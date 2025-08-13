Вместе противостоять общему врагу — президенту Франции Эмманюэлю Макрону и его жене Брижит, — предложила блогеру из США, консервативной активистке Кэндис Оуэнс французская журналистка Наташа Рей.

Иван Шилов ИА Регнум

В июле семья президента Франции проиграла суд против Наташи в Париже, но одновременно подала иск против Оуэнс в Америке. Несколько лет назад Рей, а позднее — и Оуэнс выступили с утверждениями о том, что первая леди Пятой республики раньше была мужчиной.

Скандал набирает обороты, причем по обе стороны океана, — тележурналист Такер Карлсон даже взял у Оуэнс двухчасовое интервью. В этой беседе блогер уверяла, что помощники президента Дональда Трампа якобы связались с ней и попросили прекратить дразнить первую леди Франции. Впрочем, Рей считает, что некоторые тезисы из интервью Оуэнс — перебор, например, о том, что Брижит не просто бывший мужчина, а еще и отец Эммануэля. Тем более, что у американки нет доказательств. Аргумент — разница в возрасте супругов (24 года), — мягко говоря, шаткий.

В эксклюзивном интервью ИА Регнум Наташа Рей рассказала о том, почему первая леди Франции скорее умрет, чем согласится сдать тест на ДНК, зачем в администрации Макрона создан отдел по противодействию «делу Брижит» и каким образом иск, который Рей скоро подаст, грозит президентской чете тюремным сроком.

Слишком много трансгендеров

— Наташа, вы ругали Оуэнс, обвиняя американку в плагиате. Но не пора ли вам найти компромисс, ведь у вас — общий противник? Ваш альянс мог бы усилить медийный эффект от разоблачений и в Европе, и в Америке.

— Лично я ничего не имею против Кэндис Оуэнс. Я желаю ей победы в суде по иску, который Макроны подали против нее в США.

Я лишь сожалею, что Кэндис со мной не связалась и с самого начала позволяет манипулировать собой людям, которые давно уже присвоили себе мою работу. Это мерзко. Кроме того, манипуляторы убедили Оуэнс в том, что Брижит — это якобы отец Макрона. На самом деле они с братом Лораном похожи друг на друга и на родителей.

Наконец Кэндис утверждает, что президент Франции — дальний родственник династии Ротшильдов и что приемная мать Макрона — тоже трансгендер. Как будто одного трансгендера в этом деле недостаточно! Все это, разумеется, гротескно, высосано из пальца и очень далеко от моих открытий.

У меня, к примеру, есть формальные доказательства, что свадьбы 1974 года будущей первой леди с бизнесменом Андре Озьером, на самом деле никогда не было, вопреки тому, что гласит официальная биография Брижит. При этом в архив двух провинциальных газет «Les Échos du Touquet» и «La Voix du Nord», якобы освещавших женитьбу, внесены фотомонтаж и фальсификации.

По моей версии, Озьер, за которого Брижит якобы вышла в 1974 году — это призрак, вымышленный персонаж, целиком созданный спецслужбами, в частности, знаменитым «Бюро легенд» (Bureau des légendes) французской внешней разведки.

Адвокатам Кэндис Оуэнс, которым мы уже написали, достаточно связаться с моим адвокатом, чтобы объединить усилия, в частности — получить от нас все данные, которые помогут защититься в американском суде. В частности, доказательства лжесвидетельства Макронов.

За такое преступление, кстати, Макроны в США могли бы получить до 25 лет тюрьмы.

Приговор ударил по Макрону

— Когда-то вы выражали надежду, что Ваш разоблачения «помогут отстранить Макрона от должности». Считаете ли вы, что ваша победа в парижском суде приблизит отставку президента?

— Макроны отчаянно пытаются спасти свою честь после провала иска против меня, из-за которого они стали посмешищем во всем мире. Вот почему они подали в суд против Кэндис Оуэнс. С политической точки зрения Макрон — в очень плохом положении, он теряет контроль над ситуацией.

Едва ли не все французы мечтают о его отставке.

У президента не получается реабилитировать себя ни украинским конфликтом, ни риторикой о гипотетической войне против России, которой, на самом деле, никто во Франции не хочет.

Макрон — неудачник, он плохо играет в политические шахматы.

— Телеканалы много раз приглашали Брижит в свой эфир, чтобы опровергнуть обвинения в трансгендерном переходе. Но она вновь и вновь отказывалась, а взамен подала на вас в суд. По-вашему, почему первая леди избегает выступлений на эту тему?

— Как вы сами думаете? Конечно, это стыд, смущение. Ей достаточно ответить на несколько вопросов, показать несколько фото времен юности или времен «первого брака» с Озьером, вместе с маленькими детьми, чтобы раз и навсегда снять все подозрения. Но она предпочитает атаковать меня и Оуэнс через суд и молчать.

Я делаю вывод: первая леди этого не делает, потому что не может. Я заранее знаю, что Брижит никогда не согласится на ДНК-тест, как от нее требуют. Скорее, она предпочтет умереть.

