Завершилась регистрация на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Как рассказали организаторы, на конкурс, который в нынешнем году стал частью нацпроекта «Семья», были поданы заявки от 196 тысяч семей (или, в общей сложности, более 700 тысяч человек) из всех 89 регионов страны.

Конкурс «Это у нас семейное»

«Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Президент России Владимир Путин не зря назвал проект «Это у нас семейное» самым народным, — оценивая количество заявок на конкурс, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. — Во втором сезоне конкурс… снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей. Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения».

Решение лидера страны создать такой конкурс было абсолютно правильным и дальновидным — учитывая колоссальный общественный запрос на желание поделиться своими семейными традициями и обычаями, рассказать о своих семьях, передать гордость за старшее поколение и своих детей. Этим и объясняется феноменальный успех этого начинания.

Конкурс «Это у нас семейное»

Ведь и сама идея создать такой конкурс идёт «снизу». С инициативой создать всероссийский проект выступила семья Скатковых из Самары, которая поделилась идеей на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в апреле 2022 года. А 1 сентября 2023 года президент Путин объявил о запуске конкурса «Это у нас семейное» во время открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж».

Президент оценил востребованность проекта и на встрече с финалистами первого сезона в июле 2024 года поддержал предложение сделать конкурс ежегодным.

Долгожители и «суперсборные»

Показательно, что по числу желающих нынешний сезон вырос почти вдвое — для сравнения, в 2024-м на проект зарегистрировались около 103 тысяч семейных команд.

В нынешнем сезоне по числу регионов-участников лидируют Москва (более 53 тысяч конкурсантов), Петербург (отсюда свыше 49 тысяч участников). На третьем месте — Ставропольский край: около 38 тысяч решили поделиться семейными традициями.

В некоторые семейные команды, как и ранее, вошли и родственники, которые живут за рубежом: из Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Германии. В нынешнем сезоне в конкурсе участвуют и граждане Абхазии.

Конкурс «Это у нас семейное» Стасюк, Дементьевы, Шипицыны, Грачевы

«Самому младшему из наших участников всего пять лет, а старшее поколение представлено настоящими долгожителями, — рассказывает гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин. — Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Например, в семье Самариных и Чернядьевых из Нижнего Тагила участвует 100-летняя прабабушка Зинаида Борисовна, которая всю жизнь посвятила работе акушером-гинекологом, дарила новую жизнь и заботу молодым мамам».

Некоторые семейные команды по численности — как три футбольных. К примеру, семьи из Кабардино-Балкарии (Бухуровы, Бакаевы, Нагоевы, Пшуковы, Пхитиковы) по 30 человек. В семье Поповых из Ярославской области и Москвы, где у родителей 10 детей, — 28 участников. Члены большой семьи Крючковых — Мусихиных из Свердловской области живут в нескольких регионах, в трёх федеральных округах.

«Главное — это возможность быть вместе!»

Дистанционный этап нынешнего, второго сезона конкурса завершится 1 октября. Финальным заданием для участников станет викторина на знание истории и культуры России.

В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам (в том числе от партнёров конкурса и членов наблюдательного совета), которые объединены в несколько направлений: творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство.

Участники конкурса получили шанс побороться за призы: это 60 сертификатов на улучшение жилищных условий на 5 млн рублей и семейные путешествия по стране.

Но главный приз, который получает каждая семья, — это возможность стать ближе друг к другу. Ведь инициатива «Это у нас семейное» стимулирует интерес к «малой истории», а через неё к большой истории страны.

Конкурс «Это у нас семейное» Ошовские, Пустоваловы

Родители и дети вместе изучают родословную, старшие рассказывают младшим о семейных обычаях. Все вместе выполняют творческие задания и участвуют в викторинах об истории и культуре России, раскрывают таланты и одновременно укрепляют связь поколений и передают детям патриотизм и любовь к Родине.

