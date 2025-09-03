Людей на похороны убиенного 30 августа «коменданта Майдана» и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове собралось действительно много. Но было такое ощущение, что журналистов и политиков куда больше, чем обычных львовян, — одни слетелись на горячие новости, другие — на политическое мероприятие.

Иван Шилов ИА Регнум

Потому что это от начала до конца было оригинальным шоу со львовским колоритом.

Даже открытие очередной сессии Верховной рады перенесли на вечер, поскольку большая часть депутатов отправилась провожать одиозного националиста, который, как теперь оказалось, был главной надеждой и опорой нации.

«Представьте, в какой прекрасной Украине бы мы жили, если бы во главе державы стояли такие люди, как пан Андрей», — лила слезы под очередным многословным некрологом в соцсетях какая-то дама.

Но закончивший свои дни на грязном асфальте «Друг Волк», как его называли в националистической организации «Спадщина», всё равно дал прекрасный повод пока еще живым коллегам прокачать важные темы и решить насущные проблемы.

Так, представители местных СМИ и блогеры, не обращая внимания на пламенные речи у гроба, опрашивали присутствующих на прощальной церемонии. Некоторые люди, не стесняясь, утверждали, что вовсе не верят в официальную версию следствия, согласно которой Парубия убил Михаил Сцельников в качестве мести за погибшего под Бахмутом сына, а намекали, что к убийству причастна и власть, которая боится нового Майдана.

«Я абсолютно не согласен с официальной версией. 52-летний мужчина сначала застрелил его, потом перся через весь Львов, сжег вещи в Винниковском лесу и испарился. Бред. Смешно. Он многим из нынешней власти был поперек горла. Власть страшно боится революционеров», — уверенно говорит 55-летний Игорь.

И это один из важных тезисов, выгодных для «оппозиции», тихонько, но уверенно раскачивающей лодочку Зеленского. По случаю даже выползли из тени «бывшие соратники покойного» — экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк, в нарядной вышиванке и с бурной жестикуляцией толкнувший речь про романтического человека, который мечтал и «положил свою душу, затем тело. Его убил российский режим Путина за взгляды, веру, ценности».

Но самым главным выгодополучателем от всего этого шоу, конечно же, был Пётр Порошенко*, в черном костюме и со скорбным лицом стоявший на парастасе (заупокойном богослужении) в главном храме УГКЦ — соборе св. Юра.

Там, кстати, из посторонних не было почти никого — несмотря на минимальное количество мер безопасности, негласно они отрабатывались. В толпе было много сотрудников СБУ, нацполиции и других силовиков в штатском, так что кого попало в церковь не пустили.

И для «Пети» смерть Парубия — прекрасный повод обратить внимание на его партию «Евросолидарность», на себя самого, «задавленного политическими репрессиями», аккуратно обвинить действующую власть если не в самом убийстве, то хотя бы в содействии убийцам.

Неслучайно очень популярным стал тезис о том, что бывшему спикеру и секретарю СНБО не предоставили госохрану, хотя он «был в списках на ликвидацию спецслужб РФ».

Хотя люди недоумевают, почему же Порошенко*, будучи одним из самых богатых людей страны, сам не обеспечил охрану своему соратнику.

MYKOLA TYS/EPA/TASS

И теперь на его похоронах рассказывает, что из-за смерти такого прекрасного человека «восстала вся Украина», а на памятный вечер в Киеве собралось больше 10 тысяч человек.

«Мы тут возле Андрея должны пообещать, что мы не дадим разрушить то, ради чего Андрей жил, — за сохранение нашей державы», — заявил «седой гетман».

Но вот гроб выносят из церкви под флагом 12-й сотни самообороны Майдана.

После прощальной церемонии возле здания городского совета на площади Рынок кортеж с катафалком проехал по центру Львова в сторону Лычаковского кладбища. Что характерно, на коленях никто не стоял.

А мэр Андрей Садовой с барского плеча выделил место на поле почетных захоронений исторического некрополя.

Почетный караул в парадной форме вынес гроб, над которым определенным образом расправили, а затем сложили государственный флаг — на этих похоронах, наверное, впервые на уровне показали новый церемониал, разработанный для «павших героев».

После обязательного прослушивания гимна толпа дисциплинированно и образцово повторяет за заводилой обязательные кричалки про «славу», «смерть ворогам» и «ВСУ — слава, слава, слава».

Ведущий в траурной вышиванке зачитывает невероятные подробности биографии заслуженного политика, составленной его отцом:

«Никогда не прекращал бороться за независимость Украины. Во время большевистского путча в Москве вместе со своими побратимами-спадщинцами (членами организации «Спадщина». — Прим. ред.) создал партизанский отряд в Карпатах для борьбы против захватчиков».

