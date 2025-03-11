Русские дети, обучающиеся в одной из латвийских школ, записали видеоролик с протестом против того, что их лишили возможности учиться на родном языке. Ролик вызвал негодование националистов, разразившихся руганью в адрес этих детей — им теперь желают всевозможных бед: от депортации до смерти. А авторами видео занялась Служба госбезопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

Ситуация стала результатом действий государства, которое не только ликвидировало русские школы, но и занимается сейчас «чистками» русских учителей, увольняя их под предлогом недостаточного знания латышского языка.

«Купи вечену есшё»

После того, как латвийское государство в 2018–2022 гг. провело серию «реформ» в образовательной сфере, полностью покончивших с русскими школами, дети представителей нацменьшинств оказались в отчаянном положении. Поскольку абсолютно все предметы им теперь приходится постигать на неродном языке, их успеваемость ощутимо упала.

По этой же причине латышские родители возражают против того, чтобы латышские классы разбавляли русскими детьми — те сразу оказываются в числе отстающих, и педагоги вынуждены тратить на них большую часть времени, отчего страдают остальные учащиеся.

Кстати, русские дети придумали «ноу-хау» — они теперь загружают домашние задания в ChatGPT и тот выполняет их на латышском языке. О качестве такого «образования» нечего и говорить.

Одновременно ведётся «прополка» учительских рядов — избавляются от тех педагогов бывших русских школ, которые не сумели подстроиться под новые реалии. Минувшей осенью в Даугавпилс, город, подавляющее большинство жителей в котором русскоязычные, нагрянула экзаменационная комиссия, начавшая пристрастные проверки местных русских педагогов на предмет знания латышского.

В нескольких школах Даугавпилса уволились уже около двадцати учителей — они сделали это, не дожидаясь экзамена на знание государственного языка. Но желающих все бросить гораздо больше: люди устали терпеть бесконечные унижения со стороны инспекторов.

В итоге уже сейчас уход нескольких педагогов создал значительные сложности. Директора даугавпилсских школ Кристина Иванцова и Ингрида Брокане пожаловалась прессе, что найти педагогов во втором семестре, когда штат всех школ уже укомплектован — большое испытание. Из-за ухода учителей приходится пересматривать не только расписание уроков, но и объединять классы.

Страдают и родители, о чём на днях сообщила глава региональной партии «Даугавпилс — наш город» Ольга Петкевич. После проведения «реформ» русским детям все же оставили небольшое количество уроков на изучение родного языка, однако в последнее время получается, что вести эти уроки попросту некому.

«Я вижу решение только в смене государственной политики и/или появлении лидера среди педагогов, который организует реальную и безапелляционную забастовку», — сообщила Петкевич. Политик с сожалением поделилась и своим личным опытом: ее дети очень плохо знают письменный русский. Если устно они постоянно общаются с родителями и друзьями, то навыки письма получить сложнее. Петкевич приводит СМС-сообщения своих детей, которые пишут, например: «Мама купи вечену есшё» (купи ветчину еще).

Одна из уволившихся в Даугавпилсе учительниц русского языка выложила в соцсетях свое письмо к ученикам, в котором объясняет, что если бы не ушла сама, то ее вышвырнули бы. «Для проведения уроков русского языка у меня недостаточное знание латышского языка. Чтобы говорить о прекрасных стихах Пушкина, читать рассказы, учиться размышлять на родном языке устно и письменно, нужно знать окончания глаголов и существительных на латышском языке…», — с горечью пишет педагог.

Общественный деятель Дэги Караев, в 2018 году занимавшийся организацией митингов в защиту русских школ, с печалью отмечает, что учительское сообщество спохватилось слишком поздно, лишь когда дело дошло до увольнения их самих. На митинги учителя не ходили, так как опасались неприятностей — но те все равно их настигли.

«Все они трусы»

На днях ученики бывшей русской школы в Саласпилсе (под Ригой) записали шуточный видеоролик. На первых его кадрах несколько школьников делают вид, будто прыгают с лестничной клетки. На последних — они лежат внизу на лестнице, притворяясь мертвыми. Появляется надпись: «Мы, когда нужно идти на латышский».

Школьники обменивались этим роликом друг с другом, но он в итоге утёк в сеть и стал предметом негодования латышских националистов. У них завязалась оживленная дискуссия.

