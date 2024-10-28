Смутные времена выносят на поверхность общественно-политической жизни людей, ранее никому и ничем особенно не известных, но быстро обретающих громкую славу и влияние в точном соответствии с известным принципом «Кто был ничем, тот станет всем». Драматические события последнего десятилетия на Украине не стали исключением.

ИА Регнум

Одним из примеров скороспелых «героев», вынырнувших из ниоткуда, является подвизавшийся в Одессе активист Демьян Ганул, чья фамилия сегодня буквально не сходит со страниц одесских СМИ.

Банальный рэкет

Ганул громит памятники, выискивает «пророссийских сепаратистов», которыми зачастую оказываются просто люди, желающие продолжать говорить на русском языке, и вообще живёт весьма насыщенной жизнью, при всём при этом ухитряясь избегать внимания вездесущих сотрудников ТЦК. Им Ганул, несмотря на призывной возраст и прекрасную физическую форму, почему-то подчёркнуто неинтересен.

Родился Демьян Ганул в 1995 году в селе Новоселица Кировоградской области, в 2009 году поступил в Южноукраинский пединститут им. Ушинского в Одессе. Закончил вуз он в 2014-м, успел поработать вожатым в «Артеке», однако педагогическая карьера, что называется, не задалась.

В том же 2014-м Ганул попал на «Евромайдан», где вступил в набиравший тогда популярность «Правый сектор»* (* признан в России террористической организацией), а вскоре стал заместителем главы одесского отделения этой организации под началом также весьма известной личности — Сергея Стерненко.

О «домайданном» периоде жизни Ганула не известно практически ничего. Правда, в Одессе ходят упорные слухи, что ещё в школьные годы он не слишком дружил с законом, и, собственно, в Одессу-то вынужден был перебраться из-за того, что правоохранители Кировоградской области завели против него уголовное дело за грабёж.

Официального подтверждения этой информации нет. Зато начиная с 2015 года Ганул оказывается в самом центре той странной общественно-политической жизни, которая наступила в Украине после «Евромайдана».

Название «Правый сектор»* тогда было на слуху, однако многие и до сих пор не вполне представляют, чем являлась эта нашумевшая организация. «Правый сектор»*, по сути, вообще не являлся некоей единой структурой — это был скорее бренд, франшиза, под флагами которой действовали множество разрозненных групп, занимавшихся подчас весьма неожиданными вещами.

Одесский «Правый сектор»*, к примеру, в различное время «крышевал» наркоторговлю, промышлял «экспортом» оружия из зоны «АТО» с последующей перепродажей и так далее. Но главным бизнесом «правосеков», причём не в последнюю очередь с подачи именно Ганула, стал вполне банальный рэкет, жертвами которого стали многие одесские застройщики.

Работало это просто: на стройплощадку являлась группа активистов, устраивавших там банальный погром под предлогом борьбы с незаконным строительством.

Справедливости ради, значительная часть одесских строек и правда велась с серьёзными нарушениями закона, градостроительных норм и тому подобного. Причём очень часто речь шла о застройке прибрежных курортных зон, исторического центра и прочих мест, где реализация подобных проектов вызывала резкое недовольство горожан. И акции «правосеков» вызывали сочувствие даже у многих из тех, кто весьма скептически относился к организации как таковой.

Впрочем, в реальности забота о целостности курортно-парковых зон или сохранности исторического наследия активистов заботила мало. Как правило сразу после, а иногда и до погрома, застройщики получали простое и понятное предложение: в обмен на некую сумму в твёрдой валюте активисты забывали о своих претензиях к объекту и больше его возведению не препятствовали.

Именно в этот период (2015–2016 годы) у одесских «правосеков» завелись по-настоящему внушительные деньги. Тот же Демьян Ганул, к примеру, ни до, ни после никогда и никем не работавший, купил себе первый приличный автомобиль — BMW X5.

Действия «правосеков», конечно, содержали в себе признаки нарушений целого ряда статей уголовного кодекса, однако правоохранительные органы смотрели на всё это сквозь пальцы. Прежде всего по причине того, что с активистами, и в частности, членами «Правого сектора»* у них были свои непростые взаимоотношения.

Практически каждая «радикальная группа» на Украине вообще и в Одессе в частности на тот момент негласно сотрудничала с теми или иными правоохранительными структурами. Одесский «Правый сектор»*, к примеру, время от времени оказывал разного рода полезные услуги одесской же прокуратуре.