Выглядит удивительно: отошедшего в мир иной политического и общественного деятеля превозносят как личность огромной величины, а вспомнить особо нечего. Комендант двух Майданов, глава Верховной рады в тот момент, когда она приняла «важные государственнические законы» про мову, декоммунизацию, томос и «многие другие» — которые наверняка даже не читал.

Вот, собственно, и всё, если не считать сенсационное заявление о том, что Андрей Владимирович вместе с уже другими побратимами «освобождал Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты». Всё, что известно о героическом участии Парубия, — это то, что он 8 марта 2022 г. сфотографировался с неизвестно где взятым автоматом и в каске у баррикады на окраине Киева.

Но этого, как оказалось, достаточно, чтобы поступило предложение от известного интеллектуала из «Слуг народа», народного депутата и ресторатора Николая Тищенко (кличка Коля Котлета) переименовать улицу Банковую в столице в честь великого воина.

Поэтому, как следует из озвученного на кладбище текста, «Москва осудила его на смертную казнь» и в списке обреченных на смерть «Андрей был первым».

MYKOLA TYS/EPA/TASS

Еще одна забавная деталь посмертной биографии — «благородная родословная». Согласно ей, дед Парубия по отцовской линии в 1917 г. был сечевым стрельцом, служил под командованием полковника Евгения Коновальца, «защищал страну от московских оккупантов», а потом — УНР от «западных оккупантов».

Прямо сказать, что этими таинственными оккупантами были поляки, побоялись даже в этот пронзительный миг воспоминаний о потомственном героизме фамилии Парубиев.

«С детства он ненавидел всё московское. Это удивляло всех. Когда мы приехали во Львов, в нашем доме жили преимущественно неукраинцы. Он был еще мальчиком, 9 лет. Вышел во двор, услышал этот язык — и не стал разговаривать с ними. Пошел домой, сидел часами грустный, что нет друзей вокруг него. А с теми — не мог… Я вам скажу, он врожденно не мог воспринимать русский язык, — итожит заслуги седой старик-отец. — А после этого закона, который он принял про мову, мы все свободно говорим не только во Львове или Западной Украине, а по всей Украине, и в армии тоже».

Хор грустно поёт гимн на стихи Олеся Гончара «Знамя полка», почетный караул грузит красивый гроб назад в катафалк — непосредственно к месту захоронения толпе уже хода нет. Поэтому при заезде автомобиля на территорию кладбища часть присутствующих наконец-то встала на колени, как и годится для галичан.

И завтра про «великого деятеля» уже вспоминать не будут — как не вспоминают и про тех, кто умер не своей смертью до него. Поскольку во всех этих случаях «российский след» как-то очень запрограммированно приводил к внутриполитическим украинским разборкам.

Так, еще один ярчайший персонаж львовской политики человек-бренд Ирина Фарион получила пулю от малолетнего бандеровца из Днепропетровска, который был недоволен её оскорблениями в адрес военных.

Теперь он сидит в СИЗО и вину не признает.

Кроме того, к её убийству могли быть причастны родственники студента из Крыма, который выразил ей свою поддержку и фамилию которого она огласила — молодой человек был арестован. А будучи уволенной из университета, «баба Ира» вступила в противостояние с коррумпированным руководством «Львовской политехники», обвиняя последнее в растрате государственных средств, космических премиях, взятках и прочее.

А речь идет о десятках миллионах гривен — «заказать» бешеную защитницу мовы было дешевле, чем дальше её слушать.

Или известный одесский нацист Демьян Ганул, превративший Одессу в свои «охотничьи угодья»: на улице подошел военнослужащий ВСУ, находящийся в самоволке, хладнокровно пристрелил и уехал на трамвайчике. Судят его в закрытом режиме — интересно почему?

Или вспомним известную политическую фигуру времен первого Майдана — нардепа и министра МЧС, крупного коммерсанта Давида Жванию. Как только он начал слишком широко открывать рот и порочить своих соратников по власти, «погиб от российского артобстрела» у блокпоста в Запорожской области. Доказательства, конечно же, не представлены.

Или вспомнить члена переговорной группы банкира Дениса Киреева, застреленного сотрудниками СБУ, чтобы ни в коем случае не допустить мирного соглашения весной 2022-го.

Гибель же «коменданта Майдана», ценного только своим громадным опытом революционной борьбы и создания штурмовых отрядов для свержения власти, — очень полезное для Киева профилактическое мероприятие. А над красивым гробом потом можно и спеть.

*лицо внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов