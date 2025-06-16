Милитаризация стран, лежащих на восточных берегах Балтики у границ России, продолжается, но этот процесс проходит не без скрипа.

Иван Шилов ИА Регнум

В Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве принимаются решения о дальнейшем росте военных расходов и закупках все новых партий оружия.

Но в последнее время в этих странах начинают звучать и голоса критиков, недовольных либо выделением все больших средств на милитаризацию в ущерб другим нуждам, либо тем, что средства тратятся бестолковым образом без учета опыта современных войн.

Финляндия: оппозиция недовольна тратами

Недавно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что якобы в стране существует консенсус между всеми партиями относительно «необходимости укреплять оборону». Правда, Орпо признает, что это «сопряжено с определенными трудностями».

Глава правительства пояснил: «Население стареет, поэтому наши расходы постоянно увеличиваются на миллиарды. Нам просто необходимо найти решение, и экономический рост — это единственный устойчивый путь». Орпо напоминает, что «график увеличения оборонного бюджета рассчитан до 2032 года, поэтому искать решения по финансированию придется и будущим правительствам».

Премьер предупредил, что теперь ежегодно военные расходы Финляндии будут расти на миллиарды евро. К 2029-му правительство планирует увеличить этот вид расходов до 3% от ВВП, что означает ежегодное увеличение военного бюджета на 1,5–2 млрд евро.

Дополнительные средства, которые вольют в армию и прочие силовые структуры, будут направлены в первую очередь на увеличение численности сухопутных войск, укрепление восточной границы и усиление ПВО.

Однако оппозиционные «Зеленые», Социал-демократическая партия и «Центр» раскритиковали эти планы. Лидер фракции «Зеленых» Орас Тюнккюнен удивляется тому, что «правительство с такой легкостью связывает руки последующих правительств в вопросах расходования средств».

Оппозиционер возмущается: «Я не припомню, чтобы в Финляндии когда-либо принимались такие масштабные решения так поспешно и на столь непрочных основаниях. Последствия этих пяти процентов на годовом уровне составляют миллиарды евро». Тюнккюнен убежден, что рост военных расходов негативно отразится на благосостоянии народа.

В связи с этим директор центра по парламентским исследованиям Маркку Йокисипиля отмечает, что Тюнккюнен первым из финских политиков высказал критику по поводу распухания военного бюджета — ранее этого никто себе не позволял уже в течение трех с лишним лет.

Также политолог Эмилия Палонен из Университета Хельсинки считает, что начатая Тюнккюненом дискуссия говорит о явной перемене в настроениях.

Литва: призыв выпускников

Минувшей весной литовское министерство обороны отчиталось о том, что с прошлого и по конец первого квартала нынешнего года уже 190 тысяч жителей (всего численность населения республики составляет 2,6 млн человек) прошли курсы «по гражданскому сопротивлению и устойчивости».

Эти курсы (они получили недвусмысленное название «Курсы подготовки ко дню X») анонсировали в 2023-м, а в прошлом году они заработали. В их ходе жителей учат оказывать первую медицинскую помощь, а также разного рода навыкам — например, как плести антидроновые сети или как вести себя во время обстрелов.

В качестве инструкторов привлекают как кадровых военных, так и членов «Союза стрелков» — так называют литовское территориальное ополчение, комплектуемое на добровольной основе.

Помимо этого, в ноябре 2024-го минобороны открыло курсы для школьников по управлению беспилотными летательными аппаратами. Предполагается, что к 2027–28 гг во всех литовских уездах появятся клубы, где детям будут давать соответствующие знания.

В апреле и мае 2025-го были организованы бесплатные курсы для работников сорока крупных литовских компаний: их учат «невооруженному сопротивлению», навыкам выживания в экстремальной обстановке и оказания первой помощи, кибербезопасности и «распознаванию дезинформации».

Год назад сейм одобрил введение всеобщей воинской повинности. Согласно новому закону, на военную службу будут призваны выпускники школ. Обязательному призыву на девять месяцев подлежат юноши в возрасте от 18 до 22 лет. При этом будущие призывники не смогут поступить в вузы до тех пор, пока не пройдут службу.

Поправки вступят в силу в 2026-м, а уже в нынешнем году будущих призывников начали подвергать массовым медосмотрам. В течение 2025-го на службу будут призваны 3800 молодых людей, отобранных по прежнему принципу — путем лотереи. С 2027-го же на обязательную воинскую службу, как предполагается, будут привлекать более 6000 человек ежегодно.

Ранее Литва договорилась купить у ФРГ 44 танка Leopard. Первоначальное соглашение предусматривало, что первая рота танков должна поступить в страну в 2029-м, а полный танковый батальон будет сформирован в 2034-м.

Однако Вильнюс хочет ускорить поставки танков, так как надеется целиком развернуть собственные танковые подразделения к 2030 году. 10 июня стало известно, что минобороны ведет переговоры об организации сборки купленных танков прямо в Литве.

