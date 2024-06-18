Под занавес саммита по Украине в Швейцарии президент Финляндии Александр Стубб нашумел скандальным высказыванием. Он обвинил Россию в нападении на Финляндию в ходе Второй мировой войны, из-за чего, по его словам, Суоми потеряла 10% территорий.

ИА Регнум Александр Стубб

Насколько укоренен подобный реваншизм в финском обществе? И готовы ли финны в массе своей идти отвоевывать «потерянное»?

Финская версия истории

«Россия напала на Финляндию во Второй мировой войне. Мы потеряли десять процентов территории, включая ту, на которой были рождены мои дедушка с бабушкой и отец», — заявил Стубб. Политик также выразил обеспокоенность протяженностью российско-финской границы и добавил, что между Россией и Финляндией якобы было тридцать войн.

Стубб — человек высокообразованный, и его трудно заподозрить в незнании истории страны, которую он возглавляет. Дело в том, что в российской и финской историографии применяются противоположные оценки событий «Зимней войны», продолжавшейся с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Российские историки рассматривают эту войну как локальный изолированный пограничный конфликт из числа тех, что тогда бушевали на рубежах СССР (также здесь можно упомянуть столкновения с японцами на озере Хасан и реке Халхин-Гол).

По финской же версии истории «Зимняя война» была составной частью Второй мировой, что, конечно, не согласуется с реальным ходом событий.

Финская официальная пропаганда всегда обвиняла Советский Союз в «беспричинной агрессии против маленькой Суоми», хотя боевым действиям предшествовали безуспешные переговоры об обмене территориями. У Москвы были все причины не доверять и опасаться северо-западного соседа.

В Хельсинки тогда относились к Советскому Союзу резко враждебно и уже имели опыт вмешательства в соседские дела — достаточно вспомнить историю восстания в Карелии в 1921–1922 гг., активно поддержанного финнами (хотя Советская Россия и Финляндия осенью 1920-го подписали мирный договор в Тарту).

Для Москвы не была секретом популярность в правящих кругах Хельсинки идеи «Великой Финляндии», как не являлась тайной и активная милитаризация этой страны и её крепнущие связи с гитлеровской Германией. Всё это внушало естественные опасения, тем более что на тот момент финская территория вплотную подходила к Ленинграду.

Эта территория являлась удобным плацдармом для того, чтобы одним ударом захватить второй по значению город СССР, лишив советское государство доступа к Балтийскому морю и ликвидировав советский балтийский флот.

В Москве сочли такой риск неприемлемым, и когда с финнами не удалось уладить территориальный вопрос мирно, решили отвоевать эту землю с помощью оружия. Война проходила трудно, сопровождалась избыточными потерями, но в итоге проблема безопасности была решена.

В составе СССР оказались около 40 тысяч кв км бывших финских территорий и несколько крупных городов, в том числе Выборг. Тот самый Выборг, где в апреле 1918 года войска Карла Густава Маннергейма осуществили этническую чистку, проведя массовые расстрелы мирного русского населения.

Концлагеря для славян

Можно с уверенностью сказать, что, если бы не территориальные приобретения, сделанные в ходе «Зимней войны», в 1941 году немецкие нацисты и союзные им финны с ходу заняли бы Ленинград.

События 1941–1944 гг. финны трактуют, как «войну-продолжение», в ходе которой они намеревались взять реванш за предыдущее поражение и наконец-то осуществить мечту о «Великой Финляндии». Причем вели они себя на оккупированных советских землях весьма жестоко. Недаром в 2020 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по геноциду в Республике Карелия.

В СК подсчитали, что финны содержали 14 концентрационных лагерей, а также свыше трех десятков трудовых лагерей и более сорока лагерей для военнопленных. Всего за время финской оккупации Карелии за колючей проволокой оказались более 24 тысяч человек — военнопленных и представителей гражданского населения.

Сами финны обвинения в жестоком обращении с узниками этих лагерей отрицают, однако факт остается фактом: там людей ожидало полуголодное существование, тяжелая каторжная работа, издевательства, антисанитария и болезни. Как результат — заключенные в больших количествах умирали. Оценивая число жертв, исследователи называют примерно 8 тысяч мирных жителей, в том числе свыше 2 тысяч детей.