Сами участники конкурса подчёркивают, что для них «Это у нас семейное» — не только состязание знаний и талантов, но ещё и возможность встретиться и ещё больше укрепить фамильные связи.

«У нас сразу появилось столько тем для обсуждения! Мы регулярно списываемся, созваниваемся», — рассказывают участники семейной команды Ошовских и Пустоваловых из Кемеровской области. Конкурсанты уверены: «Это у нас семейное» объединяет не только поколения — отношения между друзьями тоже становятся крепче.

Для команды Сымбиных, Гавриловых и Желудевых из села Черная Речка Хабаровского края участие в конкурсе — «это не просто активность, это чудесная возможность укрепить семейные традиции, подчеркнуть важность крепкой семьи».

«Крепкая семья — не лозунг, это опора, без которой все остальное не имеет смысла. Мы стараемся продвигать семейные ценности», — подчёркивают конкурсанты с Дальнего Востока.

Конкурс «Это у нас семейное» Сымбины, Гавриловы, Желудевы

Семья Макаровых, Савельевых, Панфиловых из Екатеринбурга также надеется, что участие в конкурсе принесет не только новые впечатления, но и укрепит семейные узы. «Победа, конечно, важна, но главное — это возможность быть вместе, делиться радостью и поддерживать друг друга!» — отмечают участники.

Нижегородцы из семейной команды Храмовых, Королёвых, Киселёвых благодарны конкурсу «Это у нас семейное» не только за новые интересные занятия, но и «за то, что мы снова мчимся, несмотря на работу, тренировки в любое время к нашей бабушке в деревню».

«Наши ожидания от конкурса — это, конечно, еще один повод чаще встречаться и творить, обрести новые знакомства, прокачать свои компетенции, взглянуть на мир с другой стороны, весело провести время», — делится планами семья Стасюк, Дементьевых, Шипицыных, Грачевых из Кемерово.

Национальный приоритет

Конкурс, который изначально был инициативой отдельно взятой семьи из Самары, приобрёл общероссийский размах и общегосударственную поддержку благодаря президенту, который не раз указывал на критическую важность сохранения традиционных ценностей.

«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передаёт традиции и является главным хранителем нашей культуры», — подчеркнул Владимир Путин, выступая 12 сентября на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур 12 сентября.

Для главы государства важно также получить обратную связь от участников развивающихся проектов по поддержке семей. Это становится основой для новых решений государственного уровня.

Так, например, 23 января прошлого года на площадке Всероссийского семейного форума «Родные-любимые» Путин встретился с конкурсантами проекта «Это у нас семейное». Тогда глава государства поддержал идею команды Каретниковых из Саратовской области — создать Всероссийский родительский комитет.

«Благодаря президенту у нас в стране сложилась уникальная система — Путин без посредников общается с людьми и получает от них обратную связь и пожелания, что и как улучшать, особенно в плане семейной госполитики, — отмечает социолог Илья Ухов. — Никто лучше самих наших граждан не посоветует и не предложит лучше — и Путин ценит этот прямой канал коммуникации с россиянами, видно, что президент дорожит им и всячески поддерживает подобные инициативы».

Конкурс «Это у нас семейное» Храмовы, Королёвы, Киселёвы

Семья — это хребет России, это матрица сборки всего общества, а значит, и государства, Путин как никто другой понимает это и поддерживает, подчёркивает эксперт.

«Президент прав, что проводит федеральный конкурс «Это у нас семейное». Для людей важно делиться своей гордостью за родителей, своей радостью за достижения детей, публично поддерживать и укреплять семейные традиции», — подчёркивает социальный технолог из Севастополя Оксана Осинина.

Она отмечает: когда глава государства обращается к каждому гражданину и утверждает: твой личный опыт, традиции именно твоей семьи важны для России, — это мощный посыл, вызывающий чувство, что твоя семья имеет государственное значение. «Общество начинает осознавать, что абсолютно нормально и естественно гордиться и страной, и своей семьей. Так проявляется нация созидателей», — подчеркнула Осинина.