В то же время литовские военные эксперты беспокоятся, что принимаемых мер недостаточно и для вражеской армии захват Вильнюса не составит особого труда. Так, отставной лейтенант Владас Сакалаускас призывает строить больше укреплений.

«Ни одна другая страна не имеет своей столицы так близко к границе. Помимо того, что у нас нет глубины обороны, у нас нет и системы обороны на границе, потому что здесь армия может ехать как по проспекту. Усиленная колонна танков может прибыть очень легко и быстро», — предупреждает Сакалаускас.

Также ранее в Литве уже неоднократно звучало мнение о том, что в условиях современной войны танки бесполезны, так как легко уничтожаются дронами. Высказывались предположения, что намерение литовских властей закупить большое количество «Леопардов» связано со стремлением попросту «освоить» и «распилить» деньги.

Эстония: «некачественные» ополченцы

В Эстонии в мае состоялись крупнейшие в текущем году трехнедельные учения местной армии «Ёж 2025», в которых приняли участие более 16 000 военнослужащих. Дополнительно к учениям присоединились и солдаты прибывших в Эстонию подразделений из Великобритании, Франции, США, Канады, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши и Португалии.

Манёвры «Ёж» являлись частью более масштабных учений НАТО Steadfast Deterrence 25, руководство которыми осуществлялось из штаба Объединенных сил альянса в Брюнсюме, Нидерланды (NATO Allied Joint Force Command Brunssum — JFCBS).

Кроме того, «Еж» послужил подготовительной фазой для участия эстонских военнослужащих в тактических учениях Griffin Lightning 25, направленных на отработку региональных планов Северо-восточного корпуса НАТО.

По итогам «Ежа» командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил, что «резерв силен и боеспособен».

Минувшей весной Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Прибытие этого оружия вызвало в Таллине приступ энтузиазма. Эстонские военные также напоминают, что в их распоряжении есть и противокорабельные ракеты Blue Spear 5G SSM с дальностью стрельбы до 290 километров.

В Таллине считают, что с помощью этих ракет в случае необходимости они смогут перекрыть для российского флота Финский залив.

Еще одна весенняя новость — в Эстонии решили вложить 100 млн евро в завод по производству взрывчатки. Министр обороны Ханно Певкур сообщил, что это предприятие предлагается открыть в промышленном парке на юге страны. Взрывчатка будет производиться с использованием имеющихся в Эстонии залежей сланца.

Однако хотя представители коалиционных партий пытаются создать у населения впечатление, что у Эстонии все в порядке с боеспособностью, оппозиция с этим не согласна. Член правой партии «Отечество» Мартин Халлик обеспокоен тем, что власти не поднимают вопрос об истинном состоянии подразделений территориальной обороны, которым не хватает ни дронов, ни людей, способных ими управлять.

В случае мобилизации под ружье в Эстонии может встать 43 000 мужчин и женщин. Цифра на первый взгляд внушительная, но значительную часть от этого числа составляют резервисты в возрасте от 30 до 60 лет, которые были включены в состав территориальной обороны («Кайтселийт») три года назад.

Ранее они там не состояли, в регулярных учениях не участвовали, а полученные ими в армии навыки либо забыты, либо просто устарели. «Проблема усугубляется тем, что даже недавно приобретенных навыков в свете опыта украинской войны недостаточно», — подчеркивает Халлик.

Латвия: не хватает солдат

В Латвии 10 июня министерство обороны опубликовало список из десяти целей военной политики этого государства. Глава ведомства Андрис Спрудс боится «российской угрозы». Поэтому главным приоритетом объявлена «безопасность», обеспечить которую предполагается путем создания большего количеств полигонов и закупкой вооружений.

Предполагается укреплять границы, строить всеобъемлющую систему ПВО, привлечь контингенты многих стран НАТО, закупать бронетранспортеры, артиллерию, снаряды и дроны.

Также в июне стало известно, что в Латвии создаются Силы специальных операций (ССО), которые, как заявляется, будут способны выполнять любые задачи по стандартам НАТО. В функции ССО будут входить «неконвенциональные боевые действия», «партизанская война» и «асимметричные методы борьбы».

Ещё одна июньская новость: Швеция поставит Латвии 18 артиллерийских установок Archer — это 155-мм самоходные гаубицы, выпускаемые британской компанией BAE Systems. Ранее Швеция поставляла аналогичные системы Украине. На 2026 год намечена программа обучения солдат и артиллеристов латвийской армии шведскими специалистами.

По мнению Спрудса, Латвии нужна армия, численность личного состава которой составит минимум 60 000 человек (в данный момент страна может поставить под ружье, с учетом резервистов и членов территориального ополчения «Земессардзе», 31 000 человек).

Президент Эдгар Ринкевич называет более реалистичную цифру — он хочет поднять это число хотя бы до 38 000. По оценке парламентского секретарь минбороны Лиене Гатере, этого вполне можно достигнуть, но не в ближайшее время.

Логика рассуждений Гатере не вполне понятна, так как никаких предпосылок окончания демографического кризиса, губящего Латвию, не замечается.