Например, некий Каспарс возмущен до глубины: «Мы сами вырастили новое поколение, нелояльное к Латвии, которое предпочтет «умереть», но не учить латышский язык». А пользователь с именем Марцис Фрейманис призывает «депортировать этих слабоумных индивидов, отбросы пятой колонны, на их этническую родину».

А вот Янис Четвергс вообще жалеет, что подростки в ролике прыгнули и разбились понарошку, а не по-настоящему. Анонимный Гвидо советует «аннулировать гражданство и выслать на этническую родину». Также пожелавший остаться неузнанным Андрейс добавляет: надо было с крыши и по-настоящему. «Они всегда будут ждать свои танки, свой час Х и ненавидеть нас», — добавляет еще один националист, пожелавший и вовсе себя не называть.

Адекватные комментаторы оказались в явном меньшинстве. И конечно же высказывания не остались незамеченными русским сообществом и породили ответный взрыв негодования.

«Единственное, что никогда уже не вернуть — это нашу веру в то, на наших общих улицах нет таких ублюдков. Хочется верить в то, что произойдёт нечто, что заставит их молча скрежетать зубами. В принципе, они все трусы, поэтому как-то достоверно, но очень серьёзно припугнуть должно быть достаточно», — рассуждает депутат горсобрания Риги Инна Дьери.

В итоге все закончилось визитом в саласпилсскую школу сотрудников Службы государственной безопасности, они провели «воспитательные беседы» с детьми и педагогами. Директор учебного заведения Венеранда Богдане активно каялась и обещала, что постарается не допустить появления новых подобных видеороликов. Ученики же, поскольку несовершеннолетние, отделались выговором.

«Эмоциональная тема»

Это уже второй крупный школьный скандал в Латвии за короткое время.

24 февраля в республике широко отмечали третью годовщину «ничем не спровоцированной агрессии России против Украины».

В этот день один из учителей бывшей русской 71-й школы в Риге включил на занятии гимн Украины и заставил девятиклассников встать. Затем включил камеру на телефоне и начал снимать лица учеников, приговаривая: Pāradiet savas īstas sējas («Покажите свои истинные лица»). Почти весь класс в знак протеста вышел в коридор.

Эта ситуация привлекла внимание Андрея Пагора, сопредседателя оппозиционной партии «Русский союз Латвии». Он вместе с правозащитницей Юлией Сохиной отправил заявление в полицию и СГБ на учителя, уличив его в разжигании ненависти. Однако вместо того, чтобы привлечь педагога-разжигателя, там начали таскать на допросы детей.

«Сейчас учеников вызывают для дачи объяснений сотрудники служб. Родители и дети напуганы и растеряны из-за поведения администрации школы, которая опубликовала официальное заявление, что никаких съёмок на уроке не велось, а сложившаяся ситуация — это «проделки политиков», — возмущался Пагор.

Директор школы Андрей Рыжиков заявил, что учитель уволен не будет, но ему придется в течение двух недель позаниматься с методистами. «Он ответил, что это была эмоциональная реакция. Потому что тема эмоциональная», — сказал директор.

За любителя Украины вступилась сотрудница департамента образования думы Риги Анита Петеркопа. По ее мнению, учитель на самом деле видео не снимал, он якобы только делал вид: «Учитель использовал телефон как дисциплинирующее средство — с мыслью, что дети будут более послушными».

В Государственной службе качества образования сочли, что какие-либо санкции в отношении школы, руководства или детей не требуются. Но против этого жестко возразил депутат горсобрания Риги и бывший журналист Олаф Пулкс (однопартиец премьер-министра Эвики Силини — они оба состоят в партии «Новое Единство»).

Он возбудился до такой степени, что посоветовал Службе госбезопасности обратить внимание на родителей непокорных учеников. «Родители учащихся, у которых возникли проблемы с почтением гимна Украины, должны отправиться в СГБ для беседы», — написал возмущенный депутат.

Справедливости ради надо отметить, что пыл Пулкса разделили далеко не все его читатели. «Мне кажется, что вам нужно к психиатру. Какие еще гимны нужно почитать детям Латвии? В школе они должны почитать только гимн Латвии, в свободное время пусть уважают, какой хотят», — гласит один из комментариев.