Активисты «Правого сектора» всегда были на подхвате, когда что-то шло не так в одном из важных для прокуратуры расследований. К примеру, они неоднократно срывали заседания суда по делу 2 мая, помогая правоохранителям затягивать этот скандальный процесс, завершение которого не сулило тем ничего хорошего — ведь на скамье подсудимых оказались не виновники трагедии, а уцелевшие жертвы.

Взаимовыгодное сотрудничество одесских «правосеков» с прокуратурой длилось до 2017 года, однако затем над этим симбиозом стали сгущаться тучи.

Смена «крыши»

У «правосеков» нашёлся другой покровитель — крупный одесский застройщик Аднан Киван, осознавший, что «строительные погромы» могут быть весьма эффективным средством борьбы с конкурентами.

Правда, конкуренты Кивана нередко находились «под крылом» этой самой прокуратуры и полиции, однако платил он хорошо, и Стерненко с Ганулом решились порвать с былыми покровителями, переориентировавшись на нового «спонсора».

В прокуратуре, впрочем, отреагировали на это без всякого понимания, и то, что ещё недавно легко сходило «правосекам» с рук, внезапно перестало сходить: в декабре 2017-го Ганул и Стерненко были арестованы за достаточно рядовой погром на стройплощадке возле одесского Горсада и отправились в СИЗО.

Стерненко, на тот момент являвшийся уже достаточно известной фигурой, пробыл там недолго: назначенный за него залог в 600 тысяч гривен внёс ни много ни мало губернатор Одесской области. А вот Ганулу пришлось задержаться за решёткой на целый месяц.

Кстати, по слухам, именно в ходе этих событий между старыми товарищами пробежала чёрная кошка. Оказавшись на свободе, Стерненко не делал практически ничего для того, чтобы вытащить своего товарища, всё ещё остающегося в тюрьме. Ганул и многие другие члены «Правого сектора»* сочли это предательством.

Факт остаётся фактом: после того, как месяц спустя Ганул вышел на свободу, общих проектов со Стерненко он больше не имел, а начал «сольную карьеру» в составе учреждённой им самим организации «Уличный фронт».

Она работала уже под новой «крышей» одесского управления Службы безопасности Украины, которая не имела ничего против сотрудничества Ганула с Киваном.

«Наезды» на клубы и рестораны

В 2018–2022 годах Ганул не изменял своим прежним занятиям: кошмарил застройщиков, по заказу Кивана воевал с мэром Одессы Трухановым, а также брал «халтуры» на стороне. К примеру, в 2020 году власти города-спутника Одессы Южного привлекли «Уличный фронт» для «решения вопроса» с владельцами одного из кафе на местном пляже. Закончилось так себе: хозяева кафе оказались людьми серьёзными, и «экспедиционный корпус» «Уличного фронта» с места событий вынужден был ретироваться.

Кстати, в целом Ганул «по роду деятельности» нередко попадал в различные неприятности: ему несколько раз жгли авто (сначала вышеупомянутый BMW, потом купленный вместо него Mercedes), несколько раз его избивали, а в 2020 г. в активиста даже стреляли. Как говорится, любая деятельность имеет свои издержки, и профессия рэкетира-вымогателя — не исключение.

СБУ Ганул время от времени тоже оказывал различные услуги.

Например, вместе с соратниками он регулярно терроризировал участников мемориальных акций в память о погибших 2 мая 2014 года на Куликовом поле. Также они срывали протесты против украинизации и декоммунизации, нападая на их участников под пристальным наблюдением полиции — на случай, если, паче чаяния, активисты получат отпор.

После начала СВО Ганул развил по-настоящему бурную деятельность: организовывал отряды самообороны, в составе которых патрулировал улицы в поисках «российских диверсантов», рисовал на улицах патриотические граффити, распространял инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и так далее.

Ну и, конечно же, занимался сбором средств «на ЗСУ». К примеру, в апреле 2022 года он собрал достаточно внушительную сумму, на которую купил кроссовер Mercedes — якобы для нужд фронта, однако по факту стал ездить на нём сам. Впрочем, уже в мае Ганул сменил авто на более солидное — вполне себе статусный Cadillac Escalade. На нём, насколько известно, Ганул рассекает по городу до сих пор.

