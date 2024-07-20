В ночь с 19 на 20 июля во львовской больнице скончалась от последствий покушения символ открытой русофобии самого пещерного разлива, экс-депутат Верховной рады и «языковед» Ирина Фарион. Недалеко от дома бывшего депутата ей выстрелил в голову из пистолета неизвестный, по словам соседей, следивший за ней несколько недель.

ИА Регнум

И очень характерно, что среди массы комментариев под новостями о смерти Фарион практически нет сочувствующих. Её ненавидели и условные «свои», даже самые яростные западноукраинские националисты, и, безусловно, «чужие» — носители русского языка, борьбе с которым она посвятила всю свою жизнь. На Украине она стала практически именем нарицательным: если «баба Ира» что-то сказала — это непременно будет сгусток самых отвратительных оценочных суждений, какие только возможно представить.

Она стала известной за пределами Львова еще в 2010 году в качестве депутата Львовского облсовета от нацистской партии «Свобода». Тогда Ирина Дмитриевна посетила с официальным визитом детский сад, где на камеры начала оскорблять детей, имена которых показались ей недостаточно украинскими. Депутатка тогда заявила, что мальчик Миша на самом деле должен быть Мыхайлыком, Лиза происходит от слова «лизать», а Алёнкам посоветовала «паковать чемодан и выезжать в Московию».

Позже, продолжая тему героической борьбы своего семейства против русскоязычных детей, Фарион поведала историю о своём внуке, который в три с половиной года прививает другим детям любовь к украинскому языку.

«Мой Дмытрык, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит «привет». И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: «Бабушка, в садике есть мос***ль». А бабушка говорит, что мос***ля надо уничтожать. И Дима уничтожает мос**ля, он ему ставит челюсть, правильный прононс», — с гордостью рассказывала она.

В 2015 г. представительница «Свободы» радостно приветствовала убийство писателя Олеся Бузины, выступавшего с резко антимайданных позиций:

«Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую этим подонком. Таких не убеждают… Их фамилии впоследствии расчеловечивают. Хотя в данном случае эта расчеловеченность была изначально. Бузина — сатанинская порода. Мрак ему и забвение».

В 2017 году Фарион призвала не давать работу и образование тем, кто не говорит по-украински, а в 2018-м назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми предателями и советовала «бить ногой в челюсть каждому москворотому» (как она называла русскоязычных), чтобы «победить в войне».

В 2021 г. политик, увидев совместную фотографию 19-летней олимпийской призерши Ярославы Магучих с её российской соперницей Марией Ласицкене, назвала украинскую спортсменку «биомусором» и призвала лишить Магучих медалей.

Жителей Мариуполя Фарион называла рабами, а гибель мирных мариупольцев и разрушения в городе в ходе боёв в 2022 г. — «кармичностью» и «детерминизмом».

В общем, она олицетворяла собой эталонный нацизм западноукраинского разлива: хамство, «черноротость», предельное галицкое высокомерие и ненависть к русским и «расово неправильным» украинцам, отношение к ним как к людям второго сорта.

Несмотря на то, что её высказывания неоднократно подпадали под несколько статей Уголовного кодекса, одиозного «мовознавца» никто не трогал.

Вначале, во времена Януковича потому, что руководство Партии регионов с удивительной близорукостью само способствовало раскрутке радикальных националистов, считая, что на их фоне им будет легче консолидировать свой русскоязычный электорат. А после евромайданного переворота 2014 года продвигаемая Фарион идеология стала на Украине фактически официальной и вызывала у «патриотической общественности» лишь одобрение.

Поток извергаемых ею оскорблений и проклятий в адрес русскоязычных вызвал ответную реакцию лишь однажды — когда в прошлом году коснулся русскоязычных военных ВСУ, и это было расценено как сильный перебор.

«Если нет дисциплины, то это не армия, это сброд… Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими», — заявила она. Потребовав заодно, чтобы военное командование «приняло меры» в отношении руководителей полка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максима Жорина и Богдана Кротевича, которые, по ее словам, «порочат честь украинского воина» своим поведением. «Азовского» парамедика Пташку энергичная женщина в ходе развернувшейся публичной пикировки назвала проституткой, а Жорина — «большевистским хамом».

Одновременно Фарион успела опубликовать в социальных сетях письмо студента из Крыма Максима Глебова, который поддержал её позицию, раскрыв при этом его данные, после чего последнего задержали российские силовики.

