесенный латвийскими властями вердикт не только является абсолютно антигуманным, нарушая принцип неразделения семьи, но и грубейшим образом попирает положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.

Однако случай с Катковым — не первый такого рода.

Три с лишним года назад, 9 октября 2020 года латвийские силовики задержали председателя местного Республиканского общества военных ветеранов (РОВВ), полковника в отставке Владимира Норвинда. На тот момент он находился на лечении в больнице и готовился к операции на сердце. Накануне старик (ему на тот момент было 75 лет) получил послание, в котором, оторопев, прочитал, что его сочли «угрозой национальной безопасности Латвии» — и теперь ему в этом государстве не место. Вскоре его под охраной препроводили в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки. Там пенсионеру стало плохо, и его доставили в рижскую больницу Страдиня. После оказания первой помощи его выписали из госпиталя, но врач сказал, что в таком состоянии ехать до границы нельзя.

Несмотря на это, Норвинда привезли из больницы на пограничный пункт. На российской стороне Норвинда встретили не только родственники, но и медики бригады скорой помощи. Его отвезли в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург, где пенсионеру оказали всю необходимую ему помощь.

Владимир Норвинд, являвшийся ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, воевавший в Афганистане и имеющий инвалидность 2-й группы, прожил в Латвии сорок пять лет. В Риге у него осталась жена (гражданка Латвии) и дочь. Правозащитник русской общины Латвии Александр Гапоненко сообщил, что неудовольствие властей вызвала деятельность Норвинда во главе РОВВ. По его словам, было и еще одно «отягчающее обстоятельство» — Норвинд руководил Славянским общественно-культурным центром «Гармонь», действовавшим в Риге.

При этом власти Латвийской Республики так и не потрудились разъяснить, в чём именно заключалась представляемая Норвиндом «угроза». Никаких уголовных обвинений в его адрес, пока он жил в Латвии, не предъявлялось.

Нельзя бездействовать!

Что объединяет случаи Каткова и Норвинда? Некоторые считают, что те, как сами, так и их родня, повели себя в экстремальной ситуации крайне пассивно — хотя бороться было и можно, и нужно.

«Меня не отпускает мысль: письмо о выдворении Катков получил 10 января. За ним пришли 12-го числа. Неужели за это время нельзя было спрятаться? Ну хотя бы к детям перебраться? А потом к друзьям? За это время поднять шум, обратиться в суд. Ведь они бы не нашли.

Такая же история была с Норвиндом… И он тоже время между предписанием и визитом карателей провел, как кролик перед удавом», — размышляет активист и публицист, бывший депутат самоуправления Риги от оппозиционной партии «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ) Александр Гильман.

По его мнению, бездействовать в подобных случаях нельзя.

«Пусть даже отбиться не удастся. Но родные за выигранное время хотя бы в России подберут жилье, заручатся поддержкой. Журналисты встретят героя с множеством телекамер. Большинство из нас — обычные советские люди. Для нас воля начальства — это как сила рока. А давно надо привыкнуть, что у власти враги. И вести себя по отношению к ним надо так, как ведут себя с врагами», — полагает Гильман.

И это, кстати, советы не «диванного эксперта».

16 марта 2017 года Гильман участвовал в митинге протеста против шествия в Риге ветеранов и сторонников латвийского легиона «Ваффен СС» и был задержан за это полицией. Активист, однако, не пожелал смириться и подал в суд иск на полицию, хотя все ему говорили, что дело, дескать, безнадёжное — и лучше вообще не соваться. Гильман, однако, спустя два года суд выиграл и получил компенсацию в 690 евро — сумма символическая, но важен сам факт того, что удалось отстоять правду.

В общем, вывод ясен — ни в коем случае не сдаваться, даже в безнадежных, казалось бы, обстоятельствах.

Владимир Норвинд и Борис Катков являлись людьми, в Латвии достаточно известными. Но в роли депортируемого может оказаться и лицо совершенно непубличное.

Более того, подобные случаи могут даже остаться вне поля внимания общественности, поскольку родня выдворенного молчит, опасаясь для себя неприятностей.

Так, в июле 2022 года телеграм-канал Baltnews со ссылкой на собственные источники сообщил, что из Латвии был депортирован очередной постоянно проживавший там российский военный пенсионер. Имя пострадавшего не называлось. Известно лишь, что депортированному было около 60 лет, что он отставной советский офицер, в свое время воевавший в Афганистане.

«Подрабатывал охранником где-то в Адажи (рядом находится военный полигон НАТО — авт.). Проживал в Кадаге (Адажский край — авт.), рядом с базой. Приехали на работу, забрали, привезли домой, где дали возможность собрать две сумки, и вывезли на границу Псковской области. В постановлении указали, что он представляет угрозу для национальной безопасности. Жена сидит дома, плачет», — сообщил источник Baltnews.

В заключение еще раз напомним, что в настоящее время угроза изгнания из родных домов, отрыва от родных и близких встала перед большим количеством латвийских русских. Сейчас в СМИ называют цифру примерно в 1200 человек.

Однако, как заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, число депортируемых из Латвии может вырасти вдвое. По словам Козловскиса, речь идет о тех, кто не смог и со второй попытки успешно сдать экзамен по латышскому языку — а это тысячи человек.