При этом, что примечательно, если этнические карелы, вепсы, ингерманландцы и другие этнические финно-угры считались достойными того, чтобы стать гражданами Великой Финляндии, то все остальные — нет. Соответственно, оккупанты хотели очистить завоеванную ими восточную Карелию от представителей народов, финно-уграми не являвшихся. т.е. планировали этнические чистки.

Поэтому, как рассказывает историк-краевед Баир Иринчеев, существовал план — дождаться окончательного сокрушения Советского Союза, дабы выслать славянское население Карелии на территорию России, занятую гитлеровцами. Делайте с ними, мол, чего хотите…

Стоит ещё отметить, что в 2018 году Национальный архив Финляндии взялся за расследование причастности добровольцев из этой страны, воевавших в рядах СС, к убийствам гражданского населения Советского Союза.

Далеко не всем известно, что финское воинское формирование численностью в 1408 человек действовало в 1941–1943 гг. на Украине и Кавказе. Оно было частью танковой дивизии СС «Викинг», в состав которой помимо собственно немцев входили также части из завоеванных нацистами земель и союзников Германии.

По результатам изучения дневников бывших участников этого подразделения был подготовлен отчет, в котором указывается: финны, состоявшие в «Викинге», знали о преступлениях немецких нацистов, и, судя по всему, сами время от времени в них участвовали.

Крокодиловы слёзы

Таким образом, Александр Стубб, строя образ Финляндии, которая всегда, дескать, являлась невинной жертвой варваров с востока, сильно лукавит.

Но что же он имел в виду под «тридцатью войнами», которые Россия якобы вела с Суоми? Судя по всему, Стубб, сам будучи этническим шведом, причисляет к этим войнам и те конфликты, которые Средневековая Русь, царская и императорская Россия и вели со Швецией в ту пору, когда шведы контролировали завоёванные ими финские земли.

Те войны подаются в финской историографии однозначно — русские войска преподносятся в качестве орды бешеных убийц, грабителей и насильников, беспощадно расправлявшихся с несчастными финнами. Более же чем столетний период пребывания Финляндии в составе Российской империи также изображается в мрачных тонах, как эпоха подавления и национального угнетения.

Тот же факт, что Финляндия в ту пору имела автономный статус Великого княжества, обладала собственным сенатом и управлялась местными властями по местным законам (всё это впоследствии стало фундаментом будущей финской государственности), лишний раз не упоминается.

Сейчас Стубб льёт крокодиловы слезы по потерянным «родным» землям, хотя речь идет об исторических русских территориях.

Так, его отец, ныне здравствующий Йоран Стубб родился в 1935 году в городе Кякисалми. Что есть Кякисалми? Сейчас это российский город Приозерск. Но раньше он назывался по-другому — Корела. Ещё в начале XIV века новгородцы построили здесь мощную крепость, предназначенную для защиты русских земель от шведских набегов.

Корела выполняла свои функции в течение трехсот лет, пока в результате событий Смутного времени не была захвачена шведами, переименовавшими ее в Кексгольм.

Сто лет спустя крепость отвоевал Пётр I, а в 1811 году Александр I распорядился включить ее в состав Великого княжества Финляндского.

Когда по результатам падения Российской империи Финляндия отправилась в 1917-м в «свободное плавание», вместе с ней «уплыла» и исконно русская Корела. Пока в 1940 году (а потом и в 1944-м после повторного захвата и разрушения финнами) не вернулась в родную гавань.

Мечты о «балканизации» России

Надо отметить, что ресентимент, сквозящий в словах Стубба о «потерянных территориях», не является чем-то маргинальным в финском обществе.

Суоми идёт по дороге, проторенной ранее странами Балтии: усердное «расчесывание» исторических обид, реальных и мнимых, изображение российско-финских отношений как веков угнетения и агрессии — естественно, со стороны России.

Тот факт, что Финляндия фактически получила свою независимость из рук Владимира Ленина, тоже больше не считается поводом для благодарности. В 2022 году в городах Турку и Котка демонтировали стоявшие там памятники Ленину (в свое время подаренные Финляндии Советским Союзом), а весной 2024-го приняли решение закрыть и музей Ленина в Тампере.