В 2023 году у Ганула даже возник конфликт на почве распределения волонтёрских средств с военными 28-й бригады. В результате активиста довольно крепко побили, однако ему к такому обращению не привыкать.

Обожая позировать в военной форме и с оружием, принимать непосредственного участия в боевых действиях, Ганул, впрочем, не рвался. Куда интереснее ему было «отражать российское вторжение» на безопасных улицах Одессы, и покровители СБУ ему такую возможность обеспечили.

Тем более что со временем Ганул превратился в одного из медиарупоров СБУ и военной администрации Одессы. Именно через него озвучивались тезисы, которые по тем или иным причинам неудобно было озвучивать официально — ну или просто то, что уместнее прозвучало бы от лица «обеспокоенного гражданина», чем из уст официальных лиц.

Подобные каналы коммуникации у украинских властей существовали практически во всех регионах, нужны были они и в Одессе. И Ганулу повезло попасть в медийный пул украинских ИПСО, что ещё более укрепило его положение весьма полезного для власти человека.

И Ганул не был бы Ганулом, если бы не принялся эффективно монетизировать своё возросшее влияние и авторитет, вернувшись к прежнему вымогательству. Ввиду того, что в знакомой и привычной ему строительной отрасли дела шли «очень не очень», Ганул вынужден был переключиться на другие объекты — наилучшим образом дело пошло с ресторанами и ночными клубами.

Схема была проста, как и всё гениальное: сначала Ганул вбрасывал информацию о том, что, мол, в заведении играет российская музыка, либо же персонал заведения общается по-русски, после чего заведению поступало «предложение от которого трудно отказаться».

Если администрация заведения соглашалась заплатить, тут же записывалось «примирительное видео» в духе того, что, мол, конфликт исчерпан. Если же нет… Впрочем, к тому моменту правовая ситуация в Украине была такой, что спорить с работающим под «крышей» СБУ активистом, да ещё по «политически чувствительным вопросам», решались немногие.

В частности, своё Ганулу удалось получить с сети пиццерий «Итальянский квартал», с кафе с названием «Burger Z», и даже с заведения «Дача» знаменитого в Одессе ресторатора Саввы Либкина — некогда излюбленного места для наведывавшихся в Одессу российских селебрити.

Охотничьи угодья

Со временем покровители Ганула в СБУ стали всё активнее и чаще использовать его в качестве исполнителя неофициальной кампании репрессий, развернутых в Одессе против инакомыслящих. Классическим примером является по-настоящему мрачная история с фитнес-тренером Севастьяном Гоговичем, у которого приключился конфликт с одним из находящихся в отпуске военнослужащих.

Среди прочего, тренер пожелал военному «идти дальше воевать, пока не сдохнет», причём выразил надежду, что это случится это поскорее, и заявил в адрес украинских военных, что все они рабы. Состава преступления в его словах вроде бы не было, но и оставлять подобное проявление непатриотичного образа мыслей без наказания на Украине, конечно, нельзя.

Личные данные тренера были быстро установлены и слиты Ганулу и его активистам. Те избили человека, а затем силой погрузили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении — якобы сдавать его в ТЦК.

Несколько позже в сети появилось видео, где сильно избитый Гогович, прикованный наручниками к дереву, заявляет, что его изнасиловали, и что после этого он согласен служить в ВСУ. По официальным данным, Гоговича мобилизовали в 3-ю штурмовую бригаду Нацгвардии Украины. Где он сейчас и что с ним — неизвестно.

В настоящее время Ганул — в зените своей славы.

Он ведёт телеграм-канал на 35 тысяч подписчиков, регулярно общается с журналистами украинских и зарубежных телеканалов, а также с ведома и по поручению своих покровителей в погонах продолжает не без выгоды для себя «кошмарить» Одессу, ставшую по сути его «охотничьими угодьями».

Самое удивительное, что Ганулу для этого не понадобилось никаких особых талантов — просто известная беспринципность, отсутствие брезгливости и готовность влезать в самые сомнительные предприятия, если они обещают прибыль, пиар или и то и другое сразу.

И пусть с ним без особой необходимости стараются не здороваться за руку даже единомышленники по одесской «украинско-патриотической» тусовке, его это вряд ли смущает. Как ни крути, а ему удалось действительно покорить большой город, да не какой-нибудь там, а Одессу — результат, о котором в иных обстоятельствах ему, объективно обделённому какими-то талантами, можно было бы только мечтать.