— Согласно вашей гипотезе, еще до начала политической карьеры на Макрона начал влиять «круг педофилов», к которому причастен бизнесмен Жан-Марк Борелло — соратник президента, вместе с ним создававший правящую партию. Как вы полагаете, после ваших публикаций Макроны дистанцировались от Борелло?

— Похоже, что они по-прежнему близки, хотя и избегают часто показываться вместе. Могу сообщить, что Софи, жена министра по делам промышленности Марка Ферраччи, занимает пост президента организации молодых волонтеров SOS Jeunesse. А основал ее как раз Жан-Марк Борелло!

При этом министр и президент очень близки — Ферраччи был свидетелем на свадьбе Макронов. Все сходится.

— В начале июля появились сообщения о том, что найден мертвым хирург, который собирался выступить с разоблачительным интервью о трансгендерном переходе Брижит. О его самоубийстве написал портал Enquête du jour. Газета добавила, что сестра врача связала эту смерть с подготовкой к разоблачениям. Считаете ли вы версию сестры правдоподобной?

— Это дезинформация! Это фейк, скорее всего, запущенный из Елисейского дворца, чтобы попытаться дискредитировать мою работу. Дело в том, что упомянутого доктора Франсуа Февра никогда не существовало. Статья, ложно подписанная именем журналистки Le Monde, странным образом появилась на сайте, который не принадлежал этой газете.

Насколько я знаю, хирурга, который оперировал Брижит, на самом деле зовут Патрик Буи — это специалист мирового уровня по феминизации лиц трансгендеров, и он жив-здоров. Французский журнал «Closer» в 2019 году писал, что жена президента перенесла «эстетическую операцию» (не первую, очевидно!) продолжительностью более трех часов.

Буи не был там прямо назван, но его можно идентифицировать по намекам в тексте.

Патрик Буи в 2023 году получил орден Почетного легиона. Насколько мне известно, это первый пластический хирург, удостоенный звания кавалера. Почему он? Его специализация — операции по смене пола. Сестра хирурга, стилист Барбара Буи, создала свадебное платье Брижит в 2007 году. Об этом писал авторитетный журнал Madame Figaro.

Значит, Брижит уже знала семью Буи в то время.

Что касается вброса про Февра — это, скорее всего, дело рук Мими Маршан, бывшей советницы президентской четы по коммуникациям, — она курирует бульварную прессу. Сегодня задача Елисейского дворца — создавать как можно больше фейков вокруг «истории Брижит», чтобы косвенным образом дискредитировать и мою работу.

В аппарате президента даже создан специальный отдел, — и это официальная информация, — занятый противодействием по этому делу.

Никто не поверит в мой суицид

— А может, вброс о гибели хирурга призван запугать вас лично?

— Меня защищает то, что мои разоблачения стали «делом государственной важности» в мировом масштабе. Кроме того, я серьезно больна, мои годы и так сочтены. Если меня вдруг найдут утонувшей или повешенной, все подумают на Макронов. Именно это недавно произошло с одним из наших депутатов от оппозиции Оливье Марлексом, которого нашли мертвым.

Несколько лет назад Марлекс обнародовал шокирующие разоблачения по делу Alstom, серьезно скомпрометировав Макрона. Оливье собирался выпустить в октябре новую книгу, столь же взрывоопасную.

Макрон уже и так попал в медийный шторм из-за дела Брижит, как мне кажется, опасался новых разоблачений.

Как французское общество отреагировало на ваше оправдание в суде? Вы ощутили волну поддержки?

— Эта победа, — настоящая пощечина Макронам, — принесла мне огромную волну поддержки со стороны нашей и международной общественности. Конечно, официальная пресса французского режима преуменьшает значение события и лжет об истинных причинах моего успеха.

Но у меня есть возможность высказаться в альтернативных СМИ. Сегодня они набирают больше просмотров, чем статьи и передачи системных медиа, вроде агентства «Франс Пресс».

Следует подчеркнуть, что я была полностью оправдана по всем 30 пунктам, за которые меня обвиняли. Из этих 30 статей только одна, — про «развращение несовершеннолетнего», — теоретически могла быть похожа на клевету. Но это было не разоблачение, а факт, который приводится в официальных биографиях Макронов, — в них говорилось о «связи» ученика 14 лет со своей учительницей театрального мастерства.

— Вы не исключали, что теперь сами подадите в суд за клевету на первую леди Франции. Такие планы в силе?

— Жалоба против Брижит Макрон и ее окружения за «мошенничество с судебным решением в составе организованной группы», жертвой которых я стала, вот-вот будет подана моим адвокатом. Также будет иск за «подлог и использование подделки» в суде.

— Вы рассказывали о своем онкологическом заболевании. Как сейчас ваше самочувствие? Есть ли силы на новые расследования?

— У меня — метастатический рак, ни одно лечение до сих пор не подействовало. У меня были очень тяжелая зима и весна. Мне прописали лекарства от ужасных болей и лечение для повышения давления, которое было чрезмерно низким. Был риск остановки сердца.

С тех пор мое состояние немного улучшилось, победа в суде помогла мне морально. Энергия иногда возвращается, но мое самочувствие диктует свои пределы.

Не знаю, доведу ли я свои планы до конца. В ближайшие месяцы предстоит тяжелая операция.