Советского вождя упрекали и упрекают в том, что он хотел утвердить у власти в Финляндии коммунистов, а стало быть не дал финнам «настоящей независимости».

Роль Ленина подверглась пересмотру в 1945–1991 гг., когда Финляндия придерживалась дружественного нейтралитета по отношению к СССР, но потом финны вернулись к первоначальной оценке Ленина как злодея.

По свидетельствам людей, живущих в Финляндии, сейчас большинство в обществе заражено крайней неприязнью к России и русским.

Меры финского правительства, направленные на обрыв политических и экономических связей, большинством встречаются сочувственно — исключение составляют разве только жители восточных регионов, которые в свое время зарабатывали на российском туризме.

Недавно в финском секторе соцсетей радостное оживление вызвала вывешенная одним из пользователей карта «Великой Финляндии», на которой весь русский Север, вплоть до Чукотки, обозначен финским.

Большинство комментаторов воспринимают исключительно положительно: Россия, дескать, нуждается в балканизации. В том смысле, что на ее месте должна быть свора маленьких государств, «ненавидящих друг друга», по меткому комментарию одного из русскоязычных жителей Финляндии.

Диванные войска по-фински

Впрочем, это отнюдь не значит, что финны готовы добровольно и с песней идти в завоевательный поход на Россию. Рассуждения о «Великой Финляндии» — удел главным образом «диванных стратегов» предпенсионного возраста, обремененных пивным брюшком и лысиной.

Молодежь воевать не хочет: недаром минувшей зимой финская пресса обратила внимание на то, что граждане массово бегут из военного резерва страны, не желая оказаться в эпицентре боевых действий.

В Финляндии действует система всеобщего призыва, соответственно, резервистами там числятся все совершеннолетние мужчины, не достигшие пенсионного возраста. Однако система допускает, что при желании присутствие в резерве можно сменить на альтернативную службу: стать сотрудником госпиталя, спасателем и т.д.

В 2022 году, когда Финляндия озвучила желание вступить в НАТО, из резерва ушли 3800 человек, в 2023-м, когда членство в альянсе стало фактом, еще 1650. А только за несколько дней минувшего января сбежали еще свыше 1000 человек. Это произошло сразу после того, как в Минобороны озвучили идею изменить закон таким образом, чтобы резервисты не могли уходить на «альтернативку».

Издание Helsingin Sanomat пообщалось с молодым человеком по имени Кейо Катайнен. Он доходчиво объяснил причину, по которой не желает числиться в списках резервистов. 21-летний Катайнен поведал, что начал свою военную службу в начале 2022 года. Юноша вспоминает, что сначала не испытывал никаких опасений в связи со службой, но все изменилось 24 февраля, с началом российской СВО на Украине.

«Мы в бригаде начали думать: подождите минутку, война может прийти и сюда, и тогда нам придется отправиться на фронт. Эта мысль не давала мне покоя до конца моей военной службы», — говорит Катайнен, начавший тогда втихую саботировать обязанности.

Парень добавляет, что «поддерживает Украину на моральном уровне», но идти воевать категорически не согласен. К моменту вступления Суоми в НАТО юноша подал заявку о выходе из военного резерва. Он уверен, что «принял правильное решение, и ни разу не пожалел об этом».

Наверняка что-то подобное могли бы высказать и остальные бывшие резервисты. Когда финские политики массово заговорили о «возможной агрессии России», простые люди не захотели становиться пушечным мясом. И их не проймешь увещеваниями и воззваниями к «долгу». В итоге, чтобы не допустить дальнейшего бегства резервистов, Минобороны спешно отозвало свою идею.

Любопытно и то, с какой горячностью финские политики и эксперты опровергают «измышления кремлёвских пропагандистов» о том, что Суоми, мол, готовится воевать со своим восточным соседом. Министр обороны Антти Хякканен называет такие утверждения «полной чушью» и подчёркивает, что у Финляндии и НАТО нет никаких намерений нападать на кого-либо.

Очевидно, что боевых действий финны не хотят, хотя и с удовольствием позлорадствуют по поводу любых российских бед и неудач.