И вот уже тогда на одиозную пропагандистку обрушился шквал критики. Её аккаунты в социальных сетях были заблокированы, руководство «Азова» в нецензурной форме требовало закрыть ей рот, студенты «Львовской политехники» провели массовые акции с призывами уволить преподавательницу, СБУ открыла уголовное дело по нескольким статьям, а руководство «Львовской политехники», испугавшись поднятого шума, в ноябре 2023 года уволило её.

Все эти действия последовали лишь потому, что Фарион своими высказываниями донесла даже до самых недалёких русскоязычных солдат и офицеров ВСУ очевидную мысль: они умирают в окопах за свое право быть на нынешней Украине людьми второго сорта. А понимание этого могло отрицательно повлиять на их боеспособность, и потому были приняты срочные меры, дабы успокоить начавшее что-то подозревать «пушечное мясо».

Впрочем, через несколько месяцев, когда это подзабылось, ситуация вернулась на круги своя: львовский суд восстановил Фарион в должности, обязав к тому же выплатить ей зарплату за период вынужденного прогула с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года. А об уголовных делах и вовсе ничего не слышно.

Из этой истории она вышла с миной победителя: по сути, суд признал её правоту, она одолела уличный протест, а на телевидении готовилась к выходу её новая авторская программа «Ген українців», посвященная «духу нации» — историям о генералах УПА (запрещенная в России экстремистская организация).

Однако Фарион всё же была убита. Стрелявший в неё пока не найден, но с высокой долей вероятности можно предположить, что им является кто-то из тех самых русскоязычных украинских военных, который не забыл её высказываний в свой адрес.

Российские спецслужбы, в отличие от украинских, подобные операции не проводят (почему — отдельный вопрос), а фантазии о каком-то вооружённом антифашистском подполье на Украине, способном проводить подобные ликвидации, можно отставить в сторону.

Украинский оппозиционный политолог Кость Бондаренко, лично хорошо знавший убитую, пишет о покушении на неё:

«Я уже слышал версию о том, что это демонстративный шаг «националистического молодняка», для которого важно действие, а не требования говорить по-украински. Фарион по-донцовски не подбирала слов и выражений, называя девушек из «Азова» проститутками, а парней — москворотыми. Ей уже писали письма-предупреждения. Тем более, что в среде младонационалистов считали: Фарион дискредитирует украинский национализм, и, возможно, она работает на антиукраинские силы».

Хотя такой конфликт по-своему удивителен и напоминает старую шутку «выгнали из гестапо за зверства». Икону «расово правильного украинства» прессовали, а теперь, возможно, и убили свои же, не меньшие «патриоты».

С другой же стороны, украинский нацизм имеет давние традиции внутривидовой борьбы, переходящей в террор. В 1940-х годах два крыла Организации украинских националистов — ОУН (запрещенная в России экстремистская организация), возглавлявшихся двумя разными «вождями» — Степаном Бандерой и Андреем Мельником — ожесточённо убивали не только советских активистов и поляков, но и друг друга. В результате взаимного террора тогда было уничтожено несколько тысяч украинских националистов.

Это при том, что обе части расколовшейся ОУН представляли собой в основном Западную Украину и имели между собой намного больше общего, чем нынешняя, опирающаяся на Галичину украинозычная партия «Свобода», и тот же «Азов», сформированный в основном из русскоязычных жителей Востока Украины.

Ненависть и агрессия, порождённые Фарион и ей подобными, неизбежно возвращаются, и злобная львовская «мовознавка», о чьей смерти мало кто будет горевать, будет далеко не последней в списке получивших свой законный бумеранг.

Плохо лишь то, что это происходит слишком поздно. Если бы в своё время кто-то из родителей детей из детского сада, которых публично оскорбляла Фарион в ещё домайданной Украине, на вполне законных основаниях посадил её в тюрьму за разжигание национальной и языковой ненависти, у Украины действительно был бы шанс на то, чтобы стать демократическим государством. Хотя и с поправкой на то, что тогда, 10–15 лет назад, такая «зачистка» требовалась для нескольких десятков самых мерзких пропагандистов.

Возможно, сотен тысяч жертв, к которым привели евромайданный переворот и последовавшая война на Украине, вполне можно было избежать. Но, приучив галицких нацистов к безнаказанности, сейчас приходится иметь дело с целым государством, которое они превратили в свой безобразный мир, где правят такие, как покойная